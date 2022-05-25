國民黨中常會提名蔣萬安參選台北市長：有信心讓藍天再現，組成疫情後的「台北隊」走向國際

面對年底九合一選戰，國民黨今（25）日中常會公布最新參選名單，包括基隆市由前立委謝國樑出戰，南投縣拍板立委許淑華披上戰袍，至於台北市則確定提名立委蔣萬安「收復首都」，朱立倫表示，他相信蔣萬安能高票當選，蔣萬安則表示，有信心讓台北恢復藍天，要組成疫情後的「台北隊」來全力為台北打拚。

蔣萬安：有信心讓台北恢復藍天

2022年縣市長大選已敲定於11月26日舉行。民進黨經歷2018年潰敗後力圖重起，國民黨則立下直轄市執政過半的目標。

國民黨今日於中常會上提名立委蔣萬安參選台北市長，全場拍手通過。朱立倫表示，未來北北基桃連成一線，要給市民最好的生活。蔣萬安是今日之星也是明日之星，他的壓力也相對大。蔣萬安是台北市的母雞，相信他能高票當選台北市長。

蔣萬安也到場表示，很榮幸被黨徵召，他會全力以赴，讓藍天再現；他也強調，自己出生在台北，求學在台北，台北一直是他深感驕傲的城市，但過去幾年台北的人口不斷外流，市民收入持續減少、城市的基礎建設停滯不前、在國際中失去能見度；此刻是對台北的未來作出重要決定的時候。

蔣萬安也喊話，表示大家終將挺過疫情。面對疫情後的各項挑戰，包括瞬息萬變的國際局勢、環境變化帶來的考驗、及百業蕭條的台北，需要捲起袖子、實在做事的人，他會用「創新」的思維、「科技」的手段、「永續」的精神執行市政願景。他會找到人才組成各式各樣的「台北隊」，走向國際，在世界上找到自己的位置。

2016年，蔣萬安在國民黨大環境極為不利的情形之下，以8萬9673票當選中華民國台北市第三選舉區第九屆立法委員，2020年更擊敗民進黨的「奇兵」吳怡農順利連任，唯一取得超過十萬票的藍營當選者。

蔣萬安形象清新，較藍營其他政治人物更受到婦女和中間選民的喜愛，近期為了強化自身親民形象開設「講講蔣萬安」Podcast節目，暢談各種進步議題，也分享自己的喜好與習慣。近日在確診後，更常常開直播與網友互動。

蔣萬安作為蔣家後代，近日不畏爭議拋出中正紀念堂轉型議題，希望將之升級為「台灣建設紀念館」。蔣萬安表示，過去2位蔣總統在「保衛中華民國、推動台灣發展」的歷史軌跡上，有不可磨滅的貢獻，他們也在過去冷戰世界架構下，肩負起建設壯大台灣的使命，相信這也是大家共同努力的方向。因此應該用更高的視野、未來性的觀點，看待中正紀念堂的歷史地位。

蔣萬安也在立法院曾提案修法，除了主張政府應返還不法取得的人民財產，更將適用範圍擴大至威權統治時期，亦即涵蓋兩蔣時代。日前曾有媒體問及，未來若當選台北市長後，是否會每年出席228紀念活動。蔣萬安表示，他不會迴避。

黃珊珊接班柯文哲，民進黨佈局還未確定

蔣萬安確定參選後，要面對的就是一直以來被視為民眾黨可能參選人的台北市副市長黃珊珊，黃在上個月底就成立媒體群組，頗有「參選起手式」的意味。

柯文哲在2019年將黃延攬進台北市政府後，「指定接班人選」的規劃不言而喻；黃珊珊也透過副市長職位開始熟悉市政，不過基本盤傳統上藍大於綠的台北市，已經和綠營分道揚鑣，自成民眾黨的柯文哲，年底卸任後要如何延續政治能量，讓第三勢力在台北突圍依然是重大挑戰。

疫情給了黃珊珊突破的機會，黃珊珊以副市長之姿督導北市防疫整備工作，曝光極高，除了幾乎天天出席疫情記者會，在台北市疫情延燒時到現場勘查等，也經常用臉書宣布台北市的疫情及防疫資訊，宛如「第二個市長官方平台」，除此之外，黃珊珊也積極經營地方，以副市長的身份到處跑透透，與基層民眾互動頻繁，就有知情人士透露，黃珊珊空戰陸戰並行，已和不少里長打好關係。

多家民調結果都顯示，黃珊珊已經成為有一定政治量能的藍綠對手，尤其對蔣萬安來說，民眾黨的支持者與泛藍重疊度高，日前就曾有「藍白合」的聲音，如今雙方都沒有意願退讓，台北市應該會成為三角督局面。根據國民黨北市黨部於3月中旬到4月中所做民調，蔣萬安支持度以32.7％支持度，大勝陳時中10個百分點（22.6%），但黃珊珊支持度也有20.4％，實力不可小覷，北市長藍綠白相爭局勢，備受關注。

而民進黨這方，陳時中頻頻被點名，更有不少區域議員參選人已經掛起和陳時中並排的看板，宛如已經把陳時中當成「母雞」；即將參選台中市長的立委蔡其昌日前受訪則稱，陳時中不是去台北就是新北，若民進黨只能選一邊取勝，那選台北市機會較高，宣布參選的時機可能是7月。不過最近疫情嚴重，陳時中每次被問到參選都表示現在防疫為重，至今仍未鬆口。

而另外一位熱門人選則是前交通部長林佳龍。林佳龍日前曾透露有在準備，但也強調「六都來講，只有台北我在準備，但不是非我不可。」

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核稿編輯：翁世航