多囊性卵巢症候群患者求子記：五個月又三週後，浮現淡淡的第二條人生線
我們想讓你知道的是
以我自己的臨床經驗為基礎，我認為無論是瘦多囊、胖多囊，其本身都一定存在著中醫學理論裡的「偏性體質」。所以，解方是什麼？我認為是在我點出你的體質、問題之後，除了配合處方的調理療程，你更願意破釜沉舟地去改變現有的生活、飲食型態。
（診間速寫，為了避免速寫對象被認出，文章內容會適當的放大特徵或是縮小特徵或是扭轉特徵，請大家不要對號入座，也不要因為文章的內容而影響您的心情）
今天的文章苦主，近日已順利懷胎滿三月，是一位32歲的多囊性卵巢症候群（以下都簡稱多囊）文靜瘦美女，但，驚人的是她的AMH（Anti-mullerian Hormone，抗穆勒氏管荷爾蒙，由卵巢中未成熟的小卵泡所分泌，能顯示卵巢卵泡的庫存量）值高達32。
如果你對AMH這個數值有概念，你可能立刻會想，這樣豈不可以一次取卵取到飽、取到爽翻掉、隨便就能取個上百顆上億顆，這一輩子想生幾個、組幾個足球隊都可以？但事實上，並非AMH很高，就代表一定可以取到很多很多的卵。
在一篇於2014年發表於《Human Reproduction》期刊，且被大量引用的文章〈The role ofAMHin anovulation associated with PCOS: a hypothesis〉提到：PCOS（多囊性卵巢症候群）女性的AMH不僅會升高，而且與PCOS的嚴重程度相關。
如果AMH太低固然取卵過程會比較辛苦，也可能會需要比較多次的取卵，才有機會可以取到品質較佳、數量足夠的卵泡；然而AMH過高，卻也存在著不太一樣的取卵困難。
我總是很感嘆通往好孕的路途，有時候不一定真的是崎嶇難行。或許有時候就可能只是被指引錯了方向，而因此多繞了許多自己都不知道的遠路。
多囊，這種看似困頓的情況難道真的是不可解？接下來，我來分析一下療程裡，我是如何為今日的瘦多囊苦主美女找出解方的。
以我自己的臨床經驗為基礎，我認為無論是瘦多囊、胖多囊，其本身都一定存在著中醫學理論裡的「偏性體質」。
偏性體質，意指「各器官系統間的運作強弱能力不同，因此使得身體出現協調不良後的各種體徵」，而這往往是影響體內的陰陽轉化、驅動正常生理週期的間接或是直接原因。
所以，解方是什麼？我認為是在我點出你的體質、問題之後，除了配合處方的調理療程，你更願意破釜沉舟地去改變現有的生活、飲食型態，甚至在有可能的情況下也必須修正工作狀態與職場環境，你才有可能得以從目前的惡性循環裡掙脫。
一切，但看你有多少企圖心？你有多在意自己的病況？有多想要擁有一個自己的寶寶？
你如果不正視它，多囊就會是個難纏又棘手的對手；但如果你積極的正面迎戰它，多囊也有可能會在這場戰役中敗下陣來，甚至像瘦普烏、趙無極一樣灰飛煙滅，就算你不會元氣彈與降龍十八掌。
正因如此，你也許曾經聽過有些患友描述自己在人生某階段出現過多囊：月經不來、長出鬍鬚等等，但在經過持續的有效調理、放棄了許多有害健康的惡習之後，月經週期也變得十分規律、而且能夠順利受孕的勝利組故事。
初診當天除了說明當日已經施打破卵針，二天後即將進行人工受孕，纖瘦的美女也很仔細描述了身體狀況：
「我長期有睡眠品質不良的問題，雖然作息正常，總是晚上12～1點就寢，早上7～8點起床。」
「但，一直都多夢、覺得睡眠很淺，深夜也會有起身小便3～4次的情況，這使我覺得非常困擾。」
「我常常覺得口乾舌燥、身體發熱，大便3～4日才會解一次，雖然不是很硬，但還是很難解便，而且還會黏在馬桶上。」
「小便也常常有尿不太出來、需要很用力的情況。」
「這兩年多的備孕期間，不知道是不是因為排卵藥的關係，我的月經量一直在變少，而且月經週期也一直在縮短，在使用排卵藥的情況下，會變成23～24天就來一次。」
「來您的門診之前，我完全都沒有運動，但這個是我自己都知道應該要改善的事情，所以目前已經開始詢問健身房的報名費。
我接著看了看她手機裡的舌診照片：「舌頭邊緣有很明顯的齒痕，舌色偏淡白、而非漂亮的粉紅色，舌根部位也有非常厚膩的白苔」。
診脈時，我發現她的脈象沈而濡，再比對她所說的大便3～4天才一次、會黏馬桶，常常小便不容易解等等現象，可以初步判斷她有「氣血不足」及「下焦濕阻」的問題。（脈象沈：需重按才能感受脈管搏動，濡：軟而無力）
中醫理論裡所謂的「三焦」，屬於五臟六腑之一，但是卻不像肝、心等臟器一樣，有著明確實體。「焦」的古字為「膲」，代表皮下、肌肉間的紋理，因此「三焦」就有點像是運送氣血、津液的途徑，依照部位不同而區分為「上、中、下」三焦。
跟很多中醫術語一樣，「下焦濕阻」聽起來雖然很抽象，不過你可以把它想像成「肚臍以下的部位，被黏膩不易排除的髒水包裹著，血液循環不良，難以進行正常的排尿、排便、排卵等生理功能」就好。
初診當天，為了先協助人工療程，因此幫這位瘦美女開立的協助排卵後高溫及穩定子宮內膜的客製處方，就是建構在「養氣血」、「排濕阻」的基礎上，再適當加入少許補腎藥物的組合。
兩週後開獎驗孕，雖然槓龜，但結果並不意外。在審慎評估後，為了幫她從基本體質完成徹底改造，我提出了「暫時不再使用任何排卵藥物，先好好用中藥調理幾個月再說」的處置建議，並請她見機行事、見好就收地委婉轉達給S醫師，這種貌似登門踢館、大逆不道的放肆建議。
這件在太歲頭上動土的事情不知道讓S醫師私底下到底捏碎了幾個稻草人，但是很為患者著想的他，確實很爽快地就立刻答應，並且還協助瘦美女抽了卵巢機能指數，好讓她可以帶來我的門診裡一起奮鬥。
我強力要求眼前這位從不運動、求好孕的纖瘦美女，徹底執行現在才剛開始的運動計畫，而且配合著「因應台灣氣候、食材及生活型態進行修正改良調整的地中海飲食」養卵，並確實佐以中藥客製處方來矯正她的氣血不足、痰濕瘀阻體質。
也剛好在此時，她的免疫血栓檢查報告也出爐了，很幸運的是免疫血栓一切正常，也暫時無須用藥。不過，風免醫師也特別交代：「後續如果驗到懷孕，就要趕快回診風免專科，儘速確認懷孕後是否出現明顯的血栓數值變化」。
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
我們想讓你知道的是
數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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