多囊性卵巢症候群患者求子記：五個月又三週後，浮現淡淡的第二條人生線

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今天的文章苦主，近日已順利懷胎滿三月，是一位32歲的多囊性卵巢症候群（以下都簡稱多囊）文靜瘦美女，但，驚人的是她的AMH（Anti-mullerian Hormone，抗穆勒氏管荷爾蒙，由卵巢中未成熟的小卵泡所分泌，能顯示卵巢卵泡的庫存量）值高達32。

如果你對AMH這個數值有概念，你可能立刻會想，這樣豈不可以一次取卵取到飽、取到爽翻掉、隨便就能取個上百顆上億顆，這一輩子想生幾個、組幾個足球隊都可以？但事實上，並非AMH很高，就代表一定可以取到很多很多的卵。

在一篇於2014年發表於《Human Reproduction》期刊，且被大量引用的文章〈The role ofAMHin anovulation associated with PCOS: a hypothesis〉提到：PCOS（多囊性卵巢症候群）女性的AMH不僅會升高，而且與PCOS的嚴重程度相關。

如果AMH太低固然取卵過程會比較辛苦，也可能會需要比較多次的取卵，才有機會可以取到品質較佳、數量足夠的卵泡；然而AMH過高，卻也存在著不太一樣的取卵困難。

我總是很感嘆通往好孕的路途，有時候不一定真的是崎嶇難行。或許有時候就可能只是被指引錯了方向，而因此多繞了許多自己都不知道的遠路。

多囊，這種看似困頓的情況難道真的是不可解？接下來，我來分析一下療程裡，我是如何為今日的瘦多囊苦主美女找出解方的。

以我自己的臨床經驗為基礎，我認為無論是瘦多囊、胖多囊，其本身都一定存在著中醫學理論裡的「偏性體質」。

偏性體質，意指「各器官系統間的運作強弱能力不同，因此使得身體出現協調不良後的各種體徵」，而這往往是影響體內的陰陽轉化、驅動正常生理週期的間接或是直接原因。

所以，解方是什麼？我認為是在我點出你的體質、問題之後，除了配合處方的調理療程，你更願意破釜沉舟地去改變現有的生活、飲食型態，甚至在有可能的情況下也必須修正工作狀態與職場環境，你才有可能得以從目前的惡性循環裡掙脫。

一切，但看你有多少企圖心？你有多在意自己的病況？有多想要擁有一個自己的寶寶？

你如果不正視它，多囊就會是個難纏又棘手的對手；但如果你積極的正面迎戰它，多囊也有可能會在這場戰役中敗下陣來，甚至像瘦普烏、趙無極一樣灰飛煙滅，就算你不會元氣彈與降龍十八掌。

正因如此，你也許曾經聽過有些患友描述自己在人生某階段出現過多囊：月經不來、長出鬍鬚等等，但在經過持續的有效調理、放棄了許多有害健康的惡習之後，月經週期也變得十分規律、而且能夠順利受孕的勝利組故事。

初診當天除了說明當日已經施打破卵針，二天後即將進行人工受孕，纖瘦的美女也很仔細描述了身體狀況：

「我長期有睡眠品質不良的問題，雖然作息正常，總是晚上12～1點就寢，早上7～8點起床。」 「但，一直都多夢、覺得睡眠很淺，深夜也會有起身小便3～4次的情況，這使我覺得非常困擾。」 「我常常覺得口乾舌燥、身體發熱，大便3～4日才會解一次，雖然不是很硬，但還是很難解便，而且還會黏在馬桶上。」 「小便也常常有尿不太出來、需要很用力的情況。」 「這兩年多的備孕期間，不知道是不是因為排卵藥的關係，我的月經量一直在變少，而且月經週期也一直在縮短，在使用排卵藥的情況下，會變成23～24天就來一次。」 「來您的門診之前，我完全都沒有運動，但這個是我自己都知道應該要改善的事情，所以目前已經開始詢問健身房的報名費。

我接著看了看她手機裡的舌診照片：「舌頭邊緣有很明顯的齒痕，舌色偏淡白、而非漂亮的粉紅色，舌根部位也有非常厚膩的白苔」。

診脈時，我發現她的脈象沈而濡，再比對她所說的大便3～4天才一次、會黏馬桶，常常小便不容易解等等現象，可以初步判斷她有「氣血不足」及「下焦濕阻」的問題。（脈象沈：需重按才能感受脈管搏動，濡：軟而無力）

中醫理論裡所謂的「三焦」，屬於五臟六腑之一，但是卻不像肝、心等臟器一樣，有著明確實體。「焦」的古字為「膲」，代表皮下、肌肉間的紋理，因此「三焦」就有點像是運送氣血、津液的途徑，依照部位不同而區分為「上、中、下」三焦。

跟很多中醫術語一樣，「下焦濕阻」聽起來雖然很抽象，不過你可以把它想像成「肚臍以下的部位，被黏膩不易排除的髒水包裹著，血液循環不良，難以進行正常的排尿、排便、排卵等生理功能」就好。

初診當天，為了先協助人工療程，因此幫這位瘦美女開立的協助排卵後高溫及穩定子宮內膜的客製處方，就是建構在「養氣血」、「排濕阻」的基礎上，再適當加入少許補腎藥物的組合。

兩週後開獎驗孕，雖然槓龜，但結果並不意外。在審慎評估後，為了幫她從基本體質完成徹底改造，我提出了「暫時不再使用任何排卵藥物，先好好用中藥調理幾個月再說」的處置建議，並請她見機行事、見好就收地委婉轉達給S醫師，這種貌似登門踢館、大逆不道的放肆建議。

這件在太歲頭上動土的事情不知道讓S醫師私底下到底捏碎了幾個稻草人，但是很為患者著想的他，確實很爽快地就立刻答應，並且還協助瘦美女抽了卵巢機能指數，好讓她可以帶來我的門診裡一起奮鬥。

我強力要求眼前這位從不運動、求好孕的纖瘦美女，徹底執行現在才剛開始的運動計畫，而且配合著「因應台灣氣候、食材及生活型態進行修正改良調整的地中海飲食」養卵，並確實佐以中藥客製處方來矯正她的氣血不足、痰濕瘀阻體質。

也剛好在此時，她的免疫血栓檢查報告也出爐了，很幸運的是免疫血栓一切正常，也暫時無須用藥。不過，風免醫師也特別交代：「後續如果驗到懷孕，就要趕快回診風免專科，儘速確認懷孕後是否出現明顯的血栓數值變化」。