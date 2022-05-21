滑世代參戰！美國最高法院擬推翻墮胎權，Z世代青少年用抖音揪團上街抗議

文：Sun（數位外交協會）

「抖音一響、父母白養！」、「音一抖、腦就殘！」短影音社群平台抖音（TikTok）席捲全球，你是否聽過這類嘲諷在抖音上唱歌跳舞的年輕族群的酸言酸語？

近日美國最高法院準備推翻婦女墮胎權一事，在美國民間引起一片譁然。不過，就有一群Z世代（泛指1997－2012年出生者）的青少年看不過去，決定透過抖音這個「被說無腦」的社群平台，在網路上號召抗議、發起各式行動，以年輕世代獨有的形式，展現他們對「墮胎等於基本人權」的支持。

墮胎合法預翻案？法律管得到她們的身體嗎？

引起這次爭端的，是美國聯邦最高法院1973年通過的「羅訴韋德案（Roe v Wade）」，一直以來被視為美國承認婦女墮胎權的重要案例。

5月2日，一份洩漏的草案顯示，最高法院準備在另一案件中、推翻羅訴韋德案的判決。此法若真的翻案，將形同間接否認美國婦女合法墮胎的權利。美國首席大法官後證實了草案洩漏一事，除了譴責有人蓄意外流文件，也聲明草案內容未必是該案的最終裁決。

反對墮胎的保守派民眾認為這是遲來的正義，法律不該繼續允許媽媽們扼殺無辜小生命；支持墮胎的自由派則認為女性的身體自主權是基本人權，羅訴韋德案一旦翻案，連被強暴、母體有生命危險的女性都失去了保護自己的手段，法律不應將這個選項從所有女性手中奪走。

前總統候選人怒：極端法案將影響弱勢女性

2016年美國總統大選候選人、民主黨資深參議員華倫（Elizabeth Warren）在抗議現場表示，受到影響的不會是有能力飛到外國取得保護的女性：「共和黨這極端主義政策影響到的，將是這個國家最貧窮的女性、被強暴或亂倫的年輕女孩、已經要打三份工來養已出世孩子的女性……我見識過墮胎違法的世界是什麼樣子，我們絕不能走回頭路！」

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