美國商會：如何讓台灣經濟更穩定？先從「人口」與「流動性資產」的角度思考
我們想讓你知道的是
過去兩年來，當全球經濟因疫情影響而蕭條時，台灣卻因外銷訂單暢旺而向世界展現出其在經濟上的韌性。然而長遠來看，台灣仍須改革其貨幣政策來面對房市過熱與人口老化的雙重夾殺。
文：David Stinson
譯：韓詠翔
後疫情時代，當世界各國開始面對通貨膨脹對市場及消費型態的衝擊時，台灣當局反而受惠於出口成長所帶來的經濟榮景。各國央行紛紛進入緊縮循環來面對通膨，儘管此舉會揭露經濟體中脆弱的部分，研究人員仍普遍對台灣的房市乃至於整個經濟體系的穩定持樂觀態度，認為可以安然挺過這波緊縮貨幣政策所帶來的難關。
話雖如此，2008金融危機後的房價大漲，並未對經濟造成多大的刺激。根據一篇由三位政治大學教授於2019年共同發表的文章表示：「全台僅有不到7%的人擁有兩戶以上房子，因此房價飆漲的財富效果對消費的增長極其有限，且未在統計上達到顯著。」
除此之外，該篇文章還表明：「利率因寬鬆貨幣政策而下降，導致房價飆升並影響經濟穩定，促使收入不平均、房價負擔能力下降以及消費能力衰退。」
人口問題是另一個抑制台灣消費力的因素，亦即人口結構快速高齡化。台灣的出生率為全球第二低，僅次於韓國。受到上述各種因素影響，支撐房價的經濟活動正在逐年遞減。
台灣與日本的人口問題
日本曾是一個以出口導向為經濟動力的國家，他們的經驗值得台灣引以為鑑。1985年簽訂的廣場協議（The Plaza Accord）決議五個世界主要經濟體，包含日本在內，對美元升值，造成日幣翻倍升值。然而，日本封閉的產業金融並未隨著匯率改變而作出相對應的改革。
結果，資金不但沒有流往海外，反倒不斷注入國內房市。大量資金流入造成嚴重泡沫化，情況誇張到光是東京皇居的價值，就相當於美國加州整個房市的總值。
日本金融體系對外來刺激往往反應過慢。即便是1989年股市大崩盤，銀行面對眾多公司破產的反應也不夠迅速，那年正是日本「失落的十年」的開端。然而，日本經濟衰退看來遙遙無期，不只十年光景而已。
日本市場發展趨緩的時間，剛好與人口紅利的結束吻合，日本難以再達到與過去相同的經濟成長率。1993年時，日本每位婦女平均生育數為1.5人，遠低於當時的世界趨勢。如今的台灣，每位婦女平均生育數僅為1.2人，並將在2025年邁入超高齡化社會。
當然，光從基本數據觀察，可能會高估情況的嚴重性。目前台灣的空屋率已從房價首次飆漲時的20%下跌至10%。此外，相較於日本，台灣的人口政策更能夠且更樂意招攬移民。與日本相比，台灣更容易受到國際貿易及資金流動影響，因此控管外匯金流遠比國內貨幣政策重要許多。
台灣的人口問題同時也受到地緣因素影響。即使因為競爭關係，台灣不從中國輸入勞力，中國被視為同一個勞動力市場。由於中國不再向日本與韓國輸出同以往一樣多的勞動力，台灣必須與日本及韓國展開價格競爭爭取東南亞勞動力。對於需要個人看護的退休人口來說，勞動力輸入短缺將成為一個嚴重的問題。
曾擔任台灣證券交易所董事長及台灣金融研訓院院長，現為世新大學與東吳大學客座教授的薛琦，對台灣吸引鄰近國家勞動力的能力持樂觀態度。以目前台灣就學人口來說，7.3%學生的父母至少有一方為移民。薛琦表示：「這些移民與原生家庭間的聯繫，將使台灣有價格外優勢。」
總體來說，薛琦預期台灣的經濟將比鄰國更有韌性。目前為止台灣的通膨率低於其他主要經濟體。事實上，台灣半導體出口阻塞正是導致其他地區發生通膨的成因之一。加上台灣一貫緩步調整利率的傳統，台灣不一定會跟著外國大力升息。但是，貿易盈餘也意味著新台幣面臨升值壓力，若央行想維持新台幣的低匯率，勢必得增加外匯存底。
然而，央行的做法卻在過去幾年飽受質疑。台灣為世界第五大的外匯存底持有國，截至今年1月為止外匯存底高達$5490億美元，相當於人均$23300美元，或80%GDP。
去年，四位台灣大學教授合作出版《致富的特權: 二十年來我們為央行政策付出的代價》一書，解釋低利率與大量外匯存底的關聯，而低利率即為現今國內房市過熱的主因。央行以新台幣買入外幣的方式累積外匯存底，造成國內資金寬鬆。雖然貨幣供給增加與資產增值之間沒有必然關連，但從事實來看卻是如此。
金融部門對央行的不滿似乎比以往強烈許多。《致富的特權》作者之一的吳聰敏教授表示：「我們不能鐵口直斷央行的政策一定是錯的，但是我們不認同它的做法。」吳教授目前任職於台大經濟系，對台灣經濟發展史有深刻研究。
薛琦指出，並表示：「大部分的學者都不是很滿意央行管理外匯存底的方式。央行的外匯存底遠大於必要的數量，且運用資金的方式也不是非常明智。」他指的是央行的外匯存底皆以現金形式持有，這樣的資產配置等於放棄了投資收益，尤其在世界各國通膨嚴重的此刻，更顯得不智。
薛琦建議，央行可以把部分的外匯存底放入主權財富基金中，如此一來應可創造每年6%到12%的報酬率，遠高於目前的3%。
外匯存底數量與配置之間有所連結。要了解其中緣由，必須回頭檢視廣場協議的歷史背景。當時美國對台灣施壓，希望台幣由當時的新台幣40元兌1美元升值至一個所謂的「均衡」水準。
外國投資者無法預期台幣究竟會升值到甚麼水準，大量熱錢為尋求短期報酬湧入，造成極大的混亂。最後，台灣央行不得不在新台幣匯率達到新台幣26元兌1美元後進行干預，將匯率穩定在新台幣27.5元兌1美元水準。
流動與非流動性資產
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【影音】整理數十萬張空拍影像，就像一場馬拉松：看見・齊柏林基金會「數位典藏」計畫
我們想讓你知道的是
「透過影像為環境發聲」是齊柏林畢生在做的事，也是看見・齊柏林基金會要接力做下去的事。打造一座把台灣存起來的影像資料庫，讓齊柏林留下的影像資產得以傳承世代，「數位典藏」計畫需要你我一同支持響應。
2017年，《看見台灣》的導演齊柏林匆匆離開這個世界，留下無數珍貴空拍影像資產；這些跨越1990年代到2017年、長達25年台灣自然與人文地景變遷的真實紀錄，不只保留了台灣之美，更在學術研究、環保倡議和環境教育上有著無可取代的價值。然而，龐大的影像素材需要經過「數位典藏」才能被有效應用，因此「看見・齊柏林基金會」成立的初衷，就是為了承接數位典藏的使命，讓齊導畢生的心血，能夠世代傳承，發揮永續的影響力。經過兩年的摸索，基金會最終研擬出最合適的數位典藏計畫，不只將齊導作品數位化、分類歸檔，更要建置線上影像資料庫，並將繼續記錄台灣的使命傳承下去。
根據看見・齊柏林基金會統計，齊柏林導演在空中拍攝超過2500小時所累積的影像，約為10萬張空拍底片、50萬張數位照片，上千小時的空拍影片；要為如此龐大的影像資料建檔與整理，勢必耗費許多金錢、時間與人力。不過，只要能集結眾人之力，這一場數位典藏人員及專業志工接力的馬拉松，將會是美麗而撼動人心的一段旅程。
「數位典藏」做什麼？
數位典藏（digital archive），意思是將有保存價值的實體或非實體資料，透過數位化（諸如攝影、掃描、影音拍攝、全文輸入等）與加上屬性資料等詮釋資料（Metadata），建立數位檔案的形式，作為永久保管儲存。
而看見・齊柏林基金會的數位典藏計畫可分為三大工作線，分別為：
- 傳統底片組：挑選底片→掃描成數位檔案→建立屬性資料→歸檔
- 數位照片組：挑選照片→建立屬性資料→歸檔
- 空拍影片組：挑選影片→建立屬性資料→歸檔
除了要將齊導留下來的影像作品數位化歸檔，數位典藏計畫還包括改版建置「iTaiwan8影像資料庫」，也就是建設完整的線上影像資料庫系統，讓齊導作品更便於靈活運用，也能讓更多世人看見。
飛行2500小時累積的空拍影像，怎麼整理？
- 整理底片／數位掃描
數位典藏組專員詹宇雯的工作，是負責整理傳統底片。即便存放在防潮櫃中，傳統底片仍面臨逐漸老化褪色的壓力，需要與時間賽跑進行數位化保存；然而大多未經篩選的10萬張底片，有些因為直升機震動導致些微的畫面模糊，也有因飛行路線連續較重複的地景構圖，而詹宇雯的其中一項任務，就是拿著放大鏡一一檢視精挑，並標註定位和勘誤照片資訊。
「整理底片最常發生的問題就是人工出錯，因為以前留下的資料可能是齊導或其他志工整理出來、用手寫的，貼紙可能貼錯或資料寫錯。」詹宇雯說起某次經驗，當時有一張台北車站的照片被貼了很多年份，為了找出正確年份，她試圖辨識照片裡招牌跑馬燈上的氣溫、股市市值等資料，交叉比對推斷出正確年份。雖然偶有這種偵探辦案一樣的趣事，但大多數時候是耗費專注度與眼力的過程。
完成底片挑選的階段，接著進到底片掃描數位化。然而，這步驟並不容易，除了整體的影像品質控制與檔案管理，齊柏林導演留下的底片最遠距今至少11年，老化褪色的底片容易出現色彩偏誤，須進行色彩還原，再修掉畫面上的髒點、存成解析度高的數位影像才算完成。
- 建立屬性資料
所謂「建立屬性資料」，其實就是為影像添增各種描述紀錄的資訊，有了這些資訊，龐大的影像資料才能被有效率的搜尋、管理。數位典藏組副組長陳宣穎表示，以齊導拍攝的影像為例，包含：拍攝主題、地點及詮釋地景的關鍵字都屬於此範疇；而其中投入最多時間的便是「定位」和「建立關鍵字」這兩項任務。
「定位」指的是找出拍攝主體所在地點和座標，有時可透過既有的飛行軌跡紀錄來推測，但更多時候是在沒有軌跡紀錄的狀態下，憑藉地理知識及照片上的蛛絲馬跡判讀位置。如果影像拍攝年代久遠，或是地景變化很大，就需要運用更多歷史圖資或佐證資料去搜索、推論。
「我們要一張一張照片判讀，建立屬性資料。像是早期的傳統相機沒有定位功能，常常看到照片中只有一大片山稜線，此時我們就要仔細比對地圖、衛星影像，想辦法查找，盡可能貼近正確。」陳宣穎說。
「建立關鍵字」看起來似乎相對輕鬆，然而事實上，光是決定有哪些關鍵字可以使用，就是一門功夫。第一步必須辨認影像中的景物，例如一塊農田種植的是什麼作物，就必須蒐集其他資料輔助判斷；其次，由於空拍照片尺度不一，在畫面中佔比多大的景物需要設立關鍵字，也需要經過討論訂定規則；最後，還必須從使用者的角度思考，依據一般人的搜尋習慣設立關鍵字。
因此，在建立屬性資料的過程中，看見・齊柏林基金會也特別諮詢多位專家，共同研究規劃出適合台灣空中影像的關鍵字建置邏輯，並以此基礎進行分門別類、校正檢核，確保影像被妥善歸納及運用。
- 影音資料典藏
相較於照片整理，動態影片的典藏工程更為多元複雜。首先，要針對近千小時空拍影片進行盤點，接著進行特殊格式轉檔與備份，再逐步建立邏輯編碼、標示檔案管理方式，以推動後續屬性資料建立。
「影片整理最大的兩個挑戰，其一是影片內容橫跨的範圍很大，導演可能是台中起飛、屏東降落，因此要去判斷每個影片節點的地景定位；其二是飛機上升的垂直範圍很大、晃動又劇烈，有時候會遇到『果凍效應1』致使內容失真。」影音製作組專員鄭宇程說明，由於各時期的影片拍帶檔案格式、影像內容品質、影片時長都不同，大大增加了管理建檔難度。
加入數位典藏的馬拉松，傳承接棒台灣之美
從一步步定義操作流程、統一色彩管理語言、購置影像處理設備等，到培訓志工與實習生、讓人力支援一步到位、避免巨量資料的協作過程中出現錯誤，都是數位典藏計畫的範疇。多元內容創意部副總監王俐文表示，「數位典藏」四個字說來簡單，但過程繁複龐雜，需要所有人一致的專注、耐心、細心、以及熱忱。
「iTaiwan8影像資料庫」作為看見・齊柏林基金會數位典藏計畫的目標之一，改版上線只是第一步，接下來除了完成龐大影像資料的典藏，更大的挑戰是要繼續記錄台灣，讓影像不會只停留在2017年。
「透過影像為環境發聲」是齊導畢生在做的事，也是基金會要接力做下去的事。而數位典藏計畫，就是齊導生命的延續，也是基金會動力的源頭。要打造一座把台灣存起來的影像資料庫並不容易，看見・齊柏林基金會亟需各界的支持，共同建置屬於台灣最美的影像資料庫。讓我們一起守護齊柏林留下的影像資產，讓土地脈動的珍貴影像得以傳承世代，發揮更多價值。
註1：果凍效應（rolling shutter）是數位相機CMOS感光元件的一種效應，當使用電子快門來拍攝高速移動的物件時，原本垂直的物件拍攝出的畫面卻為傾斜甚至變形。（資料來源：維基百科）