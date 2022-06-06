胃癌初期症狀像胃病，亞洲國家發生率又比西方高，「胃鏡檢查」該注意哪些重點？

文：盧柏文（衛生福利部雙和醫院、台北醫學大學新國民醫院 消化內科醫師）

胃癌發生率，東西方大不同

胃癌在近幾十年的發生率以及死亡率，不斷的在下降當中。美國男性胃癌的死亡率從0.028％下降到0.0074％，女性更是從0.027％下降到0.0024％。然而這是美國的數據，胃癌在亞洲國家的發生率卻比西方國家高出許多，全世界每年診斷出超過100萬例胃癌。胃癌是世界上第五大最常見的癌症，也是第七大流行的癌症。

全球從出生到74歲發生胃癌的累積風險在男性中為1.87％，在女性中為0.79％。這樣的數據不禁讓我們有一個疑問，那些像是亞裔美國人的胃癌發生率，是接近美國的數據還是亞洲的數據呢？

流行病學的研究告訴我們答案，第一代從高發生率地區移民到低發生率地區的人民，胃癌的發生率會接近他們家鄉的數據，然而他們的後代的胃癌風險則是趨近他們移民後的區域。這樣的發現代表胃癌發生與否其實與早期的環境暴露有關，也許食物中的致癌物質也有影響。

胃癌在開發中國家較常出現，可能與飲食有關。已開發國家有較佳食物保存技術、減少食物中致癌物（亞硝基化合物、苯芘）、增加抗氧化蔬果的攝取，使發生率較低。

胃癌有多種，但大部分都是腺癌

根據惡性腫瘤分化來源的細胞不同，我們可以把胃癌大致區分為：

腺癌（adenocarcinoma）

淋巴癌（lymphoma）

腸胃道基質細胞瘤（GISTs）

極為罕見的惡性平滑肌肉瘤（leiomyosarcoma）

其中大部分（90％）的胃癌都是腺癌。

腺癌當中，依據Lauren’s分類，其中一種叫做腸道型（Intestinal type）胃癌，另一種則稱為瀰漫型（diffuse type）的胃癌，腸道型胃癌的邊界明顯，好發於年長的男性，而瀰漫型胃癌好發於中年的女性。這兩種分類和癌細胞轉移的方式也有關聯性，腸道型胃癌常透過血液轉移，而瀰漫型胃癌則是較常透過淋巴進行轉移。

大部分的初期胃癌其實是沒有症狀的，一些很常見的症狀諸如上腹痛、腹脹、胃食道逆流，大多數的情況也不是胃癌造成的。當然，若您仍有疑慮，建議諮詢專業醫生，進一步安排檢查。

幽門螺旋桿菌可能導致胃癌？

胃幽門桿菌（幽門螺旋桿菌）有可能是造成腸胃蠕動異常進一步胃痛的元兇，幽門螺桿菌通常通過唾液在人與人之間傳播。細菌也可以通過糞便污染食物或水傳播。在發展中國家，未經處理的水、擁擠的環境和糟糕的衛生條件，共同導致了幽門螺桿菌感染率的升高。

它會造成我們的胃部處於慢性發炎的狀態，藉由產生尿素酶中和胃酸，讓它們可以在胃裡繁衍，更進一步這種細菌在長期破壞胃部的環境後，可能導致胃部淋巴癌（MALToma）。幸好，透過早期發現與早期治療，可以經由抗生素根治幽門桿菌的感染，並且將這一類型的淋巴癌治癒（只有少數需要進展到化療），現在我們有碳-13尿素呼氣檢查很簡單的能知道病患是否有胃幽門桿菌的感染。

什麼樣的情況要做胃鏡？

做胃鏡的適應症有很多，這邊列出一些情況：

經過治療後，上消化道的症狀沒有緩解

在50歲以後有新出現的上消化道症狀

反覆發生的胃食道逆流

未知原因的反覆嘔吐

懷疑有腫瘤、潰瘍或上消化道的狹窄

消化道活動性出血或是慢性出血造成缺鐵性貧血

手術後的追蹤等

不過除了上面這些原因之外，若是醫生依照他的臨床經驗認為有做胃鏡的必要性，也會以胃鏡作為後續醫療處置的依據。因此若是有「為什麼醫生不幫我做胃鏡？」的疑問，可以和你的醫生討論一下他的判斷是什麼，並且討論是否有胃鏡以外的診斷方式。

做胃鏡之前，要做什麼準備？

做胃鏡前有一些注意事項，首先要至少空腹八小時，因為胃鏡就是要看食道、胃壁有沒有病態的變化，要是胃裡有食物，胃鏡進去以後的鏡頭會被食物殘渣擋住便會影響判讀。

另外執行胃鏡檢查時，若有食物因嘔吐進入肺部會有贈成吸入性肺炎的風險，所以維持適當的空腹時間，是做胃鏡的必要步驟之一。 一般來說，我們吃的食物大約在胃部會停留半小時到6小時不等，蛋白質食物停留較慢，豬肉可能會停留270分鐘，而帶有脂肪的食物停留最久，可能會在胃部停留6～8小時。

至於清水的攝取在鎮靜的胃鏡檢查前，在一個115人的研究當中指出，檢查前的兩個小時服用200 ml的清水是不會有影響的，然而還是需要跟您的麻醉科醫師做進一步的討論。

胃鏡檢查的步驟

首先，做胃鏡之前檢查室的技術員會給患者飲用消泡劑（Simethicone），是一個白白、苦苦、稠稠的液體，以減少胃裡的氣泡。此外還要在手臂注射減緩腸胃蠕動的藥物，以利內視鏡檢查的進行。因爲這個減緩蠕腸胃道動的藥物屬於抗乙醯膽鹼（anti-cholinergic）的藥，有口乾舌燥、心跳加速的生理反應是正常現象，不過若是本身具有青光眼、攝護腺肥大或心臟疾病，請務必在接受注射之前告知醫生。

鏡檢前，醫師會在受檢者喉部噴局部麻醉劑避免胃鏡放入的嘔吐反射，噴入後需要把藥物含在舌後再慢慢吞下，這樣才能使麻醉藥物穿過粘膜，產生作用。

除了藥物之外，另外請受檢者以咬著咬口器以避免胃鏡鏡身傷到牙齒，而且建議使用單次咬口器以避免交叉感染。

檢查時，為了避免嘔吐嗆入氣管，醫生會請受檢者以左側臥，同時也是配合醫生的方向讓鏡頭可以放入檢查。做胃鏡的過程當中，配合醫師的指令，用鼻子吸氣、嘴巴吐氣，儘量讓口水自然流出，切勿做吞嚥的動作，以免嗆到氣管造成吸入性肺炎。

執行內視鏡檢查的同時，如果看到疑似腫瘤的病灶，可以直接做切片化驗，同時切片過後的傷口可能會有小出血，但通常都可以自行止血。另外如果發現疑似胃炎的情況，也能經由內視鏡執行幽門桿菌切片作為後續處置的參考。

胃鏡之後要注意什麼？