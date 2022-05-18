俄烏戰爭開打，各國鄉民如何在各大社群平台鍵盤參戰？

文：Erik（數位外交協會）

俄烏戰爭自2月24日開打至今，各國政府、企業紛紛祭出制裁俄羅斯的相關方案，以對烏克蘭表示聲援。

早在兩次世界大戰期間，資訊的傳播與攻防就已經扮演十分重要的角色，在這個資訊能夠前所未有地藉由網路傳播到世界每一個角落、每一個時區的時代，如何防止自家國民、甚至全球網路使用者、資訊閱聽人接收到不實資訊，更是兵之必爭。

2月27日，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）宣布歐盟的因應措施時更表示，將讓《今日俄羅斯》（Russia Today, RT）、《衛星通訊社》（Sputnik）與他們的附屬單位，無法繼續在歐盟傳播謊言、合理化普亭（Vladimir Putin）發動的戰爭，進而加深歐盟國家之間的嫌隙。」

歐盟開了施壓第一槍後，各大社群巨頭紛紛採取了相應措施，配合防堵來自俄羅斯的假訊息烏賊戰。

Meta禁止俄國官媒服務

在臉書上有超過七百萬追蹤者的《今日俄羅斯》，以及《衛星通訊社》兩家媒體都由俄羅斯官方經營。

Meta為配合歐盟的政策，決定禁止此兩間俄國國營媒體使用旗下臉書、Instagram在歐洲的服務，並禁止這兩間媒體在臉書上使用廣告工具。