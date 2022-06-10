缺工時代｜有解法嗎？除了低薪問題，總體獎酬也要改變

晚上7點30分，芳如（化名）在通勤返家的路上，接受了《關鍵評論網》的訪談。自美術系畢業兩年的她，最近剛轉職成為前端工程師，還在努力適應新公司的生活。

過去幾年，「轉職」成為許多論壇上討論熱烈的關鍵字，其中工程師又是特別熱門的選項，從人力銀行招募廣告到坊間電腦補習班，工程師養成課程詢問熱度高，更成為許多青年想要翻轉工作現況的捷徑。

芳如也是搭上這波轉職潮的新鮮人之一。熱愛藝術的她自大學畢業後，發現台灣相關領域的出路多為設計師，在台灣普遍氾濫，薪資也偏低。如果往更純藝術發展，自己目前的學經歷又不足，感覺自己在職涯的選擇上處處受侷限。經歷短暫接案與美工設計的工作後，她接觸到轉職前端工程師的課程訊息，同樣從事設計的家人也給予鼓勵，讓她決定放手一試，挑戰轉職。

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從高中就唸美術班，要重新拾起書本讀理科，芳如坦言相當吃力，甚至曾經懷疑自己是否做得到。看同期的同學還有休閒娛樂的生活，起跑點較晚的自己只能終日唸書、用功惡補，還好經過一年的努力，成功習得了技能，成為前端工程師，也漸漸長出了自信。

「我非常喜歡藝術，曾經很擔心是否在轉職後就沒有辦法再從事與藝術相關的工作、或是與這個領域打到邊。但是經過一年的轉職生活，真的開始新的工作後，才發現事情並沒有如我想的糟糕。」曾經對台灣就業市場感到失望，她認為轉職的決定為現在的自己帶來更多選擇的機會，未來有機會朝同時需要藝術與工程領域的工作發展。

求職意願下滑，青年更重視工作自主性

關注青年求職現況的師大助理教授孫弘岳也分析，過去10年青年求職率下滑，可以化整為兩個主要原因：不願意跟難以投入。

首先是不願意輕易投入職場。除了長期積累的低薪問題，有更多的年輕人害怕高工時的工作環境，會在畢業時透過進修、考照、甚至遊學、考研究所等方式，一方面延緩進入職場的時間，另一方面也持續觀察勞動市場是否有出現符合自己求職條件的工作。而決定進入職場工作後，也會在差不多的工時條件上，優先選擇薪資較高的行業，這也是許多年輕人會願意跨領域與專業投入半導體產業工作的原因。

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然而，高工時的環境依然沒有辦法長期留下人才。他分享自己一位學生進入半導體上游公司擔任人資，竟也有加班到凌晨3點的經驗，對一般半導體產業的勞工或許稀鬆平常，卻讓他的學生萌生退意，只做了半年就離職。

而守舊的公司文化與陋習也成了許多求職者打退堂鼓的原因，許多人可能抱持著理想進入號稱要做數位轉型的公司，卻因工作描述與實際工作情形不符、找不到工作意義與辦公室官僚文化下感到窒息。

其次是難以投入，許多工作存在過高的門檻，讓求職者不得其門而入。孫弘岳分享有許多的職缺開出來，幾乎都是要像孫悟空一樣，十八般武藝樣樣精通，「哪裡來這麼多孫悟空？」，形容企業尋找人才時常常說要跨領域，但待遇卻沒有足夠的吸引力，即便求職者有心持續學習進修，公司又缺乏內部培訓管道，大幅降低應徵意願，企業也很難找到目標人才。

資訊流通的時代，也讓好、壞工作名聲傳得更遠，「現在年輕人其實不太相信老人家對公司的看法，反而信賴學長姐或同學的傳播，也因為這些訊息而感到卻步。」孫弘岳表示，部分年輕人反而會從零工經濟尋找機會、或是在販售平台經營小生意、甚至轉往youtuber發展，掌握工作的自主性，拿回自己的時間與自由。

總體獎酬需要改變

「你看，又有人叫車了。」一趟從師大到民生社區的路程，育明（化名）架在方向盤旁邊的手機響了好幾次，鄰近晚餐時間，外頭正下著大雨，是多元計程車最忙碌的時刻。做這一行受天氣影響，好壞落差很大，以今天這趟車程為例，從下午3點以後就大雨不斷，客人搭短程的居多，常常上一位客人還在車上，系統已經幫他配對好下一組。他說今天忙到沒時間上廁所，「載完你這一趟我就得關掉休息了，不去上廁所、吃個飯不行。」

2年前，育明結束上一份在辦公室的工作後，投入多元計程車的行列。一開始跑得很勤，一天都會跑7-9小時左右，收入扣除系統抽成，在5-6萬元不等。比起上一份工作來說，雖然工時稍長，但他感受到更多的自由，「我可以自己決定幾天出門跑車、身體不舒服或家中有事，也可以想下班就下班」。但育明也坦言這不會是一份長久的工作，整天都坐在車子裡、常有憋尿的問題，對健康也是一大負擔。開多元計程車對他最大的好處是彈性，可以自己決定上下班時間，也能掌握每天的收入，他表示靠這份工作存一點錢後，想再跟朋友合資團購的小生意。問他會想再回辦公室工作嗎？他坦言辦公室工作當然有穩定的好處，但等升遷加薪的機會實在太慢，時間又被綁住，「習慣這樣的自由模式，就很難回去辦公室了。」

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不只是育明，近年投入零工經濟的人增長迅速，從勞動部統計美食外送員增長從8萬8千人成長到10萬多人，也凸顯現在求職者更重視工作上的自由、彈性與自主性。人力銀行也觀察到求職者工作價值觀的轉變，104人力銀行副總經理暨人資長鍾文雄就分享，許多求職者不願意冒著爆肝或生命的危險，為企業主提供勞務，更傾向在工作與生命意義上取得平衡。

孫弘岳指出現在求職者所想要的報酬跟過去所認知的薪資不同，「他們要的還有成就感、我是不是能受到公司重視、我有沒有足夠的自主性，還有工作生活平衡」，正是總體獎酬的概念，坦言現在大多數的雇主都還沒有意識到這個改變。