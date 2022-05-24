《超強文案力》：撰寫短文案的七大技巧——想像你下的標題浮在空中，它有重量嗎？

文：張光熙

要知道文案並不是硬梆梆的理論文學，而是讓我們能夠賺錢的工具，所以擁有文案力就等同於掌握自動化賺錢的技術！那怎麼樣才能用有這項技術呢？當然就是在學習文案技巧的同時，保持每日的實作練習。

然而，依據不同的目的、結果，所適用的文案就有所不同，換句話說，你希望呈現什麼樣的成果，就要使用能夠達到這個目標的文案。比方說，你希望一封訊息丟給一群人，讓他們因為這個訊息而購買你的商品，那你就得學會短文案；如果你想要讓顧客相信你的商品是值得花錢的，那就得熟用顧客見證文的撰寫技巧。

所以，這個章節我會教大家常用的幾種文案型式寫法，當你想要使用其中一個型式的文案寫法時，就可以查找目錄，回來溫習。接下來要來學的是短文案的撰寫技巧。

撰寫短文案的七大Point

1. 怎麼寫

有用要建立在無用之上。

這句話的意思就是平常我們的銷售建立在不銷售之上。像我自己平常在經營臉書，可能每天都會寫些好玩有趣的文案勾引潛在客群的眼球，看似沒有在賣東西的樣子。你知道為什麼要這麼做嗎？這是為我之後的銷售舖路。

有時候我們站在這塊地板腳踩的面積只有這麼小塊，理論上只有那兩小塊跟我有關係，對不對？可是這兩小塊的面積旁邊有沒有別的地板？有！其他的地板雖然我們踩不到，它有沒有作用？有，因為是那些我們踩不到的地板，正在支撐著我們踩到那塊地板，是能夠承受力道的，這叫「有用建立在無用之上」。

2. 誠實很重要

如果我現在要賣給你這台筆電，它的性能並沒有瑕疵，但是背後角落是有點小瑕疵的。請問我要不要在文案中主動跟你說明這件事情？還是選擇避重就輕？過去我們都覺得賣產品要隱惡揚善嘛！盡量去凸顯優點，避開缺點。我不能說那樣錯，但是我想跟你分享我的想法是：缺點要主動講。

為什麼？如果我不講，這件事永遠不會被發現，那我大可以選擇性不講，對不對？但是，這台筆電終究是會交貨的啊！而且我也不希望只跟你做一次性的買賣！我希望我們做的是長久的買賣，你跟我買一次這東西，覺得不錯，以後會再跟我買第二次，才會累積回頭客嘛！若每個客人都只跟我買一次，下次不買，那我是不是很辛苦，每個月都要去開發新的陌生客戶，對不對？對啊！而且你買一次不好，會跟別人講，品牌就很難建立起來了。

所以若是筆電有瑕疵，我就會跟你說這筆電有瑕疵，比如說我今天要賣一個螢幕，這個螢幕的底盤有刮痕，我就會跟你講，底盤有刮痕，甚至我還會把那刮痕的地方拍照給你看，說有刮痕但是不嚴重，而且不影響使用，可以算你便宜一點，你能夠接受再買，不能接受也不勉強，顧客反而會覺得你誠實。

3. 標題要有重量感

標題是一個文案的重中之重，你不能讓這標題給顧客感覺到輕描淡寫。我很喜歡一個作家，這個作家寫一本書叫《文案力》，蠻值得看的。他說你去想像這個標題飄浮在半空中，你去想像這個標題感受一下，這個標題有重量嗎？有分量嗎？如果你覺得這個標題沒有重量感的話，那它不夠成為一個好標題。

4. 適度的使用標點符號或者是表情圖案

這個也蠻重要的，如果你一個文案從頭到尾都沒有標點符號，會讓人家讀起來很累、很吃力。若是從來都沒有表情圖案，會讓人家覺得不是那麼親切。那，什麼是一個好的文案呢？在此跟你分享我對好文案的理解，一個好的文案，必須要讓你覺得正在跟一個相識多年、可靠可愛的好朋友一起喝咖啡或喝酒，一邊閒聊，有點像是這種感覺。

文案給人的形象絕對不要像一個陌生、劍拔拏張、咄咄逼人，很精明強悍的業務員，拼命地推銷一個產品。那麼，這就不是一個好的文案。我們並不是永遠只會跟那個穿著名牌西裝開著保持捷或BMW，有錢的業務員買東西。有時候那業務員看起來東西都很高檔，你不一定要跟他買，我有錢不跟你買，總可以吧！

可是有時候你會跟一個人買，是開著一台小破車，不一定很破啦！他穿著打扮就是一般西裝，也不是特別的名牌，可是你很信賴，像是你的好朋友，反而最後你是跟他買的。也許他講話不是最華麗的，也沒有學過很多的話術，可是你相信他這個人不會害你。

你覺得他說的話是實話，而另外一個不管是賣保險或賣房子，他打扮的很漂亮、戴著LV包，你卻覺得他講的東西不見得如他所講的那麼厲害或可靠，最後你會帶著一點懷疑跟疑惑找別人簽單，對不對？由此可見，我們都希望跟我們談話的對象如同真誠的老朋友。

5. 在文案中添入一些顏色

在一些關鍵詞上使用半形的「#」會產生變色效果，大家如果用臉書就會發現：那個「#」必須跟上一個字有一個空白，變色效果才會產生，如果跟上一個字黏在一起，它就不會變色。你必須在文案中，適度的加入不一樣的顏色，這樣消費者比較容易看得下去。從頭到尾若都是單一顏色的話，會看起來有點乏味單調。

6. 有溫度

文案中最好是有一些你跟這個產品發生過什麼的故事。人們都是討厭被推銷的，可是人們從小、從遠古就喜歡聽故事，這是人們寫在基因裡面的特性，在遠古大家晚上就是圍在一個火爐，然後就開始聽長輩講故事，我們的文化就是這樣傳承下來，所以最好講一些故事讓消費者感受到溫度，這個之後會有很多案例跟你們分享。

7. 適當地使用一些口語助詞