《成為池上》：池上人重視稻米、反對光電的共識，重新定義「地方」的意涵
我們想讓你知道的是
跳開傳統人類學擅長的村落研究，透過較大空間尺度的鄉鎮層次來觀察，更能同時掌握國家治理與民間動能，了解左右鄉鎮內整體發展的結構性力量，以及其如何與民間動能接合。
文：黃宣衛
二○二○年八至九月間，距離鬧區約兩公里的樟香綠廊，也就是池上市街往西走的台二十甲線，路邊橫掛著長長的白布條，大大黑字寫著「無能的代表會配合鄉公所出賣池上」、「池上人不要光電」、「財團滾出池上鄉」。隨後幾日，街區穿梭一輛小型貨車，不但掛著「光電滾出池上」、「電來了／人沒了」等標語，還用擴音器傳達鄉民反對在鄉境設置太陽能板的立場，甚至揚言要罷免鄉長。
與此同時，臉書社群「池上人」也開始出現大量相關討論。台灣近幾年綠能發電的議題，在池上正式浮上檯面。
在這次的太陽能板事件發生之前，光電業者已經在池上尋覓適當土地一段日子了。福文村的這塊農地，地主原本以一公頃每期四萬元租給人種稻，後來有人找上地主，以一公頃每年二十萬，承租二十年。暑假過後，大型機械開始進駐整地，光電業者準備在此種電的消息不脛而走。
這個地方剛好在火車站附近，從月台上往西邊望過去特別顯眼，引發的反彈也特別大，前述反對鄉公所與鄉代會的聲浪也因此爆發。
鄉長張堯城於是聯絡縣政府、立法委員、縣議員、鄉代表會、村長等，與地主和光電業者開會協商，時間訂在九月四日上午十點，地點則在那塊農地旁的馬路邊。由於前一天才正式發出通知，又不是假日，因此原本預定應該只會有五、六十人出席。沒想到，筆者當天不到十點到場，塑膠布棚下的椅子已經坐滿了人，後來湧進的人潮不但站滿整條馬路，甚至外溢到一旁的稻田裡，人數估計在兩百至三百之間。
張堯城一開始就表明支持政府的能源政策，也指出此案已經通過經濟部能源局與縣府主管單位的核准，所以在這塊地種電完全合法。但同時強調這個申請案不需經過鄉公所的同意，鄉公所與鄉代會都是前一陣子才得知這項消息。這個說法後來也得到縣府主管單位與鄉代會主席的證實。
接著，張堯城並未直接反對在此設置太陽能板，但提出兩個層面要地主與業者斟酌，考慮繼續執行種電計畫的必要性：第一，此地附近十多公頃已經通過都市計畫，不久後地目將可變更為建地，預期增值幅度頗大，因此在此種電未必就是最好的投資方式；第二，太陽能發電後，必須在鄰近的馬路上設置電線桿才能將電配送出去販賣，但馬路的土地屬於鄉公所，如果鄉公所堅持不同意電線桿的設置，業者有可能血本無歸。
當天地主並未到場，業者極力說明光電帶來的好處，尤其是對地方的回饋機制，但隨即被發言的群眾一一反駁。兩小時後達成結論，業者主動表示放棄此案，但有一個條件：縣政府與鄉公所協助找到其他合適的地方設置太陽能板，以彌補其損失。
當天到場的鄉民相當多元，除了民宿業者、餐廳老闆、糧商、農民，也有當地的一般民眾，雖然出發點不盡相同，但都一致反對在此地設置太陽能板。一個月後筆者再度前往現場，機具都已撤離，連原先畫好預計設置太陽能板的白線也消失得無影無蹤。
同年十一月，經各種行政程序後，業者在舊垃圾掩埋場取得一公頃土地，並於次年三月二十九日正式動工。這次的地點在偏遠的新武呂溪畔，雖然仍有人前往抗議，但人數不多，整起事件因而暫時畫上句點。
這次的風波讓人聯想起二○○四年保存無敵稻景的電線桿事件。儘管時空背景有別，但基本上都是因為當地民眾聯合反對，而成功阻止了某項地方建設。相隔近二十年的兩次事件，見證了池上人對維護生態環境的共識，即便這種共識並非所有人都一致。
觀察池上鄉近二、三十年的變遷，鄉公所的努力功不可沒，但從另一個角度，如果沒有某種在地共識，也不可能成就這樣的發展。筆者認為，「不犧牲環境生態的前提下，首先重視稻米產業為主軸的農業，然後規畫地方的各項發展」的願景，某個角度來說，已經從一九九○年代開始逐漸在池上形成許多在地人的共識。然而，這樣的共識會持續多久，池上的未來又會如何發展，都有待慢慢觀察。
重新定義「地方」
本書設定以池上鄉為調查單位，一開始最主要的原因在於，多元族群並存是東台灣顯著的現象，但人類學的原住民研究大多以村落為研究地點，筆者先前的研究也不例外。這樣的做法雖有村落內部資料可較為細緻的優點，但不易具體看到村落與外在生活世界的關係，原住民研究與漢人研究也往往各行其是。
以池上鄉內十個村落為例，不同族群居住在不同村落，形成大坡村以阿美族為主要人口，客家分布較多的村落是萬安與慶豐兩村，而閩南則在街區的福原村有較高比例。筆者認為，以整個池上鄉（或池上地方社會）為調查單位，更容易看到族群互動的軌跡。
換言之，跳開傳統人類學擅長的村落研究，透過較大空間尺度的鄉鎮層次來觀察，更能同時掌握國家治理與民間動能，了解左右鄉鎮內整體發展的結構性力量，以及其如何與民間動能接合。
以這個池上研究為例，早期人口以來自南台灣的平埔族群與阿美族為主，到了日治中期以後，由於官方政策的激勵，漢人急速增加，二戰結束後更是掌握這個地區的主導權。透過歷史過程的爬梳，不但可看出漢人宗教的元宵遶境如何形成並分析其意義，對於諸多原住民社會文化的發展（例如平埔族祀壺的興衰、阿美族宗教變遷的軌跡等等），也就更容易被理解，而這樣的視野也更有利於原住民研究與漢人研究間的對話。
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【專訪】前副總統陳建仁：「缺水問題，恐怕是不輸COVID-19的嚴重公衛危機」
我們想讓你知道的是
全球缺水危機正對人類生命帶來的威脅，缺水地區的人們在渴死以前，往往是因為缺乏乾淨水源而病死的。前副總統、公衛專家陳建仁不只為我們上了一堂「水源與疾病」的通識課，也呼籲台灣人展現愛心與國際救援力。
全球缺水危機正對人類生命帶來威脅，缺水地區的人們在渴死以前，往往是因為缺乏乾淨水源而造成疾病、進而死亡。根據聯合國統計，每天有超過700位五歲以下的兒童因為不安全用水、不良衛生環境導致腹瀉死亡。無水之地的悲劇不只影響當地居民，其衍生的疾病也可能會衝擊全球的未來。
為了呼籲讀者重視全球缺水議題、重視其所帶來的公衛挑戰，本文專訪具有公衛專家背景的前副總統陳建仁，從公衛的角度談缺水問題。並邀請社會各界付出行動，別因為輕視缺水衍生的公衛危機，而造成下一次的大流行瘟疫。
當人們病死在無水之地——乾旱、缺水、髒水與公衛的關係
在2030年前，確保所有人都能享有乾淨可負擔的用水、以維持個人健康衛生及永續管理，是聯合國永續發展目標（SDG）的目標之一，也是當今世上所有人都應共同努力的任務。除了要確保現有的水源維持乾淨安全、減少污染，也要確保雨露均霑、人人有水，同時也不能忽視氣候變遷導致的乾旱、洪水對水資源造成的影響。儘管要努力的方向還有很多，「飲水思源」仍是世人時常忘記的課題。
2021年初，台灣曾遭遇旱災缺水危機，幸運的是我們有足夠因應的措施與設備，國人仍能保有安全衛生的淨水生活，但也可能因此未有深刻的缺水之痛。事實上，現在仍有許多國家或地區深陷乾旱的痛苦，並因為缺水或骯髒的水源導致大量疾病與死亡；根據聯合國統計（2022），光是因為洪災及水媒疾病導致的死亡人數，就佔了整體天災死亡率的70%。對此，陳建仁表示：
「其實缺水問題，恐怕是不輸COVID-19的嚴重公衛危機。COVID-19目前造成全球約5億人感染，且隨著病毒株變化和疫苗興起，這場流行病或許耗費2～3年就會減緩。但全球缺水問題卻有高達8億多人受影響，若不付出行動改善，當地居民只能一直面臨無水之苦。」
接著，陳建仁為我們上了一堂課，娓娓道來「水源與疾病」兩者之間的高度關聯性。
「一直以來，人類期望從大自然取得乾淨水源，但是隨著人口增加、城市中的水源污染、氣候變遷造成的水災或乾旱，乾淨水源只會愈來愈得來不易。而不良水質當中，可能含有微生物細菌、病毒、化學污染物等，會造成霍亂、傷寒、阿米巴痢疾、病毒肝炎、癌症等疾病，因此缺水地區的人往往不是渴死，而是病死的。」
回顧人類歷史上跨國性的重大流行傳染病，就是起源於水中細菌的「霍亂」。19世紀中葉，霍亂從印度傳到歐洲，甚至傳播到中國和裏海；最後終結全球霍亂的關鍵，則是「流行病學之父」約翰・斯諾（John Snow）在倫敦霍亂流行時發現霍亂是因為嚴重的水污染所傳播。陳建仁說明：
「霍亂是污水引起，而非瘴癘引起。約翰・斯諾建立了這樣的觀念，可以說是公共衛生學上一項重大事件。」
陳建仁也強調，因為污水引起地方性疾病、後來蔓延至其他地區的案例，至今仍相當常見。「尤其因為氣候變遷而引發的洪水或暴雨，其過境之地使糞水、污水被沖刷出地面，更容易引起大範圍地區的公共衛生污染，所以，通常水災後的三個月內，受災地區又會流行好一陣子的腸胃道疾病感染。」
「時至今日，全球仍約有8.4億人無法享用安全乾淨的水，其中有3.4億人集中在撒哈拉沙漠以南的非洲。為了取水，當地人每天都要花好幾個小時取水，兒童也因此無法上學受教育。連飲用水都不足，遑論吃飯洗手的用水、或有沖水馬桶的廁所。水的問題尚未解決，公共衛生措施又該如何推展？」
不潔淨飲水，曾引發台灣地區性烏腳病
而台灣因為水污染引起疾病的經典案例之一，就是1950年代在西南沿海盛行的「烏腳病」。「烏腳病的患者，主要病徵是手掌與腳蹠皮膚發紫、角化、潰瘍，手指或腳趾末梢只要稍微受傷，就會壞疽發黑並且壞死脫落，而且伴隨劇痛。」陳建仁接著向我們說起這段故事。
在台灣盛行烏腳病的年代，當時的孫理蓮牧師娘（Lillian R. Dickson），與王金河醫師、謝緯醫師三人心疼受苦病患，便展開義診與照顧服務。不只免費為病人截肢，還設立「烏腳病患手工藝生產中心」，由王金河醫師的太太王毛碧梅女士教導病患編織竹簍等工藝，習得一技之長以自食其力，照顧病患的生命尊嚴。
「然而，光是截肢並不能解決層出不窮的烏腳病病例。」因此，謝緯醫師找上台大醫學院的陳拱北教授（後被譽為「台灣公衛之父」），與當時多位台大醫學院菁英組織研究團隊，試圖找出烏腳病的原因。「後來發現是居民飲用了深達地下30至100公尺的「地河井」水源，由於部分深井水的砷濃度很高，因此居民飲用後產生砷中毒現象，烏腳病也就是其中之一。」陳建仁說。
而在這段台灣烏腳病的流行史上，陳建仁也扮演了重要角色。「1980年，我從美國學成返台，當時台大公共衛生研究所主任吳新英教授就給了我一筆經費，授命我去研究烏腳病。」因此陳建仁走訪烏腳病盛行地區，採訪了300多位病患，發現慢性砷中毒不只造成烏腳病，還引起多重健康危害，包括缺血性心臟病、頸動脈硬化、癌症等。」
為了徹底解決烏腳病問題，陳建仁積極投入砷中毒研究，並估計出飲水砷濃度的可容忍極限。後來這項台灣研究算出的標準，美國和世界衛生組織也正式採用，修法將標準濃度從50μg/L改為10μg/L。
而當時全世界最嚴重的飲水砷中毒地區還包括孟加拉。為了解決缺水、污水引發的消化道疾病與死亡，聯合國兒童基金會與世界銀行援助孟加拉的公共衛生工程處共同開發地下水，以提供人民「安全」乾淨的飲用水，殊不知又遇到砷中毒的挑戰。後來世界衛生組織取經陳建仁的研究，陳建仁也大方分享台灣經驗，推廣並協助檢測井水砷濃度含量，篩選可飲用的水源，才得以緩解這項全球公衛危機。
再將時間往前推移，相信不少讀者的童年，有著每逢開學都要吃驅蟲藥、貼蛔蟲貼片的回憶。「台灣早期農業習慣直接用水肥灌溉，因此很多寄生蟲卵會接觸到蔬果，若沒有清洗乾淨，誤食寄生蟲卵污染的食物或水，即會造成腸胃道寄生蟲病，例如：蛔蟲。」
另外，早年的偏鄉或山區較少公共廁所，尚未有自來水廠，民眾多取用山泉水，或習慣隨地便溺，容易造成水源污染，大量引發兒童下痢、A型肝炎等案例。雖然這些經驗因為環境衛生措施和人民衛生習慣改善而愈來愈少，不過陳建仁也強調：「隨著台灣經濟發達、人口愈來愈多，水源供應的挑戰仍不會結束。」
從污水處理下水道的普及化，水庫集水區、河川遭到農業農藥或工廠廢水污染的問題，以及水資源再利用等，仍是近年台灣必須直接面對的水資源課題。萬一忽視水資源對人類生活的影響，最終付出代價的仍是人類的身體健康。
疫情下的反思：全球已是命運共同體，別讓地區性缺水釀成全球大瘟疫
「住在台灣的我們很幸福，但我們必須要知道世界上仍有許多人連喝水都有困難。」
從歷史上有名的幾次全球霍亂大流行，到近年最令人感同身受的COVID-19，無不揭示著全球化時代、國際交流與旅遊盛行的現代，傳染病的擴散之速，已不可同日而語。當世界上仍有許多偏遠角落的居民面臨缺水帶來的死亡威脅，而COVID-19疫情也印證了全球已是命運共同體，若人們持續對缺水議題保持冷漠，那麼其所衍生的公衛問題，將是全球人類共付代價。
陳建仁不只祈願世人能發揮愛心、疼惜他人，也期許台灣人能實踐地球村一份子的義務，透過資助的方式加速國際救援的影響力。陳建仁說：「我和台灣世界展望會是老朋友了，一直以來都有關注展望會的行動。這次台灣世界展望會倡議關注水資源議題，並且看見水源與疾病的關係，我很敬佩也很支持。」即使無法以犧牲奉獻的精神到實地服務，或許也能透過資助台灣世界展望會的水資源救援行動，為改變世界盡一份心力。
事實上，在世界展望會的行動下，每10秒就多1個人獲得乾淨的水；每1天多3所學校因安全飲用水受益。光是2021年，世界展望會即幫助300萬人擁有安全水源、230萬人改善家中衛生環境，並向350萬人宣導建立良好衛生習慣。
「Taiwan can help. Taiwan is helping.」
陳建仁不只為我們上了一堂「水源與疾病」的通識課，也呼籲國人付出實行，展現台灣人的愛心與國際救援力。
I can help! I am helping! 立即資助台灣世界展望會，展開水資源救援行動
閱讀數位敘事：把水送進最遙遠的地方｜台灣世界展望會#WASH計畫