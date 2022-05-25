《成為池上》：池上人重視稻米、反對光電的共識，重新定義「地方」的意涵

文：黃宣衛

二○二○年八至九月間，距離鬧區約兩公里的樟香綠廊，也就是池上市街往西走的台二十甲線，路邊橫掛著長長的白布條，大大黑字寫著「無能的代表會配合鄉公所出賣池上」、「池上人不要光電」、「財團滾出池上鄉」。隨後幾日，街區穿梭一輛小型貨車，不但掛著「光電滾出池上」、「電來了／人沒了」等標語，還用擴音器傳達鄉民反對在鄉境設置太陽能板的立場，甚至揚言要罷免鄉長。

與此同時，臉書社群「池上人」也開始出現大量相關討論。台灣近幾年綠能發電的議題，在池上正式浮上檯面。

在這次的太陽能板事件發生之前，光電業者已經在池上尋覓適當土地一段日子了。福文村的這塊農地，地主原本以一公頃每期四萬元租給人種稻，後來有人找上地主，以一公頃每年二十萬，承租二十年。暑假過後，大型機械開始進駐整地，光電業者準備在此種電的消息不脛而走。

這個地方剛好在火車站附近，從月台上往西邊望過去特別顯眼，引發的反彈也特別大，前述反對鄉公所與鄉代會的聲浪也因此爆發。

鄉長張堯城於是聯絡縣政府、立法委員、縣議員、鄉代表會、村長等，與地主和光電業者開會協商，時間訂在九月四日上午十點，地點則在那塊農地旁的馬路邊。由於前一天才正式發出通知，又不是假日，因此原本預定應該只會有五、六十人出席。沒想到，筆者當天不到十點到場，塑膠布棚下的椅子已經坐滿了人，後來湧進的人潮不但站滿整條馬路，甚至外溢到一旁的稻田裡，人數估計在兩百至三百之間。

張堯城一開始就表明支持政府的能源政策，也指出此案已經通過經濟部能源局與縣府主管單位的核准，所以在這塊地種電完全合法。但同時強調這個申請案不需經過鄉公所的同意，鄉公所與鄉代會都是前一陣子才得知這項消息。這個說法後來也得到縣府主管單位與鄉代會主席的證實。

接著，張堯城並未直接反對在此設置太陽能板，但提出兩個層面要地主與業者斟酌，考慮繼續執行種電計畫的必要性：第一，此地附近十多公頃已經通過都市計畫，不久後地目將可變更為建地，預期增值幅度頗大，因此在此種電未必就是最好的投資方式；第二，太陽能發電後，必須在鄰近的馬路上設置電線桿才能將電配送出去販賣，但馬路的土地屬於鄉公所，如果鄉公所堅持不同意電線桿的設置，業者有可能血本無歸。

當天地主並未到場，業者極力說明光電帶來的好處，尤其是對地方的回饋機制，但隨即被發言的群眾一一反駁。兩小時後達成結論，業者主動表示放棄此案，但有一個條件：縣政府與鄉公所協助找到其他合適的地方設置太陽能板，以彌補其損失。

當天到場的鄉民相當多元，除了民宿業者、餐廳老闆、糧商、農民，也有當地的一般民眾，雖然出發點不盡相同，但都一致反對在此地設置太陽能板。一個月後筆者再度前往現場，機具都已撤離，連原先畫好預計設置太陽能板的白線也消失得無影無蹤。

同年十一月，經各種行政程序後，業者在舊垃圾掩埋場取得一公頃土地，並於次年三月二十九日正式動工。這次的地點在偏遠的新武呂溪畔，雖然仍有人前往抗議，但人數不多，整起事件因而暫時畫上句點。

這次的風波讓人聯想起二○○四年保存無敵稻景的電線桿事件。儘管時空背景有別，但基本上都是因為當地民眾聯合反對，而成功阻止了某項地方建設。相隔近二十年的兩次事件，見證了池上人對維護生態環境的共識，即便這種共識並非所有人都一致。

觀察池上鄉近二、三十年的變遷，鄉公所的努力功不可沒，但從另一個角度，如果沒有某種在地共識，也不可能成就這樣的發展。筆者認為，「不犧牲環境生態的前提下，首先重視稻米產業為主軸的農業，然後規畫地方的各項發展」的願景，某個角度來說，已經從一九九○年代開始逐漸在池上形成許多在地人的共識。然而，這樣的共識會持續多久，池上的未來又會如何發展，都有待慢慢觀察。

重新定義「地方」

本書設定以池上鄉為調查單位，一開始最主要的原因在於，多元族群並存是東台灣顯著的現象，但人類學的原住民研究大多以村落為研究地點，筆者先前的研究也不例外。這樣的做法雖有村落內部資料可較為細緻的優點，但不易具體看到村落與外在生活世界的關係，原住民研究與漢人研究也往往各行其是。

以池上鄉內十個村落為例，不同族群居住在不同村落，形成大坡村以阿美族為主要人口，客家分布較多的村落是萬安與慶豐兩村，而閩南則在街區的福原村有較高比例。筆者認為，以整個池上鄉（或池上地方社會）為調查單位，更容易看到族群互動的軌跡。

換言之，跳開傳統人類學擅長的村落研究，透過較大空間尺度的鄉鎮層次來觀察，更能同時掌握國家治理與民間動能，了解左右鄉鎮內整體發展的結構性力量，以及其如何與民間動能接合。

以這個池上研究為例，早期人口以來自南台灣的平埔族群與阿美族為主，到了日治中期以後，由於官方政策的激勵，漢人急速增加，二戰結束後更是掌握這個地區的主導權。透過歷史過程的爬梳，不但可看出漢人宗教的元宵遶境如何形成並分析其意義，對於諸多原住民社會文化的發展（例如平埔族祀壺的興衰、阿美族宗教變遷的軌跡等等），也就更容易被理解，而這樣的視野也更有利於原住民研究與漢人研究間的對話。