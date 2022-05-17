2022坎城影展槓上西方媒體，新聞自由成為影展外的熱議風波

2022年第75屆坎城影展於今（17）日正式盛大開幕，開幕片為法國導演米歇爾哈札納維西斯（Michel Hazanavicius）翻拍日本電影《一屍到底》的新作《Final Cut》擔綱，而眾所矚目的主競賽單元則由法國演員文森林頓（Vincent Lindon）擔任評審主席。

在坎城影展開幕之前，許多政治性議題也照慣例燒的熱烈，例如俄烏戰爭、女性影人的入圍佔比等等，而在昨日，根據美國媒體《DEADLINE》文章指出，坎城影展藝術總監Thierry Frémaux正在「審查媒體」，此文章一出，自然引起西方媒體一片譁然。

Photo Credit: AP / 達志影像 坎城影展藝術總監Thierry Frémaux

《DEADLINE》的這篇文章，標題為〈Why Deadline Can’t Publish Our Magazine Interview With Cannes Film Festival Head Thierry Frémaux〉，意思是：「為什麼《DEADLINE》不能發表坎城影展藝術總監Thierry Frémaux的雜誌專訪？」

文章由《DEADLINE》的國際編輯Andreas Wiseman撰文，第一句即寫到：「作為藝術自由的堡壘，坎城影展有一個秘密——它審查了針對Thierry Frémaux的採訪。」

文章指出，在4月份坎城主競賽片單正式公佈之後，《DEADLINE》立即針對Thierry Frémaux做了一篇專訪，而根據Andreas Wiseman寫道，那次專訪是一次友善且有趣的經驗。但是，在文章與雜誌出版前，坎城單位需要《DEADLINE》提供專訪的文字素材做為確認——《DEADLINE》從未收到其他單位有此要求，坎城稱這是針對 事實錯誤與否的相關檢查 。

坎城影展允諾《DEADLINE》不會對文字素材做出任何更動，但根據《DEADLINE》表示，事實並非如此，文章經過審查之後，並非僅針對事實錯誤檢查，更刪除了許多爭議性發言，包含淡化了關於 羅曼波蘭斯基（ Roman Polanski ）的相關問題，以及 缺乏女性電影製作人的多元性相關評論也遭致刪除。

不過，法國的相關媒體都遵守了坎城開出的條件，但Andreas Wiseman認為這是不道德的。且Andreas Wiseman的文章繼續說明，「 我們知道，另一家用法語進行採訪的刊物，對本屆片單缺乏黑人導演的問題與答案也遭致刪除，因為這件事不會讓Frémaux或坎城好過。」

Andreas Wiseman指出，《DEADLINE》遭到 指責追求「點擊」和產出「垃圾新聞」，「我們還被告知，必須以問答形式進行採訪，以避免在文章中放入自己的評論，影展單位並建議我們根本不應該進行採訪，明年也不會進行類似的採訪。這種反應與我們採訪 Thierry Frémaux 時的輕鬆氣氛大相徑庭，當時Frémaux在我們的採訪互動中，沒有提出任何異議。」

Andreas Wiseman也提到， 幾位歐洲記者表示，與美國和英國相比，在法國和歐洲其他一些地區，文稿的確認是一種更為普遍的做法。但 Andreas Wiseman則說， 每個國家的文化和對待媒體的態度都不同。然而，在 《DEADLINE》 多年來與法國和歐洲公司的互動中，確認文稿從來都不是採訪的條件。

文末，Andreas Wiseman以Thierry Frémaux 在7前年聲援釜山影展的引言做為結語，當時Frémaux為了支持遭到政府審查的釜山影展， Thierry Frémaux表示 ：「一個偉大的影展是自由的，確保偉大必不可少了言論自由。」而 Andreas Wiseman今年則說：「新聞界也是如此。」

言下之意便是反諷Thierry Frémaux 以及對新聞自由的聲援。而這件事當然也 引發了關於審查制度、新聞自由和新聞的相關倫理問題。

對此，根據媒體《綜藝報》指出，Thierry Frémaux回應，在刊物出版前，閱讀自己被引用的話，只是「法國傳統」並且「沒什麼大不了的」，且Thierry Frémaux也否認要求更改記者所寫的內容或刪除某些問題。

Photo Credit: AP / 達志影像 第75屆坎城影展活動現場

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核稿編輯：楊士範