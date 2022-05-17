2022坎城影展槓上西方媒體，新聞自由成為影展外的熱議風波
我們想讓你知道的是
在坎城影展開幕之前，許多政治性議題也照慣例燒的熱烈，例如俄烏戰爭、女性影人的入圍佔比等等，而在昨日，根據美國媒體《DEADLINE》文章指出，坎城影展藝術總監Thierry Frémaux正在「審查媒體」，此文章一出，自然引起西方媒體一片譁然。
2022年第75屆坎城影展於今（17）日正式盛大開幕，開幕片為法國導演米歇爾哈札納維西斯（Michel Hazanavicius）翻拍日本電影《一屍到底》的新作《Final Cut》擔綱，而眾所矚目的主競賽單元則由法國演員文森林頓（Vincent Lindon）擔任評審主席。
在坎城影展開幕之前，許多政治性議題也照慣例燒的熱烈，例如俄烏戰爭、女性影人的入圍佔比等等，而在昨日，根據美國媒體《DEADLINE》文章指出，坎城影展藝術總監Thierry Frémaux正在「審查媒體」，此文章一出，自然引起西方媒體一片譁然。
《DEADLINE》的這篇文章，標題為〈Why Deadline Can’t Publish Our Magazine Interview With Cannes Film Festival Head Thierry Frémaux〉，意思是：「為什麼《DEADLINE》不能發表坎城影展藝術總監Thierry Frémaux的雜誌專訪？」
文章由《DEADLINE》的國際編輯Andreas Wiseman撰文，第一句即寫到：「作為藝術自由的堡壘，坎城影展有一個秘密——它審查了針對Thierry Frémaux的採訪。」
文章指出，在4月份坎城主競賽片單正式公佈之後，《DEADLINE》立即針對Thierry Frémaux做了一篇專訪，而根據Andreas Wiseman寫道，那次專訪是一次友善且有趣的經驗。但是，在文章與雜誌出版前，坎城單位需要《DEADLINE》提供專訪的文字素材做為確認——《DEADLINE》從未收到其他單位有此要求，坎城稱這是針對事實錯誤與否的相關檢查。
坎城影展允諾《DEADLINE》不會對文字素材做出任何更動，但根據《DEADLINE》表示，事實並非如此，文章經過審查之後，並非僅針對事實錯誤檢查，更刪除了許多爭議性發言，包含淡化了關於羅曼波蘭斯基（Roman Polanski）的相關問題，以及缺乏女性電影製作人的多元性相關評論也遭致刪除。
不過，法國的相關媒體都遵守了坎城開出的條件，但Andreas Wiseman認為這是不道德的。且Andreas Wiseman的文章繼續說明，「我們知道，另一家用法語進行採訪的刊物，對本屆片單缺乏黑人導演的問題與答案也遭致刪除，因為這件事不會讓Frémaux或坎城好過。」
Andreas Wiseman指出，《DEADLINE》遭到指責追求「點擊」和產出「垃圾新聞」，「我們還被告知，必須以問答形式進行採訪，以避免在文章中放入自己的評論，影展單位並建議我們根本不應該進行採訪，明年也不會進行類似的採訪。這種反應與我們採訪Thierry Frémaux時的輕鬆氣氛大相徑庭，當時Frémaux在我們的採訪互動中，沒有提出任何異議。」
Andreas Wiseman也提到，幾位歐洲記者表示，與美國和英國相比，在法國和歐洲其他一些地區，文稿的確認是一種更為普遍的做法。但Andreas Wiseman則說，每個國家的文化和對待媒體的態度都不同。然而，在《DEADLINE》多年來與法國和歐洲公司的互動中，確認文稿從來都不是採訪的條件。
文末，Andreas Wiseman以Thierry Frémaux在7前年聲援釜山影展的引言做為結語，當時Frémaux為了支持遭到政府審查的釜山影展，Thierry Frémaux表示：「一個偉大的影展是自由的，確保偉大必不可少了言論自由。」而Andreas Wiseman今年則說：「新聞界也是如此。」
言下之意便是反諷Thierry Frémaux以及對新聞自由的聲援。而這件事當然也引發了關於審查制度、新聞自由和新聞的相關倫理問題。
對此，根據媒體《綜藝報》指出，Thierry Frémaux回應，在刊物出版前，閱讀自己被引用的話，只是「法國傳統」並且「沒什麼大不了的」，且Thierry Frémaux也否認要求更改記者所寫的內容或刪除某些問題。
新聞來源
- Cannes Chief Thierry Fremaux Denies Festival Is Censoring the Press（Variety）
- Why Deadline Can’t Publish Our Magazine Interview With Cannes Film Festival Head Thierry Frémaux（DEADLINE）
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：楊士範
Tags：
2022網路使用調查：台灣家用連網裝置需求增，宅家防疫Wi-Fi滿屋專案逗相挺
我們想讓你知道的是
根據關鍵議題研究中心的調查報告，台灣多數家庭仍為寬頻上網所苦，不僅費用過高，所獲得的上網速率、品質也不理想，無線網路的建置更是許多人的痛處。台灣大寬頻推出完整解決方案，不僅讓你宅家防疫擁有1G高速網路和影音娛樂，最新Wi-Fi 6+Mesh無線網路也幫你裝到好。
戴口罩、勤洗手，維持個人良好衛生習慣，已是全球新冠肺炎疫情肆虐下的日常。後疫情時代，許多人享有在家上班的權利，隨之也更依賴隨選視訊、線上會議、遠距教學，加上眾多線上遊戲、串流影音服務陸續登台，對家用網路是個不小的傳輸負擔。
由於行動網路（如4G、5G）的特性，頻寬是由該基地台與所有連線的手機共同分享，因此回到家中後，大多數人會切換到有線寬頻網路或是無線Wi-Fi，但隨著對網路的依賴加深、連線裝置越來越多，該如何建置穩定且高速的無線上網環境，可就不是人人都會的技能。就讓我們透過TNLR關鍵議題研究中心的網路調查，了解現代民眾對於上網的需求究竟有多高？
第三方市調顯示：民眾上網需求提高，快又穩定的家用網路為唯一首選
根據關鍵議題中心最新的調查，年齡20歲至45歲的台灣民眾並以上網人口比例加權，每日平均上網時間達5.1小時，能夠得知現代人對於網路使用已有相當高的依賴性；約六成的民眾集中於每日2小時至6小時之間，另有超過兩成的比例，每日上網時間高達8小時以上，可說是吃飯、工作、娛樂幾乎都離不開網路。
由於電信業者過去的499之亂，以及部分業者推出低速率吃到飽的資費方案，在調查當中也顯示出將近七成的民眾，選擇使用行動網路（如4G、5G）作為主要的上網方式，家用網路（含Wi-Fi）則是接近四成。不過有趣的是，使用家用網路時，約有八成五的比例享受影音娛樂、將近六成則是用來玩遊戲，顯見多數民眾也知曉行動網路的極限，尖峰時段的頻寬和延遲表現不佳，轉而使用比較穩定的家用網路，也讓電視、電腦、手機等多種設備能夠同時上網。
不過即便是家用網路，各家業者的競爭也是不遑多讓；其中讓消費者最感不悅的，當屬超過六成比例的網路品質問題，接著是多裝置上網後的速度變慢，以及家中空間造成的Wi-Fi收訊不良……等問題。因此除了對外頻寬速度、穩定度之外，消費者同樣也在意家中Wi-Fi無線網路的速度與訊號覆蓋率，需要業者提供完整的解決方案。
1G上網速率、最新Wi-Fi 6無線網路、Mesh網狀無線網路隨處用
根據現代人各項使用網路的痛處，以及切合目前在家防疫的需求，台灣大寬頻推出「防疫短期」專案，6個月約期每月只要699元起，除了享有120M上網速度不限流量之外，還有免費的4K Android機上盒，近萬部MyVideo優質好片看到飽，更享有防疫級安裝，工程人員進屋安裝前將依國家級防疫規格清潔、消毒，讓你享有高速、超值、最安心的上網體驗。
更棒的是，每個月費用270元的Disney+隨選影音串流服務，防疫短期專案也提供3個月無限暢看！讓使用者能夠享受迪士尼、漫威、星際大戰、皮克斯、國家地理、Star等六大影視娛樂品牌，讓您在家防疫不無聊！
若網路需求較高，如多人大家庭、透天厝……等，不妨考慮「Wi-Fi滿屋」專案。此專案能夠免費租用1台Mesh子機，與原有的Wi-Fi功能數據機一同提供更好的訊號覆蓋範圍，1G高頻寬速率方案更能夠免費租用2台。Mesh Wi-Fi透過無線方式相互連結母機與子機，不必為了安裝有線網路破換家中既有裝潢，即可立即提升訊號覆蓋範圍，且使用同一個SSID即可全屋無線漫遊，不用手動切換方便許多。
更棒的是，只要申辦「Wi-Fi滿屋」500M速率以上的寬頻方案，直接升級為最新的Wi-Fi 6無線網路，相較前一代Wi-Fi 5快兩倍、傳輸延遲更低、容納更多裝置同時連線、更省電，且相容於近期1~2年所購買的裝置。若是不需要Mesh子機，還可以選擇雲端遊戲平台GeForce NOW白金方案6個月+羅技有線搖桿、奧創插座+momo紅利金最高1,000元、Uniigym體感健身課程一年、瑪帛電視電話3個月等好禮任擇一，輕鬆在家玩遊戲、購物、運動、與親友聯繫！
台灣大寬頻性價比高，領先其他同業
根據調查，多數人每月願意負擔的家庭網路費用為新台幣千元以下，比例超過八成，整體平均金額為新台幣656元。台灣大寬頻每月只要699元起，就可以享有120M網路和免費借用1台Mesh子機，最快的1G頻寬每月也只要999元，而且1G寬頻方案可免費借用2台Wi-Fi 6 Mesh子機，相較老牌電信1G上網每月2,399元，可說是十分划算。
除了提供優質且吸引人的上網方案，台灣大寬頻更重視上網品質，使用HFC混合光纖同軸網路，選擇成本較高、傳輸穩定的光纖作為骨幹網路，最高可以申請1G速率，且可供裝區域比老牌電信更多。免電路月租費、不限流量，數據機直接內建路由器和Wi-Fi無線網路功能，開機即上網，不用額外購置無線路由器，更不必費心繁雜設定。
還在煩惱在家防疫該如何選擇快又穩定、方案超值的家用網路專案嗎？台灣大寬頻是您的優質首選，立即使用、高速上網、影視資源、無線網路等多個願望一次滿足。
台灣大寬頻【防疫短期】專案請點我
台灣大寬頻【Wi-Fi滿屋】專案請點我
更多方案請洽台灣大寬頻 網路門市 請點我