《成為池上》：原先模糊的「池上地方社會」，因為池上米越來越向「池上鄉」靠近

文：黃宣衛

相對於台灣西部，池上這樣的東台灣鄉鎮，直到清代光緒年間平埔族人移入前可說無人定居，因而可以較清楚地追溯地方社會的歷史發展過程。

池上地區自一八三○年代開始有西拉雅系馬卡道平埔族人與恆春系阿美族人定居的紀錄，當時國家力量尚未進入此地區。一八七五年清廷駐軍後，其他人群才陸續遷入，包括漢人與之後的日本人。日治以後，當代國家治理技術逐步影響池上。

二十世紀初期，相當於今日池上鄉境的「新開園區」逐漸成為一個獨立的行政單位，此一轄區的劃分，對後來的池上地方發展有頗大影響。亦即轄區面積偏小，地形相對完整，使得池上鄉在地域人群的整合上具有優勢。加上早期居民為了防備來自中央山脈的布農族，不分族群住在海岸山脈西側，也構成許多池上居民共同歷史記憶的一環。到了一九三○年代末期，在日本政府的移民政策和產業政策下，漢人人口開始超過較早遷入的原住民，而且比例越來越懸殊。於是，漢人成了池上地方社會發展的主導動力。

戰後的一九五○年代，每年一度的元宵遶境成為整個池上的重要活動，越到晚近越為重要，連原住民也踴躍參與，而這也成了一九九一年池上首度建醮，並且是由鄉內三大廟（玉清宮、保安宮、池上鄉福德宮）聯合舉辦的基礎。

進一步觀察，十九世紀末期，池上才開始受到國家力量支配，但日治之後的警察官吏制度、土地登記制度、戶籍登記制度乃至學校教育等，無不使當地居民籠罩在威權統治之下，此一剛開始建立地方社會的移民地區，深深受制於國家政策，其中尤以人口、產業、土地政策最為關鍵。前兩者對於池上的原漢人口比例影響較大，第三者則左右了當地經濟形態與規模，也造成家庭農場的盛行。

一般人或許認為，由於當代國家治理較晚進入，位於邊陲的東台灣可能受到國家的影響較小，但池上的案例卻顯示，國家的宰制力量在此更為顯著。主要是因為，日治初期政府認為東部地區地廣人稀，有利於開發，於是實施一連串的政策，一方面收奪原住民的土地並利用其剩餘勞力，另一方面透過官營或民營等方式，移入外來人口，進行糖業及其他熱帶栽培業。

在這樣的歷史背景下，東台灣引入大量外來人口，並以自行開墾、承租等方式在當地定居，之後在三七五減租、土地放領等政策下，官方的大型事業地轉而由當地居民取得，於是各家庭擁有土地偏少、以小家庭為單位的農業經營形態盛行乃成為地方社會一大特徵。而且因為農業是池上的主要產業，碾米廠也因而成為當地最主要的企業體。在這樣的社會發展基礎上，家庭不但是社會的基本單位，人與人間的平等性也得到高度彰顯。

當然，家庭與家庭之間仍會出現貧富的差距，例如經營小商店或碾米廠的通常比較富裕，但這樣的家庭常會透過修橋鋪路、捐助興建學校等行動，一方面展現其善行，另一方面回應可能會被批評「為富不仁」的道德壓力。他們在廟宇的民俗活動中也會以不同形式比一般信徒負擔更多經費，例如演平安戲時捐獻較多的戲金、建醮時擔當不同等級的「燈首」之類的。在儀式中認捐更多固然具有「得到更多神明庇佑」的意義，但這樣的行為模式也有財富重分配的意義，可以視為傳統社會中展現共享、共善的一種方式。這樣的文化傳統，至今仍清晰可見。

更重要的是，特殊的地理條件與歷史發展，使當地民眾早已有了相當於一個鄉的地方認同感，於是奠基於傳統「公」概念的共善與共好，到了一九九○年代之後有了新的表現形式。從《池上鄉志》的編纂、大坡池的整治，到池上米的認證，我們看到池上鄉民以不同於鄰近鄉鎮的方式投入地方事務，一方面面對新時代的新挑戰，另一方面以超越村落、社區的尺度，善用外部資源來進行社會改造。最後，在以重視環境生態，並以稻米種植為地方產業主軸的前提下，發展出以鄉公所為單位，進行各種形式的財富再分配，提供鄉民相當優渥的社會福利。這段最近三十年的發展饒富意義，值得仔細討論。

從池上的歷史發展觀察，一九八七年的解嚴顯然具有重要的影響。整體而言，一九九○年代之後，隨著台灣社會的政經發展，以及社區總體營造計畫的影響，池上鄉各村於一九九三年起紛紛組成社區發展協會。在官方的經費與觀念引導下，地方動能被激發出來了，並發揮了很好的社區功能。大約也在同一時期，轉型後的救國團池上鄉團委會以及池上社教工作站等團體，以全鄉為活動範圍，經由團康活動、社會教育等方式，為池上帶來新觀念與新想像。

對池上這個正處於轉型階段的保守農村來說，救國團池上鄉團委會和池上社教站這兩個「半官方／半民間」的組織，其意義與全然的民間社團並不相同。救國團池上鄉團委會雖然在一九九○年改制為人民團體，早期政黨運作的組織動員和培訓青年人才等特性，依舊有其作用；而社教站以政府補助經費與社教方針，舉辦涵蓋各年齡層、社群、主題的文教與藝術活動。兩股力量發揮一加一大於二的效能，為建立「地方感」提供源源不斷的能量，尤其是人才的發掘與培養，間接催生當地志願性社團的成立。

台灣社會推動「社造」，大抵透過「物」的營造，進而達到「人」的改造，池上則略有不同。所謂的「物」是指社區公共事務，大多數從社區綠美化、閒置空間改善再利用為據點，也有部分為在地歷史、文化，一九九○年代如雨後春筍成立的「文史工作室」即是。池上卻是一開始就關注「人」的凝聚和改變，強調全鄉性的生活共同體概念，大坡池的生態保育便是一個實際實踐的案例。