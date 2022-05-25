《成為池上》：原先模糊的「池上地方社會」，因為池上米越來越向「池上鄉」靠近
我們想讓你知道的是
台灣社會推動「社造」，大抵透過「物」的營造，進而達到「人」的改造，池上則略有不同。池上是一開始就關注「人」的凝聚和改變，強調全鄉性的生活共同體概念，大坡池的生態保育便是一個實際實踐的案例。
文：黃宣衛
相對於台灣西部，池上這樣的東台灣鄉鎮，直到清代光緒年間平埔族人移入前可說無人定居，因而可以較清楚地追溯地方社會的歷史發展過程。
池上地區自一八三○年代開始有西拉雅系馬卡道平埔族人與恆春系阿美族人定居的紀錄，當時國家力量尚未進入此地區。一八七五年清廷駐軍後，其他人群才陸續遷入，包括漢人與之後的日本人。日治以後，當代國家治理技術逐步影響池上。
二十世紀初期，相當於今日池上鄉境的「新開園區」逐漸成為一個獨立的行政單位，此一轄區的劃分，對後來的池上地方發展有頗大影響。亦即轄區面積偏小，地形相對完整，使得池上鄉在地域人群的整合上具有優勢。加上早期居民為了防備來自中央山脈的布農族，不分族群住在海岸山脈西側，也構成許多池上居民共同歷史記憶的一環。到了一九三○年代末期，在日本政府的移民政策和產業政策下，漢人人口開始超過較早遷入的原住民，而且比例越來越懸殊。於是，漢人成了池上地方社會發展的主導動力。
戰後的一九五○年代，每年一度的元宵遶境成為整個池上的重要活動，越到晚近越為重要，連原住民也踴躍參與，而這也成了一九九一年池上首度建醮，並且是由鄉內三大廟（玉清宮、保安宮、池上鄉福德宮）聯合舉辦的基礎。
進一步觀察，十九世紀末期，池上才開始受到國家力量支配，但日治之後的警察官吏制度、土地登記制度、戶籍登記制度乃至學校教育等，無不使當地居民籠罩在威權統治之下，此一剛開始建立地方社會的移民地區，深深受制於國家政策，其中尤以人口、產業、土地政策最為關鍵。前兩者對於池上的原漢人口比例影響較大，第三者則左右了當地經濟形態與規模，也造成家庭農場的盛行。
一般人或許認為，由於當代國家治理較晚進入，位於邊陲的東台灣可能受到國家的影響較小，但池上的案例卻顯示，國家的宰制力量在此更為顯著。主要是因為，日治初期政府認為東部地區地廣人稀，有利於開發，於是實施一連串的政策，一方面收奪原住民的土地並利用其剩餘勞力，另一方面透過官營或民營等方式，移入外來人口，進行糖業及其他熱帶栽培業。
在這樣的歷史背景下，東台灣引入大量外來人口，並以自行開墾、承租等方式在當地定居，之後在三七五減租、土地放領等政策下，官方的大型事業地轉而由當地居民取得，於是各家庭擁有土地偏少、以小家庭為單位的農業經營形態盛行乃成為地方社會一大特徵。而且因為農業是池上的主要產業，碾米廠也因而成為當地最主要的企業體。在這樣的社會發展基礎上，家庭不但是社會的基本單位，人與人間的平等性也得到高度彰顯。
當然，家庭與家庭之間仍會出現貧富的差距，例如經營小商店或碾米廠的通常比較富裕，但這樣的家庭常會透過修橋鋪路、捐助興建學校等行動，一方面展現其善行，另一方面回應可能會被批評「為富不仁」的道德壓力。他們在廟宇的民俗活動中也會以不同形式比一般信徒負擔更多經費，例如演平安戲時捐獻較多的戲金、建醮時擔當不同等級的「燈首」之類的。在儀式中認捐更多固然具有「得到更多神明庇佑」的意義，但這樣的行為模式也有財富重分配的意義，可以視為傳統社會中展現共享、共善的一種方式。這樣的文化傳統，至今仍清晰可見。
更重要的是，特殊的地理條件與歷史發展，使當地民眾早已有了相當於一個鄉的地方認同感，於是奠基於傳統「公」概念的共善與共好，到了一九九○年代之後有了新的表現形式。從《池上鄉志》的編纂、大坡池的整治，到池上米的認證，我們看到池上鄉民以不同於鄰近鄉鎮的方式投入地方事務，一方面面對新時代的新挑戰，另一方面以超越村落、社區的尺度，善用外部資源來進行社會改造。最後，在以重視環境生態，並以稻米種植為地方產業主軸的前提下，發展出以鄉公所為單位，進行各種形式的財富再分配，提供鄉民相當優渥的社會福利。這段最近三十年的發展饒富意義，值得仔細討論。
從池上的歷史發展觀察，一九八七年的解嚴顯然具有重要的影響。整體而言，一九九○年代之後，隨著台灣社會的政經發展，以及社區總體營造計畫的影響，池上鄉各村於一九九三年起紛紛組成社區發展協會。在官方的經費與觀念引導下，地方動能被激發出來了，並發揮了很好的社區功能。大約也在同一時期，轉型後的救國團池上鄉團委會以及池上社教工作站等團體，以全鄉為活動範圍，經由團康活動、社會教育等方式，為池上帶來新觀念與新想像。
對池上這個正處於轉型階段的保守農村來說，救國團池上鄉團委會和池上社教站這兩個「半官方／半民間」的組織，其意義與全然的民間社團並不相同。救國團池上鄉團委會雖然在一九九○年改制為人民團體，早期政黨運作的組織動員和培訓青年人才等特性，依舊有其作用；而社教站以政府補助經費與社教方針，舉辦涵蓋各年齡層、社群、主題的文教與藝術活動。兩股力量發揮一加一大於二的效能，為建立「地方感」提供源源不斷的能量，尤其是人才的發掘與培養，間接催生當地志願性社團的成立。
台灣社會推動「社造」，大抵透過「物」的營造，進而達到「人」的改造，池上則略有不同。所謂的「物」是指社區公共事務，大多數從社區綠美化、閒置空間改善再利用為據點，也有部分為在地歷史、文化，一九九○年代如雨後春筍成立的「文史工作室」即是。池上卻是一開始就關注「人」的凝聚和改變，強調全鄉性的生活共同體概念，大坡池的生態保育便是一個實際實踐的案例。
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
我們想讓你知道的是
數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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