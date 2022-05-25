《留聲機時代：日治時期唱片工業發展史》：在當時的軍國思想下，英語被認為是輕佻浮薄的「敵國語言」

文：林良哲

第十三章 愛國，成了唯一的聲音

台灣的「異國情懷」歌曲

愛國，不只有高聲吶喊的聲調，也有輕語柔情的低訴。由於戰爭的爆發，台語流行歌產生具有「異國情調」的歌曲。

「異國情調」（Exoticism）一詞，常在社會學的「後殖民理論」中被提及，源自地理大發現後，歐洲殖民者來到美洲、非洲、亞洲，看見不同的地理環境與陌生文明，以自我的觀點與角度，加以記錄與描述。當時的歐美文學中，許多作家對中國、東亞及中東地區，存在著一種「瑰麗奇幻」的想像，如肥沃的土地、豐盈的女體、奇妙的宗教習俗與怪異的宗教儀式，甚至想像與當地女子譜出一段「異國戀情」。

延續歐洲人的「異國情調」風潮，日本占領台灣及朝鮮後也產生不少「異國情調」的產品，例如一九二○年代末期興起「台灣新民謠」，即賦與此特色，以日文歌詞描繪台灣事物與風土民情。日本侵略中國後，產生不少「異國情調」的電影、流行歌及書籍，一九三八年由日本古倫美亞唱片發行的〈支那の夜〉（西条八十作詞、竹岡信幸作曲、渡邊はま子演唱）為其中的代表作，歌詞第三段如下：

支那の夜 支那の夜よ（中國之夜！中國之夜！）

君待つ夜は欄干の雨に（等候你的夜晚，欄杆外下著雨。）

花も散る散る紅も散る（花也散落了，紅色的花散落了！）

ああ分かれても忘れらりょか（啊！啊！即使分離也難以忘記。）

支那の夜 夢の夜（中國之夜！夢之夜！）

除了〈支那の夜〉，日本侵略中國期間，這種描寫當地景物、情趣的流行歌，以美女聞名的中國蘇州來說，至少有〈蘇州の娘〉、〈蘇州の夜〉、〈蘇州夜曲〉、〈蘇州旅情〉、〈蘇州泊まり船〉等日語流行歌，上海、廣東、武漢、南京、海南省、廈門等地也有類似的日語流行歌。

在這種「異國情調」風潮下，台灣人在中日戰爭期間有不少人被派到中國，不論擔任軍夫、翻譯或是看護，或擔任中國傀儡政權（滿州國及汪精衛政權）的官員，都生活在戰爭下的中國，而在台灣，報紙、電台等媒體，不斷放送著戰爭的信息，使得「異國情調」的台語流行歌也產生在台灣。一九三八年，台灣古倫美亞唱片「紅利家」推出〈上海哀愁〉（周添旺作詞及作曲、純純演唱）及〈廈門行進曲〉（韶朗作詞、周添旺作曲、純純與愛愛演唱）二首歌曲 ，於同張唱片發售，其中〈上海哀愁〉第一段歌詞如下：

想出著昔日，花都的上海，

一切虛華，如今何在？

啊～可憐的上海姑娘，

手舉著胡弦，獻出苦哀。

〈上海哀愁〉描繪一位上海姑娘的失戀情懷，除「上海」地名外，歌詞充滿「胡弦」、「四馬路」（上海開埠前，通往黃浦江的四條馬路，由北向南，依次稱為大、二、三、四馬路，為當時最早發展的區域，而四馬路為其中最繁華的商店街道，現今改名「福州路」）、「黃包車」、「宮燈」等當地特色。另外同張唱片的〈廈門行進曲〉則一改哀怨風格，以輕快、愉悅的曲調帶出甜蜜的戀情，與〈上海哀愁〉截然不同，但表現形式卻一致，將廈門當地特色顯露出來，全部歌詞如下：

日輪上東平，光輝照著萬物靈。

前進啊！日日復興！

我妹妹！好哥哥！廈門已經是黎明。 旭日半天上，照咱意志如海洋。

前進啊！思明路上！

我妹妹！好哥哥！進入第二的故鄉。 清風吹山嶺，合唱希望的歌聲。

前進啊！心志抱定！

我妹妹！好哥哥！進入永遠平和城。

Photo Credit: 左岸文化出版 〈上海哀愁〉歌單。

一九三八年年初，日東唱片發行的〈廣東夜曲〉（遊吟作詞、鄧雨賢作曲，純純演唱），也有類似的歌詞，第一段歌詞內容如下：

日落珠江，四邊柳含煙，

姑娘相思，春宵奏胡弦，

短調快板，遠遠聽未現，

長調哀哀，聲聲怨當前。

東亞唱片以「帝蓄」為商標後，一九三九年推出〈南京夜曲〉（陳達儒作詞、郭玉蘭作曲、鶯月演唱），歌詞如下：

南京更深，歌聲滿街頂，

冬天風搖，酒館繡中燈，

姑娘溫酒，等君驚打冷，

無疑君心，先冷變絕情。

啊～薄命！薄命！為君哮不明。 你愛我的，完全是相騙，

中山路頭，酒醉亂亂顛，

顛來倒去，君送金腳鍊，

玲玲瓏瓏，叫醒初結緣。

啊～緣淺！緣淺！愛情紙姻煙。 秦淮江水，將愛來流散，

月也薄情，避在紫金山，

酒館五更，悲慘哭無伴，

手彈琵琶，哀調鑽心肝。

啊～夜半！夜半！孤單風愈寒。

雖然「異國情調」歌曲反映戰爭的時代背景，但隨著戰局的擴大，台灣總督府大力推動「皇民化運動」，不但鼓勵台灣人將大多的「單一字」姓氏，改為日本式的「雙字」姓氏，甚至推動「國語」運動，打壓台灣人的語言、宗教與風俗，要求和日本本土一致，若是順從政府的指示，則由各州廳政府頒發「國語の家」或「國語家庭」的牌子，可以懸掛在家門口，據說實施配給制度時，可以享受與日本人同等待遇，分配較多的糧食。

面對如此改變，台灣社會各族群使用的母語，成為國家打壓、禁止的目標，不論台語流行歌或歌仔戲、布袋戲，都受到相當程度的禁止，就算是台語流行歌的「愛國歌」及「異國情調」歌曲，也受到打壓，自此無法灌錄、出版與發行。

Photo Credit: 左岸文化出版 二戰期間台灣實施「皇民化」政策，若台灣家庭中大多數的成員都能說日語，並遵照日本習俗，便可由各州廳政府頒發「國語の家」或「國語家庭」的牌子。

面對「敵國」的態度

一九四三年，皇民奉公會指定的〈米英擊滅の歌〉（矢野峰人作詞、山田耕筰作曲）正式公布 ，透過廣播電台在台灣各地放送。歌名中的「米英」，是指「美國」及「英國」，日本偷襲珍珠港後，就將美、英列為頭號敵人，稱呼為「鬼畜米英」，呼籲東亞人民抵抗歐美帝國的侵略，成立「大東亞共榮圈」，日本各地動員民眾舉辦「米英擊滅大會」，以集會演講等方式強化民眾對於英美等國的厭惡。

此時，日本帝國在太平洋戰爭中節節敗退，必須更加強民心士氣，因此在〈米英擊滅の歌〉歌詞中強調，要一億同胞（當時日本帝國境內總人口數）起來，一同打擊、消滅敵國美英，打倒這兩個在大西洋東、西岸的國家，以爭雄世界之姿的吸血鬼。

一九四三年九月，古倫美亞唱片發行〈米英擊滅の歌〉，由歌手伊藤武雄主唱，這張唱片上可以發現，公司原本的英文商標「Columbia」已被刪除，改為日文的「ニツチク」，為何有此改變？其實源自當時日本在戰爭體系動員下，對敵國（主要是美、英等國）語言的淨化運動，要求人民不能使用敵人的文字、語言，而企業的商標也不能使用外語，因而將英語及其他歐洲語言（不包括德語）稱為「敵性語」（てきせいご）。

在當時的軍國思想下，英語等外國語言被認為是「輕佻浮薄」的「敵國語言」，一九四○年後，原本在日本社會使用的大量外來語，被改寫成本土語言，例如棒球運動使用的詞彙多為英語翻譯，常在球場上聽見的「出局」一詞，英文為「out」，日語以外來語翻譯為「アウト」，但被視為「敵性語」，就改為「引け」（意為「收攤」、「下班」）。這種更改在當時比比皆是，而在唱片工業上，「唱片」日文原是「レコード」，也是英文「record」外來語，此時就改為漢字「音盤」（おんばん）。