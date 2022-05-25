《留聲機時代：日治時期唱片工業發展史》：在當時的軍國思想下，英語被認為是輕佻浮薄的「敵國語言」
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本書作者是台灣挖掘留聲機唱片的先驅。多年來，他從唱片收藏家跨足到唱片工業的分析，甚至台語流行歌曲的研究，在音樂創作和流行歌研究上成績斐然。他以實證史學手法和非虛構的敘述方式，以一個個小故事的形態，書寫看似零散卻又重要的議題，帶領讀者一窺日治時期台灣唱片工業的整體樣貌。
文：林良哲
第十三章 愛國，成了唯一的聲音
台灣的「異國情懷」歌曲
愛國，不只有高聲吶喊的聲調，也有輕語柔情的低訴。由於戰爭的爆發，台語流行歌產生具有「異國情調」的歌曲。
「異國情調」（Exoticism）一詞，常在社會學的「後殖民理論」中被提及，源自地理大發現後，歐洲殖民者來到美洲、非洲、亞洲，看見不同的地理環境與陌生文明，以自我的觀點與角度，加以記錄與描述。當時的歐美文學中，許多作家對中國、東亞及中東地區，存在著一種「瑰麗奇幻」的想像，如肥沃的土地、豐盈的女體、奇妙的宗教習俗與怪異的宗教儀式，甚至想像與當地女子譜出一段「異國戀情」。
延續歐洲人的「異國情調」風潮，日本占領台灣及朝鮮後也產生不少「異國情調」的產品，例如一九二○年代末期興起「台灣新民謠」，即賦與此特色，以日文歌詞描繪台灣事物與風土民情。日本侵略中國後，產生不少「異國情調」的電影、流行歌及書籍，一九三八年由日本古倫美亞唱片發行的〈支那の夜〉（西条八十作詞、竹岡信幸作曲、渡邊はま子演唱）為其中的代表作，歌詞第三段如下：
支那の夜 支那の夜よ（中國之夜！中國之夜！）
君待つ夜は欄干の雨に（等候你的夜晚，欄杆外下著雨。）
花も散る散る紅も散る（花也散落了，紅色的花散落了！）
ああ分かれても忘れらりょか（啊！啊！即使分離也難以忘記。）
支那の夜 夢の夜（中國之夜！夢之夜！）
除了〈支那の夜〉，日本侵略中國期間，這種描寫當地景物、情趣的流行歌，以美女聞名的中國蘇州來說，至少有〈蘇州の娘〉、〈蘇州の夜〉、〈蘇州夜曲〉、〈蘇州旅情〉、〈蘇州泊まり船〉等日語流行歌，上海、廣東、武漢、南京、海南省、廈門等地也有類似的日語流行歌。
在這種「異國情調」風潮下，台灣人在中日戰爭期間有不少人被派到中國，不論擔任軍夫、翻譯或是看護，或擔任中國傀儡政權（滿州國及汪精衛政權）的官員，都生活在戰爭下的中國，而在台灣，報紙、電台等媒體，不斷放送著戰爭的信息，使得「異國情調」的台語流行歌也產生在台灣。一九三八年，台灣古倫美亞唱片「紅利家」推出〈上海哀愁〉（周添旺作詞及作曲、純純演唱）及〈廈門行進曲〉（韶朗作詞、周添旺作曲、純純與愛愛演唱）二首歌曲 ，於同張唱片發售，其中〈上海哀愁〉第一段歌詞如下：
想出著昔日，花都的上海，
一切虛華，如今何在？
啊～可憐的上海姑娘，
手舉著胡弦，獻出苦哀。
〈上海哀愁〉描繪一位上海姑娘的失戀情懷，除「上海」地名外，歌詞充滿「胡弦」、「四馬路」（上海開埠前，通往黃浦江的四條馬路，由北向南，依次稱為大、二、三、四馬路，為當時最早發展的區域，而四馬路為其中最繁華的商店街道，現今改名「福州路」）、「黃包車」、「宮燈」等當地特色。另外同張唱片的〈廈門行進曲〉則一改哀怨風格，以輕快、愉悅的曲調帶出甜蜜的戀情，與〈上海哀愁〉截然不同，但表現形式卻一致，將廈門當地特色顯露出來，全部歌詞如下：
日輪上東平，光輝照著萬物靈。
前進啊！日日復興！
我妹妹！好哥哥！廈門已經是黎明。
旭日半天上，照咱意志如海洋。
前進啊！思明路上！
我妹妹！好哥哥！進入第二的故鄉。
清風吹山嶺，合唱希望的歌聲。
前進啊！心志抱定！
我妹妹！好哥哥！進入永遠平和城。
一九三八年年初，日東唱片發行的〈廣東夜曲〉（遊吟作詞、鄧雨賢作曲，純純演唱），也有類似的歌詞，第一段歌詞內容如下：
日落珠江，四邊柳含煙，
姑娘相思，春宵奏胡弦，
短調快板，遠遠聽未現，
長調哀哀，聲聲怨當前。
東亞唱片以「帝蓄」為商標後，一九三九年推出〈南京夜曲〉（陳達儒作詞、郭玉蘭作曲、鶯月演唱），歌詞如下：
南京更深，歌聲滿街頂，
冬天風搖，酒館繡中燈，
姑娘溫酒，等君驚打冷，
無疑君心，先冷變絕情。
啊～薄命！薄命！為君哮不明。
你愛我的，完全是相騙，
中山路頭，酒醉亂亂顛，
顛來倒去，君送金腳鍊，
玲玲瓏瓏，叫醒初結緣。
啊～緣淺！緣淺！愛情紙姻煙。
秦淮江水，將愛來流散，
月也薄情，避在紫金山，
酒館五更，悲慘哭無伴，
手彈琵琶，哀調鑽心肝。
啊～夜半！夜半！孤單風愈寒。
雖然「異國情調」歌曲反映戰爭的時代背景，但隨著戰局的擴大，台灣總督府大力推動「皇民化運動」，不但鼓勵台灣人將大多的「單一字」姓氏，改為日本式的「雙字」姓氏，甚至推動「國語」運動，打壓台灣人的語言、宗教與風俗，要求和日本本土一致，若是順從政府的指示，則由各州廳政府頒發「國語の家」或「國語家庭」的牌子，可以懸掛在家門口，據說實施配給制度時，可以享受與日本人同等待遇，分配較多的糧食。
面對如此改變，台灣社會各族群使用的母語，成為國家打壓、禁止的目標，不論台語流行歌或歌仔戲、布袋戲，都受到相當程度的禁止，就算是台語流行歌的「愛國歌」及「異國情調」歌曲，也受到打壓，自此無法灌錄、出版與發行。
面對「敵國」的態度
一九四三年，皇民奉公會指定的〈米英擊滅の歌〉（矢野峰人作詞、山田耕筰作曲）正式公布 ，透過廣播電台在台灣各地放送。歌名中的「米英」，是指「美國」及「英國」，日本偷襲珍珠港後，就將美、英列為頭號敵人，稱呼為「鬼畜米英」，呼籲東亞人民抵抗歐美帝國的侵略，成立「大東亞共榮圈」，日本各地動員民眾舉辦「米英擊滅大會」，以集會演講等方式強化民眾對於英美等國的厭惡。
此時，日本帝國在太平洋戰爭中節節敗退，必須更加強民心士氣，因此在〈米英擊滅の歌〉歌詞中強調，要一億同胞（當時日本帝國境內總人口數）起來，一同打擊、消滅敵國美英，打倒這兩個在大西洋東、西岸的國家，以爭雄世界之姿的吸血鬼。
一九四三年九月，古倫美亞唱片發行〈米英擊滅の歌〉，由歌手伊藤武雄主唱，這張唱片上可以發現，公司原本的英文商標「Columbia」已被刪除，改為日文的「ニツチク」，為何有此改變？其實源自當時日本在戰爭體系動員下，對敵國（主要是美、英等國）語言的淨化運動，要求人民不能使用敵人的文字、語言，而企業的商標也不能使用外語，因而將英語及其他歐洲語言（不包括德語）稱為「敵性語」（てきせいご）。
在當時的軍國思想下，英語等外國語言被認為是「輕佻浮薄」的「敵國語言」，一九四○年後，原本在日本社會使用的大量外來語，被改寫成本土語言，例如棒球運動使用的詞彙多為英語翻譯，常在球場上聽見的「出局」一詞，英文為「out」，日語以外來語翻譯為「アウト」，但被視為「敵性語」，就改為「引け」（意為「收攤」、「下班」）。這種更改在當時比比皆是，而在唱片工業上，「唱片」日文原是「レコード」，也是英文「record」外來語，此時就改為漢字「音盤」（おんばん）。
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【專訪】前副總統陳建仁：「缺水問題，恐怕是不輸COVID-19的嚴重公衛危機」
我們想讓你知道的是
全球缺水危機正對人類生命帶來的威脅，缺水地區的人們在渴死以前，往往是因為缺乏乾淨水源而病死的。前副總統、公衛專家陳建仁不只為我們上了一堂「水源與疾病」的通識課，也呼籲台灣人展現愛心與國際救援力。
全球缺水危機正對人類生命帶來威脅，缺水地區的人們在渴死以前，往往是因為缺乏乾淨水源而造成疾病、進而死亡。根據聯合國統計，每天有超過700位五歲以下的兒童因為不安全用水、不良衛生環境導致腹瀉死亡。無水之地的悲劇不只影響當地居民，其衍生的疾病也可能會衝擊全球的未來。
為了呼籲讀者重視全球缺水議題、重視其所帶來的公衛挑戰，本文專訪具有公衛專家背景的前副總統陳建仁，從公衛的角度談缺水問題。並邀請社會各界付出行動，別因為輕視缺水衍生的公衛危機，而造成下一次的大流行瘟疫。
當人們病死在無水之地——乾旱、缺水、髒水與公衛的關係
在2030年前，確保所有人都能享有乾淨可負擔的用水、以維持個人健康衛生及永續管理，是聯合國永續發展目標（SDG）的目標之一，也是當今世上所有人都應共同努力的任務。除了要確保現有的水源維持乾淨安全、減少污染，也要確保雨露均霑、人人有水，同時也不能忽視氣候變遷導致的乾旱、洪水對水資源造成的影響。儘管要努力的方向還有很多，「飲水思源」仍是世人時常忘記的課題。
2021年初，台灣曾遭遇旱災缺水危機，幸運的是我們有足夠因應的措施與設備，國人仍能保有安全衛生的淨水生活，但也可能因此未有深刻的缺水之痛。事實上，現在仍有許多國家或地區深陷乾旱的痛苦，並因為缺水或骯髒的水源導致大量疾病與死亡；根據聯合國統計（2022），光是因為洪災及水媒疾病導致的死亡人數，就佔了整體天災死亡率的70%。對此，陳建仁表示：
「其實缺水問題，恐怕是不輸COVID-19的嚴重公衛危機。COVID-19目前造成全球約5億人感染，且隨著病毒株變化和疫苗興起，這場流行病或許耗費2～3年就會減緩。但全球缺水問題卻有高達8億多人受影響，若不付出行動改善，當地居民只能一直面臨無水之苦。」
接著，陳建仁為我們上了一堂課，娓娓道來「水源與疾病」兩者之間的高度關聯性。
「一直以來，人類期望從大自然取得乾淨水源，但是隨著人口增加、城市中的水源污染、氣候變遷造成的水災或乾旱，乾淨水源只會愈來愈得來不易。而不良水質當中，可能含有微生物細菌、病毒、化學污染物等，會造成霍亂、傷寒、阿米巴痢疾、病毒肝炎、癌症等疾病，因此缺水地區的人往往不是渴死，而是病死的。」
回顧人類歷史上跨國性的重大流行傳染病，就是起源於水中細菌的「霍亂」。19世紀中葉，霍亂從印度傳到歐洲，甚至傳播到中國和裏海；最後終結全球霍亂的關鍵，則是「流行病學之父」約翰・斯諾（John Snow）在倫敦霍亂流行時發現霍亂是因為嚴重的水污染所傳播。陳建仁說明：
「霍亂是污水引起，而非瘴癘引起。約翰・斯諾建立了這樣的觀念，可以說是公共衛生學上一項重大事件。」
陳建仁也強調，因為污水引起地方性疾病、後來蔓延至其他地區的案例，至今仍相當常見。「尤其因為氣候變遷而引發的洪水或暴雨，其過境之地使糞水、污水被沖刷出地面，更容易引起大範圍地區的公共衛生污染，所以，通常水災後的三個月內，受災地區又會流行好一陣子的腸胃道疾病感染。」
「時至今日，全球仍約有8.4億人無法享用安全乾淨的水，其中有3.4億人集中在撒哈拉沙漠以南的非洲。為了取水，當地人每天都要花好幾個小時取水，兒童也因此無法上學受教育。連飲用水都不足，遑論吃飯洗手的用水、或有沖水馬桶的廁所。水的問題尚未解決，公共衛生措施又該如何推展？」
不潔淨飲水，曾引發台灣地區性烏腳病
而台灣因為水污染引起疾病的經典案例之一，就是1950年代在西南沿海盛行的「烏腳病」。「烏腳病的患者，主要病徵是手掌與腳蹠皮膚發紫、角化、潰瘍，手指或腳趾末梢只要稍微受傷，就會壞疽發黑並且壞死脫落，而且伴隨劇痛。」陳建仁接著向我們說起這段故事。
在台灣盛行烏腳病的年代，當時的孫理蓮牧師娘（Lillian R. Dickson），與王金河醫師、謝緯醫師三人心疼受苦病患，便展開義診與照顧服務。不只免費為病人截肢，還設立「烏腳病患手工藝生產中心」，由王金河醫師的太太王毛碧梅女士教導病患編織竹簍等工藝，習得一技之長以自食其力，照顧病患的生命尊嚴。
「然而，光是截肢並不能解決層出不窮的烏腳病病例。」因此，謝緯醫師找上台大醫學院的陳拱北教授（後被譽為「台灣公衛之父」），與當時多位台大醫學院菁英組織研究團隊，試圖找出烏腳病的原因。「後來發現是居民飲用了深達地下30至100公尺的「地河井」水源，由於部分深井水的砷濃度很高，因此居民飲用後產生砷中毒現象，烏腳病也就是其中之一。」陳建仁說。
而在這段台灣烏腳病的流行史上，陳建仁也扮演了重要角色。「1980年，我從美國學成返台，當時台大公共衛生研究所主任吳新英教授就給了我一筆經費，授命我去研究烏腳病。」因此陳建仁走訪烏腳病盛行地區，採訪了300多位病患，發現慢性砷中毒不只造成烏腳病，還引起多重健康危害，包括缺血性心臟病、頸動脈硬化、癌症等。」
為了徹底解決烏腳病問題，陳建仁積極投入砷中毒研究，並估計出飲水砷濃度的可容忍極限。後來這項台灣研究算出的標準，美國和世界衛生組織也正式採用，修法將標準濃度從50μg/L改為10μg/L。
而當時全世界最嚴重的飲水砷中毒地區還包括孟加拉。為了解決缺水、污水引發的消化道疾病與死亡，聯合國兒童基金會與世界銀行援助孟加拉的公共衛生工程處共同開發地下水，以提供人民「安全」乾淨的飲用水，殊不知又遇到砷中毒的挑戰。後來世界衛生組織取經陳建仁的研究，陳建仁也大方分享台灣經驗，推廣並協助檢測井水砷濃度含量，篩選可飲用的水源，才得以緩解這項全球公衛危機。
再將時間往前推移，相信不少讀者的童年，有著每逢開學都要吃驅蟲藥、貼蛔蟲貼片的回憶。「台灣早期農業習慣直接用水肥灌溉，因此很多寄生蟲卵會接觸到蔬果，若沒有清洗乾淨，誤食寄生蟲卵污染的食物或水，即會造成腸胃道寄生蟲病，例如：蛔蟲。」
另外，早年的偏鄉或山區較少公共廁所，尚未有自來水廠，民眾多取用山泉水，或習慣隨地便溺，容易造成水源污染，大量引發兒童下痢、A型肝炎等案例。雖然這些經驗因為環境衛生措施和人民衛生習慣改善而愈來愈少，不過陳建仁也強調：「隨著台灣經濟發達、人口愈來愈多，水源供應的挑戰仍不會結束。」
從污水處理下水道的普及化，水庫集水區、河川遭到農業農藥或工廠廢水污染的問題，以及水資源再利用等，仍是近年台灣必須直接面對的水資源課題。萬一忽視水資源對人類生活的影響，最終付出代價的仍是人類的身體健康。
疫情下的反思：全球已是命運共同體，別讓地區性缺水釀成全球大瘟疫
「住在台灣的我們很幸福，但我們必須要知道世界上仍有許多人連喝水都有困難。」
從歷史上有名的幾次全球霍亂大流行，到近年最令人感同身受的COVID-19，無不揭示著全球化時代、國際交流與旅遊盛行的現代，傳染病的擴散之速，已不可同日而語。當世界上仍有許多偏遠角落的居民面臨缺水帶來的死亡威脅，而COVID-19疫情也印證了全球已是命運共同體，若人們持續對缺水議題保持冷漠，那麼其所衍生的公衛問題，將是全球人類共付代價。
陳建仁不只祈願世人能發揮愛心、疼惜他人，也期許台灣人能實踐地球村一份子的義務，透過資助的方式加速國際救援的影響力。陳建仁說：「我和台灣世界展望會是老朋友了，一直以來都有關注展望會的行動。這次台灣世界展望會倡議關注水資源議題，並且看見水源與疾病的關係，我很敬佩也很支持。」即使無法以犧牲奉獻的精神到實地服務，或許也能透過資助台灣世界展望會的水資源救援行動，為改變世界盡一份心力。
事實上，在世界展望會的行動下，每10秒就多1個人獲得乾淨的水；每1天多3所學校因安全飲用水受益。光是2021年，世界展望會即幫助300萬人擁有安全水源、230萬人改善家中衛生環境，並向350萬人宣導建立良好衛生習慣。
「Taiwan can help. Taiwan is helping.」
陳建仁不只為我們上了一堂「水源與疾病」的通識課，也呼籲國人付出實行，展現台灣人的愛心與國際救援力。
I can help! I am helping! 立即資助台灣世界展望會，展開水資源救援行動
閱讀數位敘事：把水送進最遙遠的地方｜台灣世界展望會#WASH計畫