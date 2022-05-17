TNL+ 2022/05/17,
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講母語和外語的自己，會有所不同

講母語和外語的自己，會有所不同
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

說外文的自己，不是在家鄉長大說母語的自己，而是脫胎換骨。

說外語的人都會發現，講母語和外語的自己截然不同。

用外文表達自己，沒有用母語時的束縛和難為情，更能放開盡訴心中情感。而外語的特色，也改變表達方式。就像歐洲語言都有時態，講動詞時都會因應時態而變位，不同於中文永遠都用同一動詞，因此歐洲語言比中文更精準。相較之下，中文能夠用較少的詞彙和音節講出同一意思，也有聲調的襯托，平仄的音韻，是吟詩作句的好載體。

學過德文的人，會驚奇德文課上的自己是性格不同的人。步入課室，我們都會跟老師和同學道聲「Wie geht es dir?」，就是「你好嗎？」，一種在中文裡不會用到的問候語。與同學做口語練習，用德文互問年歲和婚姻狀況，大家都會大方說出。這些私人的問題，我們一般不會用中文來問別人。接著大家互問家中有何人，父母在哪工作，他們幾歲，房子多大、有多少房間。大家都像脫去平時穿上的那件厚外衣，坦誠表露自己。

用上德文，這些問題和答案都很自然，沒有一絲尷尬。就算休息和下課後，同學都愛用德文談天和傳訊息，大家都放得開，用一種不熟悉的語言。雖然文法有錯漏，語句亦時有不通，但用上外文的自己，彷彿不是平時上班和上學、或是與同事爭執和與父母鬥嘴的那人，而像回到三歲時初學母語，對世上一切都充滿好奇的小孩。

之後來德生活，你會發覺自己的性格有巨大的轉變。在家鄉沉默寡言、內斂低調的，會變得喜歡與人交流。說外文的自己，不是在家鄉長大說母語的自己，而是脫胎換骨，用上舌頭和嘴巴另一些部分發出母語沒有的聲音，講話聲調和音色都很不一樣。用外文講自己的私事，訴說生活的困難，不像用母語般難於啟齒。有時我會想，在德遇到的云云外國人，他們講母語時的性格會如何呢？我用德文認識他們，與他們在家鄉朋友和親人認識的那位是否同一人呢？但或許他們都以外文衝出舒適圈，說外文的他們更自然，能夠用外文與他們交友，是我的榮幸。

錄下自己講外文的聲音，你會發現既熟悉又陌生。它未必是你最常用的語言，總有隔閡，但熟悉的是它打開了你的心窗，撥開了在家鄉累積多年的憂愁，把囚籠裡活潑的自己釋放出來。所以學外文不只是為了工作和讀書機會，而是重新認識自己。原來我是這樣的人，換上另一種發音方式，找回真實的自己。

本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文可見於作者Facebook

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2022/04/21,
科技

輸在數據，或贏在數據？AWS免費線上研討會為企業制定必勝數據戰略

輸在數據，或贏在數據？AWS免費線上研討會為企業制定必勝數據戰略

我們想讓你知道的是

AWS將於2022年5月25日下午2:00～5:00舉行線上研討會AWS For Data Web Day，以「數據與分析」為本次活動主旨，幫助企業制定現代化數據戰略，除了精彩內容外，同時也邀請了3位知名產業經驗的客戶進行分享，讓您了解在產業實務上AWS如何協助企業進行轉型。

數位轉型是一段不斷學習與創新的過程。身為雲端服務龍頭，AWS從過去到現在從未停止創新，且為了幫助企業客戶在數據為王的時代，能有效利用數據資料獲得深入洞察、搶得市場先機，AWS將於2022年5月25日下午2:00～5:00舉行線上研討會AWS For Data Web Day，以「數據與分析」為本次活動主旨，幫助企業制定現代化數據戰略。

2022年的關鍵任務：制定現代化數據戰略

在討論元宇宙拓荒、搶佔新興科技商機以前，企業是否已經紮穩腳步，建置完善的數據資料庫，建構業務創新的重要基礎？在邁向新時代的關鍵2022年，此刻最重要的任務之一，是制定現代化的數據戰略，幫助企業持續數位轉型。對此，AWS For Data Web Day線上研討會內容，將包含Amazon DynamoDB的十年創新之旅，帶領參與者進行新功能重點探討，並且同步深入了解AWS現代化企業數據遷移實戰、現代化數據平台大戰略、數據創新與加速分析應用等。

除了詳細解說數據對您企業帶來的影響之外，也邀請到AWS實際企業客戶分享成功案例，加速了解如何運用數據與分析進行產業數位轉型。

如何透過AWS獲得成功？重量級客戶親自揭密

AWS For Data Web Day線上研討會本次邀請了重量級來賓，成功企業包含全方位寵物管家 萬達寵物、大數據智能資料稽核與保護的專家 – Datiphy以及企業數據資產整合專家 – eForce，以上三間知名企業，將親自講授他們是如何透過AWS獲得成功，並且在數位轉型上取得領先的地位。

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AWS For Data Web Day報名須知

  • 日期：2022年5月25日（星期三）
  • 時間：2:00 PM～5:00 PM
  • 形式：線上研討會

建議在活動前免費註冊AWS帳號 ，新註冊戶可兌換精美好禮三合一數據線。若為首次參加線上研討會者，GoToWebinar會自動偵測電腦配置，可在加入時自動安裝；若是使用手機登入此活動，則需安裝GoToWebinar手機應用程式。


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