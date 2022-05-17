台酒遭中國統戰滲透「變紅酒」？行政主任與對岸簽訂「鄉村振興引智計畫」，政風室調查中
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台酒行政室主任鄧哲偉去年以「海峽兩岸公共事務協會」名義與「中國河北省農業產業協會」簽訂契約，立委憂國營事業恐成中國統戰的管道。
2021年，台酒北部營業處行政室主任鄧哲偉公然利用台酒會議室與中國簽約，該契約內容為落實習近平鄉村振興戰略政策，立委質詢時痛批台酒絕不能變成「紅酒」，財政部長蘇建榮指出，鄧哲偉已調離台酒現職，目前交由政風室調查中。
台酒北部營業處行政室主任簽訂「鄉村振興引智計畫」，財政部長不知情
長期關注中國紅色滲透的立委林楚茵今於立法院審查《菸酒稅法》修正草案時質詢表示，中國滲透台灣的手不曾間斷，如今更意圖染紅國營企業台酒，國營企業中高階主管恐怕也成為中國統戰的對象，在過去疫情尚未爆發前，我國的國營事業是中國轄下國營企業喜歡來台交流指定聚會的單位。
另外，林楚茵提供一部指控任職於台酒北部營業處行政室主任鄧哲偉，公然利用台酒會議室從事「海峽兩岸公共事務協會」的工作的檢舉影片，內容顯示鄧哲偉與中國河北省農業產業協會簽訂「鄉村振興引智計畫對接契約」；對於台酒是否有跟河北省農業產業協會簽署合約，財政部長蘇建榮則回應是「沒有」。
林楚茵進一步指出，這次簽約企劃是習近平希望以黨組織為核心，以農業基層組織建設提升農村治理的《鄉村振興戰略規劃（2018－2022年）》政策，由河北省農業產業協會承辦，但事實上是由河北省科學技術廳主辦，根本是「轉了一個彎是假民間真官方」。
林楚茵批：台酒絕不能變成「紅酒」，鄧哲偉調離現職、政風室調查中
林楚茵表示，台酒的行政室主任可大可小，可以看到很多公文，尤其在疫情時期台灣菸酒公司被賦予重要的政策責任，製造酒精等戰備物資產品；但鄧哲偉此簽約行為恐已觸犯《兩岸人民關係條例第33-1條》，該條例內容為未經許可，不可跟對岸黨政軍進行政治行為相關工作。
對此簽約計畫，財政部長蘇建榮回應「我根本不知道也不同意」，鄧哲偉是2008年韋伯韜擔任董事長時所聘任的，在5月13日事情發生後，已責成台酒調離現職，調整成非主管職務。
蘇建榮說明，根據台灣菸酒公司董事長的回報，同時因為鄧哲偉在公司上班的時間從事非本質上的工作，所以這一部分台酒已經責成政風室進行調查，目前由政風室調查中。
林楚茵指出「中國統戰無所不在」台酒所肩負的責任是相對重要的，鄧哲偉身為台酒行政室主任能獲取戰略物資情況，加上他所兼任的海峽兩岸公共事務協會主要是在培植親中青年團體。
「中國的滲透接觸是看中本人能力還是國營事業主管的身分？台酒絕不能變成紅酒。」林楚茵提醒，財政部應去瞭解除了河北省簽約行為外，是否還有兼任其他政治工作。
鄧哲偉公器私用台酒辦公室，政風室報告最快一週內出爐
2021年鄧哲偉簽約處是利用台酒辦公室，林楚茵認為，鄧哲偉公器私用行為調離現職責罰太輕，他甚至請同事協助拍攝政治活動影片，事發至今已2022年，稽查人員由媒體及立委披露後才進行調查，不是醉了就是睡了， 另外，台酒也該一併調查部門單位有無包庇情事。
台酒總經理林士傑回應，台酒上下絕不允許這種行為發生，也會嚴格要求所有同仁，鄧哲偉這是個人行為，台酒將會詳細查明，並指出，鄧哲偉是台酒北部營業處行政主任，並非是總公司的行政主任，接觸範圍比較小。
對此，林楚茵質疑「北部營業處是否有人包庇？」蘇建榮說明，目前政風室也正詳細查處，報告一個月內、甚至一、兩週內就可查得出來。
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責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：楊士範
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【影音】整理數十萬張空拍影像，就像一場馬拉松：看見・齊柏林基金會「數位典藏」計畫
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「透過影像為環境發聲」是齊柏林畢生在做的事，也是看見・齊柏林基金會要接力做下去的事。打造一座把台灣存起來的影像資料庫，讓齊柏林留下的影像資產得以傳承世代，「數位典藏」計畫需要你我一同支持響應。
2017年，《看見台灣》的導演齊柏林匆匆離開這個世界，留下無數珍貴空拍影像資產；這些跨越1990年代到2017年、長達25年台灣自然與人文地景變遷的真實紀錄，不只保留了台灣之美，更在學術研究、環保倡議和環境教育上有著無可取代的價值。然而，龐大的影像素材需要經過「數位典藏」才能被有效應用，因此「看見・齊柏林基金會」成立的初衷，就是為了承接數位典藏的使命，讓齊導畢生的心血，能夠世代傳承，發揮永續的影響力。經過兩年的摸索，基金會最終研擬出最合適的數位典藏計畫，不只將齊導作品數位化、分類歸檔，更要建置線上影像資料庫，並將繼續記錄台灣的使命傳承下去。
根據看見・齊柏林基金會統計，齊柏林導演在空中拍攝超過2500小時所累積的影像，約為10萬張空拍底片、50萬張數位照片，上千小時的空拍影片；要為如此龐大的影像資料建檔與整理，勢必耗費許多金錢、時間與人力。不過，只要能集結眾人之力，這一場數位典藏人員及專業志工接力的馬拉松，將會是美麗而撼動人心的一段旅程。
「數位典藏」做什麼？
數位典藏（digital archive），意思是將有保存價值的實體或非實體資料，透過數位化（諸如攝影、掃描、影音拍攝、全文輸入等）與加上屬性資料等詮釋資料（Metadata），建立數位檔案的形式，作為永久保管儲存。
而看見・齊柏林基金會的數位典藏計畫可分為三大工作線，分別為：
- 傳統底片組：挑選底片→掃描成數位檔案→建立屬性資料→歸檔
- 數位照片組：挑選照片→建立屬性資料→歸檔
- 空拍影片組：挑選影片→建立屬性資料→歸檔
除了要將齊導留下來的影像作品數位化歸檔，數位典藏計畫還包括改版建置「iTaiwan8影像資料庫」，也就是建設完整的線上影像資料庫系統，讓齊導作品更便於靈活運用，也能讓更多世人看見。
飛行2500小時累積的空拍影像，怎麼整理？
- 整理底片／數位掃描
數位典藏組專員詹宇雯的工作，是負責整理傳統底片。即便存放在防潮櫃中，傳統底片仍面臨逐漸老化褪色的壓力，需要與時間賽跑進行數位化保存；然而大多未經篩選的10萬張底片，有些因為直升機震動導致些微的畫面模糊，也有因飛行路線連續較重複的地景構圖，而詹宇雯的其中一項任務，就是拿著放大鏡一一檢視精挑，並標註定位和勘誤照片資訊。
「整理底片最常發生的問題就是人工出錯，因為以前留下的資料可能是齊導或其他志工整理出來、用手寫的，貼紙可能貼錯或資料寫錯。」詹宇雯說起某次經驗，當時有一張台北車站的照片被貼了很多年份，為了找出正確年份，她試圖辨識照片裡招牌跑馬燈上的氣溫、股市市值等資料，交叉比對推斷出正確年份。雖然偶有這種偵探辦案一樣的趣事，但大多數時候是耗費專注度與眼力的過程。
完成底片挑選的階段，接著進到底片掃描數位化。然而，這步驟並不容易，除了整體的影像品質控制與檔案管理，齊柏林導演留下的底片最遠距今至少11年，老化褪色的底片容易出現色彩偏誤，須進行色彩還原，再修掉畫面上的髒點、存成解析度高的數位影像才算完成。
- 建立屬性資料
所謂「建立屬性資料」，其實就是為影像添增各種描述紀錄的資訊，有了這些資訊，龐大的影像資料才能被有效率的搜尋、管理。數位典藏組副組長陳宣穎表示，以齊導拍攝的影像為例，包含：拍攝主題、地點及詮釋地景的關鍵字都屬於此範疇；而其中投入最多時間的便是「定位」和「建立關鍵字」這兩項任務。
「定位」指的是找出拍攝主體所在地點和座標，有時可透過既有的飛行軌跡紀錄來推測，但更多時候是在沒有軌跡紀錄的狀態下，憑藉地理知識及照片上的蛛絲馬跡判讀位置。如果影像拍攝年代久遠，或是地景變化很大，就需要運用更多歷史圖資或佐證資料去搜索、推論。
「我們要一張一張照片判讀，建立屬性資料。像是早期的傳統相機沒有定位功能，常常看到照片中只有一大片山稜線，此時我們就要仔細比對地圖、衛星影像，想辦法查找，盡可能貼近正確。」陳宣穎說。
「建立關鍵字」看起來似乎相對輕鬆，然而事實上，光是決定有哪些關鍵字可以使用，就是一門功夫。第一步必須辨認影像中的景物，例如一塊農田種植的是什麼作物，就必須蒐集其他資料輔助判斷；其次，由於空拍照片尺度不一，在畫面中佔比多大的景物需要設立關鍵字，也需要經過討論訂定規則；最後，還必須從使用者的角度思考，依據一般人的搜尋習慣設立關鍵字。
因此，在建立屬性資料的過程中，看見・齊柏林基金會也特別諮詢多位專家，共同研究規劃出適合台灣空中影像的關鍵字建置邏輯，並以此基礎進行分門別類、校正檢核，確保影像被妥善歸納及運用。
- 影音資料典藏
相較於照片整理，動態影片的典藏工程更為多元複雜。首先，要針對近千小時空拍影片進行盤點，接著進行特殊格式轉檔與備份，再逐步建立邏輯編碼、標示檔案管理方式，以推動後續屬性資料建立。
「影片整理最大的兩個挑戰，其一是影片內容橫跨的範圍很大，導演可能是台中起飛、屏東降落，因此要去判斷每個影片節點的地景定位；其二是飛機上升的垂直範圍很大、晃動又劇烈，有時候會遇到『果凍效應1』致使內容失真。」影音製作組專員鄭宇程說明，由於各時期的影片拍帶檔案格式、影像內容品質、影片時長都不同，大大增加了管理建檔難度。
加入數位典藏的馬拉松，傳承接棒台灣之美
從一步步定義操作流程、統一色彩管理語言、購置影像處理設備等，到培訓志工與實習生、讓人力支援一步到位、避免巨量資料的協作過程中出現錯誤，都是數位典藏計畫的範疇。多元內容創意部副總監王俐文表示，「數位典藏」四個字說來簡單，但過程繁複龐雜，需要所有人一致的專注、耐心、細心、以及熱忱。
「iTaiwan8影像資料庫」作為看見・齊柏林基金會數位典藏計畫的目標之一，改版上線只是第一步，接下來除了完成龐大影像資料的典藏，更大的挑戰是要繼續記錄台灣，讓影像不會只停留在2017年。
「透過影像為環境發聲」是齊導畢生在做的事，也是基金會要接力做下去的事。而數位典藏計畫，就是齊導生命的延續，也是基金會動力的源頭。要打造一座把台灣存起來的影像資料庫並不容易，看見・齊柏林基金會亟需各界的支持，共同建置屬於台灣最美的影像資料庫。讓我們一起守護齊柏林留下的影像資產，讓土地脈動的珍貴影像得以傳承世代，發揮更多價值。
註1：果凍效應（rolling shutter）是數位相機CMOS感光元件的一種效應，當使用電子快門來拍攝高速移動的物件時，原本垂直的物件拍攝出的畫面卻為傾斜甚至變形。（資料來源：維基百科）