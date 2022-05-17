台酒遭中國統戰滲透「變紅酒」？行政主任與對岸簽訂「鄉村振興引智計畫」，政風室調查中

2021年，台酒北部營業處行政室主任鄧哲偉公然利用台酒會議室與中國簽約，該契約內容為落實習近平鄉村振興戰略政策，立委質詢時痛批台酒絕不能變成「紅酒」，財政部長蘇建榮指出，鄧哲偉已調離台酒現職，目前交由政風室調查中。

台酒北部營業處行政室主任簽訂「鄉村振興引智計畫」，財政部長不知情

長期關注中國紅色滲透的立委林楚茵今於立法院審查《菸酒稅法》修正草案時質詢表示，中國滲透台灣的手不曾間斷，如今更意圖染紅國營企業台酒，國營企業中高階主管恐怕也成為中國統戰的對象，在過去疫情尚未爆發前，我國的國營事業是中國轄下國營企業喜歡來台交流指定聚會的單位。

另外，林楚茵提供一部指控任職於台酒北部營業處行政室主任鄧哲偉，公然利用台酒會議室從事「海峽兩岸公共事務協會」的工作的檢舉影片，內容顯示鄧哲偉與中國河北省農業產業協會簽訂「鄉村振興引智計畫對接契約」；對於台酒是否有跟河北省農業產業協會簽署合約，財政部長蘇建榮則回應是「沒有」。

林楚茵進一步指出，這次簽約企劃是習近平希望以黨組織為核心，以農業基層組織建設提升農村治理的《鄉村振興戰略規劃（2018－2022年）》政策，由河北省農業產業協會承辦，但事實上是由河北省科學技術廳主辦，根本是「轉了一個彎是假民間真官方」。

林楚茵批：台酒絕不能變成「紅酒」，鄧哲偉調離現職、政風室調查中

林楚茵表示，台酒的行政室主任可大可小，可以看到很多公文，尤其在疫情時期台灣菸酒公司被賦予重要的政策責任，製造酒精等戰備物資產品；但鄧哲偉此簽約行為恐已觸犯《兩岸人民關係條例第33-1條》，該條例內容為未經許可，不可跟對岸黨政軍進行政治行為相關工作。

對此簽約計畫，財政部長蘇建榮回應「我根本不知道也不同意」，鄧哲偉是2008年韋伯韜擔任董事長時所聘任的，在5月13日事情發生後，已責成台酒調離現職，調整成非主管職務。

蘇建榮說明，根據台灣菸酒公司董事長的回報，同時因為鄧哲偉在公司上班的時間從事非本質上的工作，所以這一部分台酒已經責成政風室進行調查，目前由政風室調查中。

林楚茵指出「中國統戰無所不在」台酒所肩負的責任是相對重要的，鄧哲偉身為台酒行政室主任能獲取戰略物資情況，加上他所兼任的海峽兩岸公共事務協會主要是在培植親中青年團體。

「中國的滲透接觸是看中本人能力還是國營事業主管的身分？台酒絕不能變成紅酒。」林楚茵提醒，財政部應去瞭解除了河北省簽約行為外，是否還有兼任其他政治工作。

Photo Credit: 國會頻道

鄧哲偉公器私用台酒辦公室，政風室報告最快一週內出爐

2021年鄧哲偉簽約處是利用台酒辦公室，林楚茵認為，鄧哲偉公器私用行為調離現職責罰太輕，他甚至請同事協助拍攝政治活動影片，事發至今已2022年，稽查人員由媒體及立委披露後才進行調查，不是醉了就是睡了， 另外，台酒也該一併調查部門單位有無包庇情事。

台酒總經理林士傑回應，台酒上下絕不允許這種行為發生，也會嚴格要求所有同仁，鄧哲偉這是個人行為，台酒將會詳細查明，並指出，鄧哲偉是台酒北部營業處行政主任，並非是總公司的行政主任，接觸範圍比較小。

對此，林楚茵質疑「北部營業處是否有人包庇？」蘇建榮說明，目前政風室也正詳細查處，報告一個月內、甚至一、兩週內就可查得出來。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：楊士範