美商務部懷疑中國太陽能在東南亞「洗產地」規避關稅，點名8家中企限期呈交股權結構與材料來源

中國在東南亞洗產地，規避美國關稅。今（17）日美國商務部（USDC）點名調查8家業者，其中包含全球前3大太陽能廠隆基綠能、天合光能、晶科能源等，要求業者須在5月27日前呈交：股權結構和製造過程的材料來源，預計8月29日公布初步調結果。

美中長達十年的太陽能貿易戰

在太陽能產業中，2011至2012年是史上最長的景氣谷底，到了隔年景氣才開始回暖，此後於美日中3國帶動下，全球太陽能安裝需求逐年走高，奠定了中國在太陽能的產業基礎；後來到2018年，時任美國總統川普（Donald Trump）上台後擴大美中貿易戰，才替產業丟下震撼彈。

其實，要談美中貿易戰，第一時間會想到半導體、通訊等產業上，但是「太陽能產業」才是美中貿易戰的源頭。

過去十年內美國為保護國內太陽能產業，採取了若干貿易法。

首先，2012年對中國太陽能電池及模組等零件，課徵反傾銷稅；其次，因反傾銷效果不彰，川普實施〈201條款〉，課徵關稅和配額。

再來是，2019年川普政府再以〈301條款〉、〈232條款〉對中國產品課徵額外關稅，再次對包含太陽能電、模組等其它元件加徵10%的稅務。

這些法條各有不同的功能和限制的範圍。例如〈201條款〉針對貿易損害而制定，〈232條款〉主要是以國家安全為由課徵關稅，兩者都是針對「個別產品」。

然而，〈301條款〉則賦予美國總統針對不公平貿易（如竊取智慧財產權），可以進行反制發動「301大調查」，是「全面性」的貿易保護措施，這也代表〈301條款〉範圍更廣，影響更深。

目前〈301條款〉是針對中國太陽能、鋼鐵、電子資訊和航太等1333個項目課徵25%稅率；同時限制中國大陸在美投資，對北京當局造成相當大的壓力。

美國矛頭指向東南亞為中企「洗產地」

隨著近年來再生能源產業大放異彩，美國為了達到碳中和等目標，不得不再使更多力氣於「太陽能板」上。

由於中國為了規避相關出口關稅，以及配合一帶一路政策，開始往東南亞地區擴張業務，到了去（2021）年從這些國家出口到美國的太陽能電池板，已經高達85%。

S&P Global Commodity Insights清潔能源技術部執行董事Edurne Zoco直言：「自2013年以來，為了把產品銷往美國市場，在東南亞建立起了大量的製造產能。」

且根據S&P Global Commodity Insights的數據指出，截至去年，東南亞約有四分之三的太陽能板產能為中資所有，90%的太陽能電池製造產能也由中國企業擁有。

去年美國商務部（USDC）對東南亞太陽能公司發動調查。當時造成了美國太陽能產業的意見分歧。一派認為增加東南亞進口關稅，將會造成美國在再生能源安裝落後，另一派則以認為會傷害國內太陽能業者生存。

不過，最終因為美中貿易持續對峙的情況下，還是向東南亞等企業進行擴大調查。

而該調查到今（17）日有了結果，根據《彭博社》報導，USDC直接點名8家太陽能業者：隆基綠能、天合光能、晶科能源、阿特斯陽光電力集團（Canadian Solar）、南韓韓華Q Cells、陸企比亞迪、柬埔寨廠New East Solar，以及越南Boviet Solar Technology。

USDC要求，上述業者必須在5月27日前呈交資訊，包括：股權結構和製造過程的材料來源，並且預計在8月29日公布有關規避太陽能進口關稅的初步調查結果，最終判定的期限則延至2023年4月。

國內太陽能廠元晶告訴《經濟日報》，這對台廠是個好機會，該公司正密切與美國客戶洽商，期待能夠重返國際市場；不過，另一太陽能廠茂迪則認為由於模組尺寸差異，未來能不能取代中企仍有待觀察。

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核稿編輯：翁世航