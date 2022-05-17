投保民眾自選「3+4」防疫險賠不賠？金管會：民眾符合居隔要件，保險業當然要理賠
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金管會保險局副局長林志憲強調，指揮中心目前是以「3+4」為原則、另可選擇「0+7」，保戶若選擇維持「3+4」，保險業當然要理賠，一切都按照契約條款和法令規定。
COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）居家隔離新制「0+7」今（17）日上路，指揮中心開放讓確診者同住家人自由選擇採用「0+7」或「3+4」。然而，產險業針對投保防疫險的民眾若可「0+7」卻選擇「3+4」，是否理賠引發熱議。
金管會保險局在今日下午回應，因民眾確實符合依《傳染病防治法》第48條遭處居家隔離要件，防疫險要理賠。
產險業者看法不一，高嘉瑜批金管會主委承諾成「最大笑話」
（中央社）「0+7」居家隔離新制今天上路，有產險業者認為若民眾可「0+7」卻選擇「3+4」，是自選保險事故將不予理賠；但也有產險業者表示，除非有很明確確定違反契約精神，不然理賠都應依隔離通知書為準。
確診者同住家人居家隔離規定再放寬，指揮中心宣布，完整接種3劑COVID-19疫苗者，今天起可從「3+4」改「0+7」天，即民眾免居隔，但7天自主防疫期間若需外出，須有2天內快篩陰性證明；完整接種3劑COVID-19疫苗者也可自選採居隔「3+4」天。
民進黨立委高嘉瑜今天在臉書指出，這幾天金管會主委黃天牧口口聲聲「只要符合理賠條件，一定拿得到理賠金」，變成最大笑話、假消息，因為就算符合理賠條件，還是拿不到理賠金。
高嘉瑜指出，保險公司不理賠理由百百種，中心思想就是能不賠就不賠，現在「0+7」新制上路，保險業者揚言，打3劑選「3+4居家隔離」也是「自願隔離」不理賠。
對此議題，傳出有產險業者主張民眾若可「0+7」卻選擇「3+4」，是故意讓保險事故發生，防疫險將不理賠隔離補償。
但也有一名產險主管對《中央社》表示，「0+7」新制是防疫政策的一環，解讀這件事應是政府原先要求確診者的密切接觸者必須隔離，在新制上路後，部分民眾若有工作等需求必須外出，打滿3劑疫苗且自主快篩陰性就可不受隔離處置，否則仍可維持「3+4」。
該名主管也直言，防疫政策的變動，可能部分業者會有壓力，但除非有很明確確定違反契約精神，不然理賠都應依隔離通知書為準。
《ETtoday新聞雲》報導，「保戶有權選擇，我們也有權主張！」也有業者強調，今天開始，保戶如果拿隔離通知書來申請理賠金，產險公司一律要求檢視「小黃卡」或比對健康存摺上的疫苗施打紀錄，確認是否有打滿3劑疫苗，「如果看到打滿3劑，就等於故意選擇保險事故，業者就會歸類為除外責任條款，不予理賠」；預期這將會造成保戶跟保險公司之間另一場廝殺。
《三立新聞》報導，也有其他業者提到，防疫險在最開始是基於「損害填補」原則而誕生的，希望可以透過保險轉嫁民眾因為隔離、確診，所產生的財務損失，但如今既然指揮中心說了有不用隔離的選項，代表民眾並不會出現財務損失的狀況，除非民眾能夠提出必須要選擇居家隔離的原因及證明，否則自主行為將不予理賠，畢竟保險不是用來獲利的。
《保險法》專家、北宇管顧總經理劉北元認為，保險承保的事故必須是不可預料或不可抗力事故，具突發不可預料性，若被保險人可預料事故的發生並有意使其發生，構成故意使保險事故發生，依《保險法》第29條第2項但書規定，保險公司不負理賠責任。
劉北元表示，現在若被保險人在可以不用隔離的狀況下，因有投保防疫險而選擇隔離，保險公司可拒賠；不過他也強調，指揮中心政策變動已讓保單原本承保的風險有一小部分已不存在，原有保險契約的對價衡平已失衡，保險法上稱為「危險減少」，根據《保險法》第59條第4項規定，被保險人可請求保險公司重新核訂保險費。
金管會：民眾符合居隔要件，防疫險就要理賠
（中央社）「0+7」居家隔離新制今天上路，民眾關注若是自選「3+4」是否影響防疫險理賠，金管會強調，一切回到契約條款規定，因民眾確實符合依《傳染病防治法》第48條遭處居家隔離要件，防疫險要理賠。
確診者同住家人居家隔離規定再放寬，指揮中心宣布，完整接種3劑COVID-19疫苗者，今天起可從「3+4」改「0+7」天，但也可自選採「3+4」天；不過，市場傳出有產險業者主張民眾若可「0+7」卻選擇「3+4」，是故意讓保險事故發生，防疫險將不理賠隔離補償。
金管會保險局副局長林志憲今天在例行記者會指出，保險契約條款都有明文記載，理賠啟動要件是依《傳染病防治法》第48條約定受居家隔離處分，確診者同住親友和確診者確實有接觸並遭居家隔離，就符合契約規定。
林志憲強調，指揮中心目前是以「3+4」為原則、另可選擇「0+7」，保戶若選擇維持「3+4」，保險業當然要理賠，一切都按照契約條款和法令規定。
新聞來源
- 自選3+4防疫險賠不賠 產險業恐面臨新一波糾紛（中央社）
- 金管會：保戶自選3+4居家隔離 防疫險要理賠（中央社）
- 「0+7新制」上路！ 隔離理賠「須加看小黃卡」（ETtoday新聞雲）
- 0＋7選居隔要查小黃卡？產險業者：屬於「故意」行為（三立新聞）
延伸閱讀
- 「3+4」改「0+7」17日上路：誰適用、防疫險申請條件與快篩時機QA一次看
- 染疫「喉嚨痛如刀割」怎麼吃？振興醫院院長推薦8種食物、營養師列出NG與建議飲食
- 本土新增6萬5794例，38例死亡：即日將限縮住院資格、18日起65歲以上快篩陽性即為確診
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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俄烏戰火後的危機！台灣天然氣10%缺口 中油準備好應戰了嗎？
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天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
氣候快速變遷、全球暖化劇烈，聯合國氣候變化綱要公約《巴黎氣候協議》主張各國政府應減少碳排、調整能源配比，以逐步朝向100%再生能源發電的綠色未來。天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
經濟部統計台灣天然氣進口比例，分別是澳洲約32％、卡達約25%、俄羅斯約10%。適逢今（2022）年3月中油與俄簽約供氣合約期滿，也因俄國總統普丁宣布「不友善國家」須以盧布購買天然氣，中油表示將不會與俄羅斯續約，現貨氣將採機動性購買，由不特定國家作為供應替代方案；然而，不指定氣源又想隨時找到符合的供貨量、熱值與船期安排來購買，供氣真能唾手可得、穩定無虞？外界都在熱切關注。
綜觀國際天然氣進出口趨勢，澳洲東部新興煤層天然氣（Coal Seam Gas，簡稱CSG）出口量持續成長，70％輸出至日本、韓國、中國等亞洲多國市場，使澳洲仍坐擁世界最大液化天然氣供應國寶座。傳統天然氣是由不透水岩石覆蓋的多孔砂岩地層中取得，氣體透過浮力經氣井移動至地面，無需抽取，但隨蘊藏量下降，需要由非傳統天然氣來補足。過去CSG熱值低，且技術未臻純熟、用水量高、恐有污染風險而無法量產；如今技術革新，能夠利用壓力變化來取得吸附於煤質基中的天然氣，同時用水量少，不致消耗澳洲珍貴的水資源，且鑽井成本比傳統多孔砂岩層天然氣低廉許多。
為供應出口所需，澳洲東岸的傳統天然氣儲量面臨枯竭窘境，未來5-7年須倚靠昆士蘭州內超過85%的大型CSG庫存，來支持生產量能，轉換為液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡稱LNG）滿足外銷需與其國內市場需求。澳洲政府也正擴大天然氣運輸管道佈建與效能，將北部與東部市場連接，並開發更多氣田，強化天然氣現貨供應力。我國雖然與澳洲簽約購置天然氣，但大多與西澳地區供應商交易，未與東澳產業締結合作關係，少了對新興氣源的探索，十分可惜。
對於俄羅斯「斷氣」解方，亦有增加卡達進口之呼聲，但中東區域局勢不定，恐對氣源供應造成嚴重影響。美國於1984年將伊朗列為恐怖主義國家，而沙烏地阿拉伯等中東鄰近國家也因伊斯蘭教派立場分歧，與伊朗對立，其友好國卡達也遭受波及，與多國失去外交關係，被施以經濟與交通封鎖，天然氣出口風險極高。已有烏俄戰爭作為前車之鑑，中東長久以來政局動盪，只怕危機一觸即發，造成台灣氣源將出現更大的缺口。
當亞洲國家紛紛採買東澳LNG，台灣進口澳洲LNG卻僅限於西部、尋找隨機氣源現貨氣供發電使用，不僅錯過購置先機，更難保充足貨源。東澳天然氣在國際間炙手可熱，但中油是否已準備與東澳廠商發展堅實合作關係、入手穩定氣源未雨綢繆、深化與澳洲經貿交流？除了深思熟慮，也須儘速展開東澳天然氣採買計畫，才可確保燃氣供電原料充沛、穩健能源轉型進程。