《做戲的人》：盧貝松《露西》場景經理：外國劇組拍攝細膩，鏡頭下所有車輛都是臨演
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透過一次次與國外劇組合作，對於張一德而言，他能夠透過這樣的機會，看到不同製作規模的實際樣貌與需求。「同樣的劇本，六億與六千萬的拍法都不同，我也因此能看製作層面調整，衡量什麼事情要花很多精力，提供不同的配套方案。」
文：洪健倫、鄭景雯
【世界經驗走進來 台灣風貌走出去】
法國導演盧貝松（Luc Besson）2013年與女星史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）合作，拍攝好萊塢電影《露西》（Lucy），電影部分場景在台北市區拍攝，讓台北101、台北機廠、晶華酒店等地標，登上了歐美的商業電影院。
美國導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）2015年到台灣拍攝電影《沉默》，將東海岸地景與東北部自然風光，化為17世紀耶穌會神父抵達的日本小村莊。《沉默》對於宗教與人性的深切提問，獲得美國電影學會評選為2016年的年度十大電影。
外國劇組要在台灣找景，靠的還是台灣電影工作者，擔任《露西》場景經理的，是曾參與國片《總鋪師》場景工作的陳建佑；為馬丁史柯西斯的《沉默》效力的，則是《賽德克．巴萊》的場景經理，並參與《少年Pi的奇幻漂流》場景工作的張一德。
《露西》場景不難找 難在溝通協調
以一般國片規模，場景組配置通常三人，陳建佑說，《露西》因為在台北拍攝場景不多，場景組配置也是三人，「但所需要的協調較為複雜，確認拍攝地點後，周邊要做的配套措施，比國片規模還要大。」
陳建佑笑說，盧貝松專挑最難的場景，他以當時在台北機廠拍攝為例，《露西》是第一部進到台北機廠拍攝的劇情長片，當時台北機廠還隸屬台鐵，要在廢棄廠房拍攝，廠方不免疑惑，「我們這邊這麼醜，有什麼好拍的？」與台鐵溝通就花了好久時間，最後才有了女主角槍擊計程車運將的場景。
另一個挑戰則是機場。陳建佑說，「全世界的機場都不好拍，管控很麻煩。」當時也透過台北市文化局、電影委員會等單位居中協調，尤其故事中要拍到緝毒犬、自動通關、海關，這些場景看似不難，但要協調各單位願意配合，這才是難處所在。
還有一幕在醫院的場景，場景組提供了好幾間醫院，偏偏盧貝松選中的就是位在汀州路上的三軍總醫院，由於軍方對外國人拍攝較敏感，陳建佑苦笑，「光是製作工作人員清單，來回就花了不少時間。」
陳建佑說，「借場景時，傾聽很重要。」他回想2013年在永樂市場四樓美食廣場借場景拍《露西》時，當時熱炒店家認為，「店面老舊，有什麼好拍的？」再加上老闆認為，借場地對他來說沒有加分，也不想藉電影增加曝光率。
陳建佑幾經溝通後才發現，老闆內心最在意的不是賺更多錢，而是永樂市場美食街要改建，因此他花了很長的時間「聆聽」。陳建佑說：「錢可以解決的事情都很簡單，但錢不能解決的事情，就要去搏感情」，站在同理心的角度跟老闆做朋友，陪著他一起抱怨，最後才有《露西》女主角史嘉蕾喬韓森與黑幫槍戰的精彩畫面。
外國劇組拍攝細膩 鄰近車輛都是臨演
在隸屬公部門的場景拍攝，需要公文來來回回，但在民間的晶華酒店拍攝，難處應該較少了吧？陳建佑說，在晶華酒店內部拍攝問題較小，反而是要去協調周遭鄰里，「附近的里長我都拜會過了，就連附近的店家也是。」國外劇組作業重視整體細膩度，甚至鏡頭下所有車輛、停腳踏車的民眾，都是劇組安排的臨演。
因此在開拍前，場景組就得先安排好車輛調度，就連鄰近的小巷弄店家，只要鏡頭帶得到的，陳建佑也都一一拜會、協調。尤其晶華酒店鄰近都是精品店，拍攝時鏡頭難免會帶到幾間店，為了確保這些精品商標能在電影中出現，場景組還得取得商標同意確認書，但由於需要經過跨國品牌的總部同意，有些同意書是到最後一刻才拿到手，過程驚險。
《沉默》場景落腳台灣 關鍵除了地貌還有民情
《沉默》的場景經理張一德則說，故事雖然發生在日本，卻在台灣拍攝，因為照劇情畫面需求來看，台灣與日本地貌很相似。加上《沉默》劇情涉及17世紀日本社會迫害歐洲基督徒的歷史，「題材在日本拍，日本社會容易產生負面觀感，籌備困難度也因此增加。」加上台灣工資比日本便宜很多，選擇在台拍攝，從財務角度考量也更合理。
《沉默》2015年在台開拍，但是找景工作從一年前就開始，張一德說，「劇組評估過很多不同國家，導演也飛到很多國家勘景，最後才選定台灣，整體勘景工作時間可能拉更長。」
比起台灣的場景組規模，張一德在《沉默》劇組時，他下面總共帶了18人，是一般台灣劇組六倍，因此也能把場景工作處理得更細緻。
《賽德克》與《沉默》外景多 靈活度卻差很大
《賽德克．巴萊》與《沉默》同樣使用大量的自然景，但作業方式完全不同。《賽德克》的場景扎扎實實找了八個月；《沉默》在找景的一年間，則是分好幾個階段與美國劇組溝通，待第一階段先確認主場景，再開始第二階段的雜景籌備，這中間是有空檔的時間。
但兩片最大差異，還是在於規劃執行的考量。「《賽德克》是很克難、土法煉鋼的作品，很多時候是劇組全體一起深入野外，不用考慮大隊的操作執行度，大家都很刻苦耐勞，願意一起搬一個小時器材到人煙罕至的地方。」
《沉默》是規模完整的好萊塢劇組與明星，即使劇情規模看上去比《賽德克》小，但靈活度其實遠不如前者，「面對300個人、100台車的規模，即便有一個很好的景，也很難讓大家到那附近。或如果真要想辦法，可能就需要花費比《賽德克》更多經費去造橋鋪路。」
在外搭景最怕遇到「天災」，所幸《沉默》拍攝時天公厚愛，沒有遇到大風大浪，但劇組在金瓜石後方的燦光寮搭建日本村莊，拍攝時碰到冬天，東北角天氣不穩定，小雨不斷使得地面泥濘，又常常起霧，使得一天可以拍攝的時間只剩2、3個小時，也因此拖延進度。
外國劇組規模大 面對導演機會少
挖掘雲端開放架構優勢！Amazon EKS高可用性叢集快速部署容器
我們想讓你知道的是
企業如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署，減輕人力負擔，提升專案服務運作效率？
所謂現代化智慧 IT，所有工程師最希望的境界，莫過於只要輕鬆點幾下設定，系統就會自動跑起來，管理者再也不用隨時待命在機台旁邊，從此工作悠哉又快樂！儘管這樣情境還沒到來，但隨著敏捷式開發的流行，除了 DevOps 人員，有越來越多開發者將 CI/CD 概念融入到工作流程當中，例如從 build code、執行 unit test、到部署應用程式。
上述種種反覆步驟自動化執行，也就能提昇服務品質、主動通知開發人員以減輕人力負擔，讓專案服務能持續運作。
其中，GitLab 是執行 CI/CD 常用的工具之一，也是開發者使用程式碼儲存庫的地方。為了讓 GitLab Runner 在雲端快速實踐 CI/CD，《AWS 開發者系列》透過影片分享，如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署。
以下節錄工作坊影音內容，幫助開發者快速理解如何運用 Amazon EKS 的高可用性且安全的叢集，將修補、部署節點、更新等關鍵任務，全部做到自動化設定。同時影片也會示範 Amazon EKS 搭配 GitLab 如何展開自動部署，幫助工程團隊實踐 CI/CD 價值。
Amazon EKS 對容器管理輕鬆簡單、維運省時省力
容器化服務越來越興盛，當容器（Container）越來越多，在複雜的微服務（Microservice）系統環境之下，運維團隊的管理成本可能相對會增加不少，為了有效調度容器部署， 導入Kubernetes 無疑是近年企業熱門的話題之一。
建構 Kubernetes Cluster 流主要可區分兩大塊，一是安排容器調度的Control Plane、另一則是容器運行時需要用到的 Worker Node。
Control Plane 裡面涵蓋有儲存狀態的 ETCD、CoController manager 、Scheduler 的調度管理、甚至是操作時進行互動的 APIServer，若是自己創建 的 Kubernetes Cluster ，需要自己安裝這些元件，後續仍需要對 Control Plane 進行相關管理、維護、升級工作。為了減少上述 Components 的繁複維護，在透過 AWS EKS 代管的 Kubernete Control Plane 部可以獲得以下三大好處。
Amazon EKS 一鍵式部署，展現三大優勢
第一，Amazon EKS代管的 Control Plane實踐了跨AZ的高可用部署，使用者不需要擔心單一節點故障的風險。
第二，Amazon EKS 支持至少四個 Kubernetes版本，持續跟進每季 CNCF 的發佈，同時 EKS 也完全符合上游 CNCF 規範。
第三，部署 Amazon EKS 之後，可直接使用 AWS 平台上現成的服務工具，在安全性管理、網路設定方面，可以做到無縫整合。
最後 AWS 台灣解決方案架構師也提到，若想在容器環境進行 CI/CD 及應用程式的管理，可以進一步透過 IaC 整合部署 Amazon EKS 叢集，透過使用 Console、把 EKS 變成 Cloudformation 的模板、使用 AWS 所開發出來的 eksctl.io、或指令是採用 AWS CDK 可以讓開發者用自身熟悉的語言，在 AWS 平台整合 CI/CD 工具進行維運及部署 EKS。
了解 Amazon EKS 整合 GitLab ，獲得三面向價值
對開發者而言，想把 Amazon EKS 整合到 CI/CD 工具之一的 GitLab 平台上，可以看到那些實際的優勢？
在 DevOps 開發者示範工作坊當中，GitLab 資深解決方案架構師指出，GitLab 使用到 Kubernetes 技術，主要有三種搭配方法，包含 GitLab Server、GitLab Runner、以及創建 Deployment Environment。
本次示範教學會主要聚焦在 GitLab Runner 如何採取 Auto-scaled 方式進行 Build、Test、Package Apps；以及在 Deployment Environment 運用 Kubernetes 技術，做到 Auto Deploy、Review App。
正因為 Amazon EKS 能夠在 DevOps 過程提供所需要的彈性計算資源，幫助開發者在 GitLab 平台上面獲得以下三個層次的優勢：
- 在 GitLab 內建的部署工作流程當中，自動生成整套 CI/CD 最佳實踐腳本。
- Review App 過程，從 Merge Request 中可直接訪問應用程式 /App 的 UI 介面，並且根據 Git branch 名稱、專案名稱，自動生成 Review App 的 URL，以及在 Merge 前的最後防線進行 Approval 檢查。
- 加速 CI/CD 流水線，GitLab Runner 運行時候還可藉由 Amazon EKS Cluster 進行 Auto-scaled 的支援。
Amazon EKS 整合 GitLab ，需要兩大流程
影片最後，GitLab 資深解決方案架構師示範如何把 Amazon EKS 整合至 GitLab 執行 Auto Deploy，主要可分為兩大區塊流程，第一部分聚焦在 Amazon EKS cluster 的設置，第二部分則執行 Auto Deploy 設置。
第一塊可拆分為四個階段，首先教學怎麼創建 EC2 節點的 EKS cluster，第二階段示範把 EKS Cluster 連接到開發者的 GitLab Instance、Group 或 Project，下一步則使用 Cluster Management Project Template 創建一個 Cluster Management Project，以及最後一階段透過 Cluster Management Project 自帶的 Helm Chart，安裝在 Cluster 所需要的內建 App。
第二塊執行 Auto Deploy 設置，針對需要部署的 App 創建一個 GitLab Project，接著再把 gitlab-ci.yml 添加到 Project，並從 Web IDE 選擇及導入 Auto Deploy 的 CI 模版，讓 GitLab 自動生成最佳實踐的整套流水線。
幫助開發者更了解 Amazon EKS 整合 GitLab 的 QA 系列
Q：使用 Amazon EKS 之後，如何更有效率或優化資源去配置 Worker Node 的機器數量，以及如何有效空管開發維運的成本？
A：Kubernetes 除了本身有 HPA（Horizontal Pod Autoscaling）可根據使用程度自動調整資源流量，另外也能延伸使用 AWS Auto Scaling 方案，針對可擴展資源去設定自動擴展管理。另外在成本管控，雖然 Amazon EKS 會收取額外管理費用，但可透過 AWS 平台的 Calculato r計算每個 EKS 的價格，你會發現自動化部署及管理的費用，相對工程師人力的成本更加便宜。
Q：越來越多客戶考慮把現有 Application 變成容器部署，大多是爲了加快部署的效率，那麼變成容器模式之後，對 CI/CD 的工作流程有什麽影響嗎？
A：運用容器技術最直接的效果，可以讓應用程式的環境更一致化，例如 testing 環節、stage production，讓容器避開一些差異問題。至於 CD 部分要 delivery 一些 usage 不太一樣的時候，容器會幫忙做配置，所以 CI/CD 對容器的效益是相輔相成的。
Q： 客戶在開發流程漸漸會把 Infrastructure 變成代碼或文檔，是不是可以把程式碼跟現有的應用程式的 CI/CD 流水線整合在一起，達到一套完整的 CI/CD 部署流程？
A：觀察目前市場作法，主要分成兩個階段去做整體部署。如果規模比較小的團隊，會把 Infrastructure 代碼跟 App 代碼分開，在管理上會比較靈活；如果企業規模比較大，會有另外一個 Infrastructure 團隊來控制部署事情，這種情况之下，APP 的項目會生成一個 APP package，主要做到 delivery 這個階段爲止。而 Infrastructure 的項目會指定把需要版本的文檔，部署到他們的 Kubernetes Cluster。