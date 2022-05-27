《做戲的人》：盧貝松《露西》場景經理：外國劇組拍攝細膩，鏡頭下所有車輛都是臨演

文：洪健倫、鄭景雯

【世界經驗走進來 台灣風貌走出去】

法國導演盧貝松（Luc Besson）2013年與女星史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）合作，拍攝好萊塢電影《露西》（Lucy），電影部分場景在台北市區拍攝，讓台北101、台北機廠、晶華酒店等地標，登上了歐美的商業電影院。

美國導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）2015年到台灣拍攝電影《沉默》，將東海岸地景與東北部自然風光，化為17世紀耶穌會神父抵達的日本小村莊。《沉默》對於宗教與人性的深切提問，獲得美國電影學會評選為2016年的年度十大電影。

外國劇組要在台灣找景，靠的還是台灣電影工作者，擔任《露西》場景經理的，是曾參與國片《總鋪師》場景工作的陳建佑；為馬丁史柯西斯的《沉默》效力的，則是《賽德克．巴萊》的場景經理，並參與《少年Pi的奇幻漂流》場景工作的張一德。

《露西》場景不難找 難在溝通協調

以一般國片規模，場景組配置通常三人，陳建佑說，《露西》因為在台北拍攝場景不多，場景組配置也是三人，「但所需要的協調較為複雜，確認拍攝地點後，周邊要做的配套措施，比國片規模還要大。」

陳建佑笑說，盧貝松專挑最難的場景，他以當時在台北機廠拍攝為例，《露西》是第一部進到台北機廠拍攝的劇情長片，當時台北機廠還隸屬台鐵，要在廢棄廠房拍攝，廠方不免疑惑，「我們這邊這麼醜，有什麼好拍的？」與台鐵溝通就花了好久時間，最後才有了女主角槍擊計程車運將的場景。

另一個挑戰則是機場。陳建佑說，「全世界的機場都不好拍，管控很麻煩。」當時也透過台北市文化局、電影委員會等單位居中協調，尤其故事中要拍到緝毒犬、自動通關、海關，這些場景看似不難，但要協調各單位願意配合，這才是難處所在。

還有一幕在醫院的場景，場景組提供了好幾間醫院，偏偏盧貝松選中的就是位在汀州路上的三軍總醫院，由於軍方對外國人拍攝較敏感，陳建佑苦笑，「光是製作工作人員清單，來回就花了不少時間。」

陳建佑說，「借場景時，傾聽很重要。」他回想2013年在永樂市場四樓美食廣場借場景拍《露西》時，當時熱炒店家認為，「店面老舊，有什麼好拍的？」再加上老闆認為，借場地對他來說沒有加分，也不想藉電影增加曝光率。

陳建佑幾經溝通後才發現，老闆內心最在意的不是賺更多錢，而是永樂市場美食街要改建，因此他花了很長的時間「聆聽」。陳建佑說：「錢可以解決的事情都很簡單，但錢不能解決的事情，就要去搏感情」，站在同理心的角度跟老闆做朋友，陪著他一起抱怨，最後才有《露西》女主角史嘉蕾喬韓森與黑幫槍戰的精彩畫面。

Photo Credit: 印刻出版 場景經理極少出現在鎂光燈下或攝影機前，在台灣電影圈裡也是相對新興的職位，但大家不知道的是，場景經理與組員卻是決定觀眾在大銀幕上能看到什麼的關鍵人物。（攝影：裴禛）

外國劇組拍攝細膩 鄰近車輛都是臨演

在隸屬公部門的場景拍攝，需要公文來來回回，但在民間的晶華酒店拍攝，難處應該較少了吧？陳建佑說，在晶華酒店內部拍攝問題較小，反而是要去協調周遭鄰里，「附近的里長我都拜會過了，就連附近的店家也是。」國外劇組作業重視整體細膩度，甚至鏡頭下所有車輛、停腳踏車的民眾，都是劇組安排的臨演。

因此在開拍前，場景組就得先安排好車輛調度，就連鄰近的小巷弄店家，只要鏡頭帶得到的，陳建佑也都一一拜會、協調。尤其晶華酒店鄰近都是精品店，拍攝時鏡頭難免會帶到幾間店，為了確保這些精品商標能在電影中出現，場景組還得取得商標同意確認書，但由於需要經過跨國品牌的總部同意，有些同意書是到最後一刻才拿到手，過程驚險。

《沉默》場景落腳台灣 關鍵除了地貌還有民情

《沉默》的場景經理張一德則說，故事雖然發生在日本，卻在台灣拍攝，因為照劇情畫面需求來看，台灣與日本地貌很相似。加上《沉默》劇情涉及17世紀日本社會迫害歐洲基督徒的歷史，「題材在日本拍，日本社會容易產生負面觀感，籌備困難度也因此增加。」加上台灣工資比日本便宜很多，選擇在台拍攝，從財務角度考量也更合理。

《沉默》2015年在台開拍，但是找景工作從一年前就開始，張一德說，「劇組評估過很多不同國家，導演也飛到很多國家勘景，最後才選定台灣，整體勘景工作時間可能拉更長。」

比起台灣的場景組規模，張一德在《沉默》劇組時，他下面總共帶了18人，是一般台灣劇組六倍，因此也能把場景工作處理得更細緻。

《賽德克》與《沉默》外景多 靈活度卻差很大

《賽德克．巴萊》與《沉默》同樣使用大量的自然景，但作業方式完全不同。《賽德克》的場景扎扎實實找了八個月；《沉默》在找景的一年間，則是分好幾個階段與美國劇組溝通，待第一階段先確認主場景，再開始第二階段的雜景籌備，這中間是有空檔的時間。

但兩片最大差異，還是在於規劃執行的考量。「《賽德克》是很克難、土法煉鋼的作品，很多時候是劇組全體一起深入野外，不用考慮大隊的操作執行度，大家都很刻苦耐勞，願意一起搬一個小時器材到人煙罕至的地方。」

《沉默》是規模完整的好萊塢劇組與明星，即使劇情規模看上去比《賽德克》小，但靈活度其實遠不如前者，「面對300個人、100台車的規模，即便有一個很好的景，也很難讓大家到那附近。或如果真要想辦法，可能就需要花費比《賽德克》更多經費去造橋鋪路。」

在外搭景最怕遇到「天災」，所幸《沉默》拍攝時天公厚愛，沒有遇到大風大浪，但劇組在金瓜石後方的燦光寮搭建日本村莊，拍攝時碰到冬天，東北角天氣不穩定，小雨不斷使得地面泥濘，又常常起霧，使得一天可以拍攝的時間只剩2、3個小時，也因此拖延進度。

外國劇組規模大 面對導演機會少