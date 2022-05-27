《做戲的人》：向好萊塢取經打造「台灣版製作寶典」Greenlight book，讓投資方亮綠燈開拍
我們想讓你知道的是
2014年，詹家維懷著滿腔熱血學成歸國，帶著在美國學到的好萊塢拍片邏輯與製作寶典概念，活用於台灣影視圈。但很快地，他的理想立刻被現實潑冷水，「在國外上課，發現很多軟體都很好用，回台灣想沿用，卻沒有辦法溝通。」
文：葉冠吟
【詹家維向西方取回葵花寶典 Greenlight book開影視綠燈】
荒廢的空屋傳出濃濃劣質汽油味，地面上隨處都是丟棄的汽油空瓶，「喀擦喀擦」，演員陳以文戲謔的玩弄著打火機，一不小心失手，整棟房屋將被熊熊火海吞噬。而女主角任容萱必須冒著風險，硬著頭皮踏入找尋解答。
八大戲劇《覆活》結合偶像與類型劇情節，片中的一場火場戲，由於任容萱的親姐姐任家萱（Selina）多年前因拍戲遭火燒傷，因此每每遇到「火」，都讓她與家人顯得不安。
所幸開拍前，導演詹家維仔細溝通汽油與火的使用呈現，並給演員厚厚的一本Greenlight book計畫書，清楚標記場景配置、演員走位與鏡頭拍攝方向，給任容萱最大的安全感，讓她卸下畏懼，可以謹慎但堅定的踏入汽油中，順利完成拍攝。
然而什麼是Greenlight book？留著一頭率性長鬈髮、膚色黝黑的詹家維，眼裡冒著淘氣神情問說：「千軍萬馬到底有多少匹馬，你可以告訴我嗎？」他笑說，問過很多人這個題目，但大家都答不上來，「1萬、2萬還是1000萬？」他從事影視拍攝十多年，每回看到劇本寫，場景呈現「千軍萬馬」，單單四個字，就有無數種呈現方式，「到底得用多少匹真馬拍攝，多少匹是特效？」這不是腦筋急轉彎，而是台灣影視產業正面臨的問題。
嚮往好萊塢製作環境 詹家維赴美找答案
33歲的詹家維，大學念傳播系，從大一開始就接觸影視拍攝，畢業後順理成章入行，由於台灣影視圈習慣導演制，往往是導演個人風格大過於劇組，沒有固定的拍攝模式與邏輯，就連劇本也沒有制式規格，「薄薄一張A4紙，有人拍一個禮拜，有人拍半天。」
這讓年輕時的詹家維很困擾，「我的師父、前輩告訴我，過去都是這樣做，我覺得這件事是有問題，但又給不出更具體的解決方式。」
在台灣找不到答案，詹家維只好跑到國外求解。
2011年，詹家維飛到美國紐約電影學院洛杉磯分校（N.Y.F.A.）學電影製作，扎扎實實蹲了三年，一邊學習拍片，一邊觀察好萊塢的製作體系和工作邏輯，「那時候發現，不管走到哪，劇組人手都拿著厚厚的一本Production Bible（製作寶典）。」
詹家維笑說，念傳播系的學生喜歡實作勝過於理論。到美國後才發現，好萊塢有著流傳已久的製作習慣，任何一部電影、影集、節目開拍之前，劇組必須建立一本「製作寶典」，裡面羅列所有的拍攝計畫，「白紙黑紙、清晰條列在冊子上，任何人只要有寶典、找到對的工作人員，基本上都能拍出一定水準規格。」
這也是選秀實境節目無論是《中國好聲音》、《美國好聲音》或《英國好聲音》，從場景設計到比賽制度幾乎如出一轍，全因為原創節目荷蘭《The Voice》，當初授權的就是這套「製作寶典」，裡面從節目製作規格、導師和參賽者怎麼挑選，到旋轉椅品牌等現場設備規格，全部詳細記載。
詹家維瞬時大悟，他千里迢迢踏上美國，尋的就是有條理的製片環境。
外國軟體台灣難運用 詹家維要打造華文製作寶典
2014年，詹家維懷著滿腔熱血學成歸國，帶著在美國學到的好萊塢拍片邏輯與製作寶典概念，活用於台灣影視圈。但很快地，他的理想立刻被現實潑冷水，「在國外上課，發現很多軟體都很好用，回台灣想沿用，卻沒有辦法溝通。」
詹家維解釋，「在美國影視圈，打劇本用Final Draft，機位圖設計用Shot Designer，預算和時間對製片來說最重要，就會使用Movie Magic Scheduling輔佐。」這些好萊塢行內常用的影視應用軟體，回到台灣可能就變成Word和Excel。
詹家維表示，並不是劇組不願意學，而是國外使用的軟體多半是全英文介面，對台灣影視人員來說，相對操作不易，這也讓他下定決心，要打造中文版的製作寶典，作為統合每個拍片環節所需要的資訊，因此才有設計Greenlight book的構想。
詹家維說，好萊塢只要有「製作寶典」，就能說服贊助商投資，而他把台灣版的製作寶典稱為Greenlight book，「製作人或贊助商看了這本，便能清晰了解作品藍圖、點頭同意拍攝，就像亮綠燈一樣可以通行、開拍。」
為此詹家維埋首撰寫各種Greenlight book版型，從行腳節目、電影長片到電視影集（六集），前期製作平均一套需要花費三個月，包含整理資料、拉圖排版。
詹家維說，以120分鐘的劇情長片，劇本大概72頁，Greenlightbook就有552頁。拍影集內容更多，像是《覆活》前六集劇本有400多頁，Greenlight book就超過3000頁。
台灣影視制度難改 詹家維咬牙獨自闖
然而，數十年累積傳承下來的台灣影視製作模式，並非一朝一夕就可撼動。
六年來詹家維設計的Greenlight book計畫書，只有七本被劇組採用，成功率只有三成。詹家維自嘲，「工作室的桌子用起來特別穩，因為剩下沒被採用的計畫書，都拿來墊工作室桌角和蓋泡麵了。」
不過詹家維認為，既然頭洗下去，就要做出成果，即使台灣業界鮮少有人願意用Greenlight book執行，那他就用在自己拍的片，一部一部慢慢試。
從執掌客家電視台、獲得第52屆金鐘獎生活風格節目獎《我的NO.1表情》行腳節目，拍攝電影《完美正義》，擔任電影《大釣哥》、《寒單》的執行導演，到最近期的電視劇《覆活》，詹家維都不吝惜向業界推廣Greenlight book的優點。
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。