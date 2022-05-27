《做戲的人》：向好萊塢取經打造「台灣版製作寶典」Greenlight book，讓投資方亮綠燈開拍

文：葉冠吟

【詹家維向西方取回葵花寶典 Greenlight book開影視綠燈】

荒廢的空屋傳出濃濃劣質汽油味，地面上隨處都是丟棄的汽油空瓶，「喀擦喀擦」，演員陳以文戲謔的玩弄著打火機，一不小心失手，整棟房屋將被熊熊火海吞噬。而女主角任容萱必須冒著風險，硬著頭皮踏入找尋解答。

八大戲劇《覆活》結合偶像與類型劇情節，片中的一場火場戲，由於任容萱的親姐姐任家萱（Selina）多年前因拍戲遭火燒傷，因此每每遇到「火」，都讓她與家人顯得不安。

所幸開拍前，導演詹家維仔細溝通汽油與火的使用呈現，並給演員厚厚的一本Greenlight book計畫書，清楚標記場景配置、演員走位與鏡頭拍攝方向，給任容萱最大的安全感，讓她卸下畏懼，可以謹慎但堅定的踏入汽油中，順利完成拍攝。

然而什麼是Greenlight book？留著一頭率性長鬈髮、膚色黝黑的詹家維，眼裡冒著淘氣神情問說：「千軍萬馬到底有多少匹馬，你可以告訴我嗎？」他笑說，問過很多人這個題目，但大家都答不上來，「1萬、2萬還是1000萬？」他從事影視拍攝十多年，每回看到劇本寫，場景呈現「千軍萬馬」，單單四個字，就有無數種呈現方式，「到底得用多少匹真馬拍攝，多少匹是特效？」這不是腦筋急轉彎，而是台灣影視產業正面臨的問題。

嚮往好萊塢製作環境 詹家維赴美找答案

33歲的詹家維，大學念傳播系，從大一開始就接觸影視拍攝，畢業後順理成章入行，由於台灣影視圈習慣導演制，往往是導演個人風格大過於劇組，沒有固定的拍攝模式與邏輯，就連劇本也沒有制式規格，「薄薄一張A4紙，有人拍一個禮拜，有人拍半天。」

這讓年輕時的詹家維很困擾，「我的師父、前輩告訴我，過去都是這樣做，我覺得這件事是有問題，但又給不出更具體的解決方式。」

在台灣找不到答案，詹家維只好跑到國外求解。

2011年，詹家維飛到美國紐約電影學院洛杉磯分校（N.Y.F.A.）學電影製作，扎扎實實蹲了三年，一邊學習拍片，一邊觀察好萊塢的製作體系和工作邏輯，「那時候發現，不管走到哪，劇組人手都拿著厚厚的一本Production Bible（製作寶典）。」

詹家維笑說，念傳播系的學生喜歡實作勝過於理論。到美國後才發現，好萊塢有著流傳已久的製作習慣，任何一部電影、影集、節目開拍之前，劇組必須建立一本「製作寶典」，裡面羅列所有的拍攝計畫，「白紙黑紙、清晰條列在冊子上，任何人只要有寶典、找到對的工作人員，基本上都能拍出一定水準規格。」

這也是選秀實境節目無論是《中國好聲音》、《美國好聲音》或《英國好聲音》，從場景設計到比賽制度幾乎如出一轍，全因為原創節目荷蘭《The Voice》，當初授權的就是這套「製作寶典」，裡面從節目製作規格、導師和參賽者怎麼挑選，到旋轉椅品牌等現場設備規格，全部詳細記載。

詹家維瞬時大悟，他千里迢迢踏上美國，尋的就是有條理的製片環境。

外國軟體台灣難運用 詹家維要打造華文製作寶典

2014年，詹家維懷著滿腔熱血學成歸國，帶著在美國學到的好萊塢拍片邏輯與製作寶典概念，活用於台灣影視圈。但很快地，他的理想立刻被現實潑冷水，「在國外上課，發現很多軟體都很好用，回台灣想沿用，卻沒有辦法溝通。」

詹家維解釋，「在美國影視圈，打劇本用Final Draft，機位圖設計用Shot Designer，預算和時間對製片來說最重要，就會使用Movie Magic Scheduling輔佐。」這些好萊塢行內常用的影視應用軟體，回到台灣可能就變成Word和Excel。

詹家維表示，並不是劇組不願意學，而是國外使用的軟體多半是全英文介面，對台灣影視人員來說，相對操作不易，這也讓他下定決心，要打造中文版的製作寶典，作為統合每個拍片環節所需要的資訊，因此才有設計Greenlight book的構想。

詹家維說，好萊塢只要有「製作寶典」，就能說服贊助商投資，而他把台灣版的製作寶典稱為Greenlight book，「製作人或贊助商看了這本，便能清晰了解作品藍圖、點頭同意拍攝，就像亮綠燈一樣可以通行、開拍。」

為此詹家維埋首撰寫各種Greenlight book版型，從行腳節目、電影長片到電視影集（六集），前期製作平均一套需要花費三個月，包含整理資料、拉圖排版。

詹家維說，以120分鐘的劇情長片，劇本大概72頁，Greenlightbook就有552頁。拍影集內容更多，像是《覆活》前六集劇本有400多頁，Greenlight book就超過3000頁。

Photo Credit: 印刻出版 詹家維介紹先前排版過的Greenlight book電影版本。（攝影：裴禛）

台灣影視制度難改 詹家維咬牙獨自闖

然而，數十年累積傳承下來的台灣影視製作模式，並非一朝一夕就可撼動。

六年來詹家維設計的Greenlight book計畫書，只有七本被劇組採用，成功率只有三成。詹家維自嘲，「工作室的桌子用起來特別穩，因為剩下沒被採用的計畫書，都拿來墊工作室桌角和蓋泡麵了。」

不過詹家維認為，既然頭洗下去，就要做出成果，即使台灣業界鮮少有人願意用Greenlight book執行，那他就用在自己拍的片，一部一部慢慢試。

從執掌客家電視台、獲得第52屆金鐘獎生活風格節目獎《我的NO.1表情》行腳節目，拍攝電影《完美正義》，擔任電影《大釣哥》、《寒單》的執行導演，到最近期的電視劇《覆活》，詹家維都不吝惜向業界推廣Greenlight book的優點。