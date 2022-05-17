香港晚報：《大公報》放蛇指「黃的士」涉煽動仇恨

1）大公報指黃的司機流動播獨

《大公報》今頭版報導，其記者日前喬裝乘客，用「和你的」應用程式召的士，稱接單司機公然煽暴播獨，更侃侃而談「黑暴」期間經歷，「公然煽動反中仇港情緒」。報導稱「和你的」是「流動播『獨』」平台，此平台和司機可能已犯《港版國安法》。

該報同版報導「黃店」借「黃色經濟圈」名義賺錢，但光顧人少，稱經濟圈「走向衰亡已成事實」。前年成立、推動黃色經濟圈的「Mee 懲罰師」回應指，該報導「寫得太行貨」，認為不能透過應用程式名稱捏造港獨罪名。

Photo Credit：大公報Facebook貼文截圖

2）私隱署研封Telegram

個人資料私隱專員鍾麗玲昨向立法會表示，署方考慮就屢次上載起底資料的平台設黑名單。《星島日報》引消息指，當局特別注視Telegram群組。據該報了解，署方積極考慮首次引用《私隱條例》，封鎖整個平台，或限制市民發訊息。消息人士指，希望市民明白「為何行到這一步」。

反修例運動期間頻繁起底的「老豆搵仔」Telegram頻道則指，現在封鎖屬太遲，因起底行動早已完成，資料也已交給各國，而且透過VPN便可以突破網絡封鎖。該頻道曾發起眾籌，警方指其資助人或犯《港版國安法》。

Photo Credit：Newscom / 達志影像

3）港府架構重組薪酬開支年增9500萬

行會通過政府架構重組方案，將增設3名副司長，政策局則按現屆政府建議從13增至15個，總增13名政治委任官員和57個公務員職位，總薪酬開支約年增9千5百萬港元。候任特首李家超指會爭取方案6月中在立法會通過，7月政府換屆時落實。他又指，增3名副司長的部份是由他提出，將分擔司長工作和按需要處理指定政策項目。

方案包括新增文化體育及旅遊局，將執掌民政局及商經局部份政策，分拆運輸及房屋局為房屋局及運輸及物流局，以及4個政策局的改名及改組。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

4）疫苗保障基金首賠死亡個案200萬元

新冠疫苗異常事件保障基金，首次就接種疫苗後死亡個案賠償，涉款2百萬港幣。個案涉及66歲女子去年7月接種復必泰疫苗後16日死亡，其解剖結果證實死因為心肌炎。

專家委員會認為無法確立個案和疫苗接種的因果關係。不過，根據《保障基金條款》，關聯不確定個案仍會獲發死亡保障額；另有獲賠償個案涉嚴重過敏、面癱等。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin