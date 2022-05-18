【國際大風吹】菲律賓特別喜歡強人總統？惡名昭彰的獨裁者之子小馬可仕為何能高票當選？
我們想讓你知道的是
馬可仕家族遭革命推翻36年後，重返總統大位，但《現代菲律賓政治的起源》作者江懷哲表示，這並不完全是人民已經遺忘威權統治，而是多個因素綜合的結果。菲律賓家族政治與威權轉型等狀況，也值得台灣人思考比較。
菲律賓5月9號舉行總統大選，雖然正式結果還沒出爐，但初步數據顯示，綽號「邦邦」的小馬可仕，應該會以過半的得票率，成為下一屆菲律賓總統，也是30多年來，第一次有候選人以超過50%的得票率當選總統。
但小馬可仕的父親老馬可仕，是惡名昭彰的獨裁統治者。他在1965到1986、長達20年的總統任內，讓貪腐成為政府的常態，同時也強力打壓反對派，還為了持續執政而實施戒嚴令。儘管最終被反政府革命推翻，但也留下深深的歷史傷痕。為什麼事隔短短30多年，如今菲律賓人又把票投給他的兒子呢？
對此，我們專訪劍橋大學國際關係與政治碩士，也是《現代菲律賓政治的起源》這本書的作者江懷哲，了解菲律賓大選背後的社會脈絡，還有，台灣人為什麼應該對菲律賓的民主進程感同身受。
他爸爸沒那麼壞吧？小馬可仕當選之路
Ｑ：此情此景讓我們想到，其實才不過36年前，他爸爸老馬可仕在1986年人民力量革命當中被推翻，而且流亡到夏威夷去，後來才回國。當時其實象徵菲律賓民主化進程往前一大步，還激勵滿多亞洲其他地方的國家。但是，為什麼才不過36年後，小馬可仕今天就能夠獲得大家的支持，然後選上總統呢？
我覺得有三個面向。
第一，其實馬可仕家族的回歸本來是可能會比現在還更早的。我們看1992年的總統大選，也就是民主化之後的第一個總統大選，其實那個時候前一年，馬可仕家族就已經獲允許從他們流亡的夏威夷返回菲律賓。當時伊美黛，也就是老馬可仕的夫人有參選，另外一個馬可仕的親信也有參選，他們加起來的選票有28%，這比後來當選總統的羅慕斯的23%還要多。
所以說，要不是分裂投票，可能親馬可仕勢力回歸總統大位的時間，會比我們想像中的更早。
第二點，馬可仕家族不論是在他們的根據地，或是說在許多民眾的想像中，還是很多人有正面印象的。很多人認為那個時期的菲律賓是黃金時期，是強國家、強經濟，而這個印象並沒有因為民主化消失，很多年輕人因為他們二手的去接收當時候威權的記憶，所以很多也是對小馬可仕有比較正面的感受。
我們台灣人可以套用我們自己的想像：就像你現在問普羅台灣社會去看以前的戒嚴時期，有一些人覺得那時候是人權侵害時期，但我們也都一定都有認識一個長輩，會跟你說當時候社會比較安定、經濟發展快速、價比較低等等。
第三點，考量過去幾年杜特蒂跟小馬可仕關係很良好，甚至這次小馬可仕他搭檔薩拉——也就是杜特蒂的女兒——一起競選，所以這讓他成功接引了杜特蒂的高人氣，和他的支持者擁護，這對於協助小馬可仕問鼎大位有很大的幫助。
為什麼強人總統受歡迎？
Ｑ：從杜特蒂到小馬可仕，感覺菲律賓選民比較相信的是一個強人政治、一個個人的形象？
因為其實每個地方的候選人都有他本地的脈絡。
有些媒體就會標榜說這次選舉小馬可仕當選，是菲律賓選擇經濟勝過民主，但其實外國人去看待台灣的選舉也很容易覺得我們是單一議題——也就是統獨議題——投票，也會覺得我們其實也不太在乎其他議題。但從我們本地人的角度，就可以理解為什麼我們的選舉的框架是這樣。
而在菲律賓，本地的脈絡就是過去30年民主化之後，雖然老實說你從GDP的成長來看，經濟是有成長的，然而在貧富差距上，菲律賓跟其他國家比起來吉尼係數的呈現是數一數二嚴重的，貧富差距很大。
基礎建設的部分，其實有去過菲律賓的朋友就會看到不是沒有，而是你感受得到這是幾十年之前的產物，已經相當比較破敗、亟待去重整，而當菲律賓人去看像是印尼、泰國、越南等鄰國，那種失落感是非常強烈的。所以這種比較之下的一個急迫感，加上對於過去30年這種我們大家就一直在談「自由民主」之下實際感受的不均衡的感覺，讓他們確實會願意對這種爆破式的方案，給予更大的期待。
所以說，杜特蒂執政期間有毒品戰爭、有各式各樣的爭議措施，為什麼大家還是願意支持他？為什麼還是願意給他機會？其實就是因為這樣子的一個脈絡，就是你覺得以前的這些總統，他們都講說要漸進式改革，然後有各式各樣的溫和的手腕，那結果最後成效可能並不是我原本預期的。
所以在這之下，有一個總統彷彿講說「我要用緊急命令來推動、來解決馬尼拉的塞車問題」，一般民眾對於政治政策的產生沒有那麼細緻的理解時，他就會覺得這樣是好的、這樣是可以支持、這是我想要的。
Ｑ：也就是說菲律賓的民主其實還沒有很深化，對嗎？
我覺得我們台灣需要去理解，菲律賓它過去20、30年甚至更長遠來講，它民主發展其實是非常艱難的。你同時要民主，同時要經濟發展，同時他們因為跟美國以前的殖民關係，又要保持獨立，其實我們台灣人應該要滿能夠感同身受的才對。
就是這不是很容易的一件事情，而且菲律賓遇到一個我們台灣沒有遇過的挑戰——軍隊的角色。在民主化之後，菲律賓軍方其實發動了非常多次的政變，雖然說都失敗了，但這對於當地的政治局勢的穩定，以至於吸引外商、外籍投資的這種因素來講，這都是負面的。
而我們台灣在民主轉型過程當中，軍隊保持一個相對中立的角色，至少他們沒有發動軍變、政變等狀況，所以對於台灣的民主轉型來講是一個助力。然而菲律賓它就比較沒有那麼幸運了，所以我覺得當然我們台灣人來看菲律賓的話，有些東西就會更突顯出，我們台灣人也有運氣好的一些部分，還有，當然就是人的努力也是很重要的。
從中央到地方隨處可見：菲律賓的家族政治
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年薪破百萬在台北買不起房？調整資產配置，買房不難！
我們想讓你知道的是
想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
買房是很多人畢生夢想，許多上班族開始投資的動機，也是希望透過能扣除每月支出後、盡可能放大剩餘的存款，更快買到人生第一間房。但是看著房價不斷飛漲，媒體不斷報導百萬年薪工程師、醫師都無法在台北置產，讓很多人感到恐慌、甚至放棄買房念頭。
32歲的飛輪教練阿謙很努力賺錢，汲汲營營忙於工作，希望能買一兩千萬的房子，好安身立命。為了達成目標他相當努力培養技能，除了具有飛輪跟肌力教練資格外，平時也提供學員筋膜按摩服務。
因為服務口碑很好，目前團體加個人每月穩定都有100小時課程，即使前段時間疫情不穩定也只有少掉一成教練收入，月收入約為6至10萬。
對於未來目標，阿謙除了希望可以透過被動收入增加、改變目前靠時間及體力換取金錢的現況，也希望能夠買入兩間2000萬的房子，一間自住、一間出租賺取被動收入。
既有資產配置上，由於懷抱著買房夢，因此阿謙保留110萬活存現金，另外有一張台幣56萬的美元保單，投入美股58萬有不錯獲利。
買房對平均月收入8萬的阿謙來說是否為不可能任務？我認為，阿謙應該先拋掉想法便是：別為了賺頭期款而投資。
給阿謙的投資建議一：別為買房投資，要讓投資為你置產。
遇到像阿謙這樣懷抱著買房夢的學員，我都會先要他們反覆問自己：為什麼要買房？
如果從資產及投資角度來看，房子算是防守型資產，如果將房屋價值放進整個資產配置後，花在買房的錢就不能超過總資產50%，否則就會讓自己變成房奴，更會因為多數資產都卡在房子，而因為房價變化影響心態。
假設買房能為自己帶來安全感，那這想法相當好、也值得去達成這個人生目標，這時就可以思考如何利用投資來幫自己買房。
以阿謙希望買到2000萬的房這個目標來看，房價2000萬首購需支出頭期款為400萬，這時除了要因為固定支出增加房貸這一項，因此要提高保障型資產外，也要確保進攻型投資組合有400萬，並透過選擇權等投資方式妥善配置讓自己能利用每年10-20%投資報酬來支付房貸本金及利息。
給阿謙的投資建議二：想買房保障人生，別抱持保障心態投資
在與阿謙諮詢對談過程中，我也看到許多保守型投資人最容易落入的「陷阱」：認為是保障，其實處於風險中。
將錢投入投資市場，因為跌價造成損失，這是一種可視但未知的風險。但是如果將錢都投入到定存、活存現金中，每年因為通貨膨脹造成損失，加上失去將錢轉進保守型甚至進攻型投資組合中能產生的獲利，這是屬於容易忽略但已知的風險。
保障型資產是為了當有突發風險產生時，讓我們不用擔心生計並可渡過半年時間進行避險。就阿謙每月支出約5萬來說，保留30萬是足夠的。特別是在進攻型投資組合都握有許多高價值公司並有不錯獲利時，應該將額外80萬緊急帳戶資金及活存轉進進攻型投資組合，才能更快達成買房目標。
而究竟是否該買第二間房出租賺取被動收入，我也請阿謙好好想想：買第二間房的目的是什麼？
如果買房是為了投資，那麼比起將一大筆錢投入保守型資產，以阿謙還年輕並且收入相對穩定情況下，該如何積極進攻讓自己退休時可以擁有千萬甚至億萬資產，才是最適當思考方式。
這些建議也適合你：購買投資型保單前先停看聽
在阿謙現有投資組合當中，我也看到在許多學員資產配置中都會出現的「投資型保單」。這類同時具備投資及保險功能的保單屬於保守型資產，因此建議在購買時要注意投入金額加上其他保守型投資不要超過總資產20%外，更要先釐清以下關鍵。
首先便是保單報酬形式為何？是在一定年限後固定會發放股息給保戶，還是保險公司會每年將這些錢投入特定投資標的做為報酬？這些資產增長能否看得見，甚至是否穩定，必須先了解。
其次則是這些保單綁約年限，這會影響可動用資金及運用彈性。當然，既然是保險更要確認又是綁定哪方面保險，在自己真正需要時是否能夠降低醫療或意外造成風險。懂得從資產角度思考保單，可以讓你在投資道路上少走相當多冤枉路。
附帶一提，想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。