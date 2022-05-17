中國經濟走弱波及全球，高盛：美元被大幅高估18%，一旦美國經濟衰退將前景黯淡

根據投資銀行高盛（Goldman Sachs）報告顯示，近期受到市場「避險需求」影響，美元不斷走強，恐被市場高估達18%，而美國目前存在經濟衰退的風險，又遇到中國疫情持續干擾供應鏈，市場擔憂美元前景將會日益黯淡。

美元被大幅高估18%

高盛全球外匯與新興市場策略部門主管潘多（Zach Pandl）對於近日的美元走勢感到擔憂，他強調從歷史的角度而言，經濟萎縮期美元走勢往往相對複雜，投資者在今年轉向投入美元避險。

在1999年到2001年的歷史時期，當時美國聯準會（Fed）積極升息，迫使美元趨於強勢，美國股市陷入長期熊市。高盛強調，現在的情況和那時相當雷同。

高盛分析，美元目前被「大幅高估約18%」

他們預測未來美元有兩種走勢：第一，全球經濟改善，地緣風險降低，投資者會再轉向高風險資產，美元屆時就會趨於弱勢；第二，世界經濟每況愈下，美元的前景黯淡。

在第一種情況下，高盛建議可以放空美元兌換多數貨幣，並且看好包含加幣在內的出口國貨幣；第二種情況下，日圓的表現會又於美元，一旦經濟大幅衰退，日圓升值空間可能高達20%。

其中，關鍵點在於美國到底會不會陷入經濟衰退，目前市場正在為此激烈爭辯中。不過，日前高盛資深董事長貝蘭克梵（Lloyd Blankfein）接受《CBS》訪談時示警：「美國陷入衰退的風險非常高。」

但是，貝蘭克梵也強調，聯準會有一定機率且可以利用自身強大工具（貨幣政策）來避免衰退，此外他也提及，通貨膨脹是由疫情相關的額外財政支出衍生，但是Fed已經避免了一次金融崩潰，現在不應過度責備。

中國經濟放緩將波及全球

另一大關鍵是中國。中國4月主要經濟數據全面走弱。根據中國國家統計局於昨（16）日數據顯示，社會消費品零售總額較同期下降11.1%，和外界普遍預期的5.4%，有相當大的落差。

再加上，全國規模以上工業增加值相較同期意外下降2.9%；全國服務業生產指數同比下降6.1%，還有全國城鎮調查失業率為6.1%，也逐漸再攀高。

然而，中國統計局罕見坦承，今年的確有很多因素超出了預期，不過也頻頻向外釋出訊息，這些數據都是因為疫情衝擊帶來的短期變化，強調中國經濟機版面沒有改變。

儘管美中貿易戰還在檯面下較勁，但是中國經濟走弱已經開始對全球產生影響，例如巴西、智利或澳洲等，向中國出口供應石油、銅和鐵礦石的國家；台灣、日本和韓國的製造業也受到牽連。

更重要的是，對美國而言也是一大壞消息，由供應鏈問題衍生的通貨膨脹，正在大口大口地吃掉美國民眾的家庭預算，然而中國疫情爆發卻又阻礙了供應鏈修復，持續擴大了供需失衡的窘境。

瑞聯銀行（Union Bancaire Privee）駐香港的亞洲高級經濟學家Carlos Casanova直言：「現在的情況是大家都有風險⋯⋯中國的情況對全球經濟成長有關鍵影響。」

高盛不斷重申，目前美元的強勢並不是由美國經濟成長所推動，而是投資人對前景不明，再加上升息等因素導致，未來若經濟下行美元將受到嚴峻的挑戰。

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核稿編輯：翁世航