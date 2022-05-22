【遊戲】《薩爾達傳說：曠野之息》：任天堂開放世界的模樣，火燒城堡還是要先去抓個魚

與任天堂最新主機Switch同年發布的《薩爾達傳說：曠野之息》，在發售後沒過多久，就有很多神人分享各式各樣不務正業的玩法，像是林克醒來後就衝去打迦儂，30分鐘內就破關，或是操作林克全程不走路只用跳的直到過關，也有玩家不破關，以煮出薩爾達傳說遊戲內全食譜當目標，只想打敗所有萊尼爾（人馬）、所有西諾克斯（獨眼巨人）、收集魔物商店所有物品的玩家也是大有人在。

反正打王絕對不是唯一解，這才是真正開放世界的玩法。

Photo Credit: 癮科技 薩爾達傳說有很多除了主劇情以外的元素

沒有強制劇情走向，爬爬山游游水是常態

在《薩爾達傳說：曠野之息》裡玩家變成主角林克，剛睡醒的林克走出初始台地山洞時，遊戲就算是正式開始了，劇情主要是100年前與大魔王迦儂一起被封印的薩爾達公主將林克喚醒，要先去神廟學習希卡之石操作與打鬥技能，不過如果不照著遊戲的劇情走，不去神廟不打魔王，幾乎也不太影響後面遊戲體驗，所以有玩家像我本人，就花了1個月還在海拉魯的某片大草原上面遊蕩。

每座山都能爬、不少個物件都能砍，攻擊動物也能拿到食材，抓抓蟲騎騎馬、看到有水就游，有魚就捕，反而跑劇情在初期不是真的很重要。

如果遇到打不倒的怪物，落跑也沒問題。遊戲中拿到的武器都會被用壞，所以拿到厲害的武器這件事在曠野之息中也變得可有可無，除了可以在路邊撿到生鏽武器，還可以搶怪物的武器，每一段時間血月之後怪物會復活，所以武器來源幾乎可以說是源源不絕，當遊戲中一切事物沒有非得要做不可時，整個遊戲氛圍就變得十分輕鬆愜意。

Photo Credit: 癮科技 火燒城堡了還是要先去抓個魚

克洛格彩蛋、各種有趣怪物、收集機制、恐怖料理

在海拉魯王國地圖中有很多值得收集的彩蛋，像是裝有寶石、武器的寶箱，攻擊路邊的木箱或礦石也會小禮物可以拿，其他需要找到隱密小地方或是通過考驗才能拿到的小精靈便便，透過階段性發現的方式，看到路邊奇怪的石頭裂縫就能炸炸看，有點怪怪的樹就能砍砍看，發出奇異光線的小兔子也能用箭偷射他。

很多種看似不尋常的造景，其實都藏有彩蛋，更有動力去繼續探索這片荒野。

從一開始走出山洞路邊的史萊姆，到後面越探索，會發現路邊的怪物越長越奇怪，從看起來不太強的波克布林，到後面根本連遠遠看都會被攻擊的萊尼爾，強度落差夠大，打贏之後成就感和拿到的道具都更強。跟著劇情解開刺客大本營之後，路邊也會隨機出現報仇的刺客，還有不能打敗每天會固定出現的飛龍，各式各樣的怪物，不管是超強應變能力，還是無腦狂砍都行得通。

在遊戲初期頭一次遇到冰凍長袍魔法師時，因為不知道如何打敗他，整整花了半小時躲避攻擊，最後靠逃跑後躲在山壁邊，瞄準許久後才把長袍魔法師擊敗。第一次面對萊尼爾時也是緊張到手心冒汗，最後也是靠點火燃燒草原，順著向上氣流使用滑翔傘，趁著子彈時間對準頭部後不斷射箭，重複了幾十次這樣的流程才打敗怪物，後來遇到怪物後，當時的經驗都能順利變成玩曠野之息時的反射性動作。

林克補血可以用菜餚或是藥水，在遊戲裡面基本上也只能買到材料，所以就要查食譜攻略自己煮，除了一般看起來很好吃的炒飯、烤野菜、鮮肉派、水果蛋糕之外，用鐵和礦石也能煮得出奇怪料理，怪物的肉和角也煮得出馬賽克恐怖料理，完全看玩家收集到什麼材料，平地和深山中能找到的野菜和肉也都不一樣，但不管給什麼反正林克一定會吃。

Photo Credit: 癮科技 不按照食譜煮菜，有時候就是會煮出奇怪的料理

地圖真的超級大，玩了300小時還是有沒去過的地方

從開始玩到打敗迦儂，我的紀錄約300小時，其中大概有250個小時是在海拉魯閒晃，直到買了DLC並更新後，地圖能顯示移動的歷史軌跡，某一天回頭再玩，發現居然還是有地圖軌跡沒有去過的地方。

最有趣的是，在地圖上的海拉魯王國，和玩家實際前往感受上還是不同，每一個地圖區域都有各自的環境風格，像是火山地區就一定要準備抗熱藥水或抗熱盔甲，雪山地區就要準備一堆辣椒料理或防寒裝，不然就會一直不斷失血，整個遊戲裡玩家的行為會直接影響林克的生命值。

在曠野之息的海拉魯王國中，很難有完全相同的景色，隨著地區的不同，氣溫和出現的怪物也會改變，在幅員非常廣的地圖中，其實移動非常無聊，但曠野之息做到每隔一小段路，就會出現有趣的像是遺跡、小池塘、寶箱、路邊的石像等等，玩家就能去遺跡中找看看有沒有礦石或生鏽武器。

有幾次在單一地區遊蕩會橫跨白天和夜晚，出沒的怪物也不一樣，甚至常常會發生白天看了好幾次的角落，到了夜晚埋著發光的寶箱這樣的體驗。

小池塘裡抓到的魚或青蛙，也是製作快速移動藥水的必要元素，路邊的石像前面的空盤子會給提示，放入對應水果後會跑出小精靈，延長了玩家遊玩的時間，也能有效縮短移動時的無聊空檔。不過買了DLC後能招喚出摩托車，騎著摩托車在草原上奔馳亂撞波克布林更爽就是了。

Photo Credit: 癮科技 如果要直衝城堡打王，除非技巧很好不然有可能被秒殺

回鍋再玩還是很好玩，練過的技能不太會忘記

當年玩曠野之息為了要打敗萊尼爾（人馬），還因此去收集很多各種屬性箭，以及強力武器，最後發現我的最佳策略就是不要正面對決，後來只要在遠方看到萊尼爾走來走去，就會找一個制高點，用射箭的方式很有耐心的耗損他的血量。

完美防禦（盾反）除了去神廟練習之外，在起始台地上有很多靜止的古代守護者，對我來說是很不錯的練習對象，為了抓準反擊時機，我操作的林克也是幾乎把包包裡的食材吃光了。

近期為了寫文章又再度回鍋，一碰到遊戲機當時練習的手感，一開始有點陌生但很快又上手，打了幾隻怪物、煮了幾道菜，不知不覺又在海拉魯閒晃了好幾個鐘頭，無縫接續感、有點模糊的記憶，有點熟悉有點陌生的感覺，讓我這個回頭客又產生了新鮮感，這也是沒料到的事。