【遊戲】《薩爾達傳說：曠野之息》：任天堂開放世界的模樣，火燒城堡還是要先去抓個魚
我們想讓你知道的是
從開始玩到打敗迦儂，我的紀錄約300小時，其中大概有250個小時是在海拉魯閒晃，直到買了DLC並更新後，地圖能顯示移動的歷史軌跡，某一天回頭再玩，發現居然還是有地圖軌跡沒有去過的地方。
與任天堂最新主機Switch同年發布的《薩爾達傳說：曠野之息》，在發售後沒過多久，就有很多神人分享各式各樣不務正業的玩法，像是林克醒來後就衝去打迦儂，30分鐘內就破關，或是操作林克全程不走路只用跳的直到過關，也有玩家不破關，以煮出薩爾達傳說遊戲內全食譜當目標，只想打敗所有萊尼爾（人馬）、所有西諾克斯（獨眼巨人）、收集魔物商店所有物品的玩家也是大有人在。
反正打王絕對不是唯一解，這才是真正開放世界的玩法。
沒有強制劇情走向，爬爬山游游水是常態
在《薩爾達傳說：曠野之息》裡玩家變成主角林克，剛睡醒的林克走出初始台地山洞時，遊戲就算是正式開始了，劇情主要是100年前與大魔王迦儂一起被封印的薩爾達公主將林克喚醒，要先去神廟學習希卡之石操作與打鬥技能，不過如果不照著遊戲的劇情走，不去神廟不打魔王，幾乎也不太影響後面遊戲體驗，所以有玩家像我本人，就花了1個月還在海拉魯的某片大草原上面遊蕩。
每座山都能爬、不少個物件都能砍，攻擊動物也能拿到食材，抓抓蟲騎騎馬、看到有水就游，有魚就捕，反而跑劇情在初期不是真的很重要。
如果遇到打不倒的怪物，落跑也沒問題。遊戲中拿到的武器都會被用壞，所以拿到厲害的武器這件事在曠野之息中也變得可有可無，除了可以在路邊撿到生鏽武器，還可以搶怪物的武器，每一段時間血月之後怪物會復活，所以武器來源幾乎可以說是源源不絕，當遊戲中一切事物沒有非得要做不可時，整個遊戲氛圍就變得十分輕鬆愜意。
克洛格彩蛋、各種有趣怪物、收集機制、恐怖料理
在海拉魯王國地圖中有很多值得收集的彩蛋，像是裝有寶石、武器的寶箱，攻擊路邊的木箱或礦石也會小禮物可以拿，其他需要找到隱密小地方或是通過考驗才能拿到的小精靈便便，透過階段性發現的方式，看到路邊奇怪的石頭裂縫就能炸炸看，有點怪怪的樹就能砍砍看，發出奇異光線的小兔子也能用箭偷射他。
很多種看似不尋常的造景，其實都藏有彩蛋，更有動力去繼續探索這片荒野。
從一開始走出山洞路邊的史萊姆，到後面越探索，會發現路邊的怪物越長越奇怪，從看起來不太強的波克布林，到後面根本連遠遠看都會被攻擊的萊尼爾，強度落差夠大，打贏之後成就感和拿到的道具都更強。跟著劇情解開刺客大本營之後，路邊也會隨機出現報仇的刺客，還有不能打敗每天會固定出現的飛龍，各式各樣的怪物，不管是超強應變能力，還是無腦狂砍都行得通。
在遊戲初期頭一次遇到冰凍長袍魔法師時，因為不知道如何打敗他，整整花了半小時躲避攻擊，最後靠逃跑後躲在山壁邊，瞄準許久後才把長袍魔法師擊敗。第一次面對萊尼爾時也是緊張到手心冒汗，最後也是靠點火燃燒草原，順著向上氣流使用滑翔傘，趁著子彈時間對準頭部後不斷射箭，重複了幾十次這樣的流程才打敗怪物，後來遇到怪物後，當時的經驗都能順利變成玩曠野之息時的反射性動作。
林克補血可以用菜餚或是藥水，在遊戲裡面基本上也只能買到材料，所以就要查食譜攻略自己煮，除了一般看起來很好吃的炒飯、烤野菜、鮮肉派、水果蛋糕之外，用鐵和礦石也能煮得出奇怪料理，怪物的肉和角也煮得出馬賽克恐怖料理，完全看玩家收集到什麼材料，平地和深山中能找到的野菜和肉也都不一樣，但不管給什麼反正林克一定會吃。
地圖真的超級大，玩了300小時還是有沒去過的地方
從開始玩到打敗迦儂，我的紀錄約300小時，其中大概有250個小時是在海拉魯閒晃，直到買了DLC並更新後，地圖能顯示移動的歷史軌跡，某一天回頭再玩，發現居然還是有地圖軌跡沒有去過的地方。
最有趣的是，在地圖上的海拉魯王國，和玩家實際前往感受上還是不同，每一個地圖區域都有各自的環境風格，像是火山地區就一定要準備抗熱藥水或抗熱盔甲，雪山地區就要準備一堆辣椒料理或防寒裝，不然就會一直不斷失血，整個遊戲裡玩家的行為會直接影響林克的生命值。
在曠野之息的海拉魯王國中，很難有完全相同的景色，隨著地區的不同，氣溫和出現的怪物也會改變，在幅員非常廣的地圖中，其實移動非常無聊，但曠野之息做到每隔一小段路，就會出現有趣的像是遺跡、小池塘、寶箱、路邊的石像等等，玩家就能去遺跡中找看看有沒有礦石或生鏽武器。
有幾次在單一地區遊蕩會橫跨白天和夜晚，出沒的怪物也不一樣，甚至常常會發生白天看了好幾次的角落，到了夜晚埋著發光的寶箱這樣的體驗。
小池塘裡抓到的魚或青蛙，也是製作快速移動藥水的必要元素，路邊的石像前面的空盤子會給提示，放入對應水果後會跑出小精靈，延長了玩家遊玩的時間，也能有效縮短移動時的無聊空檔。不過買了DLC後能招喚出摩托車，騎著摩托車在草原上奔馳亂撞波克布林更爽就是了。
回鍋再玩還是很好玩，練過的技能不太會忘記
當年玩曠野之息為了要打敗萊尼爾（人馬），還因此去收集很多各種屬性箭，以及強力武器，最後發現我的最佳策略就是不要正面對決，後來只要在遠方看到萊尼爾走來走去，就會找一個制高點，用射箭的方式很有耐心的耗損他的血量。
完美防禦（盾反）除了去神廟練習之外，在起始台地上有很多靜止的古代守護者，對我來說是很不錯的練習對象，為了抓準反擊時機，我操作的林克也是幾乎把包包裡的食材吃光了。
近期為了寫文章又再度回鍋，一碰到遊戲機當時練習的手感，一開始有點陌生但很快又上手，打了幾隻怪物、煮了幾道菜，不知不覺又在海拉魯閒晃了好幾個鐘頭，無縫接續感、有點模糊的記憶，有點熟悉有點陌生的感覺，讓我這個回頭客又產生了新鮮感，這也是沒料到的事。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep1：氣候變遷引發飢餓浩劫，我們如何即刻救援？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，以及世界展望會在全球各地展開的救援任務。
於5月3日首播的《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，除了帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，也帶觀眾認識世界展望會在全球各地展開的救援任務，並邀請各界一同付出行動，與世界展望會一起集結眾人之力、力挽狂瀾，守護飢寒交迫的社區家庭與兒童，同時醫治急需挽回的自然環境。
人類生活正備受考驗，而此刻的我們仍有機會扭轉命運。
全球氣候變遷，引發嚴峻糧食危機
根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的報告，目前全球約有40%人口受到氣候變遷的影響，且約有33～36億人正生活在極易受到氣候變遷衝擊的環境中。當全球氣候變遷日益嚴重，人類與其依存的生態系統所要承擔的風險也就愈來愈高。
而全球極速暖化、氣候變遷帶來的極端氣象，也引發物種滅絕、蟲媒傳染病、生態系統崩潰、致命熱浪、缺水和農作物減產等後果。事實上，在NASA最新的研究也表示，最快在2030年，氣候變遷就會影響全球玉米和小麥的生產；而這項結論，也呼應了聯合國IPCC發布的《氣候變遷與土地報告》。如果不採取有效的因應措施，到了2050 年，氣候變遷將導致全球糧食產能下降5～30%。
當家庭受困於飢餓，最大的受害者竟是兒童
氣候變遷導致乾旱造成農作物歉收，或是洪水沖毀農作物及房屋，導致資源更少，導致部落間及國家間為了爭奪資源而爆發衝突。更令人難過的事實是，兒童是對氣候影響最小的族群，卻是氣候變遷下的最大受害者。
由於在家庭生計捉襟見肘時，某些脆弱地區的家長，往往將童婚視為撫養子女的唯一辦法；此外，還可能迫使兒童從事危險的勞動工作以協助生計，卻讓他們處於剝削和虐待的嚴重危機。家庭暴力、人口販賣、童婚以及童工問題等，種種暴力不但嚴重影響脆弱兒童的身心狀況，也剝奪了兒童的基本權利與未來前途。
此外，來賓范琪斐也強調，氣候難民、飢餓危機已是現在進行式，且正在擴大蔓延中。當災難發生，首當其衝的是弱勢國家、弱勢人民，以及老弱婦孺等弱勢族群。這些處於社會底層的弱勢兒童，背負著悲慘命運，令人不忍卒睹。然而，除了感到悲痛沈重以外，我們也要知道自己是有能力做出改變行動的人。
世界展望會人道救援三大策略－緊急回應、調適、減緩
「一個地區的糧倉受到影響，生活在地球村的每一個人都必須共同承擔。」氣候變遷造成的毀滅性後果，迫使流離失所的人數創歷史新高，全球正在與本世紀最嚴重的飢餓危機抗戰，而你我都肩負起一定的責任。
例如：人道救援第一線的世界展望會，總是在第一時間搶救因遭受氣候變遷影響的區域和家庭，並針對緊急程度分別訂定短、中、長期的執行策略，恢復家庭與社區生活的韌性，提升居民災變的應變力與經濟彈性，以及促進兒童的長期福祉與發展。具體來說，世界展望會三大行動策略，包括：
- 緊急回應：世界展望會首先提供挽救生命的急迫性服務。例如：供給糧食、臨時居住所、乾净飲用水、簡單醫療設備，以及心理支持。
- 調適：世界展望會與當地社區一同尋求能有效減少氣候變遷危害的策略和措施，以事先預防的措施，減少損害、提升韌力，並開發有益當地生計的機會。
- 減緩：主要是針對溫室氣體減量，規劃長期措施。例如：透過減少排入大氣中的溫室氣體，或將溫室氣體以吸收儲存的方式，降低大氣中溫室氣體的濃度含量，以推遲、甚至避免氣候變遷發生，降低全球氣候變遷所帶來的衝擊。例如：在世界展望會的宣導下，當地居民改為使用低耗能爐具，取代傳統用大量燒木頭；或是運用生質沼氣煮飯系統，善用農業廢棄物、動物糞便產生沼氣，進而轉化成燃料，減少多於碳排。另外，世界展望會也會幫助地區建設太陽能等再生能源。
若不立即作出改變行動，災難將迅速蔓延至全球各個角落，別等到發生到我們身上時，才後悔莫及。
為孩子迎戰氣候變遷！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。