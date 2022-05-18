政府其實跟我們一樣關心房價，只是關心的理由有所不同
我們想讓你知道的是
在經濟活動中，政府需要關注各種事情的相互影響，一旦有失衡的狀況，就要想辦法找出原因，而房市就是其中關鍵的組成原因，也會有看得出來的循環趨勢，而如果房市由「階段一」往「階段二」發展，就是我們需要留意的時刻......
文：邱茂恒（查爾獅）（理財規劃顧問／定方股份有限公司執行副總）
房價到底會漲還是會跌？不只是一般民眾會關心而已，政府其實比我們都還來得關心，因為這件事其實跟經濟情況息息相關，不單是價格問題，而是價格漲跌的現象，可能反映了國家面對的經濟問題，政府需要針對這些問題做方向的調整，以避免產生經濟崩跌。
經濟發展的關鍵叫做「生產力」[註1]，生產力會影響經濟的週期變化，其中也會影響到房市的循環。我們會在文中探討兩個部分：
- 政府為什麼需要針對房市問題做出調整？
- 房市循環時需要注意什麼現象？
政府為什麼需要針對房市問題做出調整
在經濟發展過程中，金錢本身是沒什麼價值的，有價值的是這些錢可以換到什麼東西，而我們是因為對「錢（以及信用）可以換東西」這件事產生信任，才使錢跟東西產生連結。
但無論是錢太多而能換到的東西太少，或者東西太多錢卻太少，長期維持同一種狀態都會產生問題——通貨膨脹也是一樣的原因，除了自然發生外，也有可能失衡。金錢是很容易被創造出來的，但與金錢連結的產出卻沒那麼容易，政府有責任去控制兩者間的落差，不然手上的金錢可能變成紙上富貴。這兩者之間，總是不斷地在做拉扯，也才會產生循環的週期。
在經濟活動中，政府需要關注各種事情的相互影響，一旦有失衡的狀況，就要想辦法找出原因，而房市就是其中關鍵的組成原因。至於如何解決根本問題以維持良性發展的平衡，這件事的觀察重點在於：「信用擴張與生產力是否失衡」[註2]。
「信用擴張與生產力是否失衡？」
政府需要關注總資產的擴大是不是主要來自於債務，如果是的話，可能會發現國家看起來變有錢了，但卻只是帳面數字，並沒有辦法真的兌現，借來的錢沒有好好運用在提高生產力。
而且借來的錢終究要還，將錢運用在不同地方就會有不同的效果，如果金錢過度留在股票、房地產，都會導致這些錢難以達到刺激經濟的效果，跟把錢拿去研發科技，帶來的效益完全不同，可以試想汽車如果加水就能跑帶來的巨大效益，是否會有很不一樣的結果呢？
同時，還需要關注，實際的生產力產出與賺到的錢，能否追得上債務增長的速度：可以想像一個人每月賺3萬，一個月卻要還款5萬，而且加薪幅度跟不上債務增加的速度。
房市循環時需要注意什麼現象
在這些經濟的變化下，房市也會有看得出來的循環趨勢，雖然時間看得越長的話，生產力、房價、收入都會是越來越高的趨勢，但在過程中不是直線上升，而是會有週期的變化，這就是生產力影響房市的循環：
生產力成長帶動收入提高→帶動房價升高→生產力成長速度低於房價成長速度→高房價但收入成長跟不上房價成長→不生小孩影響未來勞動人口下降→人口結構變化 [註3]→勞動人口扶養非勞動人口比例失衡→生產力可能改變→房產價格下調符合生產力及收入水準→生產力成長速度高於房價成長速度→進入新的循環
房市在進入新的一輪循環前，會有很長一段房價連連上漲的過程，這很容易讓我們誤解，以為房價無時無刻只漲不跌 [註4]。但其實我們要留意，價格的飆升的因素是因為經濟好轉？還是因為受炒作影響比較大呢？如果是後者的話，需要留意房市的循環，是不是要進入「房價下修配合生產力」的過程，在這個時期我們會看到兩個階段的現象。
如果由階段一往階段二發展，就是我們需要留意的時刻，留意不動產交易這件事對我們的衝擊。
- 階段一
1. 會看到房價所得比的大幅提升
房價所得比是房價與所得的比較，所以如果房價越高或者收入越低，都會影響到數字變大，數字倍數也反應出平均一個人，需要工作幾年不吃不喝才買得起這邊的房子。目前全國房價所得比市9.46倍（也就是說，工作9.46年不吃不喝方能買得起房子），也創了歷史新高。
2. 房貸負擔率的大幅攀升
房貸負擔率是指每個月家庭的房貸攤還支出，與家庭收入的比較，如果達到33%，就代表家庭的收入有三分之一都需要拿來繳房貸，這對大多數的家庭都會是很吃緊的狀態，更何況台北的狀況是家庭收入的三分之二需要拿來繳房貸。這項數據年年攀升，更需要留意收入是否有提升，還是只是增加貸款的額度，房貸負擔率越高的情況下，只要遇到一些意外事件，很可能會導致家庭生活變故。
3. 存款跟貸款利率會非常低
雖然目前因為升息的影響利率可能會調高，但在之前很長一段時間房貸利率跟定存利率都是歷史新低的情況。
4. 房市買賣交易量攀升
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年度
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買賣移轉棟數
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2015
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292,550
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2016
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245,396
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2017
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266,086
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2018
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277,967
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2019
|
300,275
|
2020
|
326,589
|
2021
|
348,194
（資料來源：不動產仲介經紀商業同業公會）
房市買賣棟數也是近年來新高，僅次於2013年的37萬棟。
- 階段二
1. 房價仍然上升，但是買賣的數量明顯下降
目前房價及仍上升，但成交量已經趨緩，需要持續觀察政府的打炒房各項措施下，之後的影響幅度。
2. 政府升息，並開始想收回太多往股市跟房市的資金
目前開始升息循環，在通膨壓力以及全球各種不確定性事件（例如疫情、戰爭或其他嚴重事件）重大影響下，我們在運用資金需要好好思考需求，以及決策間相互影響的關係。
或許我們現在貸款看似便宜，但千萬不要忽略了時間性及政策性帶來的影響。貸款壓力帶來的不只是數字的變化，而是每一筆錢後面你正在經歷的生活，若是沒思考清楚，可能生活就會被各種變化給壓垮。
3. 階段性的改制不動產交易的相關法律、稅制及各種措施
如房地合一稅2.0、實價登錄制度2.0、平均地權條例修正……等。
結論
在前文的討論下，政府會考量在民眾手中流通的金錢，需要控制在消費或刺激生產力的方向，因此政府會依據兩大考量來作出決策調整方向：
1. 希望在這個時期金錢不要過度往房市（其實股市也是，但本文沒有刻意討論）流動
- 交易稅或交易所得稅提高及透明化，如房地合一稅2.0。
- 提高持有成本，如限制轉讓或買房許可制、提高房屋稅、地價稅。
- 防炒作考量，如實價登錄2.0、各種交易申報的登錄、炒作的處罰、檢舉制度設立、調整金融業放款條件。
- 升息影響的利率提升（筆者：這不完全是自主決定，還需要受更多因素影響，可參考之前探討升息的文章。
2. 吸引民眾將金錢使用在刺激生產力跟消費的事務
- 創業及創新育成計畫補助。
- 產業發展相關貸款優惠，如青年創業貸款、鳳凰貸款。
- 輔導產業發展計畫的制度。
- 刺激消費的代金券制度，如消費券。
註解
1. 生產力是經濟水準變化的主因，主要是「人口因素」 x 「生產效率」的結果，我們可以試想1000年前耕種10公頃的稻米需要多少人力？現在耕種10公頃的稻米需要多少人力？現在人口結構跟1000年前人口結構的差異是否很不一樣？因為這些變化，長期而言生產力是持續向上增長的。
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