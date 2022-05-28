《狗麻吉的科學》：貓狗東西軍！在智力、健康效益、演化優勢等各方面，誰勝誰負？

文：史蒂芬．蓋茲（Stefan Gates）

貓狗東西軍：社會與醫學領域

前幾頁不遺餘力地解釋了為什麼將狗與貓進行比較有違生物哲學原則。但不這麼做有啥好玩？來吧，開始貓狗大戰吧！

人氣

在英國，狗比貓更受歡迎（儘管各種統計數據確實可以天差地遠）。23％的家庭至少擁有一隻狗，16％的家庭擁有至少一隻貓。

勝者：狗

愛

這兩個物種的主人對自己的寵物都非常熱愛，但是哪一種動物比較愛我們呢？神經科學家保羅．查克（Paul Zak）博士分析了狗和貓的唾液樣本，找出哪一種動物在與主人玩耍後唾液含有較多催產素（與愛和依戀感相關的荷爾蒙）。貓的催產素濃度平均增加12％，但狗的催產素濃度有57.2％的巨量提升。這是六倍的增長量。查克博士還對貓派補了一刀，他說：「發現貓會『產生催產素』真令人意外。」

勝者：狗

智力

狗的大腦平均重量為六十二公克（二盎司），比貓的二十五公克（○．九盎司）重。但牠們不見得因此比較聰明——抹香鯨的大腦是人類的六倍大，但仍然被認為智商不怎麼高，因為在哺乳動物中，我們的大腦皮層（cerebral cortex，負責高級功能的區域，掌管資訊處理、知覺、感官、溝通交流、思想、語言和記憶）在大腦中所占比例最大。

智力的另一個衡量標準是動物大腦皮層中的神經元數量。神經元是有趣的玩意兒，因為它們的代謝成本很高（需耗用大量能量來保持運作），所以我們擁有的神經元愈多，需要消耗的食物就愈多，必須進行更多的代謝機制才能將其轉化為可用燃料。正因為如此，每個物種擁有的神經元數量僅止於絕對必要的程度，發表在《神經解剖學最前線》（Frontiers in Neuroanatomy）的一篇論文指出，狗大腦皮層中的神經元比貓多——大約是五億二千八百萬比二億五千萬。

不過，人類以一百六十億完勝。開發這種測量方法的研究人員說：「我相信動物擁有的神經元絕對數量，尤其是大腦皮層中的神經元數量，決定其內在精神狀態的豐富程度⋯⋯就生物體的能力而言，狗以其生命活動能辦到的事情比貓能做的更複雜、更彈性多元。」

大腦該是什麼樣子實際上取決於對該生物最重要的是什麼——狗是群居動物，所以需要更多溝通能力，這種功能集中在額葉（frontal lobe）和顳葉（temporal lobe），而貓是孤獨的獵手，可能需要更多控制逃逸能力的運動功能技術，這種能力以額葉的運動皮層（motor cortex）為中心。當然，擁有大量神經元是一回事，但更好的智力衡量標準可能是你如何運用智力。日本科學家測試了狗和貓的記憶，發現沒有顯著差異，但在解決問題的能力方面，狗容易依賴主人來想辦法，而貓則試圖自己解決問題。

勝者：狗

容易飼養

貓的購買、飼育、餵養和照顧成本都比較低。貓獨立自主，不需要外出遛牠，且能獨處的時間比狗更長。牠們很樂意在外面大便和小便，通常還不是在你自己的花園裡（對你是優點，對你的鄰居可不是）。那麼狗呢？狗養起來可麻煩了。

勝者：貓

社交互動

貓獨來獨往且地域性強，但與人類接觸能獲得實質好處。狗與狗之間善於交際，不過牠們更喜歡人類的陪伴。狗會對人類的許多命令和請求做出回應，並且享受身體接觸——這一點就像貓一樣，獲得了實質好處。

勝者：狗

環保

貓每年殺死數百萬隻鳥類（儘管其確切數量和造成的影響仍大有爭議），狗和貓都可能減少生物多樣性。另一方面，狗的生態足跡（ecological footprint）更廣：養一隻中型犬每年需要○．八四公頃（二．○八英畝）的土地，而一隻貓則需要○．一五公頃（○．三七英畝）的土地。

勝者：貓（險勝）

健康效益

無論養狗或養貓，主人與寵物互動時，都確實能獲得有益的荷爾蒙（有助於緩解壓力），而且體內免疫球蛋白數值比不養寵物者更好，可提供更高的保護力，防止胃腸道、呼吸道和泌尿道感染。然而，關於飼養寵物有益健康的說法最近受到不少研究質疑。

養狗的人往往比養貓和不養寵物的人更常鍛鍊身體，這或許降低了心血管疾病風險，並提高心臟病發作後的存活率。但是，在英國，每年有二十五萬人在被狗咬傷後必須前往輕傷和急救部門就診，而且有二到三人因犬隻攻擊而死亡，而根據世界衛生組織的資料，患有狂犬病的狗每年導致全球約五萬九千人死亡。這些事實都與上述有益健康的說法矛盾。

勝者：貓

可受訓練程度

一般來說，狗受過訓練能記住一百六十五個字詞和動作，會接球、坐下、伸出腳爪、跳躍、跟緊主人、躺在自己的床上、翻身、耐心等待，而且可以——可能需要勉強一下——乖乖聽話不再頂格拉迪斯阿姨的腿。至於貓嘛，呃哈哈哈哈哈哈。

勝者：狗

實用性

對少數擁有糧倉／農場或苦於住處鼠患的人來說，捕鼠能夠帶來很大的幫助。對於我們其他人來說，這有點令人困擾。另一反爆拆彈組方面，獵捕鳥類就完全說不過去了。貓能為我們做的大概就這些——此外，牠們願意紆尊降貴吸引我們的注意時，能為我們帶來毋庸置疑的樂趣。

相較之下，狗幫得上忙的工作有狩獵、嗅出違禁品和爆裂物、在野外追蹤、診斷疾病、搜救迷路或受困人員、引導視障者、放羊、看守家屋、追捕罪犯。我就不再說下去了——你懂我的意思吧。