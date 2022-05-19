芬蘭加入北約不只洗雪74年國恥，還打臉台灣鼓吹「芬蘭化」的舔共政客

文：黃澎孝

芬蘭不顧普亭的一再警告，終於在5月15日公開宣布加入北大西洋公約組織，洗雪了「芬蘭化」的74年國恥。

對很多台灣人而言，遙遠北歐的芬蘭，是一個比較陌生的國度。但是，我從小最早認識的「老外」，就是芬蘭自由海外宣教會（Finnish Free Foreign Misson）的兩位女教士。

因為我家是個歷史悠久的基督教家庭，按照教規年滿12歲就要「受洗」。當年，在苗栗大湖神召會為我施洗的伊克勤（Anna Ekroos, 1904～1999）教士，就是來自芬蘭赫爾辛基。

她早年奉派到「滿洲國」傳福音，中國赤化後，再輾轉來到台灣。後來，隨我父職務調動，我們搬到竹南。當時主持竹南神召會的，也是芬蘭籍的戴佩貞（Taponen helvi, 1918～1999）教士。

戴教士非常幹練又很有威嚴，但是對我卻格外愛護。也許是我的《聖經》故事記的很熟，不但《聖經》金句能朗朗上口，口才也還可以，又能通曉客家和閩南話吧？戴教士除了竹南教會外，每個星期天，還要輪流去苗栗的北苗教會，和閩南語區的後龍教會布道。她竟要我這剛從竹南初中畢業的大孩子，跟她去當「翻譯」同時還兼主日學的小老師。

Photo Credit: 黃澎孝

當時，苗栗的「基督教改革宗教會」有一位年輕活躍的曹教士，是韓戰起義的「反共義士」。有一次我們在苗栗碰見，由於戴教士知道他的背景，所以有感而發地和他談起當年芬蘭，抵抗共產蘇聯入侵的慘烈戰事。一向嚴肅的戴教士，竟然説到潸然淚下⋯⋯讓我留下了極為深刻的印象。

後來，我才知道戴教士所說的，就是1939年11月，蘇聯藉口製造「曼尼拉炮擊事件」，對芬蘭發動為期105天的「冬季戰爭」。相對弱勢的芬蘭，面對強敵入侵，群起奮勇抵抗，造成了蘇軍慘重的傷亡代價。當然芬蘭人民的犧牲也極為慘烈⋯⋯。

1941年6月底，芬蘭為了奪回失地，不惜與納粹德國合作，發起了對蘇聯的「繼續戰爭」。可惜最終因德國的敗降，而在戰後共同淪為「戰敗國」。因此，二戰後芬蘭為避免遭蘇聯併吞納入鐵幕，不得不同意：

在國際事務上屈從蘇聯。

不加入西方的反蘇陣營。

以自我檢查（self-censorship）的方式，消弭其國內反蘇聯聲音。

於是，芬蘭這套自我矮化主權，屈辱的國家生存模式就成為世人所謂的「芬蘭化」（Finlandization）。

事實上，對於芬蘭人而言「芬蘭化」是她們70幾年來，必欲去之而後快的「國恥」啊⋯⋯。但是，讓芬蘭人萬萬想不到的是，十萬八千里外的台灣，竟然有一票屈從中國的舔共政客，在俄羅斯入侵烏克蘭之初，還興致勃勃地提出「芬蘭化」作為烏克蘭以及台灣，所謂「以小事大」解除危機的藥方。

於是我們看到，有一票藍營政客公開在「紅媒」上，大肆揶揄烏克蘭：

美國靠不住。

不要學台灣太陽花運動。

那些「抗中保台」的「傻逼」。

主張應該明智的放棄「抗俄保烏」的無謂犧牲，接受「芬蘭化」的生存模式⋯⋯。

可惜這世上，主動選擇「跪著」的政客不多，因為他（她）們必將被選民所不齒、唾棄⋯⋯。於是，從3月15日開始，我們首先看到波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Jakub Morawiecki）、捷克總理菲亞拉（Petr Fiala）、斯洛文尼亞總理揚沙（Janez Janša）冒著砲火連袂抵達烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤連斯基會面，表達全力支持與肯定之意。

隨後北約各國領袖、美國眾院議長、美國國務卿、國防部長，如過江之鯽般地爭相到訪。美國總統拜登與G7各國領袖，更再三強調要支持烏克蘭戰鬥到底。

芬蘭與瑞典，雖在冷戰期間都與北約保持距離。但俄羅斯公然蠻橫入侵烏克蘭，也使兩國人民及政府重新思考國家安全需要，轉而不顧普亭和俄羅斯的再三警告，決定要加入北約。以牟取歐洲民主陣營集體的力量，來保衛自己的國家，以免於俄羅斯的侵略、霸凌。

看來，只要能夠有所選擇，歐洲民主國家沒有哪一國，會願意以「芬蘭化」的模式，屈辱地仰著俄羅斯的鼻息而生。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 為保衛家園奮戰的烏克蘭軍隊

有趣的是，兩個多月前還洋洋自得，大談「芬蘭化」模式的藍營政客們；就跟中國外交部，那些急著撇清中國與俄羅斯關係的發言人一般，忙著重新「說明」、「詮釋」當初她（他）們那些厚顏無恥的言論。恨不得就像芬蘭之「去芬蘭化」一樣，把她（他）們所走過、所留下的「足跡」能夠抹得一乾二淨⋯⋯。

當然嘍，我也要禱告上帝，麻煩祂轉告一下：戴佩貞與伊克勤，這兩位來自芬蘭的老姐妹。告訴她們：

芬蘭終於「去芬蘭化」了，阿門。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航