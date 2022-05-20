美國兩岸政策的蓋牌遊戲：國務院刪除「不支持台灣獨立」，不等於支持台獨？

文：黃澎孝

台灣又要「被台獨」了嗎？美國國務院新版《美台雙邊關係現況清單》（U.S. Relations With Taiwan—BILATERAL RELATIONS FACT SHEET）刪除了「原版」中的兩段表述：

「台灣是中國的一部分」（There is but one China. and Taiwan is part of China） 「不支持台灣獨立」（The United States does not support Taiwan independence.）

刪除了這兩段中國最在意的文字，北京外交部當然立馬跳腳抗議。因為，中國方面的解讀：

是在虛化、掏空「一中原則」。

是在台灣問題上搞「政治操弄」。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）則輕描淡寫表示：

美國政策未變，僅是更新一份事實清單（Fact Sheet），美國對台政策仍是以台灣關係法、美中三公報與六項保證為指引。國務院對台事實清單反映美台堅若磐石的非官方關係。敦促中國勿製造藉口加大對台施壓。

倒是美聯社資深記者李伊（Matthew Lee）老辣地追問：既然政策未變，為何有更新必要？且為何現在更新？李伊還質疑：國務院更新美台關係現況，是否與國務卿布林肯原定5日發表，後因確診而暫緩的「對中政策」重大談話內容有關？

Photo Credit: Reuters / 達志影像 美國國務院發言人普萊斯

普萊斯使出「外交辭令」般的說法：

國務院在意的是：對外關係是否如實反映在「事實清單」上。

我們沒這麼在意其他國家是否會「借題發揮」。

哈哈哈，怎麼會與布林肯預定的政策講話「無關」呢？事實上，美國就是擺明了要讓中國「在意」：美國可以隨時操弄台灣牌來「借題發揮」一番。但是，對於我們台灣本身而言，我們可要冷靜的淡定以對，千萬不要「會錯意、表錯情」。

因為美國國務院，刪除「不支持台灣獨立」，並不等於「支持台灣獨立」。美國真要支持「台灣獨立」，只要一句話：宣佈「美台建交」就一切OK啦。你真以為只要「台灣獨立」，老共就會不顧一切打過來嗎？

哈哈哈，人家老共嘴砲雖猛，但是「戰略定力」十足，絕不會打沒有把握的仗。誰不知道：台灣70幾年來，早已實質獨立於中國之外。但是，老共總是色厲內荏的，給自己找個「和統」的下台階。因為，中共自知美國一定會干涉，解放軍根本不是美軍的對手。

但是，美國要真把「油門踩到底」，公開承認台灣獨立；那麼中國立馬就失去了轉圜餘地，再怎麼沒有勝算，也得要在台海大動干戈一番。問題是，現階段美國幹嘛要急著，在台灣問題上跟中共攤牌呢？

事實上，博弈的最高境界，並非打一把就「攤牌」定輸贏。而是，在博弈的過程中，藉著「亮牌」、「蓋牌」⋯⋯來博取最大的政治利益。所以美國國務院刪除「不支持台灣獨立」的文字，只是在與中國玩「台獨牌」的「蓋牌」遊戲罷了。

我們絕對不要過度解讀，以免希望落空，甚至於，還會自討沒趣呢。不過，不論如何，國際形勢的變化，毫無疑問的是朝著有利於我們的方向在前進。我們根本毋須躁動，總有一天自然會水到渠成，讓台灣自然而然的「被台獨」了。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航