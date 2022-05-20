美國兩岸政策的蓋牌遊戲：國務院刪除「不支持台灣獨立」，不等於支持台獨？
我們想讓你知道的是
我們絕對不要過度解讀，以免希望落空，甚至於，還會自討沒趣呢。不過，不論如何，國際形勢的變化，毫無疑問的是朝著有利於我們的方向在前進。我們根本毋須躁動，總有一天自然會水到渠成，讓台灣自然而然的「被台獨」了。
文：黃澎孝
台灣又要「被台獨」了嗎？美國國務院新版《美台雙邊關係現況清單》（U.S. Relations With Taiwan—BILATERAL RELATIONS FACT SHEET）刪除了「原版」中的兩段表述：
- 「台灣是中國的一部分」（There is but one China. and Taiwan is part of China）
- 「不支持台灣獨立」（The United States does not support Taiwan independence.）
刪除了這兩段中國最在意的文字，北京外交部當然立馬跳腳抗議。因為，中國方面的解讀：
- 是在虛化、掏空「一中原則」。
- 是在台灣問題上搞「政治操弄」。
美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）則輕描淡寫表示：
美國政策未變，僅是更新一份事實清單（Fact Sheet），美國對台政策仍是以台灣關係法、美中三公報與六項保證為指引。國務院對台事實清單反映美台堅若磐石的非官方關係。敦促中國勿製造藉口加大對台施壓。
倒是美聯社資深記者李伊（Matthew Lee）老辣地追問：既然政策未變，為何有更新必要？且為何現在更新？李伊還質疑：國務院更新美台關係現況，是否與國務卿布林肯原定5日發表，後因確診而暫緩的「對中政策」重大談話內容有關？
普萊斯使出「外交辭令」般的說法：
- 國務院在意的是：對外關係是否如實反映在「事實清單」上。
- 我們沒這麼在意其他國家是否會「借題發揮」。
哈哈哈，怎麼會與布林肯預定的政策講話「無關」呢？事實上，美國就是擺明了要讓中國「在意」：美國可以隨時操弄台灣牌來「借題發揮」一番。但是，對於我們台灣本身而言，我們可要冷靜的淡定以對，千萬不要「會錯意、表錯情」。
因為美國國務院，刪除「不支持台灣獨立」，並不等於「支持台灣獨立」。美國真要支持「台灣獨立」，只要一句話：宣佈「美台建交」就一切OK啦。你真以為只要「台灣獨立」，老共就會不顧一切打過來嗎？
哈哈哈，人家老共嘴砲雖猛，但是「戰略定力」十足，絕不會打沒有把握的仗。誰不知道：台灣70幾年來，早已實質獨立於中國之外。但是，老共總是色厲內荏的，給自己找個「和統」的下台階。因為，中共自知美國一定會干涉，解放軍根本不是美軍的對手。
但是，美國要真把「油門踩到底」，公開承認台灣獨立；那麼中國立馬就失去了轉圜餘地，再怎麼沒有勝算，也得要在台海大動干戈一番。問題是，現階段美國幹嘛要急著，在台灣問題上跟中共攤牌呢？
事實上，博弈的最高境界，並非打一把就「攤牌」定輸贏。而是，在博弈的過程中，藉著「亮牌」、「蓋牌」⋯⋯來博取最大的政治利益。所以美國國務院刪除「不支持台灣獨立」的文字，只是在與中國玩「台獨牌」的「蓋牌」遊戲罷了。
我們絕對不要過度解讀，以免希望落空，甚至於，還會自討沒趣呢。不過，不論如何，國際形勢的變化，毫無疑問的是朝著有利於我們的方向在前進。我們根本毋須躁動，總有一天自然會水到渠成，讓台灣自然而然的「被台獨」了。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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