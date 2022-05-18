西班牙放寬墮胎權：青少年墮胎無需父母同意，且有望成為歐洲第一個允許帶薪生理假的國家
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在未來，西班牙16至17歲的青少年將不再需要父母或監護人的許可才能進行墮胎。西班牙平權部長孟蒂羅表示，「我相信她們仍將依靠父母、親戚和朋友的支持，但她們將自己做出最後決定。」
西班牙政府週二（17日）批准了一項改革草案，該草案擴大了青少年的墮胎權，並可能使西班牙成為歐洲第一個給勞工帶薪生理假的國家，是婦女權利上的一大突破。不過該草案還需要西班牙議會通過，立法過程可能需要數月時間。
正當美國最高法院可能會推翻多年來奠基女性墮胎權的裁決之際，西班牙政府最近提出的法案草案格外引發注目。草案重點之一是在未來，西班牙16至17歲的青少年將不再需要父母或監護人的許可才能進行墮胎。「我相信她們仍將依靠父母、親戚和朋友的支持，但她們將自己做出最後決定。」西班牙平權部長孟蒂羅（Irene Montero）表示。
草案還取消了進行墮胎手術的3天「反思期」，孟蒂羅說，「女性可以根據個人需要進行反思，但國家不強制，也不懷疑她的決定。」
西班牙在1985年取消對在特定情況下墮胎的懲罰，墮胎於2010年合法化，該國允許在懷孕第14週內進行墮胎，如果胎兒嚴重異常，則放寬到22週。
不過另一方面，西班牙也允許醫生拒絕進行墮胎手術（稱之為良心反對，conscientious objection），目前多數墮胎手術都是在私人或半私人診所進行。此次政府提出的草案也要求逐步改變現況，公立醫院必須要有足夠願意進行墮胎手術的醫生。
草案同時也加強避孕的重要，將要求學校對所有年齡層的學生進行性教育，以打擊性別歧視、促進健康的人際關係、預防性傳播感染以及意外懷孕。孟蒂羅說，「我們不能允許（孩子）透過成人片學習」，她說許多未成年人早在8歲時就接觸到這些內容，「學校機構需要支持性教育，確保性關係建立在同意、避孕方法的使用和尊重的基礎上。」
另外，草案將要求所有藥局都應該提供事後避孕藥，學校和公立的醫療中心則將免費提供避孕藥。有鑒於避孕不只是女性的問題，西班牙政府也正著手共同承擔避孕責任的公共政策，並承諾對男性避孕藥進行調查。
歐洲第一國允許帶薪生理假，但必須證明「痛到無法工作」
西班牙政府提出的草案中最讓歐洲人耳目一新的，就是首開帶薪生理假的先例。如果這項草案得到西班牙議會的批准，西班牙將成為第一個為女性提供帶薪生理假的歐洲國家。
「我們都知道在工作場所談論月經是多麼的恥辱」，孟蒂羅說，「帶著疼痛工作，或不得不服用止痛藥上班的時代已經結束了。」
根據政府公布草案，女性生理假並沒有天數限制，但女性必須獲得醫生證明，月經帶來的疼痛導致喪失工作能力。政府官員表示，「輕微的不適」並不能讓女性享受生理假，未來擬議的法律將針對更嚴重的症狀，例如腹瀉、發燒和嚴重的頭痛。
不過這項提案仍引發外界質疑，生理假措施是否對女性帶來幫助，一些人擔心女性可能會因此被污名化。
在台灣，女性受僱者如因生理日導致工作有困難，依法每月得申請生理假1日，無須提出相關證明文件，且雇主不得拒絕或視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利的處分。生理假全年請假日數未逾3日，不併入病假計算，其餘日數併入病假計算。併入及不併入病假的生理假都是給半薪。
西班牙代孕仍是非法
西班牙政府提出的草案還包括從懷孕第39周週開始為孕婦提供帶薪休假，並在學校和保健中心等公共機構免費分發衛生棉。
不過這項草案仍明文，代孕在西班牙是非法的，稱代孕是一種對女性的暴力。
新聞來源
- Spanish govt proposes wider abortion rights, menstrual leave（AP News）
- In Europe's first, Spain aims to introduce paid menstrual leave（Reuters）
- Spain approves plans to become the first European country to introduce paid 'menstrual leave'（euronews）
- Spain approves menstrual leave and abortion for over 16s without parental consent bill（Catalan News）
- El Gobierno aprueba la reforma que consolida el aborto y amplía los derechos sexuales de las mujeres（eldiario）
延伸閱讀
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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《錢都》品牌轉型學：導入數位化工具 起手NUEIP企業管理
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錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。
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