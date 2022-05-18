【影評】《我不是英雄》：名譽能值多少錢？後真相網路時代的英雄危機

拿遍各影展大獎的伊朗導演阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi），去（2021）年抱回坎城影展評審團大獎的《我不是英雄》再次熱刀剖析伊朗社會，新片依舊是喋喋不休卻不說教的道德矛盾故事，巧妙地鍍上一層後真相時代的新現象。

伊朗的時勢英雄，遇上社群媒體的輿論仲裁，法哈蒂是這樣書寫故事梗概的：貸款創業資金的男主角因合夥人遠走高飛，自己又無力償債還而入獄，兩天的假釋出獄期間，他試著用女友撿到的一袋金為自己脫身。

然而，事出不果他良心發現轉而尋找失主，獄方得知後竟主動安排電視台來採訪他，慈善機構頒獎狀給他外，更是無意間就籌款為他贖身，連新工作眼看都要從天而降。就在男主角瞬間成為媒體吹捧的「英雄」時，各方善意的謊言卻使網路上指他為「騙子」的輿論失去控制，此事成了燙手山芋且人人自危，英雄最終落地成狗熊。

劇如片名《我不是英雄》峰迴路轉，引人入勝，我們在此不多劇透，請安心往下讀。

新片終於離開「離婚」話題

導演法哈蒂在2012年以《分居風暴》拿下奧斯卡最佳外語片（現已更名為最佳國際電影），不單是伊朗社會的全面剖析，更彰顯了伊朗特別的文化氣習，又始終如一地保持某種吸引全球的普世本質，戲劇性的人性是跨越任何文化語言的。

2013年，法哈蒂在坎城影展亮相的《咎愛》，讓貝芮妮絲貝喬（Berenice Bejo）奪得最佳女主角獎，如同許多流亡導演，法哈蒂透過本片將伊朗帶到了法國，不論在他出國前或出國後，移民都是一直以來的痛。除了《咎愛》，法哈蒂廣受好評、獲獎連連的《分居風暴》與《新居風暴》，三部片皆把焦點集中在婚姻問題的緊張局勢上。

回到《我不是英雄》身上，法哈蒂前幾年在歐洲流亡，拍了一部法國片《咎愛》，一部由哈維爾巴登（Javier Bardem）與潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）主演的《人盡皆知》之後，返回伊朗拍片的新階段新作品。思考人與人之間持續的愛和仇恨，以及令人窒息的社會通過冰冷的製度框架、和眾口鑠金的輿論對普通個人的影響。