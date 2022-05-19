【影評】《媽的多重宇宙》：儒家觀念結合道家對世界的理解，成就了這部華人必看電影

文：西瓜瓜墜地

《媽的多重宇宙》由楊紫瓊主演，故事描述一位移民家庭的中年婦女秀蓮，以洗衣店的收入維持生計，遭逢繁雜稅務、婚姻危機、母女疏離，意外發現自己所處的世界只是萬千與眾宇宙中的其中一環，丈夫突然自稱來自α宇宙，並不是秀蓮認知中那個有些懦弱、成不了大器的男人，並說明宇宙間有一個「極大的惡」的存在，而秀蓮就是她所尋找的「救世主」。

而α宇宙的秀蓮，發明了可以讓意識在宇宙間流竄的技術——「宇宙搖」，使秀蓮可以習得不同宇宙的秀蓮技術，其中有武打巨星秀蓮、廚師秀蓮、京劇盲人秀蓮、熱狗手指秀蓮等等，並也得知人生發生的每一個變故，都可能延伸出不同的走向，進而成為另一個宇宙。

電影分為三部分，第一部分作為電影的開篇，十分成功將觀眾帶入秀蓮的生活，以簡明的方式一一道出她所遭遇的困境。並以荒謬的故事發展，帶出解決這些問題過程。

我們可以得知，秀蓮因當初與丈夫移民美國而和父親結下樑子，女兒的性向又成為秀蓮和她關係間的鴻溝，繁忙的生活瑣事壓的秀蓮與丈夫生活不再有情調，而是日復一日的油米柴鹽醬醋茶。

為何說這是一部華人必看電影？那是因為從秀蓮的角色背景中，我們都或多或少的有所投射。可以說華人文化中最講究的儒家觀念，結合道家對世界的理解，成就了《媽的多重宇宙》。

儒家觀念，強調的是克己，因此秀蓮和父親、女兒、丈夫的關心都是十分克制的，像是秀蓮對女兒說：「吃健康一點，你變胖了。」這種乍聽似乎帶點貶意的說詞，可謂是華人典型式關心了。

又受到華人文化，望子成龍，望女成鳳的觀念影響，秀蓮總想向父親證明自己的努力，證明自己有符合世俗定義的成功。女孩子嫁人總像潑出去的水。

當初秀蓮執意與丈夫一同到美國，受到父親的阻撓，認為兩人門不當、戶不對，一氣之下，父親對秀蓮說如果秀蓮走了，他也不認這個女兒了，恰巧就隨了古時女性嫁雞隨雞，嫁狗隨狗的概念，娘家是再也管不著的。

孝，是儒家一直推崇的觀念，是以百善孝為先。秀蓮及其希望能得到父親的肯定，以孝的名義約束女兒不得向祖父公開性向，都說明了儒家在現代社會觀的誤解，進而導致華人在偏頗的儒家體系下受到的種種制約。

透過宇宙搖，秀蓮得以窺見，若當初沒有選擇與丈夫遠走美國，她與父親的關係不會成為僵局，自己也會因緣際會習得一身好功夫，甚至成為家喻戶曉的武打巨星，衝擊之下，秀蓮意外對丈夫脫口而出：「我看見了沒有你，我的生活有多美好。」

Photo Credit: 台北双喜電影提供

但隨著劇情發展，秀蓮看到了所謂宇宙的真理，對其它宇宙的秀蓮所獲得的功名利祿反倒無所累，無所求了。我想在此應該是借鑑了道家的宇宙觀。「道可道，非常道；名可名，非常名。」「天下萬物生於有，有生於無。」名聲桎梏是形而下的，容易隨時代潮流變遷，也易受於當代價值觀比較而來。

當真正參透了萬物，越能理解自己的渺小，因此有生於無，有和無不過是一體兩面的事。至於參透萬物後所產生的負面情緒，電影最後給出的解，並非著重於結果論，而是重於過程、著於體驗。

為何會有那些負面情緒，是因為妄以有限之驅，體無涯之道。唯有「墮肢體，黜聰明，離形去知」跳脫本有的形驅桎梏，回歸真實，聆聽內心，才能虛靜觀照，無為而無不為。電影後段秀蓮所展現的坐忘，就是她通達的內心世界，因此她能夠在各個宇宙間躥縮，不受影響。

Photo Credit: 台北双喜電影提供

為了救回內心混沌的女兒，秀蓮選擇和她一樣參透萬物，但與之不同的是秀蓮不被其所牽擾，如何拯救女兒，並非以她以往一貫的強硬手段，秀蓮透過其它宇宙，參悟到她丈夫做人處事的態度，以另一個角度打破她原先對丈夫的刻板印象。

丈夫向她傳授「以柔克剛」的概念，退一步海闊天空，凡是以和為貴，秀蓮這才意識到，有了丈夫從中的調劑，生活才得以維持，並非她以往一直認為都是她一人出力，維持整個家庭，其實夫妻雙方都以各自的方式努力生活。這裡引出的是儒家「以仁為本」的理念。最強大的力量是仁愛，體察他人，化干戈為玉帛。

Photo Credit: 台北双喜電影提供

儒家、道家影響華人至深，但因時代演變，沒有相對應的與時俱進，進而造成許多困頓。華人所認為的含蓄之美，某些層面來說已不符合現代社會，望子成才的壓力，使得多少父母與孩子們離心。缺乏真正的溝通又使雙方造成更多誤解，多重謬誤疊加之下，是一個又一個的不如意。

《媽的多重宇宙》以新時代視野，詮釋儒道觀念何以在當代現實中融合，在多重宇宙的概念下，人因不同選擇而有不同的發展，如電影的其中一句台詞：「每一次的拒絕、每一次的失望，都引領妳來到這一刻。」

不要有得失心，也不要和其他宇宙的自己比較，因為如《莊子齊物論》所言：「是亦彼也，彼亦是也，彼亦一是非，此亦一是非。」正是因為秀蓮是所有宇宙中，最平庸的一個，造就了她無限的潛力，最終她也得以化解宇宙間和家庭內的危機。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航