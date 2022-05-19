【影評】《媽的多重宇宙》：儒家觀念結合道家對世界的理解，成就了這部華人必看電影
我們想讓你知道的是
《媽的多重宇宙》以新時代視野，詮釋儒道觀念何以在當代現實中融合，在多重宇宙的概念下，人因不同選擇而有不同的發展，如電影的其中一句台詞：「每一次的拒絕、每一次的失望，都引領妳來到這一刻。」
文：西瓜瓜墜地
《媽的多重宇宙》由楊紫瓊主演，故事描述一位移民家庭的中年婦女秀蓮，以洗衣店的收入維持生計，遭逢繁雜稅務、婚姻危機、母女疏離，意外發現自己所處的世界只是萬千與眾宇宙中的其中一環，丈夫突然自稱來自α宇宙，並不是秀蓮認知中那個有些懦弱、成不了大器的男人，並說明宇宙間有一個「極大的惡」的存在，而秀蓮就是她所尋找的「救世主」。
而α宇宙的秀蓮，發明了可以讓意識在宇宙間流竄的技術——「宇宙搖」，使秀蓮可以習得不同宇宙的秀蓮技術，其中有武打巨星秀蓮、廚師秀蓮、京劇盲人秀蓮、熱狗手指秀蓮等等，並也得知人生發生的每一個變故，都可能延伸出不同的走向，進而成為另一個宇宙。
電影分為三部分，第一部分作為電影的開篇，十分成功將觀眾帶入秀蓮的生活，以簡明的方式一一道出她所遭遇的困境。並以荒謬的故事發展，帶出解決這些問題過程。
我們可以得知，秀蓮因當初與丈夫移民美國而和父親結下樑子，女兒的性向又成為秀蓮和她關係間的鴻溝，繁忙的生活瑣事壓的秀蓮與丈夫生活不再有情調，而是日復一日的油米柴鹽醬醋茶。
為何說這是一部華人必看電影？那是因為從秀蓮的角色背景中，我們都或多或少的有所投射。可以說華人文化中最講究的儒家觀念，結合道家對世界的理解，成就了《媽的多重宇宙》。
儒家觀念，強調的是克己，因此秀蓮和父親、女兒、丈夫的關心都是十分克制的，像是秀蓮對女兒說：「吃健康一點，你變胖了。」這種乍聽似乎帶點貶意的說詞，可謂是華人典型式關心了。
又受到華人文化，望子成龍，望女成鳳的觀念影響，秀蓮總想向父親證明自己的努力，證明自己有符合世俗定義的成功。女孩子嫁人總像潑出去的水。
當初秀蓮執意與丈夫一同到美國，受到父親的阻撓，認為兩人門不當、戶不對，一氣之下，父親對秀蓮說如果秀蓮走了，他也不認這個女兒了，恰巧就隨了古時女性嫁雞隨雞，嫁狗隨狗的概念，娘家是再也管不著的。
孝，是儒家一直推崇的觀念，是以百善孝為先。秀蓮及其希望能得到父親的肯定，以孝的名義約束女兒不得向祖父公開性向，都說明了儒家在現代社會觀的誤解，進而導致華人在偏頗的儒家體系下受到的種種制約。
透過宇宙搖，秀蓮得以窺見，若當初沒有選擇與丈夫遠走美國，她與父親的關係不會成為僵局，自己也會因緣際會習得一身好功夫，甚至成為家喻戶曉的武打巨星，衝擊之下，秀蓮意外對丈夫脫口而出：「我看見了沒有你，我的生活有多美好。」
但隨著劇情發展，秀蓮看到了所謂宇宙的真理，對其它宇宙的秀蓮所獲得的功名利祿反倒無所累，無所求了。我想在此應該是借鑑了道家的宇宙觀。「道可道，非常道；名可名，非常名。」「天下萬物生於有，有生於無。」名聲桎梏是形而下的，容易隨時代潮流變遷，也易受於當代價值觀比較而來。
當真正參透了萬物，越能理解自己的渺小，因此有生於無，有和無不過是一體兩面的事。至於參透萬物後所產生的負面情緒，電影最後給出的解，並非著重於結果論，而是重於過程、著於體驗。
為何會有那些負面情緒，是因為妄以有限之驅，體無涯之道。唯有「墮肢體，黜聰明，離形去知」跳脫本有的形驅桎梏，回歸真實，聆聽內心，才能虛靜觀照，無為而無不為。電影後段秀蓮所展現的坐忘，就是她通達的內心世界，因此她能夠在各個宇宙間躥縮，不受影響。
為了救回內心混沌的女兒，秀蓮選擇和她一樣參透萬物，但與之不同的是秀蓮不被其所牽擾，如何拯救女兒，並非以她以往一貫的強硬手段，秀蓮透過其它宇宙，參悟到她丈夫做人處事的態度，以另一個角度打破她原先對丈夫的刻板印象。
丈夫向她傳授「以柔克剛」的概念，退一步海闊天空，凡是以和為貴，秀蓮這才意識到，有了丈夫從中的調劑，生活才得以維持，並非她以往一直認為都是她一人出力，維持整個家庭，其實夫妻雙方都以各自的方式努力生活。這裡引出的是儒家「以仁為本」的理念。最強大的力量是仁愛，體察他人，化干戈為玉帛。
儒家、道家影響華人至深，但因時代演變，沒有相對應的與時俱進，進而造成許多困頓。華人所認為的含蓄之美，某些層面來說已不符合現代社會，望子成才的壓力，使得多少父母與孩子們離心。缺乏真正的溝通又使雙方造成更多誤解，多重謬誤疊加之下，是一個又一個的不如意。
《媽的多重宇宙》以新時代視野，詮釋儒道觀念何以在當代現實中融合，在多重宇宙的概念下，人因不同選擇而有不同的發展，如電影的其中一句台詞：「每一次的拒絕、每一次的失望，都引領妳來到這一刻。」
不要有得失心，也不要和其他宇宙的自己比較，因為如《莊子齊物論》所言：「是亦彼也，彼亦是也，彼亦一是非，此亦一是非。」正是因為秀蓮是所有宇宙中，最平庸的一個，造就了她無限的潛力，最終她也得以化解宇宙間和家庭內的危機。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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年薪破百萬在台北買不起房？調整資產配置，買房不難！
我們想讓你知道的是
想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
買房是很多人畢生夢想，許多上班族開始投資的動機，也是希望透過能扣除每月支出後、盡可能放大剩餘的存款，更快買到人生第一間房。但是看著房價不斷飛漲，媒體不斷報導百萬年薪工程師、醫師都無法在台北置產，讓很多人感到恐慌、甚至放棄買房念頭。
32歲的飛輪教練阿謙很努力賺錢，汲汲營營忙於工作，希望能買一兩千萬的房子，好安身立命。為了達成目標他相當努力培養技能，除了具有飛輪跟肌力教練資格外，平時也提供學員筋膜按摩服務。
因為服務口碑很好，目前團體加個人每月穩定都有100小時課程，即使前段時間疫情不穩定也只有少掉一成教練收入，月收入約為6至10萬。
對於未來目標，阿謙除了希望可以透過被動收入增加、改變目前靠時間及體力換取金錢的現況，也希望能夠買入兩間2000萬的房子，一間自住、一間出租賺取被動收入。
既有資產配置上，由於懷抱著買房夢，因此阿謙保留110萬活存現金，另外有一張台幣56萬的美元保單，投入美股58萬有不錯獲利。
買房對平均月收入8萬的阿謙來說是否為不可能任務？我認為，阿謙應該先拋掉想法便是：別為了賺頭期款而投資。
給阿謙的投資建議一：別為買房投資，要讓投資為你置產。
遇到像阿謙這樣懷抱著買房夢的學員，我都會先要他們反覆問自己：為什麼要買房？
如果從資產及投資角度來看，房子算是防守型資產，如果將房屋價值放進整個資產配置後，花在買房的錢就不能超過總資產50%，否則就會讓自己變成房奴，更會因為多數資產都卡在房子，而因為房價變化影響心態。
假設買房能為自己帶來安全感，那這想法相當好、也值得去達成這個人生目標，這時就可以思考如何利用投資來幫自己買房。
以阿謙希望買到2000萬的房這個目標來看，房價2000萬首購需支出頭期款為400萬，這時除了要因為固定支出增加房貸這一項，因此要提高保障型資產外，也要確保進攻型投資組合有400萬，並透過選擇權等投資方式妥善配置讓自己能利用每年10-20%投資報酬來支付房貸本金及利息。
給阿謙的投資建議二：想買房保障人生，別抱持保障心態投資
在與阿謙諮詢對談過程中，我也看到許多保守型投資人最容易落入的「陷阱」：認為是保障，其實處於風險中。
將錢投入投資市場，因為跌價造成損失，這是一種可視但未知的風險。但是如果將錢都投入到定存、活存現金中，每年因為通貨膨脹造成損失，加上失去將錢轉進保守型甚至進攻型投資組合中能產生的獲利，這是屬於容易忽略但已知的風險。
保障型資產是為了當有突發風險產生時，讓我們不用擔心生計並可渡過半年時間進行避險。就阿謙每月支出約5萬來說，保留30萬是足夠的。特別是在進攻型投資組合都握有許多高價值公司並有不錯獲利時，應該將額外80萬緊急帳戶資金及活存轉進進攻型投資組合，才能更快達成買房目標。
而究竟是否該買第二間房出租賺取被動收入，我也請阿謙好好想想：買第二間房的目的是什麼？
如果買房是為了投資，那麼比起將一大筆錢投入保守型資產，以阿謙還年輕並且收入相對穩定情況下，該如何積極進攻讓自己退休時可以擁有千萬甚至億萬資產，才是最適當思考方式。
這些建議也適合你：購買投資型保單前先停看聽
在阿謙現有投資組合當中，我也看到在許多學員資產配置中都會出現的「投資型保單」。這類同時具備投資及保險功能的保單屬於保守型資產，因此建議在購買時要注意投入金額加上其他保守型投資不要超過總資產20%外，更要先釐清以下關鍵。
首先便是保單報酬形式為何？是在一定年限後固定會發放股息給保戶，還是保險公司會每年將這些錢投入特定投資標的做為報酬？這些資產增長能否看得見，甚至是否穩定，必須先了解。
其次則是這些保單綁約年限，這會影響可動用資金及運用彈性。當然，既然是保險更要確認又是綁定哪方面保險，在自己真正需要時是否能夠降低醫療或意外造成風險。懂得從資產角度思考保單，可以讓你在投資道路上少走相當多冤枉路。
附帶一提，想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。