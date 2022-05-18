跟風「關於我可能讓你很意外的Point」之前，先想清楚這篇文章是寫給誰看的

文：陶曉嫚

在學時期多數人都討厭寫作文，覺得老師的選題已經很無趣了，還得符合結構、敘事和修辭要求，而有時一些題目會讓人自動自發地動筆，還拉著親友一起寫，這是怎麼回事？

例如在奇摩家族、BBS、部落格時代就不斷有條列個人資訊的文體，為求擴散在文末點名哪幾位親友也要玩，現在大家使用hashtag、#字號來繼續這場連鎖文的遊戲。

連鎖文體會大流行，最根本的原因是「人最感興趣的是自己」。

在注意力是超級稀缺資源的時代，如果其他人能把目光集中在我們身上，或是那些對我們而言很重要的事情上，就會產生一種站在浪尖上、成為潮人的成就感甚至虛榮感。

我們渴望被關注，但其他人沒有義務照做，內政部的小編完全抓住這種心境，關於部會讓人民很意外的Point沒人在乎，「You don’t care I know」（你不在意，我瞭），接下來轉得很好，可能讓人出意外的Point是「下雨天去登山」，呼籲並教育大家「山永遠在，命只有一條，不用急著一時，等到天氣好，再開開心心快樂出遊平安回家」，這個創意受到鄉民普遍好評。

「你不在意」的哏被用掉了，凸顯跟風這檔事講究先機，但搶快讓人壓力山大，也很難精緻內容，動筆之前可以花一點時間思考，我們有需要為了自我滿足跟風嗎？

人人經營社群的時代，不跟風便失職？

如果很注重個人隱私，或是在這一題上實在沒什麼值得發揮的，與其去硬擠出一些無趣的敘述，把腦力省下來去做其他事情，刷社群存在感並不是人生的全部。

但有時候存在感是不得不刷的，網路流量能變現，經營到能變現之前需要投入許多時間心力，對正努力衝出聲量的人和粉絲團小編來說，有一波現成的流行卻沒上車簡直是失職，不乏公眾人物表示，會來跟這波「關於我可能讓你很意外的Point」的風潮，她本人也一樣意外。

想在一列hashtag構成的花花列車上凸顯自己，先釐清目標設定——這篇文章是寫給誰看的？

給親友看：受眾是「參與我們日常生活的人」，他們對於我們線下的為人有一定程度的理解，來跟風是想要將幾分熟的人情加溫，可以多一些社交話題。

許多人會寫一行文，例如「看起來叛逆但國中高中都全勤」，我認為多補充一些細節和脈絡會更好，把一句話說成一個故事。

承接上面的例子，可以談談你為什麼看起來叛逆？是造型、打扮、你當時的興趣導致的？這是誤解還是你真的想反叛什麼事情？老師家長真認為你不乖或不夠乖嗎？你的哪些事蹟讓他們產生這種想法？

給追蹤者粉絲看：受眾是「對我們網路人設感興趣的人」，沒有跟我們實際認識相處過，主要考量是賺流量、刷存在感甚至是推銷產品，很多直播主網紅會附上自己的奇蹟美照、性感自拍，文字部分通常很簡略，處處可見一行文，例如「交往過的對象有X人」、「看起來有某種性癖好但其實相反」、「不吃特定食物或口味」，引發粉絲的遐想並轉貼照片。

以鞏固同溫層而言，這樣的內容策略沒錯，而當一整群人都在露身材、放送性感並且試圖挑逗時，讀者的感官會麻痺，很難區分自己正在看的對象有什麼特色，意外的Point全部變成不意外，對還不是追蹤者粉絲的人來說，知道這些要幹嘛？對我有什麼幫助？

我個人期待看到更多與現行專業或是形象有關的資訊，把自己的特色和定位凸顯出來。例如何時發現自己很正／很帥／身材很好／有做這份工作的潛力？怎樣的契機之下進入現在的領域？曾經遇到哪些關鍵轉折或是挫折？在業內你很意外的潛規則，後來如何適應和面對？

給大眾看：受眾是「所有人」，形同提出一份公開的履歷表，對所有不認識的人自我介紹，擴散倡議和自己的專業知識。

既然重點是寫一篇變形體的專業文，和倡議、專業無關的資訊刪光光也沒關係，想要增加人味，可以列入一兩條凸顯自己的個性，例如「會不會開車」、「身高幾公分／體重幾公斤」、「外向／內向型人格」等等，但放太多就顯得歪樓，尤其這些特質和發文主想要分享的專業一點關係也沒有時，對於路人一樣會產生「知道這些要幹嘛？對我有什麼幫助？」的疑惑，不是既有的鐵粉並不會想幫忙分享擴散。

紅到一定程度的名人，當然可以完全無視上述增加趣味點的技巧，如果基努李維（Keanu Reeves）公開他用哪個尺寸的牙間刷，英國女王分享她比較喜歡捲筒式還是抽取式衛生紙，絕對會有數以萬計的關注。

配圖的流量密碼真簡單？名人、帥哥美女露性感、厲害才藝與可愛動物

除了文字內容，配圖也是一大學問，流量密碼經常是簡單粗暴的，例如最近我滑著臉書Reels的貓咪短片，有一支短片的觀看數破500萬人次，依我長年看貓咪影片的經驗，再可愛、反應再出乎意料的貓有十幾萬人次觀看就很多了，這支影片到底厲害在哪？

點進去一看，是一位帥氣歌劇男伶打赤膊，身材很明顯有練過，他抱著自家毛茸茸的寵物貓在鏡子前排練，也就是唱一段歌劇，專業的嗓音當然超好聽，但貓主子可不管奴才多有才，抱得不舒服直接貓拳伺候，人貓互動超有趣，笑死我了（但有點可惜我現在找不到那支影片，歡迎看到的網友貼連結給我）。

想在一個畫面裡一口氣展現顏值、身材、才藝與賞臉的可愛動物，必須湊足天時地利人和，有高超的攝影技巧，或者是修圖開濾鏡，只是如此顧慮網友的視覺體驗，仍不免被質疑「修太大了，你照騙？」

有流量密碼的美圖無法取悅所有人，可見要生出好照片多難，所以沒照片不見得致命，例如內政部用言簡意賅的字卡效果也很好，此時放上自己有興趣的事物，例如正在玩的手遊電玩截圖，還能吸引到同好。

我爬過這一系列的hashtag，歸納有大量轉貼和擴散的案例，除了已經有大量鐵粉支持的紅人和團體，就是提供有趣、有魅力、有含金量內容的。

好內容可以產生更多回響和討論，既然都花時間跟風寫文了，就多為讀者下一點功夫。

至於關於我可能讓你很意外的Point，身為一名職業寫作者，無論是在室內玩社群、外出跑步登山騎單車，不管眼睛盯的是螢幕還是風景，腦子裡就在運轉這裡面有什麼題材可以收、怎樣可以創作出有趣的內容、為什麼某個模式受歡迎、另外那種沒人理。