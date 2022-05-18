跟風「關於我可能讓你很意外的Point」之前，先想清楚這篇文章是寫給誰看的
我們想讓你知道的是
我爬過這一系列的hashtag，歸納有大量轉貼和擴散的案例，除了已經有大量鐵粉支持的紅人和團體，就是提供有趣、有魅力、有含金量內容的。好內容可以產生更多回響和討論，既然都花時間跟風寫文了，就多為讀者下一點功夫。
文：陶曉嫚
在學時期多數人都討厭寫作文，覺得老師的選題已經很無趣了，還得符合結構、敘事和修辭要求，而有時一些題目會讓人自動自發地動筆，還拉著親友一起寫，這是怎麼回事？
例如在奇摩家族、BBS、部落格時代就不斷有條列個人資訊的文體，為求擴散在文末點名哪幾位親友也要玩，現在大家使用hashtag、#字號來繼續這場連鎖文的遊戲。
連鎖文體會大流行，最根本的原因是「人最感興趣的是自己」。
在注意力是超級稀缺資源的時代，如果其他人能把目光集中在我們身上，或是那些對我們而言很重要的事情上，就會產生一種站在浪尖上、成為潮人的成就感甚至虛榮感。
我們渴望被關注，但其他人沒有義務照做，內政部的小編完全抓住這種心境，關於部會讓人民很意外的Point沒人在乎，「You don’t care I know」（你不在意，我瞭），接下來轉得很好，可能讓人出意外的Point是「下雨天去登山」，呼籲並教育大家「山永遠在，命只有一條，不用急著一時，等到天氣好，再開開心心快樂出遊平安回家」，這個創意受到鄉民普遍好評。
「你不在意」的哏被用掉了，凸顯跟風這檔事講究先機，但搶快讓人壓力山大，也很難精緻內容，動筆之前可以花一點時間思考，我們有需要為了自我滿足跟風嗎？
人人經營社群的時代，不跟風便失職？
如果很注重個人隱私，或是在這一題上實在沒什麼值得發揮的，與其去硬擠出一些無趣的敘述，把腦力省下來去做其他事情，刷社群存在感並不是人生的全部。
但有時候存在感是不得不刷的，網路流量能變現，經營到能變現之前需要投入許多時間心力，對正努力衝出聲量的人和粉絲團小編來說，有一波現成的流行卻沒上車簡直是失職，不乏公眾人物表示，會來跟這波「關於我可能讓你很意外的Point」的風潮，她本人也一樣意外。
想在一列hashtag構成的花花列車上凸顯自己，先釐清目標設定——這篇文章是寫給誰看的？
- 給親友看：受眾是「參與我們日常生活的人」，他們對於我們線下的為人有一定程度的理解，來跟風是想要將幾分熟的人情加溫，可以多一些社交話題。
許多人會寫一行文，例如「看起來叛逆但國中高中都全勤」，我認為多補充一些細節和脈絡會更好，把一句話說成一個故事。
承接上面的例子，可以談談你為什麼看起來叛逆？是造型、打扮、你當時的興趣導致的？這是誤解還是你真的想反叛什麼事情？老師家長真認為你不乖或不夠乖嗎？你的哪些事蹟讓他們產生這種想法？
- 給追蹤者粉絲看：受眾是「對我們網路人設感興趣的人」，沒有跟我們實際認識相處過，主要考量是賺流量、刷存在感甚至是推銷產品，很多直播主網紅會附上自己的奇蹟美照、性感自拍，文字部分通常很簡略，處處可見一行文，例如「交往過的對象有X人」、「看起來有某種性癖好但其實相反」、「不吃特定食物或口味」，引發粉絲的遐想並轉貼照片。
以鞏固同溫層而言，這樣的內容策略沒錯，而當一整群人都在露身材、放送性感並且試圖挑逗時，讀者的感官會麻痺，很難區分自己正在看的對象有什麼特色，意外的Point全部變成不意外，對還不是追蹤者粉絲的人來說，知道這些要幹嘛？對我有什麼幫助？
我個人期待看到更多與現行專業或是形象有關的資訊，把自己的特色和定位凸顯出來。例如何時發現自己很正／很帥／身材很好／有做這份工作的潛力？怎樣的契機之下進入現在的領域？曾經遇到哪些關鍵轉折或是挫折？在業內你很意外的潛規則，後來如何適應和面對？
- 給大眾看：受眾是「所有人」，形同提出一份公開的履歷表，對所有不認識的人自我介紹，擴散倡議和自己的專業知識。
既然重點是寫一篇變形體的專業文，和倡議、專業無關的資訊刪光光也沒關係，想要增加人味，可以列入一兩條凸顯自己的個性，例如「會不會開車」、「身高幾公分／體重幾公斤」、「外向／內向型人格」等等，但放太多就顯得歪樓，尤其這些特質和發文主想要分享的專業一點關係也沒有時，對於路人一樣會產生「知道這些要幹嘛？對我有什麼幫助？」的疑惑，不是既有的鐵粉並不會想幫忙分享擴散。
紅到一定程度的名人，當然可以完全無視上述增加趣味點的技巧，如果基努李維（Keanu Reeves）公開他用哪個尺寸的牙間刷，英國女王分享她比較喜歡捲筒式還是抽取式衛生紙，絕對會有數以萬計的關注。
配圖的流量密碼真簡單？名人、帥哥美女露性感、厲害才藝與可愛動物
除了文字內容，配圖也是一大學問，流量密碼經常是簡單粗暴的，例如最近我滑著臉書Reels的貓咪短片，有一支短片的觀看數破500萬人次，依我長年看貓咪影片的經驗，再可愛、反應再出乎意料的貓有十幾萬人次觀看就很多了，這支影片到底厲害在哪？
點進去一看，是一位帥氣歌劇男伶打赤膊，身材很明顯有練過，他抱著自家毛茸茸的寵物貓在鏡子前排練，也就是唱一段歌劇，專業的嗓音當然超好聽，但貓主子可不管奴才多有才，抱得不舒服直接貓拳伺候，人貓互動超有趣，笑死我了（但有點可惜我現在找不到那支影片，歡迎看到的網友貼連結給我）。
想在一個畫面裡一口氣展現顏值、身材、才藝與賞臉的可愛動物，必須湊足天時地利人和，有高超的攝影技巧，或者是修圖開濾鏡，只是如此顧慮網友的視覺體驗，仍不免被質疑「修太大了，你照騙？」
有流量密碼的美圖無法取悅所有人，可見要生出好照片多難，所以沒照片不見得致命，例如內政部用言簡意賅的字卡效果也很好，此時放上自己有興趣的事物，例如正在玩的手遊電玩截圖，還能吸引到同好。
我爬過這一系列的hashtag，歸納有大量轉貼和擴散的案例，除了已經有大量鐵粉支持的紅人和團體，就是提供有趣、有魅力、有含金量內容的。
好內容可以產生更多回響和討論，既然都花時間跟風寫文了，就多為讀者下一點功夫。
至於關於我可能讓你很意外的Point，身為一名職業寫作者，無論是在室內玩社群、外出跑步登山騎單車，不管眼睛盯的是螢幕還是風景，腦子裡就在運轉這裡面有什麼題材可以收、怎樣可以創作出有趣的內容、為什麼某個模式受歡迎、另外那種沒人理。
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挖掘雲端開放架構優勢！Amazon EKS高可用性叢集快速部署容器
我們想讓你知道的是
企業如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署，減輕人力負擔，提升專案服務運作效率？
所謂現代化智慧 IT，所有工程師最希望的境界，莫過於只要輕鬆點幾下設定，系統就會自動跑起來，管理者再也不用隨時待命在機台旁邊，從此工作悠哉又快樂！儘管這樣情境還沒到來，但隨著敏捷式開發的流行，除了 DevOps 人員，有越來越多開發者將 CI/CD 概念融入到工作流程當中，例如從 build code、執行 unit test、到部署應用程式。
上述種種反覆步驟自動化執行，也就能提昇服務品質、主動通知開發人員以減輕人力負擔，讓專案服務能持續運作。
其中，GitLab 是執行 CI/CD 常用的工具之一，也是開發者使用程式碼儲存庫的地方。為了讓 GitLab Runner 在雲端快速實踐 CI/CD，《AWS 開發者系列》透過影片分享，如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署。
以下節錄工作坊影音內容，幫助開發者快速理解如何運用 Amazon EKS 的高可用性且安全的叢集，將修補、部署節點、更新等關鍵任務，全部做到自動化設定。同時影片也會示範 Amazon EKS 搭配 GitLab 如何展開自動部署，幫助工程團隊實踐 CI/CD 價值。
Amazon EKS 對容器管理輕鬆簡單、維運省時省力
容器化服務越來越興盛，當容器（Container）越來越多，在複雜的微服務（Microservice）系統環境之下，運維團隊的管理成本可能相對會增加不少，為了有效調度容器部署， 導入Kubernetes 無疑是近年企業熱門的話題之一。
建構 Kubernetes Cluster 流主要可區分兩大塊，一是安排容器調度的Control Plane、另一則是容器運行時需要用到的 Worker Node。
Control Plane 裡面涵蓋有儲存狀態的 ETCD、CoController manager 、Scheduler 的調度管理、甚至是操作時進行互動的 APIServer，若是自己創建 的 Kubernetes Cluster ，需要自己安裝這些元件，後續仍需要對 Control Plane 進行相關管理、維護、升級工作。為了減少上述 Components 的繁複維護，在透過 AWS EKS 代管的 Kubernete Control Plane 部可以獲得以下三大好處。
Amazon EKS 一鍵式部署，展現三大優勢
第一，Amazon EKS代管的 Control Plane實踐了跨AZ的高可用部署，使用者不需要擔心單一節點故障的風險。
第二，Amazon EKS 支持至少四個 Kubernetes版本，持續跟進每季 CNCF 的發佈，同時 EKS 也完全符合上游 CNCF 規範。
第三，部署 Amazon EKS 之後，可直接使用 AWS 平台上現成的服務工具，在安全性管理、網路設定方面，可以做到無縫整合。
最後 AWS 台灣解決方案架構師也提到，若想在容器環境進行 CI/CD 及應用程式的管理，可以進一步透過 IaC 整合部署 Amazon EKS 叢集，透過使用 Console、把 EKS 變成 Cloudformation 的模板、使用 AWS 所開發出來的 eksctl.io、或指令是採用 AWS CDK 可以讓開發者用自身熟悉的語言，在 AWS 平台整合 CI/CD 工具進行維運及部署 EKS。
了解 Amazon EKS 整合 GitLab ，獲得三面向價值
對開發者而言，想把 Amazon EKS 整合到 CI/CD 工具之一的 GitLab 平台上，可以看到那些實際的優勢？
在 DevOps 開發者示範工作坊當中，GitLab 資深解決方案架構師指出，GitLab 使用到 Kubernetes 技術，主要有三種搭配方法，包含 GitLab Server、GitLab Runner、以及創建 Deployment Environment。
本次示範教學會主要聚焦在 GitLab Runner 如何採取 Auto-scaled 方式進行 Build、Test、Package Apps；以及在 Deployment Environment 運用 Kubernetes 技術，做到 Auto Deploy、Review App。
正因為 Amazon EKS 能夠在 DevOps 過程提供所需要的彈性計算資源，幫助開發者在 GitLab 平台上面獲得以下三個層次的優勢：
- 在 GitLab 內建的部署工作流程當中，自動生成整套 CI/CD 最佳實踐腳本。
- Review App 過程，從 Merge Request 中可直接訪問應用程式 /App 的 UI 介面，並且根據 Git branch 名稱、專案名稱，自動生成 Review App 的 URL，以及在 Merge 前的最後防線進行 Approval 檢查。
- 加速 CI/CD 流水線，GitLab Runner 運行時候還可藉由 Amazon EKS Cluster 進行 Auto-scaled 的支援。
Amazon EKS 整合 GitLab ，需要兩大流程
影片最後，GitLab 資深解決方案架構師示範如何把 Amazon EKS 整合至 GitLab 執行 Auto Deploy，主要可分為兩大區塊流程，第一部分聚焦在 Amazon EKS cluster 的設置，第二部分則執行 Auto Deploy 設置。
第一塊可拆分為四個階段，首先教學怎麼創建 EC2 節點的 EKS cluster，第二階段示範把 EKS Cluster 連接到開發者的 GitLab Instance、Group 或 Project，下一步則使用 Cluster Management Project Template 創建一個 Cluster Management Project，以及最後一階段透過 Cluster Management Project 自帶的 Helm Chart，安裝在 Cluster 所需要的內建 App。
第二塊執行 Auto Deploy 設置，針對需要部署的 App 創建一個 GitLab Project，接著再把 gitlab-ci.yml 添加到 Project，並從 Web IDE 選擇及導入 Auto Deploy 的 CI 模版，讓 GitLab 自動生成最佳實踐的整套流水線。
幫助開發者更了解 Amazon EKS 整合 GitLab 的 QA 系列
Q：使用 Amazon EKS 之後，如何更有效率或優化資源去配置 Worker Node 的機器數量，以及如何有效空管開發維運的成本？
A：Kubernetes 除了本身有 HPA（Horizontal Pod Autoscaling）可根據使用程度自動調整資源流量，另外也能延伸使用 AWS Auto Scaling 方案，針對可擴展資源去設定自動擴展管理。另外在成本管控，雖然 Amazon EKS 會收取額外管理費用，但可透過 AWS 平台的 Calculato r計算每個 EKS 的價格，你會發現自動化部署及管理的費用，相對工程師人力的成本更加便宜。
Q：越來越多客戶考慮把現有 Application 變成容器部署，大多是爲了加快部署的效率，那麼變成容器模式之後，對 CI/CD 的工作流程有什麽影響嗎？
A：運用容器技術最直接的效果，可以讓應用程式的環境更一致化，例如 testing 環節、stage production，讓容器避開一些差異問題。至於 CD 部分要 delivery 一些 usage 不太一樣的時候，容器會幫忙做配置，所以 CI/CD 對容器的效益是相輔相成的。
Q： 客戶在開發流程漸漸會把 Infrastructure 變成代碼或文檔，是不是可以把程式碼跟現有的應用程式的 CI/CD 流水線整合在一起，達到一套完整的 CI/CD 部署流程？
A：觀察目前市場作法，主要分成兩個階段去做整體部署。如果規模比較小的團隊，會把 Infrastructure 代碼跟 App 代碼分開，在管理上會比較靈活；如果企業規模比較大，會有另外一個 Infrastructure 團隊來控制部署事情，這種情况之下，APP 的項目會生成一個 APP package，主要做到 delivery 這個階段爲止。而 Infrastructure 的項目會指定把需要版本的文檔，部署到他們的 Kubernetes Cluster。