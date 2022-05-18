「飛機照著駕駛艙的指令做出行動」，《華爾街日報》：東方航空客機失事可能是「蓄意墜機」

中國東方航空MU5735客機在今年3月21日於廣西 梧州市上空失聯並墜毀， 機上132人全數罹難，事故原因仍在調查中。不過 《華爾街日報》週二（17日）引述知情人士，根據飛行數據顯示，駕駛艙內有人蓄意讓這架客機失事，《美國廣播公司》和《路透社》稍後也做出了類似的報導。

《華爾街日報》引述一位熟悉美國官員對此事件初步評估的人士，說這架 波音737-800在高空巡航時，突然接近垂直下降，以極快的速度墜入山中。知情人士表示，根據墜機事故中一個修復的黑盒子數據， 有人向客機的控制系統輸入指令，使它進入了致命的俯衝狀態。

「 這架飛機照著駕駛艙內某人的指令做出行動」， 知情人士表示。

知情人士還指出，領導調查的中國當局迄今尚未發現這架出事客機存在任何機械或飛行的控制問題。此機型是波音單通道的主力機型，也是目前全世界使用最多的波音客機一，在商業飛行中的 中擁有最佳的安全記錄。波音公司和 航空安全監管機構也沒有針對此墜機事故制定任何服務公告或安全指令，包括提醒航空公司和機師注意機組人員在事故中遇到的問題，或提醒修正有關客機的細節。

知情人士說，目前為止在調查中所收集到的訊息， 已使參與調查的美國官員將注意力轉向一名機師的行為；但也有可能是飛機上其他人闖入駕駛艙、蓄意造成墜機事故。

《美國廣播公司》採訪美國官員也證實，造成132人死亡的中國東方航空公司飛機失事被認為是蓄意行為所致。官員指出， 飛機的襟翼沒有接合，起落架也沒有放下。 他們認為飛機幾乎垂直下降，而這需要有意識的執行。

《路透社》也引述一名西方官員說法，初步調查沒有發現任何機械故障的跡象，接下來的調查重點將是機組人員的行爲。

This is deeply disturbing. A preliminary assessment of flight data in­di­cates some­one in the cock­pit in­ten­tion­ally crashed a China East­ern jet ear­lier this year. https://t.co/5Uu2d10geQ — Paul Page (@PaulPage) May 17, 2022

東方航空：駕駛艙遭入侵說法不可信

中國東方航空在給《華爾街日報》的一份聲明中表示，目前還沒有證據可以確定事故中涉及的飛機是否存在任何問題，指 任何非官方的猜測都可能干擾事故調查， 並重申 了其高層3月份的聲明，即機師們的健康和家庭狀況良好，並指他們的財務狀況也良好。

當被問及駕駛艙可能被入侵時，東航表示這種情況並不可信，並 引述3月25日記者會上，中國當局表示墜機前客機沒有發送緊急訊號。東航指出，「任何非正式的猜測都可能干擾事故調查，影響全球航空運輸業的實質進步。」中國民航局則未回覆《華爾街日報》的詢問。

波音股價上漲

《彭博社》報導，波音股價在今日在紐約上漲了6.2%。如果調查結果如《華爾街日報》所稱，主要責任將不再飛機製造商身上。

波音在2018年10月在印尼以北海域，2019年3月在 衣索比亞發生了兩起致命的飛機失事，原因涉及 飛行控制系統問題，導致 波音737MAX機型在包括中國在內多國被禁（東方航空失事的機型不是波音737MAX）。

中國當局並未告知美國官員何時可能公佈官方調查結果，但此類調查可能至少需要一年時間才能結案。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元