「飛機照著駕駛艙的指令做出行動」，《華爾街日報》：東方航空客機失事可能是「蓄意墜機」
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知情人士說，目前為止在調查中所收集到的訊息，已使參與調查的美國官員將注意力轉向一名機師的行為；但也有可能是飛機上其他人闖入駕駛艙、蓄意造成墜機事故。
中國東方航空MU5735客機在今年3月21日於廣西梧州市上空失聯並墜毀，機上132人全數罹難，事故原因仍在調查中。不過《華爾街日報》週二（17日）引述知情人士，根據飛行數據顯示，駕駛艙內有人蓄意讓這架客機失事，《美國廣播公司》和《路透社》稍後也做出了類似的報導。
《華爾街日報》引述一位熟悉美國官員對此事件初步評估的人士，說這架波音737-800在高空巡航時，突然接近垂直下降，以極快的速度墜入山中。知情人士表示，根據墜機事故中一個修復的黑盒子數據，有人向客機的控制系統輸入指令，使它進入了致命的俯衝狀態。
「這架飛機照著駕駛艙內某人的指令做出行動」，知情人士表示。
知情人士還指出，領導調查的中國當局迄今尚未發現這架出事客機存在任何機械或飛行的控制問題。此機型是波音單通道的主力機型，也是目前全世界使用最多的波音客機一，在商業飛行中的中擁有最佳的安全記錄。波音公司和航空安全監管機構也沒有針對此墜機事故制定任何服務公告或安全指令，包括提醒航空公司和機師注意機組人員在事故中遇到的問題，或提醒修正有關客機的細節。
知情人士說，目前為止在調查中所收集到的訊息，已使參與調查的美國官員將注意力轉向一名機師的行為；但也有可能是飛機上其他人闖入駕駛艙、蓄意造成墜機事故。
《美國廣播公司》採訪美國官員也證實，造成132人死亡的中國東方航空公司飛機失事被認為是蓄意行為所致。官員指出，飛機的襟翼沒有接合，起落架也沒有放下。他們認為飛機幾乎垂直下降，而這需要有意識的執行。
《路透社》也引述一名西方官員說法，初步調查沒有發現任何機械故障的跡象，接下來的調查重點將是機組人員的行爲。
東方航空：駕駛艙遭入侵說法不可信
中國東方航空在給《華爾街日報》的一份聲明中表示，目前還沒有證據可以確定事故中涉及的飛機是否存在任何問題，指任何非官方的猜測都可能干擾事故調查，並重申了其高層3月份的聲明，即機師們的健康和家庭狀況良好，並指他們的財務狀況也良好。
當被問及駕駛艙可能被入侵時，東航表示這種情況並不可信，並引述3月25日記者會上，中國當局表示墜機前客機沒有發送緊急訊號。東航指出，「任何非正式的猜測都可能干擾事故調查，影響全球航空運輸業的實質進步。」中國民航局則未回覆《華爾街日報》的詢問。
波音股價上漲
《彭博社》報導，波音股價在今日在紐約上漲了6.2%。如果調查結果如《華爾街日報》所稱，主要責任將不再飛機製造商身上。
波音在2018年10月在印尼以北海域，2019年3月在衣索比亞發生了兩起致命的飛機失事，原因涉及飛行控制系統問題，導致波音737MAX機型在包括中國在內多國被禁（東方航空失事的機型不是波音737MAX）。
中國當局並未告知美國官員何時可能公佈官方調查結果，但此類調查可能至少需要一年時間才能結案。
新聞來源
- China Eastern Black Box Points to Intentional Nosedive（The Wall Street Journal）
- Chinese plane crash that killed 132 caused by intentional act: US officials（abc news）
- Flight data from China Eastern jet points to intentional nosedive -WSJ（Reuters）
- China Eastern Plane Crash Data Suggest Intentional Dive, WSJ Says（Bloomberg）
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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俄烏戰火後的危機！台灣天然氣10%缺口 中油準備好應戰了嗎？
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天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
氣候快速變遷、全球暖化劇烈，聯合國氣候變化綱要公約《巴黎氣候協議》主張各國政府應減少碳排、調整能源配比，以逐步朝向100%再生能源發電的綠色未來。天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
經濟部統計台灣天然氣進口比例，分別是澳洲約32％、卡達約25%、俄羅斯約10%。適逢今（2022）年3月中油與俄簽約供氣合約期滿，也因俄國總統普丁宣布「不友善國家」須以盧布購買天然氣，中油表示將不會與俄羅斯續約，現貨氣將採機動性購買，由不特定國家作為供應替代方案；然而，不指定氣源又想隨時找到符合的供貨量、熱值與船期安排來購買，供氣真能唾手可得、穩定無虞？外界都在熱切關注。
綜觀國際天然氣進出口趨勢，澳洲東部新興煤層天然氣（Coal Seam Gas，簡稱CSG）出口量持續成長，70％輸出至日本、韓國、中國等亞洲多國市場，使澳洲仍坐擁世界最大液化天然氣供應國寶座。傳統天然氣是由不透水岩石覆蓋的多孔砂岩地層中取得，氣體透過浮力經氣井移動至地面，無需抽取，但隨蘊藏量下降，需要由非傳統天然氣來補足。過去CSG熱值低，且技術未臻純熟、用水量高、恐有污染風險而無法量產；如今技術革新，能夠利用壓力變化來取得吸附於煤質基中的天然氣，同時用水量少，不致消耗澳洲珍貴的水資源，且鑽井成本比傳統多孔砂岩層天然氣低廉許多。
為供應出口所需，澳洲東岸的傳統天然氣儲量面臨枯竭窘境，未來5-7年須倚靠昆士蘭州內超過85%的大型CSG庫存，來支持生產量能，轉換為液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡稱LNG）滿足外銷需與其國內市場需求。澳洲政府也正擴大天然氣運輸管道佈建與效能，將北部與東部市場連接，並開發更多氣田，強化天然氣現貨供應力。我國雖然與澳洲簽約購置天然氣，但大多與西澳地區供應商交易，未與東澳產業締結合作關係，少了對新興氣源的探索，十分可惜。
對於俄羅斯「斷氣」解方，亦有增加卡達進口之呼聲，但中東區域局勢不定，恐對氣源供應造成嚴重影響。美國於1984年將伊朗列為恐怖主義國家，而沙烏地阿拉伯等中東鄰近國家也因伊斯蘭教派立場分歧，與伊朗對立，其友好國卡達也遭受波及，與多國失去外交關係，被施以經濟與交通封鎖，天然氣出口風險極高。已有烏俄戰爭作為前車之鑑，中東長久以來政局動盪，只怕危機一觸即發，造成台灣氣源將出現更大的缺口。
當亞洲國家紛紛採買東澳LNG，台灣進口澳洲LNG卻僅限於西部、尋找隨機氣源現貨氣供發電使用，不僅錯過購置先機，更難保充足貨源。東澳天然氣在國際間炙手可熱，但中油是否已準備與東澳廠商發展堅實合作關係、入手穩定氣源未雨綢繆、深化與澳洲經貿交流？除了深思熟慮，也須儘速展開東澳天然氣採買計畫，才可確保燃氣供電原料充沛、穩健能源轉型進程。