俄羅斯東正教牧首支持出兵烏克蘭，引發教會分裂危機，教宗方濟各：不要淪為普亭的「輔祭男童」

文：張瑞邦（Tucker Chang）

東正教（Orthodox Christianity）擁有全球2.6億信徒，為全世界最具規模的基督教宗派之一，其教徒人數僅次於天主教及基督新教，且信徒多數集中在俄羅斯及前蘇聯加盟國，更是俄羅斯及烏克蘭的主要信仰。

然而自俄羅斯入侵烏克蘭後，東正教會已成為莫斯科及基輔當局之間緊張關係的來源之一，俄羅斯東正教會與包含烏克蘭在內的全球多數東正教領袖，其雙邊衝突態勢亦日趨嚴重。

尤其在俄羅斯東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）表態支持莫斯科當局出兵烏克蘭後，更加劇東正教內部的分裂。

據《德國之聲》（DW）描述，基里爾及部分俄羅斯東正教高層為俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，港譯「普京」）的核心支持者。基里爾曾將普亭對俄羅斯的統治描述為「上帝的奇蹟」，並將反對俄羅斯軍事行動的烏克蘭群眾稱為「邪惡勢力」，其甚至呼籲東正教的追隨者，應該共同對抗反對克里姆林宮的內、外敵人。

基里爾的說辭隨即引起了天主教教宗方濟各（Pope Francis）的譴責，《法國24電視台》（France 24）便轉述了教宗方濟各針對基里爾的言論表示：「做為宗教領袖，不得使用政治話語，而是應使用耶穌基督的語言」，且提醒基里爾不要淪為普亭的「輔祭男童」（Altar boy）。教宗方濟也呼籲基里爾：「應共同成為烏克蘭的和平使者，結束戰爭、為烏克蘭人民迎來新的曙光。」

國家還是教會？處境為難的烏克蘭教士

根據《路透社》報導，烏克蘭當前約有3000萬東正教信徒，分別屬於「莫斯科宗主教聖統的烏克蘭正教會」（Ukrainian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate）以及享有自主權、自立於2019年的「烏克蘭正教會」（OCU）。

然而在基里爾表達支持入侵烏克蘭的立場後，越來越多烏克蘭東正教徒及服務於教會的教士感到不知所措，尤其隸屬於莫斯科宗主教聖統的烏克蘭正教會更為如此。

《印度新德里電視台》（NDTV）便轉述服務於烏克蘭城鎮科澤列齊（Kozelets）東正教會的教士特瑞希欽科（Mykhaylo Tereshchenko）之說法指出，其身為莫斯科宗主教區的烏克蘭東正教神職人員，理當效忠當前的直屬統轄者基里爾；然而做為一名烏克蘭愛國者，特瑞希欽科亦對莫斯科當局的入侵、以及基里爾的說法感到震驚。

「這場戰爭帶來的只有悲傷、毀滅和生命的消逝！這附近的村莊在戰爭的摧殘下，已經有許多人民死亡、房舍也都遭到損毀，這樣的痛苦不斷的在折磨我們。」其在接受《法新社》（AFP）訪談時如此說道。

特瑞希欽科也表示，基里爾對俄羅斯入侵烏克蘭的支持，實際上已激怒了眾多烏克蘭信眾。

「牧首支持普亭的言行讓我們感到不可置信，烏克蘭人、俄羅斯人，甚至是白羅斯人，我們都屬於斯拉夫民族（Slavic），結果現在牧首竟然祝福俄羅斯去屠殺同屬斯拉夫民族的我們？」特瑞希欽科這般批評。

《法新社》相信，在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，以及牧首基里爾一連串支持普亭的言論，俄羅斯東正教會恐將喪失更多的烏克蘭教士及教區。

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為什麼基里爾支持入侵烏克蘭？

《華盛頓郵報》（The Washington Post）認為，對於基里爾自身的政治態度而言，烏克蘭是俄羅斯「不可分割的一部分」，莫斯科是整個俄羅斯的政治中心，基輔則是其精神中心，也因此，基里爾不斷鞏固其做為克里姆林宮堅定盟友的宗教角色，幫助普亭以信仰之名，掩蓋其政治及軍事野心。

美國權威雜誌《外交政策》（Foreign Policy）亦提出相似的看法，其認為基里爾對普亭的支持，與其說是一種教會的意識形態，不如說是一種國家意識形態。

《外交政策》也分析，基里爾支持發動戰爭的原因亦可能與自身的「同性戀恐懼」（Homophobia）有關，基里爾過往便曾反對女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者與跨性別者（LGBT），並砲轟同性婚姻不能稱作「婚姻」，充其量頂多算是「同居」，且同性同居對其而言是一種罪過。

然而基里爾卻將這樣的想法延伸至戰爭中，《外交政策》引述基里爾過往的說法表示，西方世界近年來一直在「鎮壓和消滅頓巴斯（Donbas）人民」。

「在頓巴斯，群眾存在著『拒絕』的態度，他們拒絕接受那些自以為享有世界權力的國家所灌輸的價值觀。」基里爾於今（2002）年3月上旬在一份佈道文中如此寫道。

基里爾也補充解釋，頓巴斯人民因為拒絕了那些同性戀者自豪的同志遊行，才會遭到西方世界的無情打壓。

希臘正教美國總教區教士（The Greek Orthodox Archdiocese of America）赫里薩維斯（John Chryssavgis）對此則於《莫斯科時報》（The Moscow Times）撰文諷刺基里爾：「對於基里爾來說，俄羅斯永遠都是受害者，其他人包括西方世界、烏克蘭、梵蒂岡、美國、聯合國、北大西洋公約組織，甚至是同志族群，都應該受到指責。」

其他教區的看法為何？

東正教自主教會之一的「君士坦丁堡普世牧首區」（Ecumenical Patriarchate of Constantinople），其最高領袖、同時被視為東正教信徒精神象徵的君士坦丁堡普世牧首巴爾多祿茂一世（Ecumenical Patriarch Bartholomew I），便不斷譴責莫斯科當局、基里爾及其領導的俄羅斯東正教。