南加州教會槍擊案凶嫌周文偉曾在台任教多所大學，中國和平統一促進會撇清關係
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拉斯維加斯中國和平統一促進會會長顧雅文昨天撇清和周文偉的關係，「很不齒一些陰暗勢力，企圖利用這個案件『一石三鳥』，打擊深藍、打擊統派和破壞促進兩岸和平統一團體聲譽。」
南加州教會槍案凶嫌將依謀殺罪起訴，可能面臨死刑
（中央社）美國加州橘郡（Orange County）檢察官史必哲昨（17）日表示，南加州台裔教會槍擊案凶嫌周文偉昨天將遭檢方以謀殺等罪名起訴，並可能面臨死刑。
68歲的周文偉15日下午來到位於加州拉古納伍茲（Laguna Woods）的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）行凶，當時台僑聚集的「爾灣台灣基督長老教會」在這裡租借場地舉行活動。槍擊案共造成52歲台裔醫師鄭達志身亡及5人受傷。
《路透社》報導，史必哲（Todd Spitzer）告訴美國《有線電視新聞網》（CNN），凶嫌將面臨5項殺人未遂罪名、4項非法持有爆裂物罪名和1項持槍謀殺罪名。
史必哲還說，這名槍手攜帶一些類似汽油彈的爆裂物、15個裝滿9毫米子彈的彈匣以及2支半自動武器，前往行凶地點。
史必哲表示：「犯嫌準備要殺死那座教堂裡的每個人。」「我相信他是要殺死所有人，然後把教堂炸了。」
犯案動機涉政治仇恨，中國和平統一促進會撇清關係
（中央社）美國南加州教會槍擊案凶嫌周文偉被指「出於政治動機的仇恨犯罪」，拉斯維加斯中國和平統一促進會會長顧雅文昨天撇清和周文偉的關係，表示2019年下半年周就不是統促會的成員。
《中評社》昨天專訪顧雅文，她首先表示對此槍擊案感到震驚，並對罹難者和傷者表示慰問，對嫌疑人周文偉的違法行為表示強烈譴責。
顧雅文說，拉斯維加斯統促會2019年4月成立時，周文偉「不請自到」。他當時表示要給台灣的候選人捐款，「因為周文偉是前台灣南科大教授，《調酒聖經》一書的作者，而我們歡迎任何支持中國和平統一的人、當然也包括周文偉參加我們活動，所以我們就給了他發言的機會」。
記者在中國大陸售書網站上查詢，周文偉著有《國際調酒學》一書，2007年由蘇州大學出版社出版。至於周文偉是否曾在台灣的大學任教，目前校方並未證實。
報導引述顧雅文說法，她和周文偉談過2次話，覺得他思想太偏激，就和他保持距離。在2019年下半年後，周文偉沒有再參加拉斯維加斯統促會的任何活動，「那時起周文偉就不是我們統促會的成員了」。
顧雅文還說，周文偉台語很流利，「平時與藍綠都有接觸的」。她透露一些與周文偉有關的訊息，像是其妻子去（2021）年在台灣因為癌症過世了，以及他曾被租客打得「頭破血流」。
顧雅文的談話並未說明，周文偉是否如部分媒體報導，曾經是拉斯維加斯中國和平統一促進會的理事。
報導宣稱，有人企圖利用周文偉是深藍人士、「韓粉」和曾經參加過拉斯維加斯中國和平統一促進會活動等「做文章」。顧雅文強調，「很不齒一些陰暗勢力，企圖利用這個案件『一石三鳥』，打擊深藍、打擊統派和破壞促進兩岸和平統一團體聲譽。」
美國加州橘郡（Orange County）「爾灣台灣基督長老教會」租借場地15日發生一起1死5傷槍殺案。經駐洛杉磯辦事處調查，凶嫌周文偉1953年在台灣出生，今年68歲。
橘郡警長巴恩斯（Donald Barnes）16日在記者會上表示，此槍擊案疑是「出於政治動機的仇恨事件」，並提到周嫌「對中國和台灣之間的政治緊張局勢不滿」。巴恩斯說，從槍手車內發現的字條，顯示周嫌不認同「台灣是獨立於中國的國家」。
他被控1項謀殺罪和5項殺人未遂罪，設定保釋金為100萬美元（約合新台幣2980萬元）。
曾任教輔大、中華科技大學、屏科大，「部分教師有聽過周文偉，但都不熟悉」
（中央社）國立屏東科技大學昨天說，南加州台裔教會槍擊案凶嫌周文偉，曾任屏科大前身屏東技術學院生活應用科學系講師，但因病假未復職，校方之後依曠職為由不續聘。
另外，網傳周文偉曾任教輔仁大學。輔大表示，經查周文偉有調酒師執照等專業相關實務經驗，曾於80到81學年度在生活應用科學系擔任業界講師1年。由於距今已30年，且當時相關人員多已退休，因此校方不清楚當時任教的情況。
中華科技大學主任秘書傅彥凱告訴《中央社》記者，根據人事室資料顯示，周文偉曾於2004至2006年在校任教調酒相關課程，以專業技術人員聘為助理教授。由於任教時間不算太長，曾共事過的老師幾乎都已退休，校內部分教師雖有聽過周文偉，但都不熟悉。
屏科大告訴《中央社》記者，經查校內教師人事資料，周文偉1994年8月1日應聘時為屏東技術學院的生活應用科學系講師，因病假未復職，1995年8月1日校方依曠職為由不續聘。
一名屏科大教師說，周文偉在校任職已是快30年前的事，現在校內老師沒與周文偉共事過，不了解周文偉為人。
南加州橘郡15日發生一起涉及台裔教會的槍擊血案，周文偉在槍殺案中造成1人當場死亡、4人受傷；網傳周文偉也曾執教於南台科技大學前身南台工商專科學校，但南台科大人員說，年代久遠，過去人事資料都是紙本，保存不易，目前仍在進一步比對，還無法確認身分，校內幾乎沒人對周文偉有印象。
至於周文偉是否畢業自台中市立台中第一高級中等學校，中一中表示，畢業紀念冊等為個人資料保護範圍，對這事件沒任何評論。
新聞來源
- 南加州教會槍擊案凶嫌周文偉曾任教台灣多所大學 因病曠職遭不續聘（中央社）
- 南加州教會槍案 檢方：周文偉將依謀殺罪起訴 可能面臨死刑（中央社）
- 南加州教會槍案涉政治仇恨 中國和平統一促進會撇清關係（中央社）
延伸閱讀
- 南加州教會槍殺案：駐洛杉磯辦事處查證凶嫌周文偉為台灣移民，台裔醫師鄭達志英勇挺身擋彈亡
- 南加州教會槍擊案挺身阻槍手擋彈犧牲，鄭達志醫師視病猶親備受推崇
- 南加州台灣教會槍擊案初步調查：兇手因不滿兩岸關係、仇恨台灣人犯案
- 南加州台灣教會槍擊事件1死5傷，槍手68歲亞洲男子遭信眾制服後被捕，行兇動機不明
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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挖掘雲端開放架構優勢！Amazon EKS高可用性叢集快速部署容器
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企業如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署，減輕人力負擔，提升專案服務運作效率？
所謂現代化智慧 IT，所有工程師最希望的境界，莫過於只要輕鬆點幾下設定，系統就會自動跑起來，管理者再也不用隨時待命在機台旁邊，從此工作悠哉又快樂！儘管這樣情境還沒到來，但隨著敏捷式開發的流行，除了 DevOps 人員，有越來越多開發者將 CI/CD 概念融入到工作流程當中，例如從 build code、執行 unit test、到部署應用程式。
上述種種反覆步驟自動化執行，也就能提昇服務品質、主動通知開發人員以減輕人力負擔，讓專案服務能持續運作。
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了解 Amazon EKS 整合 GitLab ，獲得三面向價值
對開發者而言，想把 Amazon EKS 整合到 CI/CD 工具之一的 GitLab 平台上，可以看到那些實際的優勢？
在 DevOps 開發者示範工作坊當中，GitLab 資深解決方案架構師指出，GitLab 使用到 Kubernetes 技術，主要有三種搭配方法，包含 GitLab Server、GitLab Runner、以及創建 Deployment Environment。
本次示範教學會主要聚焦在 GitLab Runner 如何採取 Auto-scaled 方式進行 Build、Test、Package Apps；以及在 Deployment Environment 運用 Kubernetes 技術，做到 Auto Deploy、Review App。
正因為 Amazon EKS 能夠在 DevOps 過程提供所需要的彈性計算資源，幫助開發者在 GitLab 平台上面獲得以下三個層次的優勢：
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Amazon EKS 整合 GitLab ，需要兩大流程
影片最後，GitLab 資深解決方案架構師示範如何把 Amazon EKS 整合至 GitLab 執行 Auto Deploy，主要可分為兩大區塊流程，第一部分聚焦在 Amazon EKS cluster 的設置，第二部分則執行 Auto Deploy 設置。
第一塊可拆分為四個階段，首先教學怎麼創建 EC2 節點的 EKS cluster，第二階段示範把 EKS Cluster 連接到開發者的 GitLab Instance、Group 或 Project，下一步則使用 Cluster Management Project Template 創建一個 Cluster Management Project，以及最後一階段透過 Cluster Management Project 自帶的 Helm Chart，安裝在 Cluster 所需要的內建 App。
第二塊執行 Auto Deploy 設置，針對需要部署的 App 創建一個 GitLab Project，接著再把 gitlab-ci.yml 添加到 Project，並從 Web IDE 選擇及導入 Auto Deploy 的 CI 模版，讓 GitLab 自動生成最佳實踐的整套流水線。
幫助開發者更了解 Amazon EKS 整合 GitLab 的 QA 系列
Q：使用 Amazon EKS 之後，如何更有效率或優化資源去配置 Worker Node 的機器數量，以及如何有效空管開發維運的成本？
A：Kubernetes 除了本身有 HPA（Horizontal Pod Autoscaling）可根據使用程度自動調整資源流量，另外也能延伸使用 AWS Auto Scaling 方案，針對可擴展資源去設定自動擴展管理。另外在成本管控，雖然 Amazon EKS 會收取額外管理費用，但可透過 AWS 平台的 Calculato r計算每個 EKS 的價格，你會發現自動化部署及管理的費用，相對工程師人力的成本更加便宜。
Q：越來越多客戶考慮把現有 Application 變成容器部署，大多是爲了加快部署的效率，那麼變成容器模式之後，對 CI/CD 的工作流程有什麽影響嗎？
A：運用容器技術最直接的效果，可以讓應用程式的環境更一致化，例如 testing 環節、stage production，讓容器避開一些差異問題。至於 CD 部分要 delivery 一些 usage 不太一樣的時候，容器會幫忙做配置，所以 CI/CD 對容器的效益是相輔相成的。
Q： 客戶在開發流程漸漸會把 Infrastructure 變成代碼或文檔，是不是可以把程式碼跟現有的應用程式的 CI/CD 流水線整合在一起，達到一套完整的 CI/CD 部署流程？
A：觀察目前市場作法，主要分成兩個階段去做整體部署。如果規模比較小的團隊，會把 Infrastructure 代碼跟 App 代碼分開，在管理上會比較靈活；如果企業規模比較大，會有另外一個 Infrastructure 團隊來控制部署事情，這種情况之下，APP 的項目會生成一個 APP package，主要做到 delivery 這個階段爲止。而 Infrastructure 的項目會指定把需要版本的文檔，部署到他們的 Kubernetes Cluster。