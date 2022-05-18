南加州教會槍擊案：省籍情結、統獨認同的氣泡爆了，長老教會作為台灣本土派的象徵，成為統派箭靶

2022年5月15日，位於美國加州橘郡（Orange County）城鎮Laguna Woods的日內瓦長老教會（Geneva Presbyterian Church），發生槍擊案，造成1死5傷的事件。

5月16日，橘郡警長Darn Barnes與檢察長Tod Spitzer召開記者會，指出這是一起預謀的連續槍擊案。兇手，是來自內華達州拉斯維加斯的68歲周文偉（David Wenwei Chou），他進入教堂後，鎖上大門，以兩把手槍攻擊群眾。

因死者52歲台裔醫師鄭達志（John Cheng）挺身制止，使得傷亡不致擴大，然而鄭達志也身中三槍而死。當時教堂內大多數是台灣人。傷者包括4名亞裔男性，年齡分別是66、75、82和92歲，以及一名86歲亞裔女性。

警長Darn Barnes表示，槍擊案疑是「出於政治動機的仇恨事件」，從槍手車內發現的字條，顯示周嫌不認同「台灣是獨立於中國的國家」。周文偉是反獨促統團體「美國拉斯維加斯中國和平統一促進會」的理事。

隨著近日媒體調查，周文偉的個資也對外披露。他是外省第二代，常參予賭城各種華人活動，曾經教過調酒，喜歡被稱為周教授，個性偏激。他同時是台中一中畢業校友，移民美國後靠收租維生，但卻在2012年收租時遭到房客攻擊，頭部、身體嚴重受傷，自此性格丕變。

後來周文偉將公寓賣掉，2021年夏天還曾在住處開槍，雖然無人傷亡，但周文偉因此被趕走。另一說法是周文偉的妻子將公寓賣掉，使他變成無家可歸的遊民。過去幾個月他的精神狀況越來越不穩定，妻子及孩子則住在台灣。

對於南加州教會槍擊案，意義甚明。就是美國官方的判斷，這是一起「出於政治動機的仇恨事件」。這個判斷相當中立客觀，但這起案件中所謂的「仇恨」，也正涉及台灣內部「政治認同」的敏感神經。