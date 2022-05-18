南加州教會槍擊案：省籍情結、統獨認同的氣泡爆了，長老教會作為台灣本土派的象徵，成為統派箭靶
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發生在美國南加州的台灣長老教會攻擊事件，政府與各家媒體大多對於事件描述相對保守含蓄，對這背後牽扯到的省籍問題也大略不談。但作者認為，若要真正解決台灣內部的族群問題，應該要先將轉型正義落實，「在民主化且和平的現在，其實可以乾脆把水攪一攪，讓該出現的氣泡「以不殺人」的方式都冒出來，有的小氣泡也許攪一攪就榮進水裡，該冒的也就讓它冒出來。」
2022年5月15日，位於美國加州橘郡（Orange County）城鎮Laguna Woods的日內瓦長老教會（Geneva Presbyterian Church），發生槍擊案，造成1死5傷的事件。
5月16日，橘郡警長Darn Barnes與檢察長Tod Spitzer召開記者會，指出這是一起預謀的連續槍擊案。兇手，是來自內華達州拉斯維加斯的68歲周文偉（David Wenwei Chou），他進入教堂後，鎖上大門，以兩把手槍攻擊群眾。
因死者52歲台裔醫師鄭達志（John Cheng）挺身制止，使得傷亡不致擴大，然而鄭達志也身中三槍而死。當時教堂內大多數是台灣人。傷者包括4名亞裔男性，年齡分別是66、75、82和92歲，以及一名86歲亞裔女性。
警長Darn Barnes表示，槍擊案疑是「出於政治動機的仇恨事件」，從槍手車內發現的字條，顯示周嫌不認同「台灣是獨立於中國的國家」。周文偉是反獨促統團體「美國拉斯維加斯中國和平統一促進會」的理事。
隨著近日媒體調查，周文偉的個資也對外披露。他是外省第二代，常參予賭城各種華人活動，曾經教過調酒，喜歡被稱為周教授，個性偏激。他同時是台中一中畢業校友，移民美國後靠收租維生，但卻在2012年收租時遭到房客攻擊，頭部、身體嚴重受傷，自此性格丕變。
後來周文偉將公寓賣掉，2021年夏天還曾在住處開槍，雖然無人傷亡，但周文偉因此被趕走。另一說法是周文偉的妻子將公寓賣掉，使他變成無家可歸的遊民。過去幾個月他的精神狀況越來越不穩定，妻子及孩子則住在台灣。
對於南加州教會槍擊案，意義甚明。就是美國官方的判斷，這是一起「出於政治動機的仇恨事件」。這個判斷相當中立客觀，但這起案件中所謂的「仇恨」，也正涉及台灣內部「政治認同」的敏感神經。
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2022網路使用調查：台灣家用連網裝置需求增，宅家防疫Wi-Fi滿屋專案逗相挺
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根據關鍵議題研究中心的調查報告，台灣多數家庭仍為寬頻上網所苦，不僅費用過高，所獲得的上網速率、品質也不理想，無線網路的建置更是許多人的痛處。台灣大寬頻推出完整解決方案，不僅讓你宅家防疫擁有1G高速網路和影音娛樂，最新Wi-Fi 6+Mesh無線網路也幫你裝到好。
戴口罩、勤洗手，維持個人良好衛生習慣，已是全球新冠肺炎疫情肆虐下的日常。後疫情時代，許多人享有在家上班的權利，隨之也更依賴隨選視訊、線上會議、遠距教學，加上眾多線上遊戲、串流影音服務陸續登台，對家用網路是個不小的傳輸負擔。
由於行動網路（如4G、5G）的特性，頻寬是由該基地台與所有連線的手機共同分享，因此回到家中後，大多數人會切換到有線寬頻網路或是無線Wi-Fi，但隨著對網路的依賴加深、連線裝置越來越多，該如何建置穩定且高速的無線上網環境，可就不是人人都會的技能。就讓我們透過TNLR關鍵議題研究中心的網路調查，了解現代民眾對於上網的需求究竟有多高？
第三方市調顯示：民眾上網需求提高，快又穩定的家用網路為唯一首選
根據關鍵議題中心最新的調查，年齡20歲至45歲的台灣民眾並以上網人口比例加權，每日平均上網時間達5.1小時，能夠得知現代人對於網路使用已有相當高的依賴性；約六成的民眾集中於每日2小時至6小時之間，另有超過兩成的比例，每日上網時間高達8小時以上，可說是吃飯、工作、娛樂幾乎都離不開網路。
由於電信業者過去的499之亂，以及部分業者推出低速率吃到飽的資費方案，在調查當中也顯示出將近七成的民眾，選擇使用行動網路（如4G、5G）作為主要的上網方式，家用網路（含Wi-Fi）則是接近四成。不過有趣的是，使用家用網路時，約有八成五的比例享受影音娛樂、將近六成則是用來玩遊戲，顯見多數民眾也知曉行動網路的極限，尖峰時段的頻寬和延遲表現不佳，轉而使用比較穩定的家用網路，也讓電視、電腦、手機等多種設備能夠同時上網。
不過即便是家用網路，各家業者的競爭也是不遑多讓；其中讓消費者最感不悅的，當屬超過六成比例的網路品質問題，接著是多裝置上網後的速度變慢，以及家中空間造成的Wi-Fi收訊不良……等問題。因此除了對外頻寬速度、穩定度之外，消費者同樣也在意家中Wi-Fi無線網路的速度與訊號覆蓋率，需要業者提供完整的解決方案。
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