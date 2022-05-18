2022/05/18,
美加

南加州教會槍擊案挺身阻槍手擋彈犧牲，鄭達志醫師視病猶親備受推崇

南加州教會槍擊案挺身阻槍手擋彈犧牲，鄭達志醫師視病猶親備受推崇
Photo Credit: AP / 達志影像

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鄭達志說，醫師與病患是非常特別的一對一關係，醫師幫助病患迎接人生的轉變，確保病患在正確時機，往正確方向前進。他的病人有時會在問診結束時跟他說，「你知道嗎？鄭醫師，你是第一個真正聽我說話的醫師」。

（中央社）在美國南加州台裔教會槍擊案中，挺身阻擋槍手而身亡的52歲台裔醫師鄭達志（John Cheng）受父親影響成為醫師，視病猶親的親切態度以及豐富醫學知識，備受病患推崇。

鄭達志出生台灣，一歲時隨父母移民美國，他的父親也是醫師，約3個月前剛過世。家人還在走出親人離世的傷痛，鄭達志15日特別陪同母親到教會聚會，卻遇此劫難。

鄭達志是南岸醫療集團（South Coast Medical Group）成員，替加州亞里索維耶荷（Aliso Viejo）及周邊地區病患服務，獲得美國家庭醫學委員會（ABFM）認證，且是運動醫學專科醫師。

鄭達志10年前在南岸醫療集團一篇訪問中表示，每一名前來求診的病患都受到同樣關懷，醫師能讓他們了解如何照顧自己，讓病患的生活變得更好，而他認為，「照顧好每一位病患，他們就有能力照顧好他們的家人，從而創造出更多正向家庭氛圍，進而讓社會更好」。

鄭達志說，醫師與病患是非常特別的一對一關係，醫師幫助病患迎接人生的轉變，確保病患在正確時機，往正確方向前進。他的病人有時會在問診結束時跟他說，「你知道嗎？鄭醫師，你是第一個真正聽我說話的醫師」。

  • 鄭達志醫師在專訪中提到他從醫的原因，並談到他身為運動醫學專科醫師如何幫助病患往正確方向前進。

鄭達志於德州一個熱情小鎮成長，由於從小看到父親對社區裡每一名病人的關懷，他在就讀德州理工大學醫學院（Texas Tech School of Medicine）前，就已經耳濡目染養成了這種親切行醫方式。

同樣的，他從童年開始對武術的熱愛，使他成為一位在營養和運動醫學方面知識淵博的備受尊敬家庭醫師。

鄭達志在德州取得學位後，到著名的加州大學洛杉磯分校（UCLA）以及凱薩醫療機構家庭與運動醫學部門，完成住院與研究醫師訓練，開業行醫後也不忘繼續研究與精進技術。

熱愛體育的鄭達志在武術方面頗有造詣，除了曾經擔任當地幾所高中的隊醫外，他也深受業餘和職業運動員的信賴。

報導稱，與鄭達志會面後，你馬上就能確信他重視長期關係。由於他能夠與來自不同背景的人建立良好關係，因此他與患者的關係常延續多年。

此外，鄭達志還因特別擅長於評估棘手病例而享有盛譽。「他就像一位經驗豐富的偵探，始終充滿活力迎接新挑戰，發揮創意為每個病患找到解決方法。」

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美國民眾16日在案發教堂外獻花悼念。挺身阻擋槍手的台裔醫師鄭達志是槍擊案沒造成更嚴重傷亡的關鍵原因。

新聞來源

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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《錢都》品牌轉型學：導入數位化工具 起手NUEIP企業管理

《錢都》品牌轉型學：導入數位化工具 起手NUEIP企業管理
photo credit:人易科技

我們想讓你知道的是

錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。

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NUEIP雲端人資包辦行政庶務，錢都店長安心放眼未來

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NUEIP療癒系出缺勤、排班與薪水管理，造福餐飲業者

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NUEIP的雲端人資系統排班介面清晰、操作簡易，且可計算計時人員的實際工作時數。

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photo credit:人易科技/錢都
錢都藉由手機APP打造會員生態圈、力拼餐飲品牌規模。

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