南加州教會槍擊案挺身阻槍手擋彈犧牲，鄭達志醫師視病猶親備受推崇
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鄭達志說，醫師與病患是非常特別的一對一關係，醫師幫助病患迎接人生的轉變，確保病患在正確時機，往正確方向前進。他的病人有時會在問診結束時跟他說，「你知道嗎？鄭醫師，你是第一個真正聽我說話的醫師」。
（中央社）在美國南加州台裔教會槍擊案中，挺身阻擋槍手而身亡的52歲台裔醫師鄭達志（John Cheng）受父親影響成為醫師，視病猶親的親切態度以及豐富醫學知識，備受病患推崇。
鄭達志出生台灣，一歲時隨父母移民美國，他的父親也是醫師，約3個月前剛過世。家人還在走出親人離世的傷痛，鄭達志15日特別陪同母親到教會聚會，卻遇此劫難。
鄭達志是南岸醫療集團（South Coast Medical Group）成員，替加州亞里索維耶荷（Aliso Viejo）及周邊地區病患服務，獲得美國家庭醫學委員會（ABFM）認證，且是運動醫學專科醫師。
鄭達志10年前在南岸醫療集團一篇訪問中表示，每一名前來求診的病患都受到同樣關懷，醫師能讓他們了解如何照顧自己，讓病患的生活變得更好，而他認為，「照顧好每一位病患，他們就有能力照顧好他們的家人，從而創造出更多正向家庭氛圍，進而讓社會更好」。
鄭達志說，醫師與病患是非常特別的一對一關係，醫師幫助病患迎接人生的轉變，確保病患在正確時機，往正確方向前進。他的病人有時會在問診結束時跟他說，「你知道嗎？鄭醫師，你是第一個真正聽我說話的醫師」。
- 鄭達志醫師在專訪中提到他從醫的原因，並談到他身為運動醫學專科醫師如何幫助病患往正確方向前進。
鄭達志於德州一個熱情小鎮成長，由於從小看到父親對社區裡每一名病人的關懷，他在就讀德州理工大學醫學院（Texas Tech School of Medicine）前，就已經耳濡目染養成了這種親切行醫方式。
同樣的，他從童年開始對武術的熱愛，使他成為一位在營養和運動醫學方面知識淵博的備受尊敬家庭醫師。
鄭達志在德州取得學位後，到著名的加州大學洛杉磯分校（UCLA）以及凱薩醫療機構家庭與運動醫學部門，完成住院與研究醫師訓練，開業行醫後也不忘繼續研究與精進技術。
熱愛體育的鄭達志在武術方面頗有造詣，除了曾經擔任當地幾所高中的隊醫外，他也深受業餘和職業運動員的信賴。
報導稱，與鄭達志會面後，你馬上就能確信他重視長期關係。由於他能夠與來自不同背景的人建立良好關係，因此他與患者的關係常延續多年。
此外，鄭達志還因特別擅長於評估棘手病例而享有盛譽。「他就像一位經驗豐富的偵探，始終充滿活力迎接新挑戰，發揮創意為每個病患找到解決方法。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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《錢都》品牌轉型學：導入數位化工具 起手NUEIP企業管理
我們想讓你知道的是
錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。
每天用餐時段一到，橘底白字的店面內，一個個小火鍋上桌，全家人的歡笑聲伴隨著鍋內沸騰的泡泡不斷冒出，這是錢都餐飲旗下老字號火鍋品牌「錢都日式涮涮鍋」的日常。從 1997 年創立至今，目前全台已擁有72間分店、來客數年破千萬，卻依然堅持使用精心熬煮 96 小時後的大骨高湯，並加入柴魚、昆布等食材增添其風味使湯頭更有層次，讓許多老饕顧客每每都感受到錢都令人難以忘懷的餐飲體驗。
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NUEIP雲端人資包辦行政庶務，錢都店長安心放眼未來
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NUEIP療癒系出缺勤、排班與薪水管理，造福餐飲業者
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