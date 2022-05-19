面對疾病，原鄉並非原先就如此脆弱：讓《原住民健康法》成為全面解殖政策的第一步
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與疫情走向共存的台灣社會，原鄉或原住民族照顧據點容易遭遇醫療資源與量能相對不足的情形，作者以台灣原民解殖假象來談為何原住民在醫療資源取得處於長期弱勢，也提出要改變這個結構現象，短期應先挹注更多資源，長期則是透過《原住民健康法》的立法來保障。
文： Besu・Piyas／方喜恩 （台灣原住民族長期期照顧權益促進會執行長） 、Yunaw・sili／宋聖君（台灣原住民族長期期照顧權益促進會秘書長）
從國際知名人權鬥士登上總統之位，曾被主張白人至上政府監禁的已故南非總統－曼德拉，他對南非種族平等的貢獻，使得全世界認識了這個偉大的人物。但是一個偉大的人物，就可以徹底改變南非過去社會結構嗎？
事實上並非如此，南非政府當時監禁的人可說是非常之多，那為什麼這些人沒有同樣出名呢？主因是曼德拉在被監禁時已是公眾人物，他的監禁成為全世界的公共財，連「被禁錮、被監禁」這類壓迫性的形象，都能轉變為資本主義、新自由主義的資本家的文化霸權產品，這些資本家的目的不是推展反殖民，而是讓世界各地民眾處在於集體失智、遺忘的世界。
這背後有一套透過完整設計出來的腳本，導演正是國家資本主義。而曼德拉也就是透過國家資本主義所產生出來的最佳商品，可悲的是曼德拉本人沒辦法提告，抑或是享受到成名後帶來的這些價值利潤。
從古至今，資本家唯一一個目的，那就是「不擇手段，決不罷休；唯有穫利，才叫資本」為依歸。資本家嗅到以曼德拉為名的賺錢的工具，連同政府（權）為了擴大資本、穩固政權而假藉其高道德觀念和高知名度，形成曼德拉經濟模式等產業效應，簡單來說：「公共財原乃是全體、集體共有的；但被資本家藉由國家機器，抑或是彼此共生中的法制系統，成為某些政客與資本家（既得利益者）的搖錢樹」。
定居者：是殖民者？抑或是開拓者？
回到本文主旨，「被禁錮」的主人是台灣原住民族人，答案：「都對；也都錯！」。當代的台灣原住民族看似生活已經比過往改善許多，殊不知這是台灣定居者殖民主義政府有意識地從精神、DNA血液以及日常生活中的陰謀建構──你（原住民）跟我（漢人）沒有什麼不同了。
這一句話點醒我一個核心觀點，原住民族與主流的世界觀本身就具有差異性，但我非常擔心這種在日常生活中常出現卻表現出的－涵化現象，其意思就是強勢文化稀釋、取代、同化弱勢文化，徹底被台灣定居者殖民主義政府透過國族主義意識形態打造出來的中毒現象。
其速度快或慢，全都取決於台灣定居者殖民主義政府利用美國帝國主義政府和中國「隱微」集團（中國政府）政權這兩國對台方針，我發現這三邊國家機器是主要禁錮台灣主人的劊子手。
要解放台灣主人，建構原民性台灣人，意思就是居住在台灣的所有人應該向原住民族道歉，並且主動認識，進一步認同、肯認台灣原住民族是土地上的主人，不止是血統論的原住民才能夠是真正的原住民，而是需要經由土地，並確認與紮根在土地上的人共同再認識、認異，走到再認異的過程，始能成為有解殖意識的台灣人，更精準的定義就是原民性台灣人。
在原住民人觀裡，一個作爲「Tayal」（在中文翻譯意思為人的意思）價值，在於互相尊重、包容、理解、信任、支持，進而提升解殖的機制，包含認識、再認識（肯認）、認異、再認異（肯認異）的辯證過程，要再次強調的是從自身反省後再努力不懈地成為「Taiwanese balay──原民性台灣人」。
定居者殖民主義，才是原住民族疾病的根源
許多原住民社會曾經歷殖民與西化，殖民造成的不平等，使得原住民社會多處於經濟弱勢地位，進而影響獲得安全護理的機會不足，承受更大的健康負擔，從而增加了原住民對疾病的脆弱性。
Pakiqecan is a Paiwan word meaning "protection and seperation". In the past, during major disasters or epidemics, Taiwanese indigenous people would hold ceremonies to keep bad luck and evil spirits out of their tribes, and the shamans who performed the ceremonies would often use ritual devices or plants to remove and cleanse them.（引用國立台灣史前文化博物館）
「歷史上疫病大流行期間，如1918年西班牙大流感及2009年H1N1流行，原住民因文化和社會性因素及政治權力的缺乏，染病及致死的風險較非原住民為高」。上述內容來自於國立清華大學環境與文化資源學系副教授張瑋琦，他所撰寫之文章〈COVID-19 下的世界原住民〉文章，刊登在《原住民族文獻》電子期刊第四十八期之中。
其中作中在闡述何謂「西化」，具體的理論層次也就是美國帝國主義從第二次世界大戰就開始從全世界吸取穫利。我稱之為「不當穫利」，或是泰雅民族稱之為「mtiyaw ta ya’eh yaw」，從泰雅民族來說這種不當穫利的事情，必將受到嚴厲的懲罰，泰雅族的喪葬禮儀的族語網站在介紹泰雅民族的喪葬禮俗中提到：「古代有一位頭目說過：『做壞事則鬼神要找他麻煩，其後代亦被lutux禍害』」。
去除禍源三帖藥：文化適當性、交織性以及全面性解殖民政策
自2021年5月15日起，台灣連日COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診個案達到三位數，原住民族地區的部落則自主成立防疫措施（部落自主防疫站）。原住民族社區及非原鄉地區的文健站（文化健康站），本就具有文化適當性（文化能力和敏感度）的回應能力。這從過去日據時期就有的流行病－肺結核病，就能看出，當時的台灣原住民族人根本沒有這種因長期未根治肺結核，而污名化原住民的疾病研究或是報導。
作為一名大學教授，又是守護族人與台灣人民的原照會工作者，我們都要清楚地、科學地、謹慎地，面對過去台灣原住民族在歷史殖民經驗所付上的慘痛代價，而得出的寶貴經驗──疾病除了帶給原住民的生理影響，也帶來污名化的集體傷痛。
台灣定居者殖民主義政府：是解殖民？擁抱殖民？
然而台灣定居者殖民主義政府始終沒有擺脫殖民統治的心態，事實上除了《長照照顧服務法》讓原民會從衛福部的長照基金中多獲得十幾億台幣的挹注，可讓文健站能夠在穩定的財源之下，縮短原住民族與全國平均餘命，但其他重大的法案不是被四分五裂或各別立法，就是等著胎死腹中，從未有任何實際上的改善與進步。
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加速敏捷開發腳步！AWS Amplify 協助企業打造高效能應用服務
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台灣企業勢必需要明確轉型策略，搭配適合的雲端工具作為入場券，一來降低數位化門檻、二來減少摸索資源的浪費。
打造敏捷開發流程、加速前後端工程師的協作效率，是許多企業在面臨疫情之後，認為亟需將彈性元素納入為企業文化當中。雲端運算服務領導業者 AWS 台灣，觀察到前端工程師主要負責處理最貼近用戶的 Web、行動應用程式，但他們往往需要與後端團隊合作過程，遭遇耗費大量討論時間，才能處理使用者介面事項。
為了降低前後端的溝通成本，有些前端工程師在掌握介面管理能力之後，開始橫跨到後端的伺服器、資料庫開發經驗，甚至進一步培養技能，成為能負責測試、安全、效能多面向的全端工程師。
有的人會透過 Side Project（利用業餘時間開發有興趣的專案）或參加 Hackathon（黑客松）方式，運用 AWS 雲端工具嘗試自行擴展後端，並建立簡單易用的工具程式。究竟，AWS 平台提供哪些資源幫助前端工程師擴展更多元的技能樹？
前端工程師運用 AWS Amplify，快速在雲端建立 REACT 應用程式
事實上，AWS 的入門課程指出，運用 AWS Amplify 在雲端建立 React 應用程式及服務集，只需五個學習歷程，包含建立 React 應用程式、初始化本機應用程式、新增身份驗證、新增 API 和資料庫、新增儲存體。如果想快速了解 REACT 程式快速上雲的方法及示範教學，本文節錄 AWS QUICKSTART 學習資源內容，幫助前端工程師更快掌握重點。
首先，何謂 AWS Amplify？AWS Amplify 是一項全托管 Front-End Web & Mobile 服務，採取無伺服器模式，在後端建立、部署和託管單一頁面 Web 應用程式或靜態網站的 Git 型 CI/CD 工作流程，加速開發過程直接整合其他 AWS 服務。舉例來說，像是整合封裝好的 Library 資源、或運用一些 Components UI 軟體去配置後端，以及利用 Admin 的 UI 做資源上的管理。
AWS Amplify加速Develop、Deliver 與 Manage流程
AWS Amplify 主要優勢展現在三大項工作階段，分別是 Develop、Deliver 和 Manage。Develop 部分可利用 CLI（Command-Line Interface）或 Admin UI 設定後端，使用 GraphQL 或 REST API 設定也是可行的，進而快速建構一個前後端專案。此外，開發者還能搭配 AWS 其他服務，例如使用 AWS Authentication 全托管認證服務，或 DataStore、Storage 等多項 Feature Categories。
到了 Deliver 階段，若是要透過 AWS Amplify 執行 Web Hosting 任務，可拆解出三個流程。首先是將 Repository 與 AWS Amplify 進行連結，這邊可整合 Amplify Console 提供的支援資源包含 Github、Bit Bucket、Gitlab、以及 AWS 的程式碼代管工具 AWS CodeCommit。一旦連結以後，開發者可透過自己的 Configuration，决定在各個不同的 Build 要執行什麽樣的指令，最後再透過 Deploy 方式，幫助工程師進行前端的 Hosting。
在最後一個 Manage 階段，開發者則可利用 AWS Amplify 的 Admin UI，以開啓瀏覽器方式，透過視覺化介面統一管理資源。例如在 Admin UI 介面左側選單，涵蓋 Content、User Management 的區塊，讓參與專案但沒有 AWS Console 權限的使用者，可利用 E-mail 方式邀請使用者進到 Admin UI，進行一些設定或觀看其他相關資源；甚至在 Set Up 區塊還有相關選項，例如要針對 Data Modeling 或 APP User 做權限管理，以及可連結到 AWS 其他服務。
運用開放資源 AWS Amplify Framework，打造高效能應用服務
AWS QUICKSTART 學習資源還介紹到另一個 AWS 提供的開放資源 Amplify Framework，一樣可利用 Amplify CLI 的方式，配置 Web 和行動應用程式的前後端，以及開發者需要用到的服務，讓應用程式更易於構建，並獲得安全、高性能的使用體驗。
Amplify CLI 一樣有支援多個不同 Category，例如較常使用的幾個 Comment Line，像是Amplify Init 指令做初始化或創建幾個不同資源；或是 Amplify Status 指令，隨時在開發過程查看各個 Category 狀態；甚至專案結束後，可利用 Amplify Delete 直接把 Amplify 所創建的資源做一次性删除。另外也可透過 AWS Amplify Client 利用比較抽象化方式，讓開發者直接利用 Component 實現想要完成的項目。
實際示範給你看，設定 React 程式可以如此簡單
假設前端工程師現在要快速部署一項有驗證功能（Authentication）還要搭配 Rest API、GraphQL、Analytics 等服務的應用，如何快速設定 React 程式？在 AWS QUICKSTART 的學習資源後半段，有詳細說明要啟動這類型專案的操作方法。
開發者可以先利用 AWS Lambda Function 結合 Amazon API Gateway 方式，創建出一個 Rest API，到了 Authentication 階段，則使用到 AWS Cognito 的服務，接著針對 GraphQL 需求，可利用 AWS AppSync 服務，以及最後如果有 Analytics 的需求，也可以串聯 Amazon Pinpoint 工具。Amazon Pinpoint 是一項彈性而可以擴展的行銷通訊服務，開發人員可利用 Amazon Pinpoint API 追蹤 Web 使用者的行爲，或是針對 APP 推送、電子郵件、簡訊點擊行為蒐集到具體的資訊。
在這整套流程示範之後，值得特別強調的是，AWS AppSync 是一項全托管的服務，能及時更新，甚至在使用者離線時仍可以持續去創建和修改數據。一旦設備連上線之後，這項應用程式就可重新連線，並接到後端同步數據，達成彈性、自動化擴展或減縮各式 API 的請求。
AWS 最後強調，Amplify 是相當適合建構出一個靜態 Web、Apps 服務模式，例如說像是打造部落格，或者是一項 APP 內的代辦事項應用等；加上 Amplify 具全托管服務特色，可串聯上述 AWS 在雲端所提供的資源，都能在部署過程加以整合，加速開發流程及效率，並且有效節省開發資源。如果想用低門檻的雲端解決方案，其實前端工程師是能在開發流程更靈活配置資源，甚至為公司的商業、服務模式挖掘出創新價值。
了解更多：AWS 開發者系列