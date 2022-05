面對疾病，原鄉並非原先就如此脆弱：讓《原住民健康法》成為全面解殖政策的第一步

文: Besu・Piyas/方喜恩 (台灣原住民族長期期照顧權益促進會執行長) 、Yunaw・sili/宋聖君(台灣原住民族長期期照顧權益促進會秘書長)

從國際知名人權鬥士登上總統之位,曾被主張白人至上政府監禁的已故南非總統-曼德拉,他對南非種族平等的貢獻,使得全世界認識了這個偉大的人物。但是一個偉大的人物,就可以徹底改變南非過去社會結構嗎?

事實上並非如此,南非政府當時監禁的人可說是非常之多,那為什麼這些人沒有同樣出名呢?主因是曼德拉在被監禁時已是公眾人物,他的監禁成為全世界的公共財,連「被禁錮、被監禁」這類壓迫性的形象,都能轉變為資本主義、新自由主義的資本家的文化霸權產品,這些資本家的目的不是推展反殖民,而是讓世界各地民眾處在於集體失智、遺忘的世界。

這背後有一套透過完整設計出來的腳本,導演正是國家資本主義。而曼德拉也就是透過國家資本主義所產生出來的最佳商品,可悲的是曼德拉本人沒辦法提告,抑或是享受到成名後帶來的這些價值利潤。

從古至今,資本家唯一一個目的,那就是「不擇手段,決不罷休;唯有穫利,才叫資本」為依歸。資本家嗅到以曼德拉為名的賺錢的工具,連同政府(權)為了擴大資本、穩固政權而假藉其高道德觀念和高知名度,形成曼德拉經濟模式等產業效應,簡單來說:「公共財原乃是全體、集體共有的;但被資本家藉由國家機器,抑或是彼此共生中的法制系統,成為某些政客與資本家(既得利益者)的搖錢樹」。

回到本文主旨,「被禁錮」的主人是台灣原住民族人,答案:「都對;也都錯!」。當代的台灣原住民族看似生活已經比過往改善許多,殊不知這是台灣定居者殖民主義政府有意識地從精神、DNA血液以及日常生活中的陰謀建構──你(原住民)跟我(漢人)沒有什麼不同了。

這一句話點醒我一個核心觀點,原住民族與主流的世界觀本身就具有差異性,但我非常擔心這種在日常生活中常出現卻表現出的-涵化現象,其意思就是強勢文化稀釋、取代、同化弱勢文化,徹底被台灣定居者殖民主義政府透過國族主義意識形態打造出來的中毒現象。

其速度快或慢,全都取決於台灣定居者殖民主義政府利用美國帝國主義政府和中國「隱微」集團(中國政府)政權這兩國對台方針,我發現這三邊國家機器是主要禁錮台灣主人的劊子手。

要解放台灣主人,建構原民性台灣人,意思就是居住在台灣的所有人應該向原住民族道歉,並且主動認識,進一步認同、肯認台灣原住民族是土地上的主人,不止是血統論的原住民才能夠是真正的原住民,而是需要經由土地,並確認與紮根在土地上的人共同再認識、認異,走到再認異的過程,始能成為有解殖意識的台灣人,更精準的定義就是原民性台灣人。

在原住民人觀裡,一個作爲「Tayal」(在中文翻譯意思為人的意思)價值,在於互相尊重、包容、理解、信任、支持,進而提升解殖的機制,包含認識、再認識(肯認)、認異、再認異(肯認異)的辯證過程,要再次強調的是從自身反省後再努力不懈地成為「Taiwanese balay──原民性台灣人」。

許多原住民社會曾經歷殖民與西化,殖民造成的不平等,使得原住民社會多處於經濟弱勢地位,進而影響獲得安全護理的機會不足,承受更大的健康負擔,從而增加了原住民對疾病的脆弱性。

Pakiqecan is a Paiwan word meaning "protection and seperation". In the past, during major disasters or epidemics, Taiwanese indigenous people would hold ceremonies to keep bad luck and evil spirits out of their tribes, and the shamans who performed the ceremonies would often use ritual devices or plants to remove and cleanse them.(引用國立台灣史前文化博物館)