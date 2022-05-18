上海達成「社會面清零」拚6月解封，中國農村禁止春耕引發糧食安全疑慮

文：德國之聲中文網（澎湃新聞、第一財經、南華早報）

根據中國官方數據，上海疫情連兩日的單日本土確診病例都在千例以下。澎湃新聞報導，上海市衛健委副主任趙丹丹週二（5月17日）在新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會上宣佈，上海「全市16個區都已實現社會面清零。」

他說，上海近期持續基於三區劃分原則，展開「抗原+核酸」組合篩查。截至目前，上海劃分的封控區4057個，涉及人口數約86萬；管控區1萬6484個，涉及人口數約300萬；防範區5萬1803個，涉及人口數約1944萬。「目前，全市16個區都已實現社會面清零。」

根據上海市衛健委通報，上海5月16日新增共823例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土確診病例，包含746例無症狀感染者，均在閉環隔離管控中發現。

前一天，上海剛剛宣佈分三階段放鬆管制，並在6月「全面恢復正常生產生活秩序」。這被視為官方設下的「解封」時程目標，但否能實現仍是未知數。儘管上海本週宣佈有條件「復商復市」，許多網友仍在網路上表示自己的家門、小區仍處於封鎖狀態，無法出門。

中國包含上海在內的多座城市已實施數個月的嚴格封控措施，使得經濟生產受到嚴重影響。疫情封鎖與俄烏戰爭帶給全球糧食供應價格雙重衝擊，現在又正值春耕春管的時節，外界也多次表達對中國糧食生產的疑慮。

針對春耕春播，中國官媒新華社5月初報導稱，「上海在做好疫情防控的基礎上，全市5806家各類農業經營主體復產率已超過9成」，上海多個區縣的春耕春播春管現場，「農業生產人員已陸續返回崗位，確保正常有序生產。」

中國國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉5月16日則向記者表示，「春播春管進展順利」，各地「各春播整體進度略快於上年」。他表示，4月疫情爆發，「春耕生產受到一定影響」，但「影響總體有限」。

河北糧作受防疫影響

綜合中國媒體報導，中國一名網友5月14日在人民網向河北省邯鄲市磁縣縣委書記留言，稱自己是磁縣一名家庭農場主，承包一百多畝地。他表示，現在正值「灌漿」的管理期，也是春玉米的播種期，「想問一下咱縣是否可以給辦理通行證。」

不料，河北省邯鄲市磁縣縣委辦公室社情民意辦隔日回覆表示，「目前我縣正處在疫情防控的關鍵時刻，按照疫情防控要求，全縣全域必須保持靜默狀態，民眾必須做到足不出戶。目前還不能辦理通行證。」

根據河北省委會，河北自2022年5月14日起，僅有兩個地方為中風險地區。

有關新聞下方，許多不滿的網友留言稱：「過了播種期還恢復個狗屁的生產」、「國內就只有一種病，新冠病毒。為了防範病毒，其他病就不是病，沒糧食了也不是問題，口袋沒錢也沒問題。新冠沒死，可能被經濟壓死」、「誤了農時妳吃什麼？請幹部下沈替農耕！真荒唐，田間不比屋裡空氣好。」

「第一財經」微博報導表示，「公開資料表明，早在幾年前，該縣的小麥已經實現100％機械化收割，夏播絕大多數也是機械化完成的。因此，在如此開闊的農村，只要採取相應的防控措施，就完全有辦法把疫情防控工作做好，現在一些農民申請『下地證』而不得，就是一些地方『毫無大局觀、不以民生為重』的懶政體現。」

河北磁縣官方則於週二（5月17日）通過微信公眾號回覆表示，縣委網信辦監測到網友5月14日在人民網留言反應「承包土地澆地難」的問題後，16日立即責成研究此事。「經部門和鎮村幹部的共同努力，該網友承包的耕地全面完成了灌溉，反應的問題徹底解決，回訪時網友表示非常滿意。」

針對疫情影響糧作，中國《經濟日報》4月底曾以頭版刊載社論警告，中國各地的農業生產面臨中斷，可能對長期供應產生不利影響，並將責任歸咎於部分地方當局施加的額外嚴厲限制，以及對病毒「一刀切」的作法。

自去年底以來，中國領導人習近平多次提到中國「糧食安全」，他在今年2月的兩會期間強調，糧食問題「不要指望依靠國際市場來解決」，必須「確保中國人的飯碗主要裝中國糧。」今年4月又再通過《求是》雜誌，重申糧安為「戰略問題」

2022年，中國制定定了糧食產量超過6.5億噸的目標。外界關注今年糧食生產在多重夾擊之下能否順利達標。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航