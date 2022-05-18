上海達成「社會面清零」拚6月解封，中國農村禁止春耕引發糧食安全疑慮
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上海17日宣佈全市實現「社會面清零」，然而整個中國為此付出的代價還沒結束。正逢春耕時節，近日傳出河北的低風險地區，也因為「全縣靜默」導致農民無法外出耕作。疫情如何影響「糧食保衛戰」？
文：德國之聲中文網（澎湃新聞、第一財經、南華早報）
根據中國官方數據，上海疫情連兩日的單日本土確診病例都在千例以下。澎湃新聞報導，上海市衛健委副主任趙丹丹週二（5月17日）在新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會上宣佈，上海「全市16個區都已實現社會面清零。」
他說，上海近期持續基於三區劃分原則，展開「抗原+核酸」組合篩查。截至目前，上海劃分的封控區4057個，涉及人口數約86萬；管控區1萬6484個，涉及人口數約300萬；防範區5萬1803個，涉及人口數約1944萬。「目前，全市16個區都已實現社會面清零。」
根據上海市衛健委通報，上海5月16日新增共823例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土確診病例，包含746例無症狀感染者，均在閉環隔離管控中發現。
前一天，上海剛剛宣佈分三階段放鬆管制，並在6月「全面恢復正常生產生活秩序」。這被視為官方設下的「解封」時程目標，但否能實現仍是未知數。儘管上海本週宣佈有條件「復商復市」，許多網友仍在網路上表示自己的家門、小區仍處於封鎖狀態，無法出門。
中國包含上海在內的多座城市已實施數個月的嚴格封控措施，使得經濟生產受到嚴重影響。疫情封鎖與俄烏戰爭帶給全球糧食供應價格雙重衝擊，現在又正值春耕春管的時節，外界也多次表達對中國糧食生產的疑慮。
針對春耕春播，中國官媒新華社5月初報導稱，「上海在做好疫情防控的基礎上，全市5806家各類農業經營主體復產率已超過9成」，上海多個區縣的春耕春播春管現場，「農業生產人員已陸續返回崗位，確保正常有序生產。」
中國國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉5月16日則向記者表示，「春播春管進展順利」，各地「各春播整體進度略快於上年」。他表示，4月疫情爆發，「春耕生產受到一定影響」，但「影響總體有限」。
河北糧作受防疫影響
綜合中國媒體報導，中國一名網友5月14日在人民網向河北省邯鄲市磁縣縣委書記留言，稱自己是磁縣一名家庭農場主，承包一百多畝地。他表示，現在正值「灌漿」的管理期，也是春玉米的播種期，「想問一下咱縣是否可以給辦理通行證。」
不料，河北省邯鄲市磁縣縣委辦公室社情民意辦隔日回覆表示，「目前我縣正處在疫情防控的關鍵時刻，按照疫情防控要求，全縣全域必須保持靜默狀態，民眾必須做到足不出戶。目前還不能辦理通行證。」
根據河北省委會，河北自2022年5月14日起，僅有兩個地方為中風險地區。
有關新聞下方，許多不滿的網友留言稱：「過了播種期還恢復個狗屁的生產」、「國內就只有一種病，新冠病毒。為了防範病毒，其他病就不是病，沒糧食了也不是問題，口袋沒錢也沒問題。新冠沒死，可能被經濟壓死」、「誤了農時妳吃什麼？請幹部下沈替農耕！真荒唐，田間不比屋裡空氣好。」
「第一財經」微博報導表示，「公開資料表明，早在幾年前，該縣的小麥已經實現100％機械化收割，夏播絕大多數也是機械化完成的。因此，在如此開闊的農村，只要採取相應的防控措施，就完全有辦法把疫情防控工作做好，現在一些農民申請『下地證』而不得，就是一些地方『毫無大局觀、不以民生為重』的懶政體現。」
河北磁縣官方則於週二（5月17日）通過微信公眾號回覆表示，縣委網信辦監測到網友5月14日在人民網留言反應「承包土地澆地難」的問題後，16日立即責成研究此事。「經部門和鎮村幹部的共同努力，該網友承包的耕地全面完成了灌溉，反應的問題徹底解決，回訪時網友表示非常滿意。」
針對疫情影響糧作，中國《經濟日報》4月底曾以頭版刊載社論警告，中國各地的農業生產面臨中斷，可能對長期供應產生不利影響，並將責任歸咎於部分地方當局施加的額外嚴厲限制，以及對病毒「一刀切」的作法。
自去年底以來，中國領導人習近平多次提到中國「糧食安全」，他在今年2月的兩會期間強調，糧食問題「不要指望依靠國際市場來解決」，必須「確保中國人的飯碗主要裝中國糧。」今年4月又再通過《求是》雜誌，重申糧安為「戰略問題」
2022年，中國制定定了糧食產量超過6.5億噸的目標。外界關注今年糧食生產在多重夾擊之下能否順利達標。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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【影音】整理數十萬張空拍影像，就像一場馬拉松：看見・齊柏林基金會「數位典藏」計畫
我們想讓你知道的是
「透過影像為環境發聲」是齊柏林畢生在做的事，也是看見・齊柏林基金會要接力做下去的事。打造一座把台灣存起來的影像資料庫，讓齊柏林留下的影像資產得以傳承世代，「數位典藏」計畫需要你我一同支持響應。
2017年，《看見台灣》的導演齊柏林匆匆離開這個世界，留下無數珍貴空拍影像資產；這些跨越1990年代到2017年、長達25年台灣自然與人文地景變遷的真實紀錄，不只保留了台灣之美，更在學術研究、環保倡議和環境教育上有著無可取代的價值。然而，龐大的影像素材需要經過「數位典藏」才能被有效應用，因此「看見・齊柏林基金會」成立的初衷，就是為了承接數位典藏的使命，讓齊導畢生的心血，能夠世代傳承，發揮永續的影響力。經過兩年的摸索，基金會最終研擬出最合適的數位典藏計畫，不只將齊導作品數位化、分類歸檔，更要建置線上影像資料庫，並將繼續記錄台灣的使命傳承下去。
根據看見・齊柏林基金會統計，齊柏林導演在空中拍攝超過2500小時所累積的影像，約為10萬張空拍底片、50萬張數位照片，上千小時的空拍影片；要為如此龐大的影像資料建檔與整理，勢必耗費許多金錢、時間與人力。不過，只要能集結眾人之力，這一場數位典藏人員及專業志工接力的馬拉松，將會是美麗而撼動人心的一段旅程。
「數位典藏」做什麼？
數位典藏（digital archive），意思是將有保存價值的實體或非實體資料，透過數位化（諸如攝影、掃描、影音拍攝、全文輸入等）與加上屬性資料等詮釋資料（Metadata），建立數位檔案的形式，作為永久保管儲存。
而看見・齊柏林基金會的數位典藏計畫可分為三大工作線，分別為：
- 傳統底片組：挑選底片→掃描成數位檔案→建立屬性資料→歸檔
- 數位照片組：挑選照片→建立屬性資料→歸檔
- 空拍影片組：挑選影片→建立屬性資料→歸檔
除了要將齊導留下來的影像作品數位化歸檔，數位典藏計畫還包括改版建置「iTaiwan8影像資料庫」，也就是建設完整的線上影像資料庫系統，讓齊導作品更便於靈活運用，也能讓更多世人看見。
飛行2500小時累積的空拍影像，怎麼整理？
- 整理底片／數位掃描
數位典藏組專員詹宇雯的工作，是負責整理傳統底片。即便存放在防潮櫃中，傳統底片仍面臨逐漸老化褪色的壓力，需要與時間賽跑進行數位化保存；然而大多未經篩選的10萬張底片，有些因為直升機震動導致些微的畫面模糊，也有因飛行路線連續較重複的地景構圖，而詹宇雯的其中一項任務，就是拿著放大鏡一一檢視精挑，並標註定位和勘誤照片資訊。
「整理底片最常發生的問題就是人工出錯，因為以前留下的資料可能是齊導或其他志工整理出來、用手寫的，貼紙可能貼錯或資料寫錯。」詹宇雯說起某次經驗，當時有一張台北車站的照片被貼了很多年份，為了找出正確年份，她試圖辨識照片裡招牌跑馬燈上的氣溫、股市市值等資料，交叉比對推斷出正確年份。雖然偶有這種偵探辦案一樣的趣事，但大多數時候是耗費專注度與眼力的過程。
完成底片挑選的階段，接著進到底片掃描數位化。然而，這步驟並不容易，除了整體的影像品質控制與檔案管理，齊柏林導演留下的底片最遠距今至少11年，老化褪色的底片容易出現色彩偏誤，須進行色彩還原，再修掉畫面上的髒點、存成解析度高的數位影像才算完成。
- 建立屬性資料
所謂「建立屬性資料」，其實就是為影像添增各種描述紀錄的資訊，有了這些資訊，龐大的影像資料才能被有效率的搜尋、管理。數位典藏組副組長陳宣穎表示，以齊導拍攝的影像為例，包含：拍攝主題、地點及詮釋地景的關鍵字都屬於此範疇；而其中投入最多時間的便是「定位」和「建立關鍵字」這兩項任務。
「定位」指的是找出拍攝主體所在地點和座標，有時可透過既有的飛行軌跡紀錄來推測，但更多時候是在沒有軌跡紀錄的狀態下，憑藉地理知識及照片上的蛛絲馬跡判讀位置。如果影像拍攝年代久遠，或是地景變化很大，就需要運用更多歷史圖資或佐證資料去搜索、推論。
「我們要一張一張照片判讀，建立屬性資料。像是早期的傳統相機沒有定位功能，常常看到照片中只有一大片山稜線，此時我們就要仔細比對地圖、衛星影像，想辦法查找，盡可能貼近正確。」陳宣穎說。
「建立關鍵字」看起來似乎相對輕鬆，然而事實上，光是決定有哪些關鍵字可以使用，就是一門功夫。第一步必須辨認影像中的景物，例如一塊農田種植的是什麼作物，就必須蒐集其他資料輔助判斷；其次，由於空拍照片尺度不一，在畫面中佔比多大的景物需要設立關鍵字，也需要經過討論訂定規則；最後，還必須從使用者的角度思考，依據一般人的搜尋習慣設立關鍵字。
因此，在建立屬性資料的過程中，看見・齊柏林基金會也特別諮詢多位專家，共同研究規劃出適合台灣空中影像的關鍵字建置邏輯，並以此基礎進行分門別類、校正檢核，確保影像被妥善歸納及運用。
- 影音資料典藏
相較於照片整理，動態影片的典藏工程更為多元複雜。首先，要針對近千小時空拍影片進行盤點，接著進行特殊格式轉檔與備份，再逐步建立邏輯編碼、標示檔案管理方式，以推動後續屬性資料建立。
「影片整理最大的兩個挑戰，其一是影片內容橫跨的範圍很大，導演可能是台中起飛、屏東降落，因此要去判斷每個影片節點的地景定位；其二是飛機上升的垂直範圍很大、晃動又劇烈，有時候會遇到『果凍效應1』致使內容失真。」影音製作組專員鄭宇程說明，由於各時期的影片拍帶檔案格式、影像內容品質、影片時長都不同，大大增加了管理建檔難度。
加入數位典藏的馬拉松，傳承接棒台灣之美
從一步步定義操作流程、統一色彩管理語言、購置影像處理設備等，到培訓志工與實習生、讓人力支援一步到位、避免巨量資料的協作過程中出現錯誤，都是數位典藏計畫的範疇。多元內容創意部副總監王俐文表示，「數位典藏」四個字說來簡單，但過程繁複龐雜，需要所有人一致的專注、耐心、細心、以及熱忱。
「iTaiwan8影像資料庫」作為看見・齊柏林基金會數位典藏計畫的目標之一，改版上線只是第一步，接下來除了完成龐大影像資料的典藏，更大的挑戰是要繼續記錄台灣，讓影像不會只停留在2017年。
「透過影像為環境發聲」是齊導畢生在做的事，也是基金會要接力做下去的事。而數位典藏計畫，就是齊導生命的延續，也是基金會動力的源頭。要打造一座把台灣存起來的影像資料庫並不容易，看見・齊柏林基金會亟需各界的支持，共同建置屬於台灣最美的影像資料庫。讓我們一起守護齊柏林留下的影像資產，讓土地脈動的珍貴影像得以傳承世代，發揮更多價值。
註1：果凍效應（rolling shutter）是數位相機CMOS感光元件的一種效應，當使用電子快門來拍攝高速移動的物件時，原本垂直的物件拍攝出的畫面卻為傾斜甚至變形。（資料來源：維基百科）