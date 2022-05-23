國民黨中央委員孫健萍宣布參選高雄市長：防「桃園之亂」重演，呼籲黨中央舉辦初選

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目前傳出黨主席朱立倫力勸前立委、國家政策基金會執行長柯志恩參選高雄市長。
國民黨高雄市長人選至今未明，國民黨中央委員孫健萍今（23）日下午正式召開記者會宣布參選，並呼籲黨中央舉辦初選，避免桃園市長的爭議重演。面對民調滿意度居高不下的高雄市長陳其邁，孫健萍認為國民黨彌漫著「輸得漂亮」的消極氛圍，但他有信心能逆轉勝。另外可能的人選還有國民黨前立委柯志恩，以及高雄市黨部副主委曹桓榮也表示願意承擔。
孫健萍：有信心能逆轉勝
孫健萍今年48歲，現為國民黨中央委員、中華民國社會服務協會理事長、高雄科技大學兼任教師等；在318運動期間，曾公開主張學生霸佔立法院、侵入行政院行為違法，破壞民主價值；以「反反服貿」號召千名民眾著白衫（相對反服貿黑衫軍，媒體稱之為白衫軍）自台北車站集結步行至立法院，訴求「社會不是只有一種聲音」、「服貿爭議，國會審議」，並要求學生應撤離國會殿堂回到課堂。
《三立新聞》報導，孫健萍今天在記者會上表示，他16歲就加入國民黨，對黨有使命感，黨哪裡艱困，就往哪裡戰，現在的高雄市藍營氛圍，瀰漫一股市長選戰如何輸得漂亮的消極思維，而非如何險中求勝，如果黨中央派他應戰，他有信心能逆轉勝。
《自由時報》報導，孫健萍也說，自己土生土長的高雄子弟，很早就有參選市長、為鄉親打拚的想法，但也不是為選舉才出面，這些年來，他累積發出超過30萬張名片，市民朋友可能沒有謝長廷、陳菊、陳其邁的名片，但很可能有孫健萍的。如果市民朋友給他機會服務，一定24小時不關手機，隨時為大家解決問題，自己手機號碼從大學4年級用到現在都沒換過，歡迎大家隨時聯絡。
另外孫健萍也說，避免高雄也步上桃園提名風波的後塵，宣布參選前，有跟秘書長黃健庭等人初步報告過，並建議黨中央應透過民主的初選機制，產生高雄市長提名人選。若沒收初選，就是走回頭路。
國民黨還有哪些可能人選？
《中央社》報導，國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮今天表示，如果黨有需要、市民有需要，他會全力以赴，隨時上場。他並表示，不管人選是在地或空降，一定要有蹲點耕耘決心，不要年底選舉失利就離開，他也樂見更多人表態參選。
《蘋果日報》報導，不過目前傳出黨主席朱立倫力勸前立委、國家政策基金會執行長柯志恩參選，並將直接徵召柯出征的消息，因為柯志恩形象清新，有論述能力，也是大學教授，能吸引年輕、婦女選民，更與黨內各山頭有良好關係。在朱立倫與新北市長侯友宜、高雄市前市長韓國瑜勸導下，柯志恩已改變不參選態度；不過柯本人否認。
國民黨高雄市議員黃紹庭在臉書表示，高雄市長人選的提名及條件，一定要讓在地高雄人認為被受到重視。如果黨中央要徵召人選到高雄參選，希望要跟地方充分溝通、協調、整合，且年底選後，這名人選要繼續留在高雄深耕經營。日後披掛上陣再戰，展現國民黨對高雄的重視及負責。
高雄市長陳其邁在補選後一直獲得還不錯的市政滿意度，今年2月高雄主辦台灣燈會，吸引大批觀光客到高雄更讓其聲勢大漲；聯合報系在今年3月21日先公布六都執政調查，陳其邁拿下78.3％的滿意度，高雄市防疫表現得80.4分。《菱傳媒》3月23日也公布的高雄市首長滿意度暨網路政治板塊調查，結果顯示，「暖男市長」陳其邁施政滿意度達到61.74%，不滿意的比例為38.26%。
國民黨在高雄的支持聲量則在韓國瑜被罷免後，一直處於低迷狀態，面對要爭取連任且聲勢不墜的陳其邁，孫健萍今天開出第一槍，以及國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮表態「願意承擔」；不過國民黨中央可能會循「張善政模式」，直接徵召適合人選。
《中央社》報導，國民黨高市黨部主委許福明接受媒體訪問表示，高雄市長人選將採徵召，黨中央會徵詢地方意見，提出最理想的人選，但相關時程尚未確定。
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核稿編輯：翁世航
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翻新經典，優雅鉅獻——浪琴表LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶
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聚焦LEGEND DIVER獨家新錶款特色，主要為新增尺寸面盤與錶帶配色，除了既有的42mm錶徑，另增加了36mm錶徑，適合手腕較纖細的客群；面盤底色則改為由中央向外緣呈趨暗漸層，與時刻呈現清楚的明暗對比，達成潛水錶的清晰顯時訴求；錶帶則除了經典牛皮和輕量橡膠款之外，也有金屬米蘭鍊帶與合成纖維錶帶，提供多元質感選擇。
不僅止於外觀新風貌，新款LEGEND DIVER也蘊含真材實料的硬實力。像是42mm款搭載L888.5自動上鍊機芯，具有72小時動力儲存；36mm款內置L592.5自動上鍊機芯，提供45小時動力儲存。此外，兩款腕錶皆搭載矽材質游絲，優異抗磁性能，也有助於提升手錶的精準度。
見證極致工藝，展現優雅魅力，唯有浪琴表LEGEND DIVER
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