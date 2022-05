Merkle美庫爾攜手Google與Salesforce舉辦《建構顧客新體驗》線上論壇 ，「超個人化」將成為助攻品牌實現體驗轉型與創造差異化的新動力！

根據尼爾森、顧能、哈佛商業評論等報告綜合指出,全球有超過75%的企業已經將個人化(Personalization)當成是數位行銷的優先策略,然而,卻有57%的企業仍無法提供顧客希望的品牌體驗[1]。有鑑於此,電通行銷傳播集團旗下專注於顧客體驗轉型的美庫爾(Merkle)日前攜手合作技術夥伴Google與Salesforce,共同舉辦《結合Google GA & Salesforce Marketing Cloud 建構顧客新體驗》線上論壇,除了深入介紹數據隱私趨勢、GA4、Salesforce CDP與Marketing Cloud等最新產品與服務,更特別邀請美庫爾EMEA區域代表,透過分享B2B2C的全球顧客體驗建置案例,完整剖析美庫爾團隊如何有效運用Google與Salesforce的解決方案,透過多重技術的整合,即時分析與直接辨識顧客的行為數據與需求,讓企業品牌能更情境化地與顧客溝通,同時,也驗證「超個人化(Hyper-Personalization)」時代的來臨,未來將成為助攻品牌實現體驗轉型與創造差異化的新動力。

Merkle:掌握第一方行為數據,是企業實現顧客體驗轉型,創造最大品牌商務價值的關鍵要素

美庫爾總經理林伯翰(Boice Lin)認為:「數位轉型的基礎工程是數據轉型,數位轉型的關鍵里程碑是商務轉型,而數位轉型的理想目標是顧客體驗轉型。要落實這個目標,企業應該從掌握第一方行為數據開始。然而,目前大部分以數位轉型為優先的企業,即使是轉型速度相對較快的數位原生企業,也經常面臨懂商務的專家不了解技術,懂技術的專家不熟悉商務的難題。我們希望透過這場活動,串連Google Analytics 和Salesforce 行銷自動化的技術解決方案,導入美庫爾超過30年的全球經驗與資源,全面展現我們於『顧問服務價值』、『數據整合』、『多維度的演算模型』和『媒體應用』的關鍵優勢,提供端到端(end to end) 解決方案,協助企業創建『超個人化』的顧客體驗,達到最佳商業轉換。」

美庫爾EMEA區域解決方案技術副總經理Dennis Blynov則透過分享全球成功案例時表示:「美庫爾專精於合併多方技術,建構完整的顧客體驗,我們的核心建置策略是從客戶的績效評估策略入手,透過串聯各個行銷階段的KPIs商務目標與預期成果,進行CDP顧客數據平台的整合規劃,讓原本未知的顧客數據,都能透過多元行銷活動的設計與解決方案的導入,逐步轉化成更清晰且具高價值的顧客輪廓。正因為我們有能力精準掌握顧客輪廓,所以能夠協助客戶更優化其品牌體驗設計,以及更有效控管媒體投放的成本效益,幫助創造最大的品牌商務價值。」

Google:因應第三方Cookie 消失,合規蒐集數據成為企業成功的關鍵

Google台灣測量與分析專家李永裕(James Lei)認為當前企業應更關注用戶隱私,他指出:「2023年,全球65%的人口將受到隱私法規的保護,現在有90%的企業覺得第一方數據非常重要,但只有30%的企業會從不同管道收集,僅有1%的企業能夠進行數據串聯,並提供顧客個人化體驗。因此,如何合規蒐集數據成為企業成功的關鍵。」

李永裕同時表示:「因應第三方Cookie 消失而正在不斷出現的新技術,將有助於補足消費者資料收集的缺口。企業應該特別關注以下三大趨勢:第一,不完整的資料將對行銷體驗產生影響;其次,第一方數據已成為主流,未來企業需要使用者同意才能取得第一方數據;第三,缺乏第三方Cookie,模型演算將成為推估實際成效的方式和主流,Google已經準備好各式方案,建議企業提早布局,才有機會掌握先機。」

Salesforce:「自動化行銷解決方案」將成為顧客體驗管理與精準行銷的最佳利器

Salesforce 大中華區 Marketing Cloud AE 陳敬軒(David Chen)則認為:「企業CMO 當前的最大挑戰是如何經營多管道的顧客即時溝通與體驗旅程。然而,行銷人員卻經常因為企業內部的既有流程,或是現有行銷工具的限制,只能請 IT 部門撈取資料庫數據來擬定行銷活動受眾,無法實現顧客分群、顧客個人化溝通及精準化行銷的目標。Salesforce 以 CDP為核心,輔以一站式的數據中台設計,串聯多方雲端服務與預整好的數據源,辨識顧客身分,透過相當直覺且容易上手的顧客分群機制、顧客個人化旅程設計與全渠道整合,讓技術能以創意且個人化的方式提供企業客戶 360 度的自動化行銷解決方案。」Salesforce 大中華區首席技術顧問馬西緯(Cory Ma)也實際展演 CDP 資料流建立、數據正規化,身分解析、分群分眾與建立特定目標的自動化行銷旅程。

未來,美庫爾也將繼續在台灣推出更多體驗轉型論壇活動,以積極回應與滿足市場與企業客戶對於數據商務、顧客體驗與商務轉型的需求。

[1] 資料來源: 1. Nielsen, 2019 CMO Survey 2. Gartner, Market Trends: Digital Commerce 3. HBR, How Marketers Can Personalize at Scale