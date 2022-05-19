印尼開齋節傳統：返鄉人潮擠得水洩不通，會製作「馬來粽」分送左鄰右舍
我們想讓你知道的是
回鄉過節，印尼人稱為「Mudik」。小時候，我經常在印尼電視新聞看到，準備回家過節的印尼穆斯林，大包小包裝滿車廂。當時飛機航班不如現在普遍，機票很貴，所以多數印尼人選擇搭大巴士、租車、開卡車、搭船，甚至騎摩托車千里迢迢回家，非常辛苦。
不久前，印尼穆斯林歡度開齋節。在印尼開齋節稱為「Hari Raya Idul Fitri」，更多人常說「Lebaran Idul Fitri」，或僅說「Lebaran」。Lebaran源自爪哇語，意思是「結束了」。
結束為期一個月的齋戒月，各地穆斯林均會加以慶祝。在印尼，80%的人信仰伊斯蘭教，故開齋節是重要節日，國定假期有兩天。
開齋節形式上與華人過農曆新年相似，印尼華人因而經常說「印尼人新年」，實則並非慶祝新年，但慶祝方式和精神宛如華人過春節，家族間也會在此時，相互拜訪聚會，關心彼此。
開齋節期間，印尼穆斯林紛紛回鄉與家人吃團圓飯，或是掃墓。然而，印尼幅員遼闊，島嶼眾多，兩天假期顯然不足，許多在大都市的上班族、工人，光是回家鄉車程就需要一至兩天，因此公部門及民間企業，彼此有默契，會多放幾天假，方便員工回鄉，前後約放假一星期。
回鄉過節，印尼人稱為「Mudik」。小時候，我經常在印尼電視新聞看到，準備回家過節的印尼穆斯林，大包小包裝滿車廂。當時飛機航班不如現在普遍，機票很貴，所以多數印尼人選擇搭大巴士、租車、開卡車、搭船，甚至騎摩托車千里迢迢回家，非常辛苦。
即使到了最近，印尼的機票較為平價，交通建設已更為發達，但汽車、機車數量爆增，平常大小城市就經常塞車，逢年過節馬路更是水洩不通，回鄉過節依然不是一件輕鬆的事，需要耐力、毅力。
開齋節時，印尼穆斯林吃完團圓飯後，隔日就開始拜訪親友，如同華人過年「走春」、「拜年」。印尼穆斯林見面時，習慣握住對方的手，並輕輕親吻其雙手，同時說：「Minal Aidin Wal Faidzin, mohon maaf lahir dan batin」，大致意思是「祈求對方原諒自己的過失」，表示和好。華人見到印尼穆斯林友人，以同樣的方式表達「祝賀」。相較於華人過年期間，喜歡拱手並說「恭喜發財」等吉祥話，印尼穆斯林顯得內斂、謙恭。
通常印尼開齋節不發紅包，但部分印尼人或許受華人影響，長輩也會發紅包給晚輩。小時候，我的印尼穆斯林友人曾告訴我，他有紅包（angpao），不過「紅包」不是用紅色紙袋包，而是用白色信封。
印尼穆斯林和世界各民族一樣，重要節日必有眾多節慶美食，開齋節也不例外。這段期間，印尼穆斯林家家戶戶茶几上，必備眾多糕餅、點心等，包括鳳梨酥、起司酥、花生酥、貓舌餅、大理石蛋糕、千層糕，以及多種飲品等，以便招待親友們。
此外，印尼穆斯林還會製作Ketupat，中文稱之為「馬來粽」。一種以嫩椰葉，或棕梠科嫩葉編織成四角形的容器，填入在來米並蒸熟。煮好的馬來粽，印尼穆斯林會與非穆斯林親友、左鄰右舍分享。
記得兒時開齋節前夕，我總是滿心期待穆斯林鄰居來送馬來粽。平日吃不到馬來粽，華人家庭也不會做，每年只有開齋節才有機會吃到。印尼穆斯林友人，每年固定在開齋節前夕贈送馬來粽，即齋戒月最後一天傍晚。每當看到馬來粽，便知明天穆斯林朋友「要過新年」。
馬來粽和華人肉粽有幾分相似，不過不包餡，也不採用糯米，烹煮時，除以一般開水煮，印尼蘇門答臘北部居民，還喜歡用椰奶煮熟。
由於馬來粽無任何餡料，單吃無味，因此品嘗馬來粽時，要搭配咖哩類延伸的料理，如黃咖哩、紅咖哩（印尼人稱Gulai），或白咖哩（印尼人稱Opor），無論Gulai或Opor，配料有單純蔬菜，亦有混搭雞肉、羊肉、牛肉等。開齋節期間，理當要吃得比平日豐盛，除有眾多蔬菜，少不了雞肉、羊肉、牛肉。
印尼開齋節吃馬來粽，象徵懺悔，承認自身錯誤。不過，早在伊斯蘭教傳入印尼前，馬來粽便已流傳在爪哇島等地。部分爪哇人，習慣將馬來粽掛在大門前趨吉避凶。
直到今日，部分印尼人平日不做馬來粽，僅在開齋節，或馬來粽節慶（Hari Raya Ketupat）期間製作、食用，可見馬來粽的神聖及特殊性。
馬來粽不僅流傳在爪哇及馬來人之間，印尼其他民族，或非穆斯林者，亦有食用的風俗。後來，馬來粽還從爪哇島遠播到鄰國馬來西亞、新加坡、汶萊等地。
另外，以信仰印度教為主的峇里島人，在重要慶典也會製作馬來粽，峇里島人稱之為「Tipat」，外型不限四角形，形狀多元，如同峇里島豐富的文化樣貌。
雖然其他民族，或非穆斯林在重要慶典時，同樣會準備馬來粽，但馬來粽與開齋節關係緊密，已成為印尼、馬來西亞等地開齋節重要符號。一位印尼友人告訴我:「沒吃馬來粽，宛如沒過開齋節！」其重要性，猶如華人過農曆新年要吃年糕一樣！
所以，下次當有印尼穆斯林朋友送你馬來粽時，不妨也跟對方說聲：「Minal Aidin Wal Faidzin, mohon maaf lahir dan batin」一句佳言、一道美食，往往是通往友誼的最佳捷徑。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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年薪破百萬在台北買不起房？調整資產配置，買房不難！
我們想讓你知道的是
想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
買房是很多人畢生夢想，許多上班族開始投資的動機，也是希望透過能扣除每月支出後、盡可能放大剩餘的存款，更快買到人生第一間房。但是看著房價不斷飛漲，媒體不斷報導百萬年薪工程師、醫師都無法在台北置產，讓很多人感到恐慌、甚至放棄買房念頭。
32歲的飛輪教練阿謙很努力賺錢，汲汲營營忙於工作，希望能買一兩千萬的房子，好安身立命。為了達成目標他相當努力培養技能，除了具有飛輪跟肌力教練資格外，平時也提供學員筋膜按摩服務。
因為服務口碑很好，目前團體加個人每月穩定都有100小時課程，即使前段時間疫情不穩定也只有少掉一成教練收入，月收入約為6至10萬。
對於未來目標，阿謙除了希望可以透過被動收入增加、改變目前靠時間及體力換取金錢的現況，也希望能夠買入兩間2000萬的房子，一間自住、一間出租賺取被動收入。
既有資產配置上，由於懷抱著買房夢，因此阿謙保留110萬活存現金，另外有一張台幣56萬的美元保單，投入美股58萬有不錯獲利。
買房對平均月收入8萬的阿謙來說是否為不可能任務？我認為，阿謙應該先拋掉想法便是：別為了賺頭期款而投資。
給阿謙的投資建議一：別為買房投資，要讓投資為你置產。
遇到像阿謙這樣懷抱著買房夢的學員，我都會先要他們反覆問自己：為什麼要買房？
如果從資產及投資角度來看，房子算是防守型資產，如果將房屋價值放進整個資產配置後，花在買房的錢就不能超過總資產50%，否則就會讓自己變成房奴，更會因為多數資產都卡在房子，而因為房價變化影響心態。
假設買房能為自己帶來安全感，那這想法相當好、也值得去達成這個人生目標，這時就可以思考如何利用投資來幫自己買房。
以阿謙希望買到2000萬的房這個目標來看，房價2000萬首購需支出頭期款為400萬，這時除了要因為固定支出增加房貸這一項，因此要提高保障型資產外，也要確保進攻型投資組合有400萬，並透過選擇權等投資方式妥善配置讓自己能利用每年10-20%投資報酬來支付房貸本金及利息。
給阿謙的投資建議二：想買房保障人生，別抱持保障心態投資
在與阿謙諮詢對談過程中，我也看到許多保守型投資人最容易落入的「陷阱」：認為是保障，其實處於風險中。
將錢投入投資市場，因為跌價造成損失，這是一種可視但未知的風險。但是如果將錢都投入到定存、活存現金中，每年因為通貨膨脹造成損失，加上失去將錢轉進保守型甚至進攻型投資組合中能產生的獲利，這是屬於容易忽略但已知的風險。
保障型資產是為了當有突發風險產生時，讓我們不用擔心生計並可渡過半年時間進行避險。就阿謙每月支出約5萬來說，保留30萬是足夠的。特別是在進攻型投資組合都握有許多高價值公司並有不錯獲利時，應該將額外80萬緊急帳戶資金及活存轉進進攻型投資組合，才能更快達成買房目標。
而究竟是否該買第二間房出租賺取被動收入，我也請阿謙好好想想：買第二間房的目的是什麼？
如果買房是為了投資，那麼比起將一大筆錢投入保守型資產，以阿謙還年輕並且收入相對穩定情況下，該如何積極進攻讓自己退休時可以擁有千萬甚至億萬資產，才是最適當思考方式。
這些建議也適合你：購買投資型保單前先停看聽
在阿謙現有投資組合當中，我也看到在許多學員資產配置中都會出現的「投資型保單」。這類同時具備投資及保險功能的保單屬於保守型資產，因此建議在購買時要注意投入金額加上其他保守型投資不要超過總資產20%外，更要先釐清以下關鍵。
首先便是保單報酬形式為何？是在一定年限後固定會發放股息給保戶，還是保險公司會每年將這些錢投入特定投資標的做為報酬？這些資產增長能否看得見，甚至是否穩定，必須先了解。
其次則是這些保單綁約年限，這會影響可動用資金及運用彈性。當然，既然是保險更要確認又是綁定哪方面保險，在自己真正需要時是否能夠降低醫療或意外造成風險。懂得從資產角度思考保單，可以讓你在投資道路上少走相當多冤枉路。
附帶一提，想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。