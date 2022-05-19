印尼開齋節傳統：返鄉人潮擠得水洩不通，會製作「馬來粽」分送左鄰右舍

不久前，印尼穆斯林歡度開齋節。在印尼開齋節稱為「Hari Raya Idul Fitri」，更多人常說「Lebaran Idul Fitri」，或僅說「Lebaran」。Lebaran源自爪哇語，意思是「結束了」。

結束為期一個月的齋戒月，各地穆斯林均會加以慶祝。在印尼，80%的人信仰伊斯蘭教，故開齋節是重要節日，國定假期有兩天。

開齋節形式上與華人過農曆新年相似，印尼華人因而經常說「印尼人新年」，實則並非慶祝新年，但慶祝方式和精神宛如華人過春節，家族間也會在此時，相互拜訪聚會，關心彼此。

開齋節期間，印尼穆斯林紛紛回鄉與家人吃團圓飯，或是掃墓。然而，印尼幅員遼闊，島嶼眾多，兩天假期顯然不足，許多在大都市的上班族、工人，光是回家鄉車程就需要一至兩天，因此公部門及民間企業，彼此有默契，會多放幾天假，方便員工回鄉，前後約放假一星期。

回鄉過節，印尼人稱為「Mudik」。小時候，我經常在印尼電視新聞看到，準備回家過節的印尼穆斯林，大包小包裝滿車廂。當時飛機航班不如現在普遍，機票很貴，所以多數印尼人選擇搭大巴士、租車、開卡車、搭船，甚至騎摩托車千里迢迢回家，非常辛苦。

即使到了最近，印尼的機票較為平價，交通建設已更為發達，但汽車、機車數量爆增，平常大小城市就經常塞車，逢年過節馬路更是水洩不通，回鄉過節依然不是一件輕鬆的事，需要耐力、毅力。

Photo Credit： Coris CC BY SA 3.0 在開齋節前返鄉的印尼民眾。照片攝於2008年

Photo Credit： Agustinuselwan CC BY SA 4.0 在開齋節前搭船的印尼民眾。照片攝於2019年

開齋節時，印尼穆斯林吃完團圓飯後，隔日就開始拜訪親友，如同華人過年「走春」、「拜年」。印尼穆斯林見面時，習慣握住對方的手，並輕輕親吻其雙手，同時說：「Minal Aidin Wal Faidzin, mohon maaf lahir dan batin」，大致意思是「祈求對方原諒自己的過失」，表示和好。華人見到印尼穆斯林友人，以同樣的方式表達「祝賀」。相較於華人過年期間，喜歡拱手並說「恭喜發財」等吉祥話，印尼穆斯林顯得內斂、謙恭。

通常印尼開齋節不發紅包，但部分印尼人或許受華人影響，長輩也會發紅包給晚輩。小時候，我的印尼穆斯林友人曾告訴我，他有紅包（angpao），不過「紅包」不是用紅色紙袋包，而是用白色信封。

印尼穆斯林和世界各民族一樣，重要節日必有眾多節慶美食，開齋節也不例外。這段期間，印尼穆斯林家家戶戶茶几上，必備眾多糕餅、點心等，包括鳳梨酥、起司酥、花生酥、貓舌餅、大理石蛋糕、千層糕，以及多種飲品等，以便招待親友們。

此外，印尼穆斯林還會製作Ketupat，中文稱之為「馬來粽」。一種以嫩椰葉，或棕梠科嫩葉編織成四角形的容器，填入在來米並蒸熟。煮好的馬來粽，印尼穆斯林會與非穆斯林親友、左鄰右舍分享。

記得兒時開齋節前夕，我總是滿心期待穆斯林鄰居來送馬來粽。平日吃不到馬來粽，華人家庭也不會做，每年只有開齋節才有機會吃到。印尼穆斯林友人，每年固定在開齋節前夕贈送馬來粽，即齋戒月最後一天傍晚。每當看到馬來粽，便知明天穆斯林朋友「要過新年」。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 印尼穆斯林製作「馬來粽」

馬來粽和華人肉粽有幾分相似，不過不包餡，也不採用糯米，烹煮時，除以一般開水煮，印尼蘇門答臘北部居民，還喜歡用椰奶煮熟。

由於馬來粽無任何餡料，單吃無味，因此品嘗馬來粽時，要搭配咖哩類延伸的料理，如黃咖哩、紅咖哩（印尼人稱Gulai），或白咖哩（印尼人稱Opor），無論Gulai或Opor，配料有單純蔬菜，亦有混搭雞肉、羊肉、牛肉等。開齋節期間，理當要吃得比平日豐盛，除有眾多蔬菜，少不了雞肉、羊肉、牛肉。

印尼開齋節吃馬來粽，象徵懺悔，承認自身錯誤。不過，早在伊斯蘭教傳入印尼前，馬來粽便已流傳在爪哇島等地。部分爪哇人，習慣將馬來粽掛在大門前趨吉避凶。

直到今日，部分印尼人平日不做馬來粽，僅在開齋節，或馬來粽節慶（Hari Raya Ketupat）期間製作、食用，可見馬來粽的神聖及特殊性。

馬來粽不僅流傳在爪哇及馬來人之間，印尼其他民族，或非穆斯林者，亦有食用的風俗。後來，馬來粽還從爪哇島遠播到鄰國馬來西亞、新加坡、汶萊等地。

另外，以信仰印度教為主的峇里島人，在重要慶典也會製作馬來粽，峇里島人稱之為「Tipat」，外型不限四角形，形狀多元，如同峇里島豐富的文化樣貌。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 峇里島人製作的馬來粽「Tipat」，

雖然其他民族，或非穆斯林在重要慶典時，同樣會準備馬來粽，但馬來粽與開齋節關係緊密，已成為印尼、馬來西亞等地開齋節重要符號。一位印尼友人告訴我:「沒吃馬來粽，宛如沒過開齋節！」其重要性，猶如華人過農曆新年要吃年糕一樣！

所以，下次當有印尼穆斯林朋友送你馬來粽時，不妨也跟對方說聲：「Minal Aidin Wal Faidzin, mohon maaf lahir dan batin」一句佳言、一道美食，往往是通往友誼的最佳捷徑。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒