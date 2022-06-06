【專訪】鹿學小溪老師：學注音不難，用圖卡與孩子一起玩出「成就感」
我們想讓你知道的是
曾擔任到宅保母、幼兒園老師、親子課程老師等幼教相關行業，小溪老師累積了許多與不同年紀的孩子、家長互動的經驗，而在這個過程中，她也意識到「家長」在孩子學習中的重要性。孩子不願意做，如果家長先放棄了，便錯失了讓孩子成長的機會。
文：KACY
當孩子會說話後，要進入認字、閱讀的階段，這時，注音扮演了十分重要的角色。有系統的注音符號，能輔助孩子認字、發音，甚至是踏入獨立閱讀的新世界。
在孩子學習過程中，扮演著如此重要的角色，注音符號卻時常是家長與孩子之間的惡夢。
擁有五年多幼教經驗的小溪老師，在鹿學親子教室開設注音課程後，觀察到家長與孩子遇到的學習難題，像是有些家長上了注音課才意識到自己的發音不正確，有些孩子則發不出特定的注音。
但這些狀況其實都很正常，只是需要一個了解孩子狀況的教育者來引導。
我想做的是，為孩子與家長設計出更好記憶的注音啟蒙教學。
希望在學齡前的語言啟蒙期，開始讓孩子透過遊戲的方式接觸注音，減緩進入認讀階段的不適應與挫敗。
小溪老師整理了孩子常遇到的學習狀況，設計出孩子能輕鬆吸收的注音教學法，不僅增強了孩子對學習的信心，也幫助孩子在幼稚園到國小巨大的環境轉變中，具備更好的適應力。
注音符號好難？用圖像記憶輕鬆上手！
「老師上課說過帽子ㄇ，那這個毛巾也是ㄇ對不對，因為它也是方方的，而且它也是『毛』巾！」孩子眼睛發亮地與小溪老師分享著生活裡的發現，注音符號ㄇ不僅是老師上課教的帽子ㄇ，還有家裡廁所吊著的毛巾ㄇ。
不僅記住了ㄇ怎麼寫，還能在生活裡舉一反三，小溪老師的注音課從圖像記憶法開始，帶領孩子看圖說故事，輕鬆記下注音符號該怎麼寫。
帶著孩子從認出注音符號開始，這就是啟蒙。
一張張設計的注音圖卡，是這次線上課〈ㄅㄆㄇ注音國｜獻給寶貝的第一堂注音啟蒙課〉裡小溪老師特別設計的教材。
在奶奶彎腰的圖案上，疊合上ㄋ的形狀，跟著小溪老師一起念「奶奶ㄋ」，聲音與圖像同時留在孩子的腦海裡，只要想起「奶奶拄著拐杖」，腦海中便有了「ㄋ」的形狀，用聯想的方式幫助孩子輕鬆記憶。
談到將圖像與文字疊合的教材設計，小溪老師解釋，這是因為孩子正處於具體運思期到形式運思期的過渡階段。
也就是說，孩子從認識具體可觸摸的物體，到能夠內化思考抽象事物的概念。這段學習過程，對孩子而言是十分不簡單的。
因此，在線上課裡，小溪老師不僅帶著孩子們認識注音符號，更與孩子一同想想生活中有什麼ㄋ的詞語， 讓孩子創造出自己喜歡的詞彙，加深對注音的印象。
透過抽象的注音與生活中事物的連結，協助孩子們記憶與思考，培養孩子具備自主探索與學習的能力！
孩子排斥學注音？用「成就感」化被動為主動
課程的靈感來源，就是去找孩子喜歡玩什麼！
這次的注音線上課，小溪老師加入了遊戲的元素，根據以往的教學觀察，十分意外地，孩子們最喜愛的居然是注音符號的「對應」遊戲！
「對應」遊戲，並非只有連連看，它的魅力是給予孩子們「成就感」。
課程中，小溪老師秀出三隻動物的圖案，問孩子哪一隻動物有ㄇ的音，一開始，孩子們都會選自己喜歡的動物，但是只要一亮出動物的注音，孩子們便會搶著回答。
從遊戲問答中獲得成就感，孩子更願意持續學習。
「對應」遊戲既好玩，又能配合孩子的不同階段，變化出不同版本的遊戲，從基礎的注音找找看，到進階版的連連看、影子遊戲、投籃遊戲。
每一堂課老師都變化出不同遊戲，讓孩子對注音練習充滿期待，不知不覺不再害怕注音，更累積出對學習的信心！
在線上課程〈ㄅㄆㄇ注音國〉中，家長可以如何培養孩子的成就感呢？
在孩子寫筆畫跟不上課程時，小溪老師建議家長可以善用影片的「暫停鍵」，按下暫停讓孩子能夠放心地練習。家長在一旁耐心地陪伴，給予的支持與鼓勵，便是孩子最好的成就感來源！
從聽老師念注音，到一起讀讀看、找出注音在哪裡，一系列的活動設計，為的是讓孩子穩扎穩打地練習注音的基本認知，之後在學校學習拼音、造詞，才不會因為基礎沒打好，讓後續的學習變得更加困難。
爸媽心好累，該如何引導孩子學注音？
在疫情期間，小溪老師的線上課依舊堂堂爆滿，一開始孩子們坐在鏡頭前，總是很好動。在這其中，一位媽媽突然開始坐在孩子背後一起聽課，隨著課程推進，媽媽也愈坐愈前面。
一開始，小溪老師以為是孩子坐不住，所以媽媽想要盯著孩子好好學習，便主動聯繫家長想進一步了解狀況。
這才了解，孩子一直以來都發不出ㄈ的音，總是與ㄏ的音搞混，媽媽雖然也會發這兩個音，卻苦於不知道該如何引導孩子發音，找不到方法的她，十分挫敗。
直到孩子開始上注音線上課，看到老師教注音的方法，自己也想學習如何教孩子發音。這麼一來，自己平常陪伴孩子時也能引導他們正確學習。
小溪老師建議媽媽可以先與孩子玩「舌頭遊戲」，有時候一整天都要咬著舌頭說話，有時要把舌頭放在上面說話。過程中，孩子覺得這樣講話好好笑，因此更願意與父母互動。當學習變成遊戲，沒有了壓力，成果才會顯現。
觀察到家長的需求，小溪老師也將「教學引導」加入線上課程〈ㄅㄆㄇ注音國〉中。在每個章節的最後，告訴家長引導孩子正確發音的方法、介紹活動設計背後的緣由，讓家長了解孩子每個階段的狀況，放心地陪伴孩子學習。
就像是設計「舌頭遊戲」的教學活動，除了好玩，更是為了讓孩子能靈活運用嘴巴的肌肉。
而家長可能會疑惑，靈活運用嘴巴肌肉有這麼重要嗎？
這是因為在三至五歲的階段，不僅是孩子學習注音的啟蒙期，也是表達力逐漸成熟的階段。老師會特別注意孩子的嘴巴肌肉發展，透過遊戲，讓孩子不知不覺地運用到更多的肌肉部位，這對於注音發音特別有幫助。
在上課六個月後，原本什麼音都念ㄏ的孩子，成功發出了ㄈ的音，原本坐5分鐘就會跑走的孩子，現在可以專心地上完30分鐘的課。陪著孩子一路走來，知道練習發音與專注力是多麽地不簡單，小溪老師與媽媽都十分感動！
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月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱？缺乏財務大局觀或許更焦慮！
我們想讓你知道的是
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；並檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
先前一名網紅指出「25萬高收入族煩惱跟3萬小資相同」引發熱議，多數網友都無法認同，但我曾經遇過一位每月平均收入約25萬的牙醫，焦慮指數遠超過一般月薪3萬小資族。
職業為牙醫的陳醫師，雖然每月收入依診所患者數量有所起落，但近一年來平均月收入也有25萬，如果看診數量較多，當月收入可能差不多是小資新鮮人一年的薪水。
接到陳醫師的諮詢需求時，我檢視了一下陳醫師資產負債情況，各種狀況算相當不錯，並沒有特別需要修改的地方，除了投資組合總資產比多數人高出許多外，手頭也有足夠現金可以擁有良好生活品質。
然而我也發現陳醫師的焦慮恐慌指數位居「前段班」。在老婆還有一份時間彈性的工作，可共同貼補家用同時，陳醫師本人還是因為每月總「入不敷出」而始終對「缺錢」存在極大焦慮，對談時可以明顯感覺到他愁眉不展。
除了覺得賺的錢跟不上花錢速度外，陳醫師對投資始終無法看到明顯獲利，也對能不用擔心經濟壓力、實現財務自由和減少晚上及週末工作時間，這些遲遲無法達成的願望感到無力。
將陳醫師的資產負債、預算損益及投資組合全盤檢視一遍後，發現他入不敷出及焦慮主要原因有三個：「財務審視不全面」、「保險機會成本過高」及「理財結構過於保守」，而這三個問題同時也是相當多小資族財務管理及投資理財時容易犯的錯誤。
賺再多也是超支，都是因為缺乏財務的大局觀。
陳醫師雖然有做帳的習慣，但缺少了與老婆妥善溝通，因此對整個家庭支出總是後知後覺，金錢分配也有些混亂。
建議陳醫師應該要清楚將每月預算損益明確分類，倘若不能知道家中各個支出類別、就容易缺乏全局觀，不會知道各個預算哪邊多、哪邊少。一直見樹不見林就會覺得每一筆支出都該花，最後造成怎麼賺都無法完全支付開銷。
例如：陳醫師接下來可能會面臨換車這類龐大支出的抉擇，如果缺乏支出優先順序，容易讓每個花錢決策看起來都很合理，最後將陷入錢永遠不夠花的窘境。
我建議陳醫師將保險、生活費、交通、教育等支出分類，明確定義出每月比例，將這些支出以平均月收入設定底限，在有限「開銷」下就能避免各項開銷造成不必要浪費。
省下不必要的花費就有機會產生複利效應，這是高收入族群容易忽略的思維，所以會更容易在各個支出項目當中超支，即便收入高，最後也跟很多人一樣入不敷出。
給陳醫師的建議一：想清楚機會成本，每一塊錢都很重要！
不管收入有多少，有個理財共通觀念必須記住：每一塊錢都很重要！
陳醫師的財務現況，比起入不敷出這問題，我覺得更需要立即為他進行深入「保險健檢」！全家人一個月單醫療及意外險就高達4萬元保險支出，明顯高出該負擔成本，更不符合機會成本。
相當多人購買保險這類看似有「保障」的產品時，特別容易忽略機會成本問題，覺得應該多保一點，當有需求時就能多拿回一點。但是當我們只專注於保險，忘記或忽略其他開銷，就會造成過度投入。
無論收入有多少，保險支出絕不能超過每月收入十分之一。以陳醫師這個案例來看，假設把每月41,000元保險費降到合理比例24,000元，即使只將這省下的17,000元為小孩簡單投資ETF，以報酬率9%計算，30年就有2,400多萬元。
多出的17,000元保險費，能提供的保障是否超過將錢放入投資的報酬率？這就是他已經失去的機會成本。
給陳醫師的投資建議二：想實現財富自由夢想，先拋掉對金錢的焦慮
為何擁有高收入的陳醫師，也有相當多資產分配於投資中，感覺做了很多投資、卻無法看到獲利成果？理由很簡單：因為投資配置沒有辦法支撐夢想。
分析他的投資組合，保障型資產高達600萬佔23%，防守型資產包含房子共2,000萬佔75%，進攻型資產只投入60萬、佔2%，明顯無法帶來足以支付開銷的高獲利。
我的建議是如果本身個性無法承受太多風險，可以將進攻型資產提高到至少47%，防守調整至47%；至於現金、活存這些保障型資產，就算每個月支出高達30萬，預留半年180萬保障金也就足夠，可以降低至7%。
在房地產無法變現情況下，他現在也只需要將當初為小孩存的美金保單活用於投資中立即就增加200萬進攻型資產，在已經懂得如何選股的情況下，自然就離夢想更進一步！
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。