【專訪】鹿學小溪老師：學注音不難，用圖卡與孩子一起玩出「成就感」

文：KACY

當孩子會說話後，要進入認字、閱讀的階段，這時，注音扮演了十分重要的角色。有系統的注音符號，能輔助孩子認字、發音，甚至是踏入獨立閱讀的新世界。

在孩子學習過程中，扮演著如此重要的角色，注音符號卻時常是家長與孩子之間的惡夢。

擁有五年多幼教經驗的小溪老師，在鹿學親子教室開設注音課程後，觀察到家長與孩子遇到的學習難題，像是有些家長上了注音課才意識到自己的發音不正確，有些孩子則發不出特定的注音。

但這些狀況其實都很正常，只是需要一個了解孩子狀況的教育者來引導。

我想做的是，為孩子與家長設計出更好記憶的注音啟蒙教學。

希望在學齡前的語言啟蒙期，開始讓孩子透過遊戲的方式接觸注音，減緩進入認讀階段的不適應與挫敗。

小溪老師整理了孩子常遇到的學習狀況，設計出孩子能輕鬆吸收的注音教學法，不僅增強了孩子對學習的信心，也幫助孩子在幼稚園到國小巨大的環境轉變中，具備更好的適應力。

注音符號好難？用圖像記憶輕鬆上手！

「老師上課說過帽子ㄇ，那這個毛巾也是ㄇ對不對，因為它也是方方的，而且它也是『毛』巾！」孩子眼睛發亮地與小溪老師分享著生活裡的發現，注音符號ㄇ不僅是老師上課教的帽子ㄇ，還有家裡廁所吊著的毛巾ㄇ。

不僅記住了ㄇ怎麼寫，還能在生活裡舉一反三，小溪老師的注音課從圖像記憶法開始，帶領孩子看圖說故事，輕鬆記下注音符號該怎麼寫。

帶著孩子從認出注音符號開始，這就是啟蒙。

一張張設計的注音圖卡，是這次線上課〈ㄅㄆㄇ注音國｜獻給寶貝的第一堂注音啟蒙課〉裡小溪老師特別設計的教材。

在奶奶彎腰的圖案上，疊合上ㄋ的形狀，跟著小溪老師一起念「奶奶ㄋ」，聲音與圖像同時留在孩子的腦海裡，只要想起「奶奶拄著拐杖」，腦海中便有了「ㄋ」的形狀，用聯想的方式幫助孩子輕鬆記憶。

Photo Credit: 生鮮時書提供

談到將圖像與文字疊合的教材設計，小溪老師解釋，這是因為孩子正處於具體運思期到形式運思期的過渡階段。

也就是說，孩子從認識具體可觸摸的物體，到能夠內化思考抽象事物的概念。這段學習過程，對孩子而言是十分不簡單的。

因此，在線上課裡，小溪老師不僅帶著孩子們認識注音符號，更與孩子一同想想生活中有什麼ㄋ的詞語， 讓孩子創造出自己喜歡的詞彙，加深對注音的印象。

透過抽象的注音與生活中事物的連結，協助孩子們記憶與思考，培養孩子具備自主探索與學習的能力！

孩子排斥學注音？用「成就感」化被動為主動

課程的靈感來源，就是去找孩子喜歡玩什麼！

這次的注音線上課，小溪老師加入了遊戲的元素，根據以往的教學觀察，十分意外地，孩子們最喜愛的居然是注音符號的「對應」遊戲！

「對應」遊戲，並非只有連連看，它的魅力是給予孩子們「成就感」。

課程中，小溪老師秀出三隻動物的圖案，問孩子哪一隻動物有ㄇ的音，一開始，孩子們都會選自己喜歡的動物，但是只要一亮出動物的注音，孩子們便會搶著回答。

從遊戲問答中獲得成就感，孩子更願意持續學習。

「對應」遊戲既好玩，又能配合孩子的不同階段，變化出不同版本的遊戲，從基礎的注音找找看，到進階版的連連看、影子遊戲、投籃遊戲。

每一堂課老師都變化出不同遊戲，讓孩子對注音練習充滿期待，不知不覺不再害怕注音，更累積出對學習的信心！

在線上課程〈ㄅㄆㄇ注音國〉中，家長可以如何培養孩子的成就感呢？

在孩子寫筆畫跟不上課程時，小溪老師建議家長可以善用影片的「暫停鍵」，按下暫停讓孩子能夠放心地練習。家長在一旁耐心地陪伴，給予的支持與鼓勵，便是孩子最好的成就感來源！

從聽老師念注音，到一起讀讀看、找出注音在哪裡，一系列的活動設計，為的是讓孩子穩扎穩打地練習注音的基本認知，之後在學校學習拼音、造詞，才不會因為基礎沒打好，讓後續的學習變得更加困難。

爸媽心好累，該如何引導孩子學注音？

在疫情期間，小溪老師的線上課依舊堂堂爆滿，一開始孩子們坐在鏡頭前，總是很好動。在這其中，一位媽媽突然開始坐在孩子背後一起聽課，隨著課程推進，媽媽也愈坐愈前面。

一開始，小溪老師以為是孩子坐不住，所以媽媽想要盯著孩子好好學習，便主動聯繫家長想進一步了解狀況。

這才了解，孩子一直以來都發不出ㄈ的音，總是與ㄏ的音搞混，媽媽雖然也會發這兩個音，卻苦於不知道該如何引導孩子發音，找不到方法的她，十分挫敗。

直到孩子開始上注音線上課，看到老師教注音的方法，自己也想學習如何教孩子發音。這麼一來，自己平常陪伴孩子時也能引導他們正確學習。

Photo Credit: 生鮮時書提供

小溪老師建議媽媽可以先與孩子玩「舌頭遊戲」，有時候一整天都要咬著舌頭說話，有時要把舌頭放在上面說話。過程中，孩子覺得這樣講話好好笑，因此更願意與父母互動。當學習變成遊戲，沒有了壓力，成果才會顯現。

觀察到家長的需求，小溪老師也將「教學引導」加入線上課程〈ㄅㄆㄇ注音國〉中。在每個章節的最後，告訴家長引導孩子正確發音的方法、介紹活動設計背後的緣由，讓家長了解孩子每個階段的狀況，放心地陪伴孩子學習。

就像是設計「舌頭遊戲」的教學活動，除了好玩，更是為了讓孩子能靈活運用嘴巴的肌肉。

Photo Credit: 生鮮時書提供

而家長可能會疑惑，靈活運用嘴巴肌肉有這麼重要嗎？

這是因為在三至五歲的階段，不僅是孩子學習注音的啟蒙期，也是表達力逐漸成熟的階段。老師會特別注意孩子的嘴巴肌肉發展，透過遊戲，讓孩子不知不覺地運用到更多的肌肉部位，這對於注音發音特別有幫助。

在上課六個月後，原本什麼音都念ㄏ的孩子，成功發出了ㄈ的音，原本坐5分鐘就會跑走的孩子，現在可以專心地上完30分鐘的課。陪著孩子一路走來，知道練習發音與專注力是多麽地不簡單，小溪老師與媽媽都十分感動！