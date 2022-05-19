2022年4月30日看到一篇才剛發表在《新英格蘭醫學期刊》的編輯評論，心中頗有感慨，所以才決定寫這篇文章來抒發。

感慨，是因為看到評論裡的這句話：

關於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗，最令人失望的錯誤是將疫苗接種後的輕度疾病或無症狀感染標記為「突破」……「突破」一詞意味著失敗，創造了不切實際的期望，並導致對該病毒採取零容忍策略。

這一年多來，每次同鄉或親友聚會，COVID-19一定會有一席之地。而為了要讓大家了解人類和病毒之間的對抗關係，我都會說「突破感染」是個完全錯誤的名詞，根本就不應該被創造出來。

我會告訴他們，我們在做疫苗實驗時，會用不同劑量的病毒來挑戰打過疫苗的老鼠。在低劑量病毒的情況下，十隻老鼠全存活；在中劑量病毒的情況下，十隻老鼠死了五隻；而在高劑量病毒的情況下，十隻老鼠全死了。也就是說，只要病毒數量夠高，沒有任何疫苗是不會被「突破」的。

不管是打疫苗，還是自然感染，我們所獲得的免疫力（抗體和記憶細胞）會因人而異，而免疫力高的人可以應付高劑量的病毒，免疫力低的人就只能應付低劑量的病毒。還有，眾所周知，對抗病毒的免疫力是會隨時間而下降的。所以，打過疫苗的人再被感染，一點都不值得大驚小怪。

所謂的「完整疫苗」，不管是兩劑、三劑、甚至四劑，如果打過的人還是被病毒感染，那原因之一是他所接觸到的病毒量高過於他的免疫力所能應付的限度，原因之二是他所接觸到的病毒是變種，例如Omicron。不管是什麼原因，對病毒而言，沒有什麼疫苗是「完整」的。

去（2021）年4月，台灣出現第一個所謂「突破感染」案例，而《關鍵評論網》就立刻邀請我寫了一篇評論，請看〈機師接種過一劑AZ疫苗仍染疫，這代表疫苗失效了嗎？〉。其中的一段如下：

日前發表在《新英格蘭醫學期刊》的編輯評論是〈Covid-19 Boosters — Where from Here?〉（COVID-19加強劑──何去何從？）。作者Paul Offit是一位兒科醫生，專攻傳染病、免疫學和病毒學，他是賓州大學兒科和疫苗學教授，也是費城兒童醫院疫苗教育中心主任，他還是輪狀病毒疫苗的共同發明人。

這篇評論總共有八段，而前五段是在講所謂的「完整接種疫苗」是如何從原來的兩劑，演變成三劑、四劑，甚至是未來的N劑。剩下的三段則是在講疫苗加強劑要何去何從。我把這三段翻譯如下：

人們現在對「完整接種疫苗」是什麼意思感到困惑。這很容易理解是如何發生的。可以說，關於Covid-19疫苗，最令人失望的錯誤是將疫苗接種後的輕度疾病或無症狀感染標記為「突破」。與所有黏膜疫苗一樣，目標是預防嚴重疾病——讓人們遠離醫院、重症監護室和太平間。 「突破」一詞意味著失敗，創造了不切實際的期望，並導致對該病毒採取零容忍策略。如果我們要從大流行（pandemic）轉變為地方病（endemic），在某個時候，我們將不得不接受疫苗接種或自然感染或兩者的結合，不能提供針對輕度疾病的長期保護。 此外，由於加強劑並非沒有風險，我們需要清楚分辨哪些群體最受益。例如，16至29歲的男童和男人患mRNA疫苗引起的心肌炎的風險增加。所有年齡組都面臨「原始抗原罪」（original antigenic sin）這一理論性問題的風險──由於免疫系統鎖定了原始免疫原，因此對新免疫原的反應能力下降。 這種現象的一個例子可以在一項對非人類靈長類動物的研究中找到。該研究表明，與使用原始病毒株來進行加強相比，使用Omicron特異性變種來加強，不會產生更高水平的Omicron特異性中和抗體。這個潛在的問題，可能會限制我們對新變種做出反應的能力。 現在CDC有責任確定誰從加強劑量中受益最多，並教育公眾了解黏膜疫苗的局限性。否則，對輕度或無症狀感染的零容忍策略（只能通過頻繁的加強劑來實施）將繼續誤導公眾關於Covid-19疫苗能做什麼和不能做什麼。

本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航