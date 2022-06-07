口乾、眼乾、皮膚乾，甚至連肺臟也乾！好發於女性的「乾燥症」是怎麼回事？
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乾燥症會造成全身性發炎反應，可能導致肺纖維化，一定要好好控制。肺纖維化是肺部反覆發炎受到傷害後，產生結痂的結果，長期下來恐阻礙肺部氧氣的吸收，因此病人會有缺氧的現象，只要一動就會很喘，也容易咳嗽。
王女士是位乾燥症患者，由於口乾的狀況不是很嚴重，所以她一開始並沒有很在意，直到肺部出現一些症狀，才驚覺情況不對勁。高雄長庚醫院風濕過敏免疫科陳嘉夆醫師回憶，這位病人當時是坐輪椅進到診間，只要走幾步路就會很喘、非常費力，幾乎沒辦法行走。做完肺功能檢查、電腦斷層，確診為乾燥症導致的肺纖維化。
經過溝通討論之後，患者開始接受類固醇、免疫調節藥的治療，並搭配抗肺纖維化藥物，陳嘉夆醫師說，經過持續治療後，患者整體症狀漸漸改善，生活品質提升，類固醇也已經調到最低劑量。
高雄長庚醫院胸腔內科黃國棟醫師指出，肺纖維化是肺部反覆發炎受到傷害後，產生結痂的結果，長期下來恐阻礙肺部氧氣的吸收，因此病人會有缺氧的現象，只要一動就會很喘，也容易咳嗽，生活作息、睡眠都受到很大的影響，生活品質很差。
乾燥症會造成全身性發炎反應，可能導致肺纖維化，一定要好好控制，並定期追蹤肺功能，才能及早發現，及早治療。
眼乾、口乾、皮膚乾，好發於女性的乾燥症
乾燥症是種自體免疫疾病，可能會影響全身腺體，通常好發於50到70歲女性，陳嘉夆醫師說，門診的患者大部分是停經後婦女，性格比較容易緊張、焦慮。
90％以上患者都是以乾燥的症狀來表現，包括嘴乾、眼乾，比較嚴重時，嘴巴常出現潰瘍，眼睛部位亦可能發生角膜潰瘍。陳嘉夆醫師指出，身體各處的腺體皆可能受到侵犯導致乾燥的狀況發生，所以不但皮膚會乾燥，陰道也可能有乾燥的情形。
乾燥症會造成全身性發炎反應，除了影響身體所有的腺體，其他器官也都會遭到侵犯，進而出現全身性的症狀，例如全身倦怠、無力、體重減輕，甚至失眠、憂鬱。陳嘉夆醫師亦說明，部分患者會有神經侵犯，而出現手麻、腳麻、肢體無力。
「乾燥症還有可能會併發肺纖維化，這是容易被患者忽略的部分！國外研究顯示，大概有2至7成的乾燥症患者，可能會侵犯到肺部，最嚴重的變化就是肺纖維化（ref.1、2）。」陳嘉夆醫師表示，「有些患者是因為呼吸很喘住進加護病房，才發現原來有乾燥症。」
正常時候，我們的肺部、氣管裡會有一些分泌物，黃國棟醫師說，但由於乾燥症患者的腺體受損，無法分泌潤滑液，很容易咳嗽。因為是自體免疫疾病，所以可能影響肺臟、導致發炎，在反覆發炎之後，原本柔軟的肺臟會慢慢佈滿疤痕，稱為肺纖維化。
越早診斷肺纖維化，越有機會扭轉，黃國棟醫師說，聽診患者的後背下肺葉時可能聽到類似魔鬼氈摩擦的異常連續性爆裂音，但是初期幾乎聽不出來，所以必須搭配各種檢查。除了定期追蹤Ｘ光片，還會做肺功能檢查，自體免疫疾病患者建議每三到六個月做一次肺功能檢查。如果肺功能異常，或是Ｘ光片看起來有些變化，就要做電腦斷層檢查，這樣才有辦法及早發現。
另外，還可以做「六分鐘走路測試」，黃國棟醫師解釋，讓病患連續行走六分鐘，在行走過程中，會持續測量血氧濃度。一般人在走路時，血氧濃度可維持在95％以上；肺部有問題的患者在走路時，血氧濃度會往下掉，可能在靜止狀態下血氧濃度96％，但在走一、兩分鐘後，血氧濃度就掉到90％，且越掉越低，病人也越來越喘。
黃國棟醫師強調說，及早發現肺纖維化，趕快給予抗肺纖維化藥物，可以延緩纖維化疤痕的產生，避免快速惡化，維持病人肺部的功能，對患者很有幫助。
及早治療預防肺纖維化
乾燥症的治療以免疫調節藥物為主，可控制全身性發炎反應，症狀治療的部分可以使用一些眼藥水、促進唾液分泌的藥物。
「我都會提醒乾燥症病人，要對某些肺部症狀提高警覺，例如胸悶、會喘，或是走幾步路、爬樓梯，就覺得呼吸很費力。如果有這些情況，一定要向醫師反應，並定期追蹤肺功能。」陳嘉夆醫師說，「若出現肺纖維化、肺功能下降，或是出現較嚴重的肺部表現，可以考慮加上抗肺纖維化藥物治療，延緩肺纖維化的速度。」
有位乾燥症患者，因為呼吸喘轉介到胸腔科來，從肺功能檢查、電腦斷層看起來確定是肺纖維化，在六分鐘走路測試中，血氧濃度會掉到70％。黃國棟醫師說，因為狀況很嚴重，所以除了使用抗發炎藥物外，也給予抗肺纖維化藥物，以盡量保存患者肺功能。
貼心小提醒
乾燥症是自體免疫疾病，除了造成口乾、眼乾、皮膚乾之外，還有可能波及肺臟，導致肺纖維化，陳嘉夆醫師叮嚀，如果發現容易咳嗽、走路會喘，務必盡快向醫師反應。
黃國棟醫師也提醒，自體免疫疾病患者建議定期接受肺功能檢查，及早發現肺纖維化，及早接受治療，才能維持肺臟功能，改善生活品質。
參考資料
- Pulmonary manifestations of Sjögren's syndrome
- Risk factors for primary Sjögren syndrome-associated interstitial lung disease
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
我們想讓你知道的是
為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：