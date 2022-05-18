北韓疫情嚴峻：超過172萬人通報發燒症狀，金正恩鐵腕防疫引起聯合國憂心

北韓發燒病例席捲全國，官方媒體今（18）日報導，領導人金正恩抨擊國家對第一波官方證實的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情因應「不成熟」，指控政府官員能力不足、怠惰。

《路透社》報導，北韓上週首度證實出現COVID-19疫情後，國內通報新增23萬2880人有發燒症狀，另有6人死亡。當局並未說明有多少人採檢COVID-19呈陽性反應。

根據官媒《北韓中央通信社》（KCNA）報導，金正恩昨（17）日主持執政勞動黨政治局會議時表示，「國家應對這場危機的能力不成熟」，在「時間就是生命」的時期增加了對抗疫情的「複雜性和艱鉅性」。

北韓首度坦承國內爆發COVID-19疫情以來，總計已經通報172萬名患者有發燒症狀，至少66萬3910人正在接受治療，截至昨晚有62人死亡。

遭國際孤立的北韓缺乏疫苗，醫療基礎設施不完善，《北韓中央通信社》指出，衛生官員已制定COVID-19治療指引，以避免民眾因用藥過量等不當醫療行為而喪生。這項指引包括為不同類型的患者個人化治療方法，但官媒並未說明治療計畫中會使用哪種藥物。

北韓嚴厲防疫手段，聯合國憂心違反人權

北韓數天前證實國內出現首起COVID-19確診病例後，聯合國（UN）今天對北韓因應大規模疫情爆發的防疫手段恐違反人權表示憂心。北韓領導人金正恩已下令實施全國性封鎖，以減緩疫情在未接種疫苗的人群中傳播，並痛批醫療衛生官員在防疫方面應對不佳。

聯合國人權事務高級專員公署發言人史勞塞爾（Liz Throssell）告訴記者，「最新的防疫限制包括把民眾嚴格隔離，以及進一步實施旅行限制，這對於那些滿足基本需求已經很艱難的群眾會造成可怕後果。」

她表示：「我們呼籲⋯⋯當局確保所有防疫措施都是必要、合宜、非歧視性、有時限的，並嚴格符合國際人權法規。」史勞塞爾還指出，北韓當局應該評估「任何措施對於弱勢族群的影響，並吸取其他地方在有效應對疫情並減輕任何不利影響的經驗。」

史勞塞爾也重申聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）的呼籲，敦促各國「放寬對北韓的制裁，讓緊急人道援助及COVID-19相關協助」能夠提供給北韓。

專家指出，北韓的公衛系統在全球敬陪末座，醫院設備簡陋，僅有極少數加護病房，也沒有COVID-19治療藥物或大規模篩檢量能。《韓聯社》今天報導，北韓已派遣飛機前往中國載送醫療補給品，這也是2年多前疫情開始爆發後，北韓的首批國際航班之一。

報導引述不具名消息來源指出，3架高麗航空（Air Koryo）班機昨天從北韓飛往中國瀋陽市，同一天稍晚運送醫療補給品返回北韓。報導引述消息人士說法稱，北韓可能會加開班機，因為這次運送的補給品顯然不夠用。

中國外交部發言人稱不清楚報導內容，也沒有說明是否給予北韓任何援助。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：羅元祺