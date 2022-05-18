北韓疫情嚴峻：超過172萬人通報發燒症狀，金正恩鐵腕防疫引起聯合國憂心
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北韓在證實國內疫情後染疫人數陡增，領導人金正恩在公開會議中批評衛生官員的不盡責，在缺乏醫療設施與藥品的同時，也決定要用強硬的控制手段阻斷疫情傳播，引起聯合國憂心。
北韓發燒病例席捲全國，官方媒體今（18）日報導，領導人金正恩抨擊國家對第一波官方證實的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情因應「不成熟」，指控政府官員能力不足、怠惰。
《路透社》報導，北韓上週首度證實出現COVID-19疫情後，國內通報新增23萬2880人有發燒症狀，另有6人死亡。當局並未說明有多少人採檢COVID-19呈陽性反應。
根據官媒《北韓中央通信社》（KCNA）報導，金正恩昨（17）日主持執政勞動黨政治局會議時表示，「國家應對這場危機的能力不成熟」，在「時間就是生命」的時期增加了對抗疫情的「複雜性和艱鉅性」。
北韓首度坦承國內爆發COVID-19疫情以來，總計已經通報172萬名患者有發燒症狀，至少66萬3910人正在接受治療，截至昨晚有62人死亡。
遭國際孤立的北韓缺乏疫苗，醫療基礎設施不完善，《北韓中央通信社》指出，衛生官員已制定COVID-19治療指引，以避免民眾因用藥過量等不當醫療行為而喪生。這項指引包括為不同類型的患者個人化治療方法，但官媒並未說明治療計畫中會使用哪種藥物。
北韓嚴厲防疫手段，聯合國憂心違反人權
北韓數天前證實國內出現首起COVID-19確診病例後，聯合國（UN）今天對北韓因應大規模疫情爆發的防疫手段恐違反人權表示憂心。北韓領導人金正恩已下令實施全國性封鎖，以減緩疫情在未接種疫苗的人群中傳播，並痛批醫療衛生官員在防疫方面應對不佳。
聯合國人權事務高級專員公署發言人史勞塞爾（Liz Throssell）告訴記者，「最新的防疫限制包括把民眾嚴格隔離，以及進一步實施旅行限制，這對於那些滿足基本需求已經很艱難的群眾會造成可怕後果。」
她表示：「我們呼籲⋯⋯當局確保所有防疫措施都是必要、合宜、非歧視性、有時限的，並嚴格符合國際人權法規。」史勞塞爾還指出，北韓當局應該評估「任何措施對於弱勢族群的影響，並吸取其他地方在有效應對疫情並減輕任何不利影響的經驗。」
史勞塞爾也重申聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）的呼籲，敦促各國「放寬對北韓的制裁，讓緊急人道援助及COVID-19相關協助」能夠提供給北韓。
專家指出，北韓的公衛系統在全球敬陪末座，醫院設備簡陋，僅有極少數加護病房，也沒有COVID-19治療藥物或大規模篩檢量能。《韓聯社》今天報導，北韓已派遣飛機前往中國載送醫療補給品，這也是2年多前疫情開始爆發後，北韓的首批國際航班之一。
報導引述不具名消息來源指出，3架高麗航空（Air Koryo）班機昨天從北韓飛往中國瀋陽市，同一天稍晚運送醫療補給品返回北韓。報導引述消息人士說法稱，北韓可能會加開班機，因為這次運送的補給品顯然不夠用。
中國外交部發言人稱不清楚報導內容，也沒有說明是否給予北韓任何援助。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：羅元祺
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《錢都》品牌轉型學：導入數位化工具 起手NUEIP企業管理
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錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。
每天用餐時段一到，橘底白字的店面內，一個個小火鍋上桌，全家人的歡笑聲伴隨著鍋內沸騰的泡泡不斷冒出，這是錢都餐飲旗下老字號火鍋品牌「錢都日式涮涮鍋」的日常。從 1997 年創立至今，目前全台已擁有72間分店、來客數年破千萬，卻依然堅持使用精心熬煮 96 小時後的大骨高湯，並加入柴魚、昆布等食材增添其風味使湯頭更有層次，讓許多老饕顧客每每都感受到錢都令人難以忘懷的餐飲體驗。
而面對時代的變動，錢都近年來也持續推動品牌革新，翻新原有店面改裝成更符合年輕人風格的日系二代店，並積極計畫拓展店面，透過導入數位化工具，當輔助訓練大量儲備幹部與培訓人才時，能夠更加有效率。
NUEIP雲端人資包辦行政庶務，錢都店長安心放眼未來
錢都餐飲人資主任周芮昕表示，初期原本公司使用紙本打卡鐘，以全人工方式做薪資計算與審核。每個月月底，各店店長們都需要加班計算員工出缺勤與薪水，才能趕得及1號中午之前，讓物流車將紙卡載回總公司。接下來，總公司需加派人力逐張、逐行的人工登打進電腦，同時主管單位還會抽樣檢核正確性，前前後後繁複作業總需花上一週時間，而72間門店店長加上總公司登打與檢核的人力，更是可觀的成本。
「人工計薪誤差高、效率低，換算下來，NUEIP 幫我們幾乎節省了78%的時間與95%的人力成本，現在整個流程只需要兩個人、1.5 個工作天即可完成。不只效率高且基本上是零失誤，這些數值是我們在導入前完全沒意料到的。」周主任述說。錢都認為，店長們應該專注於門店的營運和管理，帶領門店達成公司經營目標，而不是加班執行繁瑣且無效率的行政作業。周主任認真地說道：「錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。」
NUEIP療癒系出缺勤、排班與薪水管理，造福餐飲業者
經營餐飲業的人都知道，餐飲業人員流動率高，加上計時人員眾多的情況下，要掌握員工的請假狀況只能經由店長回報，無法在第一時間知道。周主任說道：「以前各店排班是一件很痛苦的事情，幸好 NUEIP的排班功能對餐飲業非常友善。不僅可以依時數彈性安排工讀生的班表，不須建立上百個班別，還能自動檢核目前的人力配置是否妥當。搭配『實際工時統計』功能，可統計計時人員的實際工作時數，進而準確計算假期、加班時數與薪資，若人員有任何出勤狀況，總公司都能即時知曉或因應。」。
因為適切的系統功能，讓錢都餐飲在企業管理上能夠無所顧慮，周主任表示，雖然前期數位轉型時，要教育店長們使用電腦、熟悉功能，會經過約一個季度的轉換陣痛期。但現在不僅省去紙本操作、不用為了行政事務加班、各店人員可以輕鬆使用LINE進行上下班打卡或請假，店長們紛紛覺得這個轉換期很值得。對總公司來說，更降低了門市人員的控管風險，讓整個企業在力拼品牌規模時，更加順利地往前邁進。
雖然疫情肆虐全台業者，但錢都餐飲把握契機逆勢成長，開始發展電商通路，推出品牌麻辣鴨血豆腐、特色水餃、嚴選海鮮食材等；實體店方面，藉由手機會員 APP 打造超級會員經濟。錢都餐飲旗下品牌目前正積極討論拓點計畫，以優渥的薪資獎金招募優秀的儲備幹部，而在例行的行政事務上，則由 NUEIP 協助支援，讓門市與總部的聯繫更加緊密與即時，企業內部管理更加順暢有效率。
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