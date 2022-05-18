2022金曲獎入圍：蔡健雅成提名贏家、許光漢入圍新人，評審團主席揭秘評選考量與遺珠之憾
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2022金曲獎評審團主席阿弟仔解釋今年入圍名單的評選過程，表示評審非常看重多元性，且也因為現在是分眾音樂的時代，幾代人聽的的音樂都不盡相同，因此討論獎項時，評審們也希望金曲獎能肩負推廣的意義。當然，流行性、商業性、國際性、未來性等等的標準，也都在考量當中。
今（2022）年第33屆流行音樂金曲獎，於5月18日下午舉行入圍名單發布記者會，並由評審團主席阿弟仔，率領揭獎嘉賓雅維・茉芮、春麵樂隊、Tizzy Bac、朱海君、韋禮安共同揭曉名單。
本屆計有273家報名單位、1544張專輯／EP、2萬721件作品參賽；其中數位發行專輯／EP共有1103件，較上屆增加176件。經83名評審委員以初審、資格審及複審三階段、歷時3個月的評審作業，決議本年入圍名單，計173件作品入圍角逐27個獎項。
揭曉名單前，評審團主席阿弟仔表示：「這兩年因為疫情關係，音樂人比較辛苦，但我們還是很感動，在這麼多作品中聽到音樂人很不一樣的生命力，也希望藉由這次的入圍名單，分享這群音樂人的力量。」
特別貢獻獎
本屆特別貢獻獎共有兩位得主，其一為今年3月逝世的邱晨；其二為陳復明。
特別貢獻獎評審委員會表示，邱晨先生畢生音樂創作不輟，並投身政治、社會、族群、環境運動。1970年代起創作〈小茉莉〉、〈風告訴我〉、〈相思〉等經典校園民歌作品；1981年組成「丘丘合唱團」，1982年推出《就在今夜》專輯，動人旋律及狂野節奏敲開華人世界搖滾大門；1987年《特富野》專輯刻劃原住民族困境，樹立「報導音樂」里程碑；1990年代後致力母語創作，完成客家音樂作品系列，無私奉獻家鄉東勢。邱晨先生以音樂傳達人民的聲音，為台灣文化與民主奉獻心力，鞠躬盡瘁，是永遠的才子，也是世代的開創者。
而陳復明先生長年投入流行音樂製作、統籌，是華語樂壇舉足輕重的巨星推手。1982年組成「印象合唱團」，是台灣創作樂團的先驅；1985年成立可登唱片，出版鄭怡、伍思凱、黃大煒、黃小琥、鄭智化等歌手作品，並以「我們」系列將幕後音樂人成功推到幕前；之後加入豐華唱片，統籌策劃張惠妹、張雨生、歐陽菲菲、蘇芮、張清芳等歌手代表作，打造華語音樂黃金盛世。
陳復明先生是低調的樂行者，提攜後進不遺餘力。歌壇百花齊放的榮景中，他是勤勤懇懇的園丁。謹以本屆金曲獎特別貢獻獎，向這位「音樂人心目中最尊敬的音樂人」致敬。
評審團主席揭曉評選內幕
阿弟仔在入圍名單揭曉會後出席媒體聯訪，解釋今年入圍名單的評選過程。阿弟仔表示，評審非常看重多元性，且也因為現在是分眾音樂的時代，幾代人聽的的音樂都不盡相同，因此討論獎項時，評審們也希望金曲獎能肩負推廣的意義。當然，流行性、商業性、國際性、未來性等等的標準，也都在考量當中。
至於最佳華語專輯，男女歌手、新人、製作人、樂團等項目都討論非常久，阿弟仔表示，此次評審在各獎項投票前，都會先討論需不需增額入圍名單，因去年整體的表現都非常令人驚艷，非常擔心漏人，最後幾乎每個獎項都增額，年度歌曲就增額至8首。
阿弟仔進一步說，在當代環境氛圍中，很難真的選出一首歌做為年度代表，在分眾社會下，確實越來越難有一個評判的標準，也建議文化部未來能否改成10大單曲。
至於外界關注各大獎項的遺珠問題，阿弟仔則表示魚丁糸、艾怡良、彭佳慧、小宇等人的專輯未入圍最佳華語男、女歌手相當可惜，至於廣受外界矚目的蕭敬騰則是未報名個人獎項。
阿弟仔在聯訪席間不斷強調，關於遺珠與否，評審之間的考量都不一樣，而在分眾音樂的年代，樂迷聽眾的心中也都會有自己的遺珠，因此恐怕無法代表評審團討論遺珠，不願多談此部分。
攤開本屆入圍名單，以環球國際唱片股份有限公司入圍15項為入圍階段大贏家，其中專輯作品以蔡健雅的《DEPART》入圍8項居冠，黃連煜的《滅人山》則以6項入圍緊追在後。
阿弟仔提及《DEPART》說到，蔡健雅的音樂有其獨特之處，整體表現很好，也包含個人的才華，而一張專輯能夠得到很多的獎項入圍，是非常多的音樂人貢獻，無法只單講蔡健雅個人。
針對《滅人山》時，阿弟仔則說，「大家對於這張專輯最大的感動，是黃連煜在此階段，還能夠有這樣的創作能量，很誠懇，同時也非常具有前瞻性。」
而面對記者群的題問，也談到了客語音樂、原住民語音樂的入圍獎項，阿弟仔表示：「客語音樂、原住民語音樂都非常精彩，客語音樂的報名專輯都有各自的支持者，至於原住民語音樂則有老中青不同世代的呈現手法，令人驚艷。」
關於中國歌手的提名入圍，包含崔健、裘德、許鈞、袁婭維等人皆入圍了華語男女歌手獎，阿弟仔表示，崔健是非常具有時代意義的歌手，崔健在這個階段還能有這樣的創作力跟能量，評審們感到很驚艷，整體工業水準也很精彩，因此投票時的分數就很高。
而本屆入圍最佳華語男女歌手獎的音樂人，沒有共通之處，但是各有特色，且金曲獎討論的是華語，有任何華語專輯報名，評審都會用嚴格與專業的態度評斷。
至於阿弟仔心中競爭最激烈的「死亡之組」，則是最佳樂團獎，「樂團表現都非常好，也非常多元，所以很難取捨，各個評審都有自己的考量，最終的入圍狀況呈現多元的結果，也是我們所樂見，不同的音樂性都能被包容，也是與現在社會的連結。」阿弟仔這樣說道。
最後，各界也好奇ØZI為何未入圍年度專輯獎，阿弟仔解釋ØZI的專輯收錄太多舊歌，不符合規則，因此未能進入討論，至於，ØZI和蛋堡合唱的〈跑馬燈 DEATH TRIP〉則是非常好聽，因此入圍了年度歌曲。
防疫規範與舉辦地點、日期
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