李克強與習近平不同調，頻頻敲響經濟失序的警鐘，會是中共二十大前政爭前哨戰嗎？

中國疫情難以平息，不但經濟大城上海淪陷，天子腳下的北京也難倖免，疫情擴散治其他省市，中共中央仍採取「動態清零」的封控措施，但是嚴格的封城手段對經濟產生的負面影響逐漸浮現，逼著總理李克強在一個月內在三場正式會議中提出「穩就業」的重要性。

除此之外，李克強也表示他對直接發錢給民眾、擴大投資等作法的不認同，顯然和習近平的作法不同調，外界認為中共高層權鬥已浮出檯面，李克強不斷敲響經濟失序的警鐘，會是進入中共二十大前政治鬥爭的前哨戰嗎？

動態清零不改，就業、消費紛紛出問題

中國國家統計局日前發布最新數據，今年1月到4月，房地產開發投資、規模以上工業增加值、社會消費品零售總額、城鎮消費品零售額等數據都呈現下跌的表現。顯然，中國疲軟的經濟發展形勢，因為政府採取嚴苛的防疫措施，整體經濟發展有急遽惡化的現象，內需消費力不振，這解釋了為何中共高層想透過擴大公共投資、放鬆房地產投資限制，來挽救經濟下行的劣勢。

不僅如此，歐、美商會也提出警示，外商將可能出現大規模出逃的現象，中國官媒還發文疾呼外商不要用腳投票離開。

中國經濟前景不被外商看好，就連國內社會穩定也出現危機，中國政府失去因應疫情的彈性，「動態清零」不但嚇跑了外商投資，也連帶造成供應鏈有斷鏈的風險，「停工停產」導致國內就業問題浮現。

依據官方數據顯示，今年四月，中國失業率創下新高，城鎮調查失業率為6.1%，是近兩年來最高紀錄，而象徵主要勞動力集中地區的31個大城市，失業率更是高達6.7%，這是四年來的高峰。失業的年齡層集中在30歲以下的青年族群，再加上即將帶來的畢業季，今年大學畢業生人數將破千萬，中國就業市場壓力之大，不難想像。

李克強穩就業，經濟疲軟讓習近平難堪

就業問題所引發的社會動盪，將可能會對政治穩定產生衝擊，尤其是今年是中共進入二十大的政權換屆之際，習近平破壞了改革開放以來的政治秩序。