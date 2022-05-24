【美劇】《新創大騙局》：其他創業家不也是「先騙再說」，如果再給霍姆斯一次機會她能成功嗎？
我們想讓你知道的是
試想若你是女賈，機器在實驗室時確實測試成功，但飛到瑞士跟製藥巨擘展示前，卻因為種種原因故障。身為創辦人兼CEO的你知道，這個簡報極其重要，甚至可能決定公司的生死。那你會盡一切可能（包含作假）讓展示成功，還是自己摸著鼻子取消會議？
影音串流平台競爭激烈，近期不約而同都推出了與詐騙或職場舞弊相關的作品，像是Netflix的《創造安娜》與《Tinder大騙徒》、Apple TV+的《新創玩家》、HBO Max的《遊戲華爾街》，以及Hulu改編自同名Podcast、講述Theranos創辦人霍姆斯（Elizabeth Holmes）血檢謊言的《新創大騙局》。
對於早已將原文與中譯書讀完、看了HBO紀錄片《矽谷血檢真相報告》、還寫了後續判刑追蹤文章的我來說，一開始並不打算再看這個八集的迷你劇。畢竟，這個已經被寫爛、被談膩的案子，再多看幾次應該也不會有新的想法才是。
沒想到，我竟然還是乖乖看完了八集，還冒出不少心得。
為什麼還要再看這部影集？
以下幾點，是看完影集後獨有的新體悟：
1. 霍姆斯原來是個聰明認真又積極努力的好人，而好人也會變質
她高中即破格錄取史丹佛暑期中文班，畢業時以「總統獎」得主的優秀成績錄取史丹佛，還以大一新生之姿加入錢寧教授由博士生組成的實驗室。
大一暑假至新加坡實習，負責檢驗SARS病人檢體，回來後申請了一個能診斷又能治療疾病的手臂貼片的專利。我相信當時19歲的霍姆斯，一定全心全意想讓這個世界因為她發明的科技而更美好。扯謊詐騙投資人、恐嚇員工、傷害病患等，絕非她的初衷。
2. 體會創業者的困難與艱辛
創業是一條極為艱困的路。霍姆斯「一滴驗百病」的願景，需要極大量的資金、人才與時間才有機會研發成功，但缺乏資金則無法進行研究，沒有研究自然不會有成果，拿不出成果投資人不可能掏錢，這就是霍姆斯所面臨的兩難困境。另外，創業者所承擔的壓力來自四面八方，一般人難以體會、也無法承受。董事會希望她拿出戰功、投資人要求盡速獲利、合作夥伴訂下緊迫時程、員工眼巴巴等著股權變現大賺一筆，創辦人的難處不足為外人道。
試想，若你是霍姆斯，機器在實驗室時確實測試成功，但飛到瑞士跟製藥巨擘展示前，卻因為種種原因故障。身為創辦人兼CEO的你知道，這個簡報極其重要，甚至可能決定公司的生死。那麼，你會盡一切可能（包含作假）讓展示成功，還是自己摸著鼻子取消會議？霍姆斯選擇了前者，而我相信她並不孤獨。
3. 董事們不如我們想像的那樣笨
董事會或投資人並非笨蛋，其實也都曾要求確認驗血機器的真實性與準確度。不過，在霍姆斯魅力、商業機密的藉口以及深怕錯失機會的擔憂之下，他們選擇忽視再也明顯不過的警訊，畢竟他們可是閱人無數、商場或政治經驗豐富的政商名流，眼光怎麼可能會出錯。更重要的是，大家渴望霍姆斯畫的大餅成真，自己能因此幹掉競爭對手、大撈一筆或是名留青史，所以儘管烽煙四起，仍不願相信後院失火。
當然，也不能說此劇完美無缺。
至少對於長期追蹤此案的我來說，演員的面貌是其中一大缺點。由於女主亞曼達．塞佛瑞（Amanda Seyfried）的瓜子臉與霍姆斯差太多，男主又比桑尼（Theranos前總裁Ramesh "Sunny" Balwani）本人帥太多，害我不斷出戲。不過，可以看得出來女主下過一番功夫，努力模仿她的講話方式與聲音，彌補了外型上的劣勢。
其他創業家不也是先騙再說嗎？
知名軟體公司Oracle創辦人、身價上千億美金的艾利森（Larry Ellison），在第二集中與霍姆斯會面，儘管沒有明說，但「Fake it till you make it」（弄假直到成真）的傳承意味不言可喻。不少知名企業家都曾利用這種打帶跑戰術，在創業初期站穩腳步。
麥當勞的克洛克（Ray Kroc）初期募資時，明明虧損連連、接近破產邊緣卻仍宣稱公司利潤豐厚；iPhone 2007年首次發表時，軟體存在許多bug，且手機收訊明明不好，為了展示效果修改了軟體，好讓訊號永遠顯示滿格；IBM在1981年與微軟簽約，要求為它的個人電腦提供作業系統時，微軟連產品都還沒弄出來，蓋茲也興趣缺缺；艾利森更是其中的佼佼者，經常宣稱何時將提供某某強大軟體功能或硬體，但總是跳票，是著名的「太監軟體」（下面沒有了，學名霧體）製造者。
這樣的文化，讓人不經思考霍姆斯與其他創業家到底差在哪？為什麼愛迪生血檢成效不彰，不能先用其他機器代替？她會不會只是運氣比這些前輩差，來不及成功就被舉報？如果再給她多一點時間，確實開發出「滴血認病」的機器，一切會不會不同？
我至今依舊認為，她不可能會成功。原因有以下幾個：
1. 不切實際的期望
「一滴驗百病」的願景確實立意良善，不過以當時的科技來說，成功機率十分渺茫，加上霍姆斯對於血檢設備「iPhone化」的莫名執著，讓已經難以企及的技術鴻溝變得更加不可行。
前面提到的「太監軟體之王」艾利森，其Oracle資料庫軟體是根據一篇著名論文實作，其他廠商也都據此實作出競爭產品，並非純粹天馬行空的想像。iPhone軟體的bug並不嚴重，在正式推出前多已修補完成，不是連核心技術都不穩定的空殼子。微軟當時雖然弄不出作業系統，但市面上早有數個成品，微軟買下來後再轉售給IBM，IBM從頭到尾也都知情。
2. 技術底子不足、產業認識不深
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翻新經典，優雅鉅獻——浪琴表LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶
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浪琴表LEGEND DIVER延續潛水錶血統不斷進化，如今的復刻新版保留原作精神，包括：錶殼線條、面盤設計、微凸鏡面、面盤外圈潛水計時刻度環等，可說是一脈相傳，唯細節之處有賴與時俱進的製錶工藝，處理得更為精緻漂亮。
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不僅止於外觀新風貌，新款LEGEND DIVER也蘊含真材實料的硬實力。像是42mm款搭載L888.5自動上鍊機芯，具有72小時動力儲存；36mm款內置L592.5自動上鍊機芯，提供45小時動力儲存。此外，兩款腕錶皆搭載矽材質游絲，優異抗磁性能，也有助於提升手錶的精準度。
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