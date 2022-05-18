台灣首府大學宣布將申請停辦，私校工會質疑應有資金繼續辦學「不是說關就關」

全國私校工會指控台灣首府大學召集學生，宣布要向教育部申請停辦，若核准會由教育部協助學生轉學。不過，首府大學並未列入私校退場的「專案輔導學校」，私校工會認為其仍有辦學潛力，「不是說關就關」，突然停辦會大大損害學生受教權益。

首府大學4月傳出要向教育部申請停招，《聯合新聞網》報導指出，校長張淑中當時表示，校方接獲董事長指示，要往「大學部停招、研究所續辦」的方向經營，但仍在校內討論階段。

然而，全國私校工會昨（17）日發布新聞稿指出，有接獲師生反映，校長近日召集進修部學生，宣布將向教育部申請停辦，這2天又分批向師生說明停辦緣由和安置計畫，若停辦核准，學生會由教育部協助轉學。

私校工會強調，「辦學不是開餐廳」，學校必須考量社會責任及師生權益，循序漸進安置師生，而不是說關就關。

其中，私校工會指出，台灣首府大學的財報顯示，雖然該校收支連年短絀，但並未納入教育部的「專案輔導學校」。張淑中在4月也曾證實，首府大學並不在私校退場的專案輔導學校名單內，雖然學校營運前幾年確實有困難，目前還在持續改善。

在宣布停辦後，根據《公視新聞網》的報導，張淑中表示，雖然不捨，但審視經營處境，只能斷然處置，是個不得不做的決定，目前和師生持續溝通中。

首府大學仍有辦學潛力，貿然停辦恐損學生受教權

少子化讓台灣學生人數不斷下降，學校逐漸面臨招生不足的問題，歷經5年的來回協商，立法院今（2022）年4月才三讀《私立高級中等以上學校退場條例》，新制明訂在私立學校有財務顯著惡化、積欠教師薪資、師資質量不符法規、違反《私立學校法》等狀況且情節嚴重時，會被列為「專案輔導學校」。

私校在被列入專案輔導學校2年內，可向主管機關申請改制，或與其他學校合併、改辦其他福利事業；2年後若仍沒有被除名，就要在下一學年度全面停招。

不過，首府大學未被列入「專案輔導學校」，私校工會認為，這可見其仍具相當的辦學實力，且學校投資附屬機構高雄蓮潭國際會館的金額高達2億8880萬元，應該還有股東權益或資金可以投入辦學，因此尚不具備停辦要件，貿然停辦會大大損害學生受教權益。

首府校長曾任已退場的稻江校長，上任前後說詞不一

在成為首府大學的校長之前，張淑中於2015年6月到2019年5月期間，擔任稻江科技暨管理學院校長。該校隨後在2020年無預警宣布停辦，學生當時籌組「稻江學生自救會」，指出校產明明還有9億以上，毫無退場的理由。

稻江傳出停辦時，已經卸任的前校長張淑中投書《蘋果新聞網》，認為任何一所私立大學的輕易退場，都會是國家社會與地方的嚴重損失，但只要政府肯協助，重新規劃招生不佳、但有地方特質的私立大學，便能讓原本可能退場的學校，轉型為優質且具特色的小型大學。

不過，教育部仍在2021年同意稻江管理學院停辦。今年，張淑中2月接任首府大學校長，根據《聯合新聞網》的報導，張淑中當時宣示要突破招生困境，未來會全心全力貢獻多元專長、把校務做好。

才4個月的時間，張淑中的宣示就被自己打臉。他在立院4月22日三讀《退場條例》的隔天，以〈私校可以優雅退場〉為題投書《自由時報》，文中指出，一些私立大學在少子化的挑戰下，因為缺乏招生戰略和校務發展規劃，導致學雜費收入、教育部補助款銳減，教職員工被迫減薪裁員。

張淑中在投書中強調，《退場條例》讓「資源不足或沒有辦學決心」的私校早點退場，是情非得已的務實作法。相較2020年力求私校轉型而非停辦的說法，顯有矛盾之處。

高鳳數位內容學院、永達技術學院、高美醫護管理專科學校、亞太創意技術學院、稻江管理學院、台灣觀光學院，多所私立學校在近年陸續停辦，導致學生無法原校畢業、教職員大量失業及欠薪。儘管首府大學的停辦申請尚未送交教育部，其後續師生安置、校產歸屬等問題，仍必須持續關注。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺