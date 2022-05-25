高嘉瑜再批富邦產險「獲利比誠信重要」：5月至今只核保15萬件，要求2週內核保剩下的100萬件

針對本土疫情升溫以來衍生的防疫保單之亂，金管會本週列出防疫保單的五大理賠原則，強調保險公司一旦核保就必須負責，且確診民眾可依據數位證明作為理賠文件，至於外界關注居家隔離理賠問題，金管會也說明，只要民眾選擇「3天居家隔離＋4天自主防疫」，有隔離事實，保險公司就必須理賠。

對此，新安東京海上產險表態願意理賠。而爭議最大、保單數量最多的富邦產險，也表示會從寬認定，並且力拼在6月底之前完成所有在途件審理簽單。不過立委高嘉瑜批評，目前有100多萬張在途保單，富邦就占100萬張，但富邦5月至今只核保15萬件，呼籲金管會應明確要求保險公司最遲在收件2個禮拜內就應完成核保。

富邦：陪同隔離、住院日額從寬認定

富邦昨天發出新聞稿，指出「陪同隔離」只要被保險人出具依《傳染病防治法》第48 條開立之隔離書，即可請領隔離費用補償，同時，對住院日額保險金亦會從寬認定。此外，針對近日大量的進件及理賠申請需求，富邦產險全體員工總動員，目標於6月底前完成所有在途件審理簽單，盡最大力量回應客戶的需求。

為善盡對保戶的責任、減輕醫療量能壓力，以及遵行公會指引，富邦產險表示，依據防疫險保單商品條款，被保人住院診療時方得請領住院日額保險金，惟考量目前醫療資源滿載，許多原需住院的確診者，在輕重症分流原則下改為居家照護，為盡量符合保單條款及被保險人權益，同時兼顧台灣醫療量能留給緊急使用者，該公司對於住院日額保險金從寬認定。

對於近日繁多的進件及理賠申請需求，富邦產險表示，全體員工皆全力以赴處理爆量的投保、續保文件登打、審查及理賠申請給付，希望能加快處理速度於6月底前完成在途件審理簽單， 絕無藉故拖延核保。今年截至5月23日止，富邦產險的防疫保單已賠付金額達7.35 億元，公司以實際行動展現履行契約的精神。

立委、議員齊聲批評富邦：5月至今只核保15萬件還有100多萬

立委高嘉瑜昨天指出，富邦身為保險業龍頭，今年又獲得《保險品質獎》四項特優，「知名度最高」、「業務員最優」、「理賠服務最好」、「最值得推薦」，但至今只看到富邦大動作為自己喊冤「一天賠5000萬」、「保費收42.8億，已賠11億」等說法，口口聲聲都是錢，卻沒有實際行動履行或放寬對保戶理賠的要件，隻字未提帶頭拒保、用各種條件刁難保戶跟業務員的爭議；令人質疑到底如何得到全國最佳壽險公司頒獎肯定。

高嘉瑜也指出，金管會表示目前有100多萬張在途保單，富邦就占100萬張，但富邦5月至今只核保15萬件，「照這個進度剩下100萬件全部戶核保要花多久時間？」高嘉瑜認為，既然都是續保件，條件沒改變下就應該核保。

高嘉瑜也呼籲金管會在途保單若與其他客戶或之前核保條件相同卻仍未核保，核保期間染疫或確診無論有無重複投保仍應理賠，讓保戶安心。另外應明確要求保險公司最遲在收件2個禮拜內就應完成核保，若超過1個月仍未核保則應視為已同意核保。若保險公司沒能力核保或承保就不應該大量收件，再慢慢核保，讓保戶枯等數月，因而又投保其他家，最後又反被以重複投保拒保，對保戶極為不公。

金管會也應要求各家保險公司在5月底前公開理賠指引、核保標準條件，讓保戶比較檢視各家保險公司的理賠及誠信態度，以及是否有公平待客。應儘速公布各保險公司關於防疫保單的申訴案件數及處理結果，讓保戶檢視保險公司在遇到災難時對客戶的理賠態度做為未來投保的依據。

台北市議員游淑慧則指出，金管會在公布產險業者今年虧慘慘的理賠，「怎麼不談去年賺飽飽的獲利？」據保險局統計，去年全年防疫保單熱銷逾910萬張、保費收入71億元，而疫苗險也熱賣逾365萬張、保費收入破10億元。可是，去年雖有出現三級警戒，但沒有重大理賠，理賠最多的是台產，保費收入19.3億元，總理賠金額也高達19.6億元，其實也差不多打平，而其他產險公司更是理賠有限。

在金控旗下的四大產險公司，去年獲利以富邦產表現最突出，富邦產險2021年稅後盈餘68.5億元，EPS是21.54元，等於是去年富邦產險賺進二個資本額。」

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航