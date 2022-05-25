高嘉瑜再批富邦產險「獲利比誠信重要」：5月至今只核保15萬件，要求2週內核保剩下的100萬件
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高嘉瑜也指出，金管會表示目前有100多萬張在途保單，富邦就占100萬張，但富邦5月至今只核保15萬件。
針對本土疫情升溫以來衍生的防疫保單之亂，金管會本週列出防疫保單的五大理賠原則，強調保險公司一旦核保就必須負責，且確診民眾可依據數位證明作為理賠文件，至於外界關注居家隔離理賠問題，金管會也說明，只要民眾選擇「3天居家隔離＋4天自主防疫」，有隔離事實，保險公司就必須理賠。
對此，新安東京海上產險表態願意理賠。而爭議最大、保單數量最多的富邦產險，也表示會從寬認定，並且力拼在6月底之前完成所有在途件審理簽單。不過立委高嘉瑜批評，目前有100多萬張在途保單，富邦就占100萬張，但富邦5月至今只核保15萬件，呼籲金管會應明確要求保險公司最遲在收件2個禮拜內就應完成核保。
富邦：陪同隔離、住院日額從寬認定
富邦昨天發出新聞稿，指出「陪同隔離」只要被保險人出具依《傳染病防治法》第48 條開立之隔離書，即可請領隔離費用補償，同時，對住院日額保險金亦會從寬認定。此外，針對近日大量的進件及理賠申請需求，富邦產險全體員工總動員，目標於6月底前完成所有在途件審理簽單，盡最大力量回應客戶的需求。
為善盡對保戶的責任、減輕醫療量能壓力，以及遵行公會指引，富邦產險表示，依據防疫險保單商品條款，被保人住院診療時方得請領住院日額保險金，惟考量目前醫療資源滿載，許多原需住院的確診者，在輕重症分流原則下改為居家照護，為盡量符合保單條款及被保險人權益，同時兼顧台灣醫療量能留給緊急使用者，該公司對於住院日額保險金從寬認定。
對於近日繁多的進件及理賠申請需求，富邦產險表示，全體員工皆全力以赴處理爆量的投保、續保文件登打、審查及理賠申請給付，希望能加快處理速度於6月底前完成在途件審理簽單， 絕無藉故拖延核保。今年截至5月23日止，富邦產險的防疫保單已賠付金額達7.35 億元，公司以實際行動展現履行契約的精神。
立委、議員齊聲批評富邦：5月至今只核保15萬件還有100多萬
立委高嘉瑜昨天指出，富邦身為保險業龍頭，今年又獲得《保險品質獎》四項特優，「知名度最高」、「業務員最優」、「理賠服務最好」、「最值得推薦」，但至今只看到富邦大動作為自己喊冤「一天賠5000萬」、「保費收42.8億，已賠11億」等說法，口口聲聲都是錢，卻沒有實際行動履行或放寬對保戶理賠的要件，隻字未提帶頭拒保、用各種條件刁難保戶跟業務員的爭議；令人質疑到底如何得到全國最佳壽險公司頒獎肯定。
高嘉瑜也指出，金管會表示目前有100多萬張在途保單，富邦就占100萬張，但富邦5月至今只核保15萬件，「照這個進度剩下100萬件全部戶核保要花多久時間？」高嘉瑜認為，既然都是續保件，條件沒改變下就應該核保。
高嘉瑜也呼籲金管會在途保單若與其他客戶或之前核保條件相同卻仍未核保，核保期間染疫或確診無論有無重複投保仍應理賠，讓保戶安心。另外應明確要求保險公司最遲在收件2個禮拜內就應完成核保，若超過1個月仍未核保則應視為已同意核保。若保險公司沒能力核保或承保就不應該大量收件，再慢慢核保，讓保戶枯等數月，因而又投保其他家，最後又反被以重複投保拒保，對保戶極為不公。
金管會也應要求各家保險公司在5月底前公開理賠指引、核保標準條件，讓保戶比較檢視各家保險公司的理賠及誠信態度，以及是否有公平待客。應儘速公布各保險公司關於防疫保單的申訴案件數及處理結果，讓保戶檢視保險公司在遇到災難時對客戶的理賠態度做為未來投保的依據。
台北市議員游淑慧則指出，金管會在公布產險業者今年虧慘慘的理賠，「怎麼不談去年賺飽飽的獲利？」據保險局統計，去年全年防疫保單熱銷逾910萬張、保費收入71億元，而疫苗險也熱賣逾365萬張、保費收入破10億元。可是，去年雖有出現三級警戒，但沒有重大理賠，理賠最多的是台產，保費收入19.3億元，總理賠金額也高達19.6億元，其實也差不多打平，而其他產險公司更是理賠有限。
在金控旗下的四大產險公司，去年獲利以富邦產表現最突出，富邦產險2021年稅後盈餘68.5億元，EPS是21.54元，等於是去年富邦產險賺進二個資本額。」
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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《錢都》品牌轉型學：導入數位化工具 起手NUEIP企業管理
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錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。
每天用餐時段一到，橘底白字的店面內，一個個小火鍋上桌，全家人的歡笑聲伴隨著鍋內沸騰的泡泡不斷冒出，這是錢都餐飲旗下老字號火鍋品牌「錢都日式涮涮鍋」的日常。從 1997 年創立至今，目前全台已擁有72間分店、來客數年破千萬，卻依然堅持使用精心熬煮 96 小時後的大骨高湯，並加入柴魚、昆布等食材增添其風味使湯頭更有層次，讓許多老饕顧客每每都感受到錢都令人難以忘懷的餐飲體驗。
而面對時代的變動，錢都近年來也持續推動品牌革新，翻新原有店面改裝成更符合年輕人風格的日系二代店，並積極計畫拓展店面，透過導入數位化工具，當輔助訓練大量儲備幹部與培訓人才時，能夠更加有效率。
NUEIP雲端人資包辦行政庶務，錢都店長安心放眼未來
錢都餐飲人資主任周芮昕表示，初期原本公司使用紙本打卡鐘，以全人工方式做薪資計算與審核。每個月月底，各店店長們都需要加班計算員工出缺勤與薪水，才能趕得及1號中午之前，讓物流車將紙卡載回總公司。接下來，總公司需加派人力逐張、逐行的人工登打進電腦，同時主管單位還會抽樣檢核正確性，前前後後繁複作業總需花上一週時間，而72間門店店長加上總公司登打與檢核的人力，更是可觀的成本。
「人工計薪誤差高、效率低，換算下來，NUEIP 幫我們幾乎節省了78%的時間與95%的人力成本，現在整個流程只需要兩個人、1.5 個工作天即可完成。不只效率高且基本上是零失誤，這些數值是我們在導入前完全沒意料到的。」周主任述說。錢都認為，店長們應該專注於門店的營運和管理，帶領門店達成公司經營目標，而不是加班執行繁瑣且無效率的行政作業。周主任認真地說道：「錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。」
NUEIP療癒系出缺勤、排班與薪水管理，造福餐飲業者
經營餐飲業的人都知道，餐飲業人員流動率高，加上計時人員眾多的情況下，要掌握員工的請假狀況只能經由店長回報，無法在第一時間知道。周主任說道：「以前各店排班是一件很痛苦的事情，幸好 NUEIP的排班功能對餐飲業非常友善。不僅可以依時數彈性安排工讀生的班表，不須建立上百個班別，還能自動檢核目前的人力配置是否妥當。搭配『實際工時統計』功能，可統計計時人員的實際工作時數，進而準確計算假期、加班時數與薪資，若人員有任何出勤狀況，總公司都能即時知曉或因應。」。
因為適切的系統功能，讓錢都餐飲在企業管理上能夠無所顧慮，周主任表示，雖然前期數位轉型時，要教育店長們使用電腦、熟悉功能，會經過約一個季度的轉換陣痛期。但現在不僅省去紙本操作、不用為了行政事務加班、各店人員可以輕鬆使用LINE進行上下班打卡或請假，店長們紛紛覺得這個轉換期很值得。對總公司來說，更降低了門市人員的控管風險，讓整個企業在力拼品牌規模時，更加順利地往前邁進。
雖然疫情肆虐全台業者，但錢都餐飲把握契機逆勢成長，開始發展電商通路，推出品牌麻辣鴨血豆腐、特色水餃、嚴選海鮮食材等；實體店方面，藉由手機會員 APP 打造超級會員經濟。錢都餐飲旗下品牌目前正積極討論拓點計畫，以優渥的薪資獎金招募優秀的儲備幹部，而在例行的行政事務上，則由 NUEIP 協助支援，讓門市與總部的聯繫更加緊密與即時，企業內部管理更加順暢有效率。
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