【影評】Netflix《孟買女帝》：導演用好故事將女主角神格化，卻刻意忽視真實人物黑暗面的詮釋

2022年，Netflix出品的印度傳記電影《孟買女帝》， 改編自2011年印度作家侯賽因薩迪（Hussian Zaidi），取材自真實故事的小說《孟買黑手黨女皇》。本片播出後隨即衝上台灣榜的點閱冠軍。Netflix亞洲片分類中，自然有不少寶萊塢電影，但能衝上榜首必然有其道理。

如果看台灣Netflix的排行榜，很容易可以感覺到，大多以女性向觀眾的市場口味為主。只要是韓劇、日劇、愛情、文藝，與院線片式的娛樂片，都很容易衝上榜內。

寶萊塢電影在台灣有小眾市場，但能成為總類第一，原因在於本片雖是傳記電影，但走向卻不是好萊塢式的套路，也不像一般寶萊塢電影那樣的混雜，反而有點歐陸片氣息，加上男女主角俊男美女的組合，自然較有看頭。

好萊塢傳記片雖依不同導演而有不同風格，但套路近似。

一則重時間感的歷史考據，雖然篇幅不多，但必具備一種僵化氣息的「年代、人物、國家大事背景」，然後因為常改編真人真事，所以有很多相對呆板的新聞式的進行方式，無論是順時的從小到大，或是拿一生大事做蒙太奇（Montage）穿插，但總是顯得嚴謹而很難自由。

只有歷史資訊少如亨利八世之類的人物，可以由創作者添加不少虛構串場，讓故事顯得生動。變得說看好萊塢傳記片，娛樂自然有之，但吸收傳記知識跟學習的狀態也不少，不太輕鬆。

寶萊塢電影則一如全世界各地的鄉土劇，無論精緻與否手法是否高明，必然載歌載舞，主題曲連發，人物故事必然是悲喜交錯，浪漫之處大灑狗血，可說集所有娛樂為一體，想看愛情片結果連動作、喜劇、歌舞、mv一起看，可說印度獨有，自然在台灣不很大眾。