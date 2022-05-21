【影評】Netflix《孟買女帝》：導演用好故事將女主角神格化，卻刻意忽視真實人物黑暗面的詮釋
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《孟買女帝》講述女主角甘古從被拐賣到妓院，再從惡劣的環境中奮起重生的故事，導演雖有帶出印度底層社會與性產業的議題，但將女主角神格化的處理方式，也使這些嚴肅地話題停留在背景，維持輕鬆小品的敘事風格。
2022年，Netflix出品的印度傳記電影《孟買女帝》， 改編自2011年印度作家侯賽因薩迪（Hussian Zaidi），取材自真實故事的小說《孟買黑手黨女皇》。本片播出後隨即衝上台灣榜的點閱冠軍。Netflix亞洲片分類中，自然有不少寶萊塢電影，但能衝上榜首必然有其道理。
如果看台灣Netflix的排行榜，很容易可以感覺到，大多以女性向觀眾的市場口味為主。只要是韓劇、日劇、愛情、文藝，與院線片式的娛樂片，都很容易衝上榜內。
寶萊塢電影在台灣有小眾市場，但能成為總類第一，原因在於本片雖是傳記電影，但走向卻不是好萊塢式的套路，也不像一般寶萊塢電影那樣的混雜，反而有點歐陸片氣息，加上男女主角俊男美女的組合，自然較有看頭。
好萊塢傳記片雖依不同導演而有不同風格，但套路近似。
一則重時間感的歷史考據，雖然篇幅不多，但必具備一種僵化氣息的「年代、人物、國家大事背景」，然後因為常改編真人真事，所以有很多相對呆板的新聞式的進行方式，無論是順時的從小到大，或是拿一生大事做蒙太奇（Montage）穿插，但總是顯得嚴謹而很難自由。
只有歷史資訊少如亨利八世之類的人物，可以由創作者添加不少虛構串場，讓故事顯得生動。變得說看好萊塢傳記片，娛樂自然有之，但吸收傳記知識跟學習的狀態也不少，不太輕鬆。
寶萊塢電影則一如全世界各地的鄉土劇，無論精緻與否手法是否高明，必然載歌載舞，主題曲連發，人物故事必然是悲喜交錯，浪漫之處大灑狗血，可說集所有娛樂為一體，想看愛情片結果連動作、喜劇、歌舞、mv一起看，可說印度獨有，自然在台灣不很大眾。
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翻新經典，優雅鉅獻——浪琴表LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶
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浪琴表全新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，保留原版時針設計與簡潔線條，再融入當代工藝技術，創造兼具專業潛水錶機能與優雅風格的代表作，讓錶迷玩家心動不已。
浪琴表全新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，重新演繹1960年代的經典潛水錶款，繼承浪琴表一脈相傳的鬼斧神工，保留原版時針設計與簡潔線條，再融入當代技術，打造無可比擬的精彩腕錶。揉合經典美學與創新工藝，讓許多錶迷玩家都拜倒在浪琴表LEGEND DIVER極致不凡的魅力之下。
浪琴表LEGEND DIVER優雅匠心，一如絕無僅有的陶藝之美
陶藝是一種溫潤的藝術，揉合原始質樸的陶土與手作的溫度，揉捏拉展出渾圓與流暢線條；接著漆上釉色，在內斂沈穩的大地色系中，揀選映照匠心的色彩，並於高溫燒窯後淬煉出嶄新風貌，彷彿被賦予了全新生命。
有萬年以上歷史的陶瓷工藝，至今歷久不衰，是因為不同時代的匠人秉持著工藝堅持與創新追尋，得以不斷翻新傳統，再創絕代風華。如同源自1832年的浪琴表，是最早研發防水錶的先行者，更是腕錶界「優雅」的代名詞；旗下最新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，乃延續將近190年歷史的頂級工藝，維持堅若磐石的價值，於設計與配色融入當代靈感，造就傳奇復刻，翻新經典的全新史詩，持續領銜當代時尚潮流。
令人津津樂道的，還有LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶的精彩淵源。1937年，浪琴表推出當時世界上第一款防水計時碼表並獲得專利；1959年，浪琴表正式推出第一款潛水錶SUPER COMPRESSOR；到了2007年，浪琴表延續經典傳奇，打造風華獨具的LEGEND DIVER潛水錶，立刻成為全球時尚界與錶迷的關注焦點，傳承的精神延續至今，LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶成為浪琴表最暢銷的復刻錶款之一。
這就是任憑時間打磨、不斷自我砥礪進化的浪琴表，以最高水準的頂尖工藝翻新傳奇，向尊貴的優雅精神與風格追求致敬，打造腕錶世界無可取代的經典魅力。
浪琴表LEGEND DIVER精粹設計，仿若玻璃工藝極致璀璨
晶瑩剔透、高可塑性，是玻璃令人嚮往的本色，而玻璃工藝的製作過程，本身即是一門藝術。經驗豐富的匠人運用口吹或手工熱塑拉絲，做出千變萬化的玻璃塑形，接著為玻璃融入色調，將岩漿一般的滾燙玻璃形塑成理想樣貌。冷卻後的玻璃，酷似寶石的質感與硬度，百看不厭。精準而巧妙的玻璃工藝，正與浪琴表LEGEND DIVER相映成趣。
浪琴表LEGEND DIVER延續潛水錶血統不斷進化，如今的復刻新版保留原作精神，包括：錶殼線條、面盤設計、微凸鏡面、面盤外圈潛水計時刻度環等，可說是一脈相傳，唯細節之處有賴與時俱進的製錶工藝，處理得更為精緻漂亮。
聚焦LEGEND DIVER獨家新錶款特色，主要為新增尺寸面盤與錶帶配色，除了既有的42mm錶徑，另增加了36mm錶徑，適合手腕較纖細的客群；面盤底色則改為由中央向外緣呈趨暗漸層，與時刻呈現清楚的明暗對比，達成潛水錶的清晰顯時訴求；錶帶則除了經典牛皮和輕量橡膠款之外，也有金屬米蘭鍊帶與合成纖維錶帶，提供多元質感選擇。
不僅止於外觀新風貌，新款LEGEND DIVER也蘊含真材實料的硬實力。像是42mm款搭載L888.5自動上鍊機芯，具有72小時動力儲存；36mm款內置L592.5自動上鍊機芯，提供45小時動力儲存。此外，兩款腕錶皆搭載矽材質游絲，優異抗磁性能，也有助於提升手錶的精準度。
見證極致工藝，展現優雅魅力，唯有浪琴表LEGEND DIVER
集優雅的浪琴印象、潛水運動血統、經典復古風格於一身，浪琴表LEGEND DIVER新錶款以嶄新的色彩面貌，以及當代技術的精準性能，打造經典系列的全新代表作，不只見證浪琴表190年的豐富製錶技術，也展現浪琴傳承百年卻從不故步自封的進步精神，在追求完美細節的路上，擁抱創新、講究精髓，不斷為腕錶歷史寫上傳奇創新的一頁。